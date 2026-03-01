Освобождено село Гришино: ВС РФ продвигаются к западу от Покровска
Несмотря на интенсивные контратаки противника, в результате наступательных действий подразделениям ВС РФ удалось развить успех на Покровском направлении и полностью освободить село Гришино, расположенное к северо-западу от Покровска (Красноармейска). В настоящее время отмечается дальнейшее продвижение в северо-западном направлении в сторону Васильевки.
Село Гришино являлось узловым пунктом украинской обороны на этом участке фронта. Потеря села лишает ВСУ удобного рубежа прикрытия и подрывает оборону вдоль реки Гришинка, где противник не успел обустроить полноценную линию обороны. Одновременно удар по дамбе Хрущевского пруда осложнил снабжение украинского гарнизона Константиновки.
Подразделения ВС РФ стремятся закрепиться южнее Дорожнего (Дорожного), расширяя зону присутствия и выравнивая тактическое положение на данном участке. Кроме того, отмечается продвижение российских подразделений в направлении Кучерова Яра, что создает дополнительное давление на оборону противника и расширяет зону нашего контроля на этом направлении. Противник отмечает активное применение нашими военными FPV-дронов на оптоволокне и интенсивную работу авиации с применением ФАБов с УМПК.
Противник, в свою очередь, предпринимает попытки контратаковать в районе села Удачное, стремясь вернуть утраченные позиции и стабилизировать линию обороны.
