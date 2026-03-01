Иран бьёт ракетами по Иерусалиму и пригородам, включая места сбора резервистов

Иран бьёт ракетами по Иерусалиму и пригородам, включая места сбора резервистов

Иранские вооружённые силы продолжают отвечать своими ударами на атаки противника. Израильские медиа сообщают, что сегодняшняя атака со стороны Ирана по своим масштабам превзошла любую из тех, которые фиксировались в ходе 12-дневной войны прошлого года. С начала суток Иран применил по территории Израиля, как утверждается, 38 ракет, включая гиперзвуковые Fattah.

Поступают сообщения о взрывах в Иерусалиме. Иранские средства массовой информации пишут об ударах по командным пунктам ЦАХАЛ, а также по базам сбора резервистов. Появляется информация о жертвах и раненых в городе Бейт-Шемеш, что примерно в 12 км западнее Иерусалима. Иранская сторона заявляет, что удар пришёлся по израильским военным.

Напомним, что накануне правительство Нетаньяху объявило о мобилизации 70 тысяч резервистов. Израильские источники заявляют, что часть мобилизованных планируется отправить для охраны важных государственных объектов, а часть – на север страны для возможной военной операции в Ливане.

В результате непрекращающихся ударов КСИР - множество разрушений на территории ОАЭ. Пожаром охвачена крупнейшая промзона в Дубае. Там значительно осложнилась обстановка с качеством воздуха, что связано с пожарами в разных частях города, включая промышленные его районы. Фиксируются прилёты и в Шардже.



Напомним, что ранее иранское руководство заявило об ответных мерах против США и Израиля и их инфраструктуры в странах Ближнего Востока. Президент Ирана Масуд Пезешкиан указал на то, что враги Ирана столкнуться с «гневом иранского народа, который никак не сможет проигнорировать».
  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    +11
    Вчера, 15:22
    И таких сообщений будет все больше, война набирает обороты. Прошлая продлилась 12 дней, на сколько хватит сил у сторон на этот раз.
    1. bondov
      bondov
      -19
      Вчера, 15:26
      по мнению многих западных аналитиков, амуниции у США хватит приблизительно на 2 недели... после чего применят атом - это не аналитики, это я так думаю
      1. bondov
        bondov
        +8
        Вчера, 15:44
        Причина дефицита: Значительная часть арсеналов была израсходована на поддержку Украины в течение четырех лет и Израиля во время геноцида в Газе.
        и войны с Хезболла в течение трех лет... есть запас для войны с Китаем, если
        его использовать, то возможно и дольше продлится авантюра, но останутся с голым задом пред Китаем
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          +3
          Вчера, 16:12
          Мне думается, что сегодня всем плевать, на Украину. Она (Украина) уже не в тренде. Да и поднадоели украинцы уже всему миру, от НАТО до беженцев из Африки, проживающих в лагерях на территории ЕС. Сейчас, весь мир закапается пивом и солеными орешками, по другому поводу.
      2. Shurik70 Звание
        Shurik70
        -1
        Вчера, 15:46
        Атом они применят, если психанут.
        А психанут они, если у них утопят корабль. А если авианосец утопят - то точно психанут.
        Что до атак по Израилю - США нет дела. А Израиль привычен. Плевать он хотел на обстрелы. Хоть по аэродромам, хоть по местам скопления резервистов. Ещё самолётов накупят и ещё резервистов наберут.
        Вот если обстрелы станут результативны (электростанции, критические производства), могут и евреи психануть. И у них тоже атом есть.
        1. bondov
          bondov
          +8
          Вчера, 15:49
          понятно, но и у Ирана есть 90% атом - создать боеголовку теперь можно быстро, а израиль страна одной бомбы, и да теперь новый аятолла, вероятно, не такой миролюбивы как прежний, так как сразу джихад объявил - помни об этом
          1. Shurik70 Звание
            Shurik70
            -8
            Вчера, 15:52
            Одной бомбы?
            Это Израиль, а не богадельня.
            У него должно быть бомб достаточно, чтоб все города Ближнего Востока стереть.
            То есть, несколько сотен.
            1. bondov
              bondov
              +8
              Вчера, 15:57
              все города Ближнего Востока стереть.
              и евреям самим задохнуться в ядерной пыли и собственной радиации... Шурик, дома-то все здоровы?
            2. ettore Звание
              ettore
              +20
              Вчера, 16:00
              Цитата: Shurik70
              Одной бомбы?
              Это Израиль, а не богадельня.
              У него должно быть бомб достаточно, чтоб все города Ближнего Востока стереть.
              То есть, несколько сотен.

