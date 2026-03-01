Иран сбил БПЛА MQ-9 Reaper, также сообщается о горящих в Ормузе танкерах

Иран сбил БПЛА MQ-9 Reaper, также сообщается о горящих в Ормузе танкерах

Продолжают поступать сообщения об эскалации вооружённого конфликта между Ираном и его противниками, включая в первую очередь США и Израиль. Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции сообщает о том, что средствами ПВО был сбит американский ударно-разведывательный беспилотник MQ-9.

КСИР:



Дрон террористического американского государства входил в воздушное пространства Ирана, где и был сбит. Наше воздушное пространство продолжает оставаться небезопасным для летательных аппаратов врага.

Ранее сообщалось, что ВВС Ирана сбили истребитель F-15. Противники Ирана эту информацию не подтверждают.

Появляются сообщения о горящих танкерах в Ормузском проливе. Один из них загорелся после атаки, находясь ближе к берегам Омана.


Причём сообщения эти приходят на фоне заявлений из Тегерана о том, что они открыли Ормуз для трафика танкеров с нефтью. Пока Тегеран ответственности за атаки на танкеры не берёт.

Тем временем поступает информация о том, что в ОАЭ появляются предложения для желающих покинуть страну туристов в условиях закрытых аэропортов. Предлагается вывоз в соседний Оман на автомобилях. Чек для одного человека начинается от 500-600 долларов США. Как вчера сообщали официальные российские лица, в ОАЭ находится порядка 50 тысяч туристов из РФ. А уж сколько там так называемых релокантов...
  Last centurion
    Last centurion
    -52
    Вчера, 14:08
    Да уж...Аж Целый беспилотник сбили :D
    +Интересно чей там танкер горит, учитывая, что половина граничащих мусульманских стран уже потирает лапки как бы чего отжать у Ирана (включая долю на рынке нефти) и "негодует" публично за удары по базам США в их странах.

    Уж на что не люблю америкосов, но операция по нападению блестяще выполнена, надо признать...Главное это правильная современная война, пара дней, минимум затрат боеприпасов, жертв гражданских и их тягот. Без громоздких армий, закрепления на местностях, копки блиндажей, окопов и штурмов пулеметных точек. Да я думаю и солдат минимум (пока) пострадало, то есть потенциальных потребителей мира потребления... Война 21 века...
    Aken
      Aken
      +6
      Вчера, 14:10
      Именно так. Именно так белые люди воюют в 21 веке.
      Mraka
        Mraka
        -1
        Вчера, 17:46
        Все зависит от разницы в силах.
        Иран против Америки и Израиля ничего сможет сделать
        guest
          guest
          +1
          Вчера, 20:38
          Цитата: Mraka
          Иран против Америки и Израиля ничего сможет сделать

          А если бы у Ирана было ЯО, то много чего смог бы сделать. Только товарищ Ын сделал правильные выводы и поэтому жив.
      Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов
        +2
        Вчера, 21:23
        Смотрел видео, персы классно Рипера хлопнул. А тут многие сопли развели, что хана Ирану. Они вторые сутки метелят евреев, матрасов и соседей арабов. Загнали всю гопоьу эмиратскую в подвалы.
        Нам бы так по хохлам и их друзьям работать...
        Aken
          Aken
          -1
          Вчера, 23:14
          Америкосы покруче хлопнули.
          Кстати, обратили внимание, наши СМИ поют с израильского голоса.
    2. Комментарий был удален.
    Бородач
      Бородач
      +12
      Вчера, 14:13
      Цитата: Last centurion
      Да уж...Аж Целый беспилотник сбили :D
      +Интересно чей там танкер горит, учитывая, что половина граничащих мусульманских стран уже потирает лапки как бы чего отжать у Ирана (включая долю на рынке нефти) и "негодует" публично за удары по базам США в их странах.

      Уж на что не люблю америкосов, но операция по нападению блестяще выполнена, надо признать...Главное это правильная современная война, пара дней, минимум затрат боеприпасов, жертв гражданских и их тягот. Без громоздких армий, закрепления на местностях, копки блиндажей, окопов и штурмов пулеметных точек. Да я думаю и солдат минимум (пока) пострадало, то есть потенциальных потребителей мира потребления... Война 21 века...

