В Пакистане силовики расстреляли граждан, штурмующих консульство США

10 710 34
В Пакистане силовики расстреляли граждан, штурмующих консульство США

В пакистанском городе Карачи после сообщения о гибели верховного лидера Али Хаменеи начались массовые беспорядки. В Пакистане, силовики стреляли по гражданам, штурмующим консульство США.

Об этом сообщили иранские СМИ.



От пуль полицейских погибло не менее десяти человек.

Массовые беспорядки в Карачи начались после сообщения о гибели иранского аятоллы Али Хаменеи. Протестующие обвиняли Соединенные Штаты в государственном терроризме. Люди собрались возле расположенного в городе американского консульства. Чтобы разогнать собравшихся, полицейские стали применять против них резиновые дубинки и слезоточивый газ. Вскоре к ним на помощь прибыли и военные.


Трагедия случилась после того, как протестующие в масках и с палками прорвались во двор консульского учреждения. Они пытались разбивать стекла на окнах, но они были бронированными. Когда манифестанты начали штурмовать американское консульство, силовики стали стрелять на поражение.

Попытка штурма посольства США произошла и в Багдаде. Предположительно ее предприняли сторонники шиитских военизированных группировок Ирака. Против них охранявшие учреждение силовики применили водометы и слезоточивый газ.

Антиамериканские протесты в мусульманских странах вспыхнули после того, как государственные СМИ Ирана официально объявили о гибели духовного лидера Али Хаменеи. Его назвали мучеником, который погиб, защищая завоевания Исламской революции.
34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. enzelad Звание
    enzelad
    +6
    Вчера, 14:55
    Амерам, только один совет: янки гоу хоум
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +6
      Вчера, 15:09
      ну так то у амеров в их хоуме тоже мусульмане имеются. и отнюдь не все там в восторге от амеров...
      1. Седов Звание
        Седов
        0
        Вчера, 15:43
        Трамп, сам того не понимая, открыл ящик Пандоры.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Вчера, 19:54
          А вообще аятолла молодец - он своей смертью, вполне возможно - осознанной, поднял мусульман от Ливана до Индии. Убил двух зайцев сразу - ему 86 лет, пора на покой, уступить место тому, кто моложе и резче. И такой шквал страстей - ненависть к евреям и матрасникам просто зашкаливает.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Вчера, 15:28
      "Это только присказка - Сказка впереди."...
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +4
      Вчера, 15:44
      Да уж, матрасники изрядно всем надоели и не только на Ближнем Востоке. На видео, вчера, люди в бахрейне радовались прилетам по матрасной авиабазе. Людям за это не платили - они радовались искренне.
      1. guest Звание
        guest
        +1
        Вчера, 18:53
        Цитата: ТермиНахТер
        люди в бахрейне радовались прилетам по матрасной авиабазе

        Ну так они этих оккупантов и их марионеточный режим не особо любят. Во время так называемой "арабской весны" в Бахрейне тоже были протесты, но очень жестоко подавили при полном одобрении со стороны запада.
  2. bondov
    bondov
    -3
    Вчера, 14:57
    Это уже не остановить:
    Аятолла Ширази объявляет джихад
    С таким заявлением после убийства верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи выступил один из самых авторитетных шиитских богословов Насер Макарем Ширази.

    Ширази издал фетву и назвал гибель Хаменеи причиной для «немедленных ответных действий». По словам аятоллы, в этом заключается религиозный долг.


    Для евреев и американцев началась мировая война, ведь джихад - это зашита веры...
    и после войны для евреев ничего не закончится
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Вчера, 15:15
      Для евреев и американцев началась мировая война, ведь джихад - это зашита веры...
      и после войны для евреев ничего не закончится