              Эта фраза означает не количество бомб у Израиля а то, что для его уничтожения много ЯО не надо.
            3. Сергей Викторович Королев Звание
              Сергей Викторович Королев
              +9
              Вчера, 16:09
              Имеется в виду , для поражения израиля достаточно одной бомбы (заряда)
            4. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              +2
              Вчера, 16:25
              Цитата: Shurik70
              То есть, несколько сотен.

              проще застрелиться тогда, быстрее и геморру меньше, у них там территория с одного края плюнь на другой попадешь, там и одной бомбы много
            5. 30 вис Звание
              30 вис
              0
              Вчера, 21:28
              Цитата: Shurik70
              Это Израиль, а не богадельня.
              У него должно быть бомб достаточно, чтоб все города Ближнего Востока стереть.
              То есть, несколько сотен.

              Мощнейшая индустриальная страна израИль . Громадные запасы природных ископаемых и тысячи военных заводов . Сотни ядерных боеголовок , тысячи баллистических ракет . Топнет одной ногой мир содрогнётся от ужаса и страха .. , топнет двумя ногами все падут ниц .. в поклоне .. Сарказм . tongue .. Если кто не понял . Если бы не еврейское лобби в США , не ротшольды -соросы - рокфеллеры в Британии , ходили бы с голым , обхезанным задом ..
        2. BrTurin Звание
          BrTurin
          +1
          Вчера, 18:04
          Цитата: Shurik70
          Атом они применят, если психанут.

          тут не все так просто - в декабре 2024 газета The New York Times задала избранным конгрессменам вопрос
          спросили, поддерживают ли они одностороннее право президента США наносить упреждающий ядерный удар без консультаций с Конгрессом, согласны ли они с тем, что глава государства должен иметь возможность ответить на готовящуюся ядерную атаку без одобрения законодателей https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/22697851.
          Если бы Трамп обладал правом единолично применить ЯО без одобрения конгресса (понятно что это не начало ядерной война, а как сейчас ответ на потопленный.... тут уж что иранцы сумеют потопить) , тогда бы такого вопроса не возникало, значит не обладает и ему придется за этим обращаться в конгресс, а вот тут вопрос готовы ли там это безоговорочно поддержать
      3. guest Звание
        guest
        0
        Вчера, 18:58
        Цитата: bondov
        амуниции у США хватит приблизительно на 2 недели...

        А нужды Зеленского здесь учтены? laughing
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +7
      Вчера, 15:27
      Может на месяц хватит. А может и нет. Будем посмотреть.
      Но Ормузский пролив надо закрывать. Топи их всех.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Вчера, 16:37
        Цитата: Бородач
        Может на месяц хватит. А может и нет. Будем посмотреть.
        Но Ормузский пролив надо закрывать. Топи их всех.

        Тут не всё так просто.Через пролив проходит значительная часть нефтяного трафика в Китай, а Китай поддерживает Иран. Сейчас спутниковая разведка КНР открыла для Ирана доступ к данным в режиме онлайн. Остановка этих поставок тянет за собой проблемы для Китая и тут Ирану надо как то извергаться так, что бы и танкеры на Китай шли, и в то же время отсекать танкеры для недружественных стран.
        1. Stalingrad2010 Звание
          Stalingrad2010
          +5
          Вчера, 16:53
          Китай как известно в прошлом году создал стратегический запас нефти, помимо этого Россия сейчас ключевой экспортёр нефти в Китай. Переживёт перекрытие Ормузского пролива без напряга.
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            +2
            Вчера, 17:01
            Цитата: Stalingrad2010
            Китай как известно в прошлом году создал стратегический запас нефти, помимо этого Россия сейчас ключевой экспортёр нефти в Китай. Переживёт перекрытие Ормузского пролива без напряга.

            Резерв, он и есть резерв т.е. на крайний случай. Скорее будут искать альтернативу поставкам и платить чуть больше чем раньше, но резерв осушать не станут т.к.ситуация ещё далека от критической. Иранцы там уже один танкер продырявили, что бы не лез без согласования, другие рисковать не будут, а насчёт китайских танкеров, люди из Пекина персам подскажут.
    3. Русич Звание
      Русич
      +12
      Вчера, 15:27
      Цитата: Вадим С
      И таких сообщений будет все больше, война набирает обороты. Прошлая продлилась 12 дней, на сколько хватит сил у сторон на этот раз.