      Чепчики американцам в воздух рано кидать. А так Трамп ещё в прошлом году весь Иран победил.
      Что до горящего танкера? Какая разница чей танкер? Главное, что горит. Чем больше танкеров загорятся, тем больше арабских союзников США будут радостными подсчитывать свои убытки.
    БойКот
      БойКот
      +19
      Вчера, 14:19
      Ну да, всего лишь одну школу уничтожили, больше сотни детей, подумаешь... Чем все это кончится еще непонятно, но чепчики уже летят.
    eon eon
      eon eon
      +4
      Вчера, 14:21
      Правильность расчётов и количество потерь наблюдают по завершении , урякалки к этому гопстопу кричать рано..
    kventinasd
      kventinasd
      +9
      Вчера, 14:26
      Цитата: Last centurion
      Интересно чей там танкер горит

      Он уже не просто горит, а тонет. Это танкер Skylight под флагом Палау, перевозивший нефть, возможно в США или ЕС.
      Подвергшийся удару в Ормузском проливе танкер тонет, — гостелевидение Ирана IRIB.
      Last centurion
        Last centurion
        -1
        Вчера, 14:31
        А вот и экологическая катастрофа походу подъехала, и кто же будет в ней обвинен?

        зы: Хм интересно, а Палау объявит войну Ирану? (*ищет оно вообще где на карте...*, а вот значит где остров невезения расположен...)
        kventinasd
          kventinasd
          +5
          Вчера, 14:42
          Цитата: Last centurion
          и кто же будет в ней обвинен?

          Да уже никто, там возможно будет полыхать и тонуть не один танкер.
          Маховик войны только набирает обороты.
          Хм интересно, а Палау объявит войну Ирану?

          Интересно а Коморские острова объявят войну США, чей танкер перевозивший якобы российскую нефть был захвачен?
    Кирилл76
      Кирилл76
      +9
      Вчера, 14:34
      Так лизнуть этож надо уметь.."Талант у вас батенька"(с)
      Foggy Dew
        Foggy Dew
        0
        Вчера, 15:36
        Да их много, талантливых, бегает с тех пор ка Ю-Эс-Эйд прикрыли. И рады бы лизнуть, да не платит никто. Так что они чисто по привычке
    Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек
      +7
      Вчера, 14:35
      Да? А, сколько АМЕРИКАНСКИХ Беспилотников сбили мы? Ах, да- они же не залетали к нам в огород! Подумаешь- наводили и наводят удары от которых гибнут наши люди - дети, старики, наши воины.
      al3x
        al3x
        0
        Вчера, 14:41
        Американцы шахматисту запретили трогать их беспилотники.
      seamen2
        seamen2
        +7
        Вчера, 15:09
        *А, сколько АМЕРИКАНСКИХ Беспилотников сбили мы?*

        15 марта 2023
        Пилоты российского Су-27 сбили американский беспилотник, облив непрошенного гостя керосином

        https://www.kp.ru/daily/27479.5/4735316/?ysclid=mm7ph7lfvk249676667
    igorbrsv
      igorbrsv
      -2
      Вчера, 14:42
      Главное это правильная современная война, пара дней, минимум затрат боеприпасов, жертв гражданских и их тягот. Без громоздких армий, закрепления на местностях, копки блиндажей, окопов и штурмов пулеметных точек. Да я думаю и солдат минимум (пока) пострадало, то есть потенциальных потребителей мира потребления... Война 21 века...

      А мы чë по-вашему там на окраине тапками кидаемся?
    helilelik
      helilelik
      +3
      Вчера, 14:43
      А если стоит задача захвата определённых территорий? Так, конечно, можно, отбомбился и объявил о победе. Все равно никто не проверит.
    sergey822
      sergey822
      +5
      Вчера, 14:46
      пара дней? так уже второй день идет, и конца не видно, вы только проснулись? wassat
      Last centurion
        Last centurion
        -19
        Вчера, 14:58
        Куда оно там идет? Я вижу ситуацию так США и Израиль ведет войну против Ирана настолько сильно, долго и настолько глубоко насколько захотят. Из глобальных последствий войны на сегодня было только перекрытие пролива, который снова открыли обратно.
        В смысле конца не видно? Что может сделать Иран не понимаю, вывести свой флот против АУГ? пропутешествовать через территорию Ирана , Сирии или Иордании до Израиля чтоб ударить с земли по Израилю? Вообще не вижу ничего что может продолжаться. Побомбили пустые базы.. может прибили сотню другую солдат... дальше то чего... куда продолжаться войне? Разве что настроили против себя тех на чьей территории базы были, хотя те и так за США были... Короче я вижу так что война закончилась. Ну предположим продолжат кидаться камнями в "хрустальном проливе" на сколько там ракет хватит.. ну дней 5 точно и всё...Ладно берем недельный запас попкорна...
        sergey822
          sergey822
          +6
          Вчера, 15:00
          зачем так много писать? вы написали про два дня, я вам ответил, про открытии пролива мы видим как горит танкер, о чем разговор? wassat
        james
          james
          +1
          Вчера, 15:03
          Вьетнам вспомните, так для примера.
    Овсиговец
      Овсиговец
      0
      Вчера, 20:49
      война...пара дней....запишу....и хрен его знает сколько по времени буду любоваться сией аналитикой
  Normann
    Normann
    +7
    Вчера, 14:11
    Ну сами решили туда поехать, наверное думали пронесет.
    ALCA056000
      ALCA056000
      +32
      Вчера, 14:19
      Релокантов не вывозить ! Пусть сидят на местах и не скачут, как блохи по глобусу .... убогие. А то вон Алкин сбежал, нет чтоб новую родину с ружжом защищать
      Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек
        +11
        Вчера, 14:36
        А, вот это- горячо поддерживаю. Только вот наши в верхвх скажут: "это не гуманно".
        ALCA056000
          ALCA056000
          +2
          Вчера, 15:14
          Верхи верхами, но ведь не они кучами на концерты этих "несмелых патриотов" ходят и деньги им несут, а народец наш неразборчивый.
          Ильнур
            Ильнур
            +2
            Вчера, 18:28
            Верхи верхами, но ведь не они кучами на концерты этих "несмелых патриотов" ходят и деньги им несут, а народец наш неразборчивый.