      Если бы это было так.. В исламе тоже не всё гладко шииты и сунниты не могут жить дружно в мире и не выступят вместе против евреев и америкосов.
      1. bondov
        bondov
        -3
        Вчера, 15:23
        этот призыв, насколько я понимаю, относится только к шиитам, суниты могут, конечно, присоединиться, но это будет на уровне личного решения, а не на уровне правительств сунитских стран, впрочем, в некоторых сунитских странах только элита сунитская, а население в большинстве - шииты... такая элита будет отстранена от власти...
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      -2
      Вчера, 15:43
      Это для шиитов. Суннитам воззвания еретика вряд ли интересны.
      1. bondov
        bondov
        -2
        Вчера, 15:55
        они - эти 2 ветви ислама - разделяют основы исламской доктрины, поэтому они не называют друг друга еретиками, как бы вам хотелось, а заблудшими... поэтому потенциал для джихада очень велик - помни про ээто
    3. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Вчера, 15:53
      Жаль что многие на бв легли под нападную грязь и на веру им насра.ть.
      1. bondov
        bondov
        -3
        Вчера, 16:07
        я бы так не горячился, все-таки в религиозном отношении бв - это не рф
    4. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Вчера, 19:50
      Джихад - это очень широкое понятие, не обязательно война. Священная война против неверных - газават, те кто участвуют в ней гази.
      1. bondov
        bondov
        0
        Вчера, 19:54
        в данном случае это очень узкое понятие - война в защиту ислама и точка
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Вчера, 19:55
          Почитайте в интернете, что включает в себя понятие джихад.
          1. bondov
            bondov
            0
            Вчера, 20:02
            я-то читал, и даже давно, вы вот сами пишете про широкое понятие, но основное - это война священная, а остальное - это уже все производные значения
  3. g_ae Звание
    g_ae
    +4
    Вчера, 15:05
    А шо? Так можно было? А где же правозащитники?
    1. kromer Звание
      kromer
      +3
      Вчера, 15:11
      Цитата: g_ae
      А шо? Так можно было?


      Юридически да. Территория консульства или посольства это международное право.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Вчера, 15:40
        Цитата: kromer
        Территория консульства или посольства это международное право.

        Интересно. А разве международное право ещё существует ?
        Янки и иудеи показали, что такого право уже нет.
        1. kromer Звание
          kromer
          -2
          Вчера, 15:47
          Цитата: carpenter
          Интересно. А разве международное право ещё существует ?
          Янки и иудеи показали, что такого право уже нет.


          Как бы да. Абсолютное большинство стран его соблюдают. Янки и иудеи тоже стараются его придерживаться, но отморозкам типа Трампа и Нетаньяху всегда хочется показать что они самые крутые в мире. Несоблюдение международных прав это палка о двух концах.
    2. guest Звание
      guest
      -1
      Вчера, 18:55
      Цитата: g_ae
      А где же правозащитники?

      На своём месте защищают права силовиков. laughing
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Вчера, 15:08
    Цитата: g_ae
    А где же правозащитники?
    Они видят только то, что им говорят
    1. kromer Звание
      kromer
      -1
      Вчера, 15:16
      Цитата: Schneeberg
      Цитата: g_ae
      А где же правозащитники?
      Они видят только то, что им говорят


      Смотря чью политику они проводят. Новодворская, помнится, тоже была правозащитницей.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Вчера, 15:43
        Цитата: kromer
        Смотря чью политику они проводят.

        Те кто платят правозащитникам, тех они и защищают.
        1. kromer Звание
          kromer
          +1
          Вчера, 15:48
          Цитата: carpenter
          Те кто платят правозащитникам, тех они и защищают.


          Да. Именно это я и имел в виду.
    2. guest Звание
      guest
      -1
      Вчера, 18:56
      Цитата: Schneeberg
      Они видят только то, что им говорят

      И что на много важней только то за, что им платят.
  5. Lako Звание
    Lako
    +3
    Вчера, 15:16
    Пусть американцы в Пакистане и Ираке забарикадируются в своих посольствах и сидят как крысы.
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      0
      Вчера, 15:18
      Так они в Ираке и так с момента победы над Ираком. А раз уж с того времени местные ничего не сделали то сейчас и подавно. Там уже все мероприятия по безопасности наверное приняты.
  6. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -1
    Вчера, 15:32
    Пакистан явно решил самоликвидироваться) Сперва напрыгнул на Афган, получил в лоб, теперь напрыгнул на мусульман вообще. Это при том, что ему очень хочет в лоб дать и Индия и любые беспорядки к этому и приведут
  7. Дырокол Звание
    Дырокол
    0
    Вчера, 15:44
    Всё что поступает от официальных лиц Ирана требует подтверждения ибо нигде так не врут как на войне
  8. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Вчера, 17:45
    Ordnung muss Ordnung sein negative
  9. Мячик Звание
    Мячик
    0
    Вчера, 21:07
    По гражданам стреляют не непонятные "силовики", а вполне конкретные охранники амеровского посольства.