      Я думаю Трамп сдуется. Но будет верещать о победе.
      1. sdivt Звание
        sdivt
        +6
        Вчера, 15:34
        Цитата: Русич
        Но будет верещать о победе

        Говорить о победе будут все
        И Трамп, и Израиль, и Иран
        Достаточно вспомнить прошлую 12-дневную - тогда обе стороны назвали произошедшее своей победой
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          +1
          Вчера, 16:16
          Вячеслав, а это специфика ближневосточных войн-бросить один камень в соседа, убежать и кричать на весь мир о своей "победе". И желательно, быстрей противника добежать, до микрофона-так как противник сделает то же самое- устроит официальное выступление с криками "Мы-победили. Бойтесь нас-все."
      2. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        -16
        Вчера, 16:01
        Ну пока что я вижу что Иран сдулся . Ормуз открыли судоходство
        1. Овсиговец Звание
          Овсиговец
          +6
          Вчера, 16:26
          И тут же вжарили по 2 танкерам.... Смотрим
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          +3
          Вчера, 16:27
          Цитата: FoBoss_VM
          Ну пока что я вижу что Иран сдулся . Ормуз открыли судоходство

          С чего это сдулся? Через пролив нефть в большом количестве идёт в Индию и Китай, а Иран с ними не ссорился. Более того, из Китая приходило вооружение, так что по его просьбе могли пока приоткрыть. Причём, открытие "до последующего уведомления".
          Командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Мохсен Резаи подтвердил, что торговым судам разрешено проходить через эту водную артерию. Однако данное решение носит временный характер, а статус безопасности в регионе остается критическим.
          «Правительство позволит судам осуществлять транзит через этот стратегически важный пролив... до дальнейшего уведомления», — приводит слова генерала газета Financial Times.
        3. Русич Звание
          Русич
          +3
          Вчера, 16:56
          Цитата: FoBoss_VM
          Ну пока что я вижу что Иран сдулся . Ормуз открыли судоходство

          Ошибаетесь. Они мудро поступили. Показали свои возможности и последствия. А открыли, чтобы не вредить другим и не ополчить против себя непричастных
        4. Lako Звание
          Lako
          +1
          Вчера, 20:25
          Через это открытое судоходство, Иран может отправить и торговые суда с размещенными на борту Шахедами и противокорабельными и ракетами.
      3. Ныробский Звание
        Ныробский
        +4
        Вчера, 16:45
        Цитата: Русич
        Цитата: Вадим С
        И таких сообщений будет все больше, война набирает обороты. Прошлая продлилась 12 дней, на сколько хватит сил у сторон на этот раз.

        Я думаю Трамп сдуется. Но будет верещать о победе.

        Он уже на пятой точке елозит, мол мы "убили злого человека", имея в виду Хаменеи, а посему не надо нам сильно отвечать, а то мы обидимся и усилим удары. Типа результат достигнут и матрасы готовы договариваться дальше.
        Рыжий дурик хотел войти в историю, но он в неё вляпался по самые уши и просто так выплыть у него уже не получится.
        1. Русич Звание
          Русич
          +3
          Вчера, 16:57
          Цитата: Ныробский
          Рыжий дурик хотел войти в историю, но он в неё вляпался

          Хорошо подметили
        2. 30 вис Звание
          30 вис
          0
          Вчера, 21:38
          Цитата: Ныробский
          Рыжий дурик хотел войти в историю, но он в неё вляпался по самые уши и просто так выплыть у него уже не получится.

