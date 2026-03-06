Людские потери Японии во Второй мировой войне
Токио после авианалета 10 марта 1945 года
В 1950 году в Токио вышла большая книга «Сёва ко:гё: си» (История промышленности эпохи Сёва). Она уже упоминалась как-то раз в связи с нефтяными делами. В этом большом трехтомнике есть почти всё почти обо всём, исключительно богатый статистикой источник о японской экономике до войны и во время войны. В третьем томе, в самом конце, есть раздел о военном ущербе и потерях.
И вот в этом разделе, без всяких недомолвок и ребусов, были даны точные данные о людских потерях Японии, причем как военнослужащих, так и гражданских лиц. Это была далеко не первая публикация этих статданных, а, скорее, компендиум из различных, уже ранее выходивших публикаций, составленный для нужд промышленников и предпринимателей.
Не сравнить с отечественным подходом, когда более или менее подробные данные о потерях были опубликованы через почти полвека после окончания войны, а споры об общих потерях ведутся до сих пор.
Потери армии и флота
В определении потерь сухопутной армии убитые были подсчитаны по состоянию на 21 декабря 1948 года, что было, очевидно, связано с обработкой списков солдат и офицеров, а раненые и пленные были подсчитаны по состоянию на декабрь 1945 года.
Японский танкист, погибший на Филиппинах
Интересной особенностью японской системы учета была классификация потерь по противникам, то есть было подсчитано, сколько было убитых и раненых в сражениях против той или иной вражеской армии.
Военно-морской флот исчислял свои потери по-другому. Во-первых, потери делились на собственно военных моряков и гражданских лиц на военной службе. Во-вторых, потери подсчитывались по спискам личного состава военно-морских баз.
Линкор «Исэ», затонувший в военно-морской базе в Куре
Всего военно-морской флот насчитывал потери в 429034 человека, в том числе 414379 убитых и 14155 раненых; из них военных моряков — всего 312661, в том числе убитых 300386, раненых 12275, и гражданских лиц на военной службе — всего 116373, в том числе убитых 114493, раненых 1880.
Итого, вооруженные силы Японии потеряли суммарно 1864710 человек, в том числе 1555308 человек убитыми и 309402 человека ранеными и пленными.
Потери гражданских лиц
Не менее тщательно были подсчитаны и потери гражданского населения, почти целиком от воздушных налетов и бомбардировок. В Японии подсчитывались убитые, тяжело раненые, легко раненые и пропавшие.
Суммарно было учтено 668315 пострадавших гражданских лиц, в том числе 299485 убитых, 146204 тяжело раненых и 167318 легко раненых, а также 24010 пропавших. В таблице указана невязка количества раненых с количеством пострадавших, которая меньше на 31298 человек. Вероятно, были люди, учтенные как пострадавшие, но не обращавшиеся за медицинской помощью.
И так по каждой префектуре. В большей части префектур количество погибших и пострадавших было сравнительно невелико и составляло в среднем 3–5 тысяч человек. Но в ряде префектур число пострадавших было значительным.
Из этой таблицы видно, что самым пострадавшим местом в Японии был Токио, сгоревший после налета 10 марта 1945 года. На втором и третьем местах идут пострадавшие от ядерной бомбардировки Хиросима и Нагасаки. Всего на эти три префектуры приходится 433493 человека погибших и пострадавших, или 64,8% общего числа. На перечисленные в таблице семь префектур приходится 555753 человека погибших и пострадавших, или 83,1% общего числа.
Многие районы Токио выглядели после налета выжженными руинами
Как японцы это делали? В отличие от бродящих туда-сюда длинноносых варваров, император Мэйдзи в 1872 году восстановил древнюю систему учета населения, некогда заимствованную в Китае, — косэки (戸籍). Это система подворного учета. Каждый глава семьи заполнял регистрационную карточку, в которой указывал количество членов семьи, их возраст и пол, место проживания и другие сведения, и сдавал карточку в полицию.
В разбомбленных городах регистры семей могли и погореть, но это не было особым препятствием. В японских городах, в рамках почтово-адресной системы, города делились на районы, которые делились на землевладения, внутри которых выделялись участки для домов. Таким образом, полиция просто проводила сплошной опрос выживших, записывая фамилию, имя и адрес проживания, а потом из этих сведений составляла своего рода реестр выживших в городе или в пострадавшем от авиаудара районе города. Дальше следовало лишь найти или вызвать глав семей или членов семей, если глава семьи погиб, проживавших в пострадавших районах, чтобы внести в реестр сведения о составе семей до бомбардировки. Разница между этими реестрами давала точные сведения о потерях. Соответственно, не учтенные в качестве живых являются погибшими или пропавшими.
Таким образом можно было даже в сильно разрушенных городах, вроде Токио или Хиросимы, получить данные о погибших и пострадавших с точностью до нескольких десятков человек.
Был и другой способ сбора сведений о потерях. Если выживал местный околоточный полицейский, то он обходил свой участок, опрашивал его жителей, ему хорошо знакомых, кто погиб, кто ранен, кто пропал, и потом составлял доношение начальству о количестве погибших и пострадавших.
Наконец, в 1942 году на основе системы подворного учета были введены «рисовые книжки» (米穀配給通帳), что-то вроде талонов на рис, но оформленные наподобие банковских книжек, куда записывалось количество выданного риса. Они просуществовали долго и были формально отменены лишь в 1981 году.
Рисовая книжка для Токио от 1 марта 1944 года
В военные годы и после войны такие «рисовые книжки» часто использовались как удостоверения личности глав семейств. Власти в любом случае должны были проверить «рисовые книжки», поскольку тем, кто погиб, рис не положен.
2,5% безвозвратных потерь
Итого, если считать безвозвратные потери, Япония во Второй мировой войне потеряла убитыми 1 555 308 человек военнослужащих и 299 485 гражданских лиц. Всего 1 854 793 человека.
При этом, по данным большой переписи 1 октября 1940 года, в Японии проживало 73114308 человек. Таким образом, Япония понесла в войну потери 2,53% от численности довоенного населения. На удивление немного для столь большой войны.
