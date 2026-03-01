Иран сбил БПЛА MQ-9 Reaper, также сообщается о горящих в Ормузе танкерах
Продолжают поступать сообщения об эскалации вооружённого конфликта между Ираном и его противниками, включая в первую очередь США и Израиль. Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции сообщает о том, что средствами ПВО был сбит американский ударно-разведывательный беспилотник MQ-9.
КСИР:
Дрон террористического американского государства входил в воздушное пространства Ирана, где и был сбит. Наше воздушное пространство продолжает оставаться небезопасным для летательных аппаратов врага.
Ранее сообщалось, что ВВС Ирана сбили истребитель F-15. Противники Ирана эту информацию не подтверждают.
Появляются сообщения о горящих танкерах в Ормузском проливе. Один из них загорелся после атаки, находясь ближе к берегам Омана.
Причём сообщения эти приходят на фоне заявлений из Тегерана о том, что они открыли Ормуз для трафика танкеров с нефтью. Пока Тегеран ответственности за атаки на танкеры не берёт.
Тем временем поступает информация о том, что в ОАЭ появляются предложения для желающих покинуть страну туристов в условиях закрытых аэропортов. Предлагается вывоз в соседний Оман на автомобилях. Чек для одного человека начинается от 500-600 долларов США. Как вчера сообщали официальные российские лица, в ОАЭ находится порядка 50 тысяч туристов из РФ. А уж сколько там так называемых релокантов...