          Рыжий , бронзоволикий уже вошёл в историю . Венесуэла это раз . Положил её в карман . Сейчас сделал прыжок на Иран . Скорее всего не получится положить в карман . Но попытка была . И не забывайте , что нам задуривают голову "духом анкориджа " ... Финты и обманные пасы проводят .Венесуэлу и Иран смогли переговорами обмануть . Нас тоже несколько раз обманули . Обязательства европейцев перед Януковичем , Минские переговоры .И разные духи и душки . Под шумок дадут украм атомное оружие . Надеюсь в этот раз не пройдёт .
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            +1
            Вчера, 22:06
            Проблема Трампа состоит в том, что он позволил хитоопому Бене втянуть себя в этот конфликт за 9 месяцев до промежуточных выборов в конгресс. У него сейчас уже нет других вариантов, кроме как победить, что совсем не очевидно т.к. Иран на смену режима не пойдет и будет оказывать сопротивление до последнего "шахеда". Без смены режима, без обнуления ядерной и ракетной программы, это будет политическим поражением Трампа и просто закончить обмен ударами явно недостаточно, чтобы представить это как победу. Лучшего подарка для демократов придумать сложно. Добавьте сюда ущерб полученный матрасными базами, потери в л/составе и затраченные на эту авантюру финансы, то этого "корма" достаточно для того что бы накормить и раскачать электорат не в пользу Рыжего, который придет к выбором в статусе "мистер нет" - Нет мира на украине, нет Гренландии, нет нового штата Канада, нет победы в Иране, и чего там ещё нет... Есть только Армения с Азербайджаном, которые для большинства американцев вообще неведомы, и пленный Мадуро.
    4. Last centurion Звание
      Last centurion
      +1
      Вчера, 15:30
      Для США наверное было бы лучше чтоб "набрала обороты" и было как можно дольше, и даже ОАЭ втянуть в пехотном варианте.
      Очередной вариант управляемого хаоса, мутной воды где ловят золотых рыбок.
      Надеюсь еще денёк ракетами пошмаляют и закончат. Каждый заявив о своей победе.

      Пока что в этой золотой лихорадке опять победили "продавцы лопат" -американские производители оружия. Еще пару дней и начнут побеждать и нефтянники (кроме Иранских) если будут массово топнуть танкеры с обоих сторон или взрываться топливохранилища и терминалы отгрузки.
      1. sergey822
        sergey822
        +1
        Вчера, 15:35
        про нефтянников сомнительно, если Ормузский пролив все таки перекроют, то тут по основным нефтянникам как раз и придется удар laughing
        1. Last centurion Звание
          Last centurion
          +4
          Вчера, 15:38
          цена бывает разная. при нормальных условиях бывает цена за объем ...а бывает за баррель в режиме дефицита.
          если будут повреждены терминалы, то их стоимость включат в стоимость для потребителей. как и транзит в обход зоны столкновения. цены взлетят везде у всех и на всё. от дальнего хутора до дальней деревни.
          1. sergey822
            sergey822
            +2
            Вчера, 15:42
            серьезно? ну и как будут доставлять нефть страны которые транспортировали ее через Ормузский пролив? тут они явно не в выйгрыше будут, ну как говорится посмотрим wassat
            1. Last centurion Звание
              Last centurion
              +1
              Вчера, 15:47
              При чем тут страны, всем владеют не страны, а транснациональные корпорации. Будут возить к получателям из других мест втридорога.
              Да поживем увидим
              1. sergey822
                sergey822
                +1
                Вчера, 15:50
                ну так вот этого ответа я и ждал, то есть нефтянники которые возили нефть через Ормузский пролив остаются не удел, будут другии игроки теперь? ну и естественно втридорога laughing
                1. Last centurion Звание
                  Last centurion
                  +1
                  Вчера, 15:51
                  Я бы не сказал что это плохо для производителей нефти из США или из РФ или из Канады итд....Так что точно кто-то в накладе не останется.
                  1. sergey822
                    sergey822
                    +2
                    Вчера, 15:55
                    ну то что в накладе ни кто не останется это точно, особенно покупатели бензина в США, помню какой шухер там творился последний раз, думаю после такого Трампа вынесут вперед ногами из белого дома wassat вот тут мы точно выигрываем
          2. ettore Звание
            ettore
            -3
            Вчера, 16:03
            Цитата: Last centurion
            цены взлетят везде у всех и на всё. от дальнего хутора до дальней деревни.

            Россия будет в первых рядах на повышение цен на топливо.
        2. BrTurin Звание
          BrTurin
          +1
          Вчера, 16:14
          Цитата: sergey822
          о тут по основным нефтянникам как раз и придется удар

          Нефтяники все-таки трубопроводы некоторые построили, а вот газовикам - как Катар это полный швах, а если затянется, то только остановка - СПГ товар не длительного срока хранения, а катарский СПГ это около 25% мирового...
          1. sergey822
            sergey822
            0
            Вчера, 16:16
            полностью с вами согласен
    5. Silver99 Звание
      Silver99
      +14
      Вчера, 15:37
      Мне одному показалось странным иудеям по субботам в шаббат запрещено работать, а убивать разве можно ? Свое преступление они совершили именно в этот день недели. Видимо Нетаньяху,Трампа, Кушнера, Уиткоффа и прочей братии это не касается am
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Вчера, 15:52
        Цитата: Silver99
        Мне одному показалось странным иудеям по субботам в шаббат запрещено работать, а убивать разве можно ?