            Я вот же не понимаю этих "куч", которые ходили и ходят на концерты этих бездарных "несмелых патриотов", этих "примадонн" и "прынцев" эстрады, которые сами себе навешали разные титулы, возвысились...
          guest
            guest
            0
            Вчера, 20:49
            Цитата: ALCA056000
            Верхи верхами, но ведь не они кучами на концерты этих "несмелых патриотов" ходят и деньги им несут

            Может на концерты не ходят, но ручки целуют.
        sgrabik
          sgrabik
          +5
          Вчера, 15:31
          Не гуманно, но за то справедливо, нам вообще нужно забыть про гуманность на время войны, как впрочем и про избыточную сдержанность с толерантностью тоже.
      sgrabik
        sgrabik
        +4
        Вчера, 15:25
        Релоканты нас вообще не должны никак интересовать, они для нас вне закона и пусть решают все свои проблемы сами, предать Родину и бегать от своих святых обязанностей по защите Отечества они смогли, значит теперь пусть учатся жить вдали от Родины, и самостоятельно решать все свои многочисленные проблемы.
  3. Комментарий был удален.
  trromar
    trromar
    +1
    Вчера, 14:12
    Так они бьют по Ирану не, залетая в его возд-е пространство.
  smart fellow
    smart fellow
    +8
    Вчера, 14:13
    Наше воздушное пространство продолжает оставаться небезопасным для летательных аппаратов врага.

    В условиях нынешнего противостояния любое воздушное пространство куда иранцы могут дотянуться должно оставаться небезопасным для летательных аппаратов врага.
  rytik32
    rytik32
    +11
    Вчера, 14:26
    Кроме этого, Иран еще вчера сбил 2 или 3 БПЛА
    Видео
    https://t.me/ImpNavigator/12843
    Обломки
  isv000
    isv000
    +10
    Вчера, 14:36
    Ранее сообщалось, что ВВС Ирана сбили истребитель F-15. Противники Ирана эту информацию не подтверждают.

    Фашиствующим евреям ссы в глаза будут орать - божья роса!
    abrakadabre
      abrakadabre
      +1
      Вчера, 16:08
      Цитата: isv000
      Ранее сообщалось, что ВВС Ирана сбили истребитель F-15. Противники Ирана эту информацию не подтверждают.

      Фашиствующим евреям ссы в глаза будут орать - божья роса!

      У них какой бог, такая и роса...
  yuriy55
    yuriy55
    +14
    Вчера, 14:40
    Наконец-то нашёлся кто-то, кто может оказать посильное сопротивление врагу не оглядываясь на мнение врагов страны...
  Schneeberg
    Schneeberg
    -3
    Вчера, 15:10
    Цитата: Last centurion
    Да уж...Аж Целый беспилотник сбили
    Хуситы их сбили аж целых два!
    smart fellow
      smart fellow
      +3
      Вчера, 15:57
      Представитель Министерства обороны США сообщил изданию Stars and Stripes, что с октября 2023 года хуситы сбили не менее 12 разведывательно-ударных дронов MQ-9 Reaper. Сами хуситы заявили об уничтожении по меньшей мере 22 MQ-9 Reaper за тот же срок.
  Andobor
    Andobor
    +4
    Вчера, 15:15
    Ни кто над Ираном не летает, кроме самолёта Уральских авиалиний Тюмень - Хургада, у российских нефтянников отпуск в Египте горит, скан только что:
    dnestr74
      dnestr74
      -1
      Вчера, 16:20
      Пилоты больные что-ли? прямо в зону БД, Уральские вообще отстой стали.
      Andobor
        Andobor
        0
        Вчера, 16:27
        Цитата: dnestr74
        Пилоты больные что-ли? прямо в зону БД,

