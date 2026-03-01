В Пакистане силовики расстреляли граждан, штурмующих консульство США

В пакистанском городе Карачи после сообщения о гибели верховного лидера Али Хаменеи начались массовые беспорядки. В Пакистане, силовики стреляли по гражданам, штурмующим консульство США.Об этом сообщили иранские СМИ.От пуль полицейских погибло не менее десяти человек.Массовые беспорядки в Карачи начались после сообщения о гибели иранского аятоллы Али Хаменеи. Протестующие обвиняли Соединенные Штаты в государственном терроризме. Люди собрались возле расположенного в городе американского консульства. Чтобы разогнать собравшихся, полицейские стали применять против них резиновые дубинки и слезоточивый газ. Вскоре к ним на помощь прибыли и военные.Трагедия случилась после того, как протестующие в масках и с палками прорвались во двор консульского учреждения. Они пытались разбивать стекла на окнах, но они были бронированными. Когда манифестанты начали штурмовать американское консульство, силовики стали стрелять на поражение.Попытка штурма посольства США произошла и в Багдаде. Предположительно ее предприняли сторонники шиитских военизированных группировок Ирака. Против них охранявшие учреждение силовики применили водометы и слезоточивый газ.Антиамериканские протесты в мусульманских странах вспыхнули после того, как государственные СМИ Ирана официально объявили о гибели духовного лидера Али Хаменеи. Его назвали мучеником, который погиб, защищая завоевания Исламской революции.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»