        Убить гоя или акума можно в любое время.
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Вчера, 16:06
        Цитата: Silver99
        Мне одному показалось странным иудеям по субботам в шаббат запрещено работать, а убивать разве можно ?

        Ну в "Шестидневную войну" они ж воевали......
      3. MstislavHrabr Звание
        MstislavHrabr
        +2
        Вчера, 16:14
        Война приурочена к пуриму, а не к шаббату. А в шаббат не все работы запрещены, только творческие и созидающие... Пурим 3 марта. Как раз тогда её и планируют закончить всеобщим праздником и "поеданием ушей" проигравших...
    6. isv000 Звание
      isv000
      +12
      Вчера, 15:42
      Цитата: Вадим С
      И таких сообщений будет все больше, война набирает обороты. Прошлая продлилась 12 дней, на сколько хватит сил у сторон на этот раз.

      Пошли сообщения о включении матрасами режима экономии противоракет. Не прошло и двух суток БД. В прошлый раз Иран продемонстрировал точность поражения и предупреждал янки заранее, во избежании жертв. Ныне удары пошли сразу на поражение. Железный кумпол продырявили сразу и теперь еврейцам придётся жить в подвалах. Матрасы, кстати, зевают старые Шахеды как мух, тратя на них ракеты Пэтриот. Наземная операция станет катастрофой для них, потому не сунутся. Сформированные добровольческие подразделения, пропитанные горечью потерь мирных и руководства будут воевать всерьёз.
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Вчера, 15:27
    Пока Тегеран бомбят Уральские авиалинии из Тюмени в Хургаду российских отпускников доставить спешат, скан только что:
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +11
    Вчера, 15:28
    заявило об ответных мерах против США и Израиля и их инфраструктуры

    Хм... Может - и нам уже пора перестать ограничивать себя мутузением бандерлогов и подумать наконец об адекватном ответе всем кто их снабжает и вооружает? what Да и примеры устранения без малейших сомнений верхушек неугодных стран цитаделью демократии наводит на всякие нехорошие размышления насчёт правильности наших игрищ в типа международное право... what
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +3
      Вчера, 16:09
      Цитата: paul3390
      Да и примеры устранения без малейших сомнений верхушек неугодных стран цитаделью демократии наводит на всякие нехорошие размышления насчёт правильности наших игрищ в типа международное право...

      Результат есть? Ну вот поубивали они уже верхушку Ирана, особенно военную не один раз и че?
      Прошлую войну ОБЕ стороны назвали своей победой
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Вчера, 16:20
        Во первых - бандерлоги ну вот ни фига не иранцы. Во вторых - тут как никогда вредна гомеопатия. Лекарство надо давать в надлежащем количестве и строго по расписанию - три раза в день.
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +5
    Вчера, 15:28
    На улицах невыносимо воняло мацой и отвагой...
    1. Ивар Рави Звание
      Ивар Рави
      +9
      Вчера, 15:45
      Этот запах четко прослеживался до самых бомбоубежищ laughing
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +2
        Вчера, 16:22
        До сих пор не пойму логики евреев- зачем им нужно было создавать государство, в окружении мусульманских стран? Неужели на глобусе мало мест свободных было? Та же Африка- масса пустующих территорий- создавай государство, обживайся, живи, и хоть каждый день танцуй "Семь сорок". Даже соседние племена людоедов могли бы принять еврейскую веру и есть, мацу..
        А Жириновский был прав- предсказав новую войну на Ближнем Востоке... Правда, он говорил и о применении ядерного оружия....
        1. Ивар Рави Звание
          Ивар Рави
          +6
          Вчера, 16:25
          Так у них цель уничтожить всех соседей и владеть этими пустошами. Трудна и загадочна душа сионистского отребья
          1. Андрей Николаевич Звание
            Андрей Николаевич
            -2
            Вчера, 16:27
            Судя по экономике Израиля, тяжело их назвать "отребьем". Они умный народ. Отребье у нас вдоль Днепра - получили целое государство, но все профукали...
            1. Ивар Рави Звание
              Ивар Рави
              +1
              Вчера, 16:30
              Евреи умные, а сионисты отребье. ВУ самом израиле очень много евреев выступают против сионизма, требуя освободить оккупированные земли и прекратить геноцид палестинцев.