        От пилотов это мало зависит, может там действительно не так страшно как малюют.
        dnestr74
          dnestr74
          -3
          Вчера, 16:29
          Ага баллистика, беспилотники, пилот вправе запросить облет, но видать керосина токо по прямой. Да Уральские полный отстой, руководство добивает свой дряхлый авиапарк.
          Andobor
            Andobor
            0
            Вчера, 16:32
            Цитата: dnestr74
            Ага баллистика, беспилотники,

            Это вообще ни о чем, это как в стоге сена иголка, главное что бы вояки обеих сторон не сбили.
  Хамзат-41
    Хамзат-41
    +1
    Вчера, 15:33
    Танкеры как вариант надо топить! И просто говорить что это не мы! Это США взорвали весь регион!
  AdAstra
    AdAstra
    -4
    Вчера, 15:39
    Мощно-мощно, да yes """""""
  sirGarry
    sirGarry
    -1
    Вчера, 15:48
    Цитата: Last centurion
    Да уж...Аж Целый беспилотник сбили

    А кто ещё такое смог сделать? Вот Иран - СМОГ!!! Ну, и хуситы парочку уронили. Больше никто не посмел.
    Ильнур
      Ильнур
      -2
      Вчера, 18:39
      Больше никто не посмел.

      Ещё одну страну знаю, это Северная Корея, они тоже не задумываясь дадут по рогам, и даже достанут до логова...
      А вот наш "буржуинский" не может, потому что многим связан с "партнёрами"...
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    +1
    Вчера, 16:38
    Дальнейшие возможные события в этой войне угадать, сложно. Мы не знаем возможностей воюющих сторон. На сколько хватит оружия, каковы экономические возможности и т д Но и ближневосточный менталитет, тоже, стоит учитывать. А нашим побегушникам уж точно, не везет...
    Дырокол
      Дырокол
      -4
      Вчера, 18:01
      Цитата: Андрей Николаевич
      Дальнейшие возможные события в этой войне угадать, сложно

      Чего сложного то. Израиль начнёт выносить инфраструктуру, полицейские участки, тюрьмы, энергетику (которая и так на ладан дышит), военные склады, база и всё такое. Целей много, времени тоже. Часть ракет уничтожат, остальные закончатся.
      Victor19
        Victor19
        +1
        Вчера, 18:16
        А те в свою очередь выносить энергетику, инфраструктуру Катара, Дубая и прочее и прочее. Все не так просто, не так просто.
        Дырокол
          Дырокол
          -2
          Вчера, 18:25
          Цитата: Victor19
          А те в свою очередь выносить энергетику, инфраструктуру Катара, Дубая и прочее и прочее

          Израилю с этого какой урон?
          Victor19
            Victor19
            +2
            Вчера, 18:26
            Никакого. Но саудиты и страны персидского залива будут давить на США - заставить прекратить атаки.
            Дырокол
              Дырокол
              -2
              Вчера, 18:27
              Цитата: Victor19
              Но саудиты и страны персидского залива будут давить на США - заставить прекратить атаки.

              Или сами поучаствуют в уничтожении Ирана.
              Victor19
                Victor19
                +1
                Вчера, 19:14
                Поучаствуют?? А зачем? Иран не будет занимать позицию кота Леопольда "давайте жить дружно". Его существование под угрозой. Если ему все уничтожают, он делает тоже самое в ответ. Он будет сносить всю инфраструктуру углеводородов стран персидского залива. У них десятки тысяч шахедов.
                Или сами поучаствуют в уничтожении Ирана.
                для чего????? Для того, чтобы увидеть у себя все НПЗ и месторождения уничтоженными??!!!
                Они не любят Иран. Но деньги и богатство для них намного сильней чем ненависть к Ирану.. wink wink
  Scientist_
    Scientist_
    +2
    Вчера, 16:48
    в ОАЭ находится порядка 50 тысяч туристов из РФ. А уж сколько там так называемых релокантов

    Не релоканты там, а мажоры, сынки российской элитки. Например, сын мэра Орска купил там квартиру во время строительства бутафорской дамбы в Орске.
  Prapor
    Prapor
    -1
    Вчера, 17:04
    Чек для одного человека начинается от 500-600 долларов США.... Похоже яндекс такси до
    ОАЭ добрался, ценники знакомые, чуть что - быстрее бабло рубить, схема уже нам известная)))