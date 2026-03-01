Освобождено село Гришино: ВС РФ продвигаются к западу от Покровска

12 908 14
Освобождено село Гришино: ВС РФ продвигаются к западу от Покровска

Несмотря на интенсивные контратаки противника, в результате наступательных действий подразделениям ВС РФ удалось развить успех на Покровском направлении и полностью освободить село Гришино, расположенное к северо-западу от Покровска (Красноармейска). В настоящее время отмечается дальнейшее продвижение в северо-западном направлении в сторону Васильевки.

Село Гришино являлось узловым пунктом украинской обороны на этом участке фронта. Потеря села лишает ВСУ удобного рубежа прикрытия и подрывает оборону вдоль реки Гришинка, где противник не успел обустроить полноценную линию обороны. Одновременно удар по дамбе Хрущевского пруда осложнил снабжение украинского гарнизона Константиновки.



Подразделения ВС РФ стремятся закрепиться южнее Дорожнего (Дорожного), расширяя зону присутствия и выравнивая тактическое положение на данном участке. Кроме того, отмечается продвижение российских подразделений в направлении Кучерова Яра, что создает дополнительное давление на оборону противника и расширяет зону нашего контроля на этом направлении. Противник отмечает активное применение нашими военными FPV-дронов на оптоволокне и интенсивную работу авиации с применением ФАБов с УМПК.



Противник, в свою очередь, предпринимает попытки контратаковать в районе села Удачное, стремясь вернуть утраченные позиции и стабилизировать линию обороны.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +11
    Вчера, 15:01
    Слава Богу! А то, читая прессу (именно прессу, а не блогеров), можно было подумать, что Россия уже нигде не воюет. Всю информационную повестку затмили то Эпштейн, то Иран.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +11
      Вчера, 15:24
      Долго это Гришино взять не могли. Крепкий орешек.
    2. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +5
      Вчера, 15:42
      Всю информационную повестку затмили то Эпштейн, то Иран.
      Иранцев и бомбят такие же эпштейны. smile
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Вчера, 22:03
      Опять брехня чистой воды. Идут бои за шахту в районе Родинского, противник присутствует на севере Мирнограда, который мы якобы взяли. украинец Гришино пока держит и крепко держит, бои идут в центре деревни...
  2. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +12
    Вчера, 15:26
    Это очень важный населённый пункт! Несмотря на статус села, Гришино в три раза больше соседнего города Родинское! Дальше в направлении наступления таких крупных опорных пунктов у врага теперь долго не будет.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Вчера, 17:51
      Цитата: Eugen 62
      Это очень важный населённый пункт!

      Верно, контроль над Гришино важен, но подожду подтверждения этого известия в своих проверенных ТГ-каналах, там пока на эту тему нет информации.
      1. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        +2
        Вчера, 18:47
        Похоже, что взяли но не всё село, а часть с центром.
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 00:49
        Ждать придётся минимум пару недель.
        Чтобы взять Гришино, нужно взять Сергеевну и шахту возле Родинского...
  3. sirGarry Звание
    sirGarry
    +7
    Вчера, 15:45
    Если это правда, то новость просто великолепная! Храни Бог наших ребят!
  4. trromar
    trromar
    +2
    Вчера, 15:45
    Родина Москаленко К. С. - Главнокомандующий РВСН — заместитель Министра обороны СССР.
  5. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Вчера, 16:02
    Покровско-Мирноградскую агломерацию взяли еще в ноябре. С тех пор прошло уже больше трех месяцев. Бандеровцы там долго держались, крепкая достаточно оборона была.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 00:47
      В Мирнограда на севере есть украинцы.
      И Гришино мы не взяли, дошли до центра деревни...
  6. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Вчера, 16:15
    Теперь Красноармейск взят со всеми окраинами и городами-спутниками, а так же пригородами.
    А это коксующиеся угли, которых у 404 больше нет.
  7. Vadim Isaev Звание
    Vadim Isaev
    +3
    Вчера, 16:49
    Так же, как Купянск, многократно, освобождённый, только кем и от кого? Зачем спешить с докладами?