              Отребье у нас вдоль Днепра - получили целое государство, но все профукали...

              У них все впереди: закончится СВО и Окраина станет первой в мире страной самого доступного секс-туризма
              1. Андрей Николаевич Звание
                Андрей Николаевич
                -3
                Вчера, 16:31
                Ивар, боюсь что Вы-правы. Я тоже думал об этом. А женские колготки, только парами, продают?) Нельзя по одной штуке купить, как в Берлине в 1945?.)
                1. Ивар Рави Звание
                  Ивар Рави
                  +2
                  Вчера, 16:32
                  При желании все можно))))
            2. Telur Звание
              Telur
              -1
              Вчера, 19:21
              Цитата: Андрей Николаевич
              Судя по экономике Израиля, тяжело их назвать "отребьем". Они умный народ.

              Моисей водил их 40 лет по океану нефти и газа и через сорок лет привел на островок где нет даже крохотного озерца нефти... laughing
              как его после этого назвать?
        2. К-50 Звание
          К-50
          0
          Вчера, 16:53
          Цитата: Андрей Николаевич
          А Жириновский был прав- предсказав новую войну на Ближнем Востоке... Правда, он говорил и о применении ядерного оружия....

          Хех, так не "вечер" ещё. lol
          Пока только обе стороны во вкус кровопролития приходят.
          Будем посмотреть. yes
  5. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +13
    Вчера, 15:29
    Главное, чтобы у Ирана хватило воли не прогибаться, и продолжать отвечать агрессорам. А не ждать, как в прошлый раз, удара по своей территории, чтобы ударить в ответ. И - да, надо пытаться нанести урон именно американцам. Без них Израиль не может многого.
  6. мерцание Звание
    мерцание
    +5
    Вчера, 15:35
    . Иран бьёт ракетами по Иерусалиму и пригородам, включая места сбора резервистов
    Иран сейчас действует в рамках стратегии управляемой эскалации.
    Прежнее ВПР Ирана можно отнести к числу умеренных и остарожных.
    Пришедшие им на смену (как их характеризуют) - более молодые, дерзкие и, что важно, более грамотные.
  7. Vladlous Звание
    Vladlous
    +13
    Вчера, 15:37
    Сейчас, слустя почти 1,5 суток после начала боевых действий, можно уверенно говорить, что на Ближнем Востоке началась полномасштабная война. И будет исключительной, если можно в этом случае так сказать, удачей, чтобы всё ограничилось только региональной войной, а не переросло в нечто гораздо большее.

    Ведь, как сообщали многие источники, к войне уже подключился и Китай, передавая данные спутниковой разведки Ирану. Неизвестно ещё есть ли в Иране китайские или российские военные советники, но это уже больше из темы спекуляций. В чистом остатке политическая поддержка и разведывательные данные, а это уже немало.

    И Ближний Восток уже загорелся. Тут нет никаких сомнений. Не хотелось бы говорить банальную фразу, что это только начало, но похоже именно так и надо сказать. И с первых минут видно, что Иран - это не Ирак н 2003 года, это держава совершенно другого уровня, гораздо более сеьёзный и организованный противник, а главное - идейный.

    Израиль и США разворошили целый регион, возможно, следуя сиюминутным политическим пожеланиям своих лидеров, но понимают ли они, что сделали? Создаётся впечатление, что нет - не понимают. То, что они начали - это кровавая авантюра. И она может привести к гибели не только Израиля, но и взрыву насилия в Европе, да и в США тоже будет неспокойно.

    Потому как тронули не Иран, а атаковали нечто большее. Кто-то скажет, что это атака на Ислам, а к то-то увидит в этом прямую атаку на БРИКС. Или на Китай, или на Россию. Но ясно, что это нечто большее, чем просто попытка уничтожения иранского государства.

    Вероятно, за всем этим стоит стремление вернуть контроль сионизма и американизма над миром. Впервые, за долгие десятилетия кто-то послал США и Израиль, как их хозяина, на три буквы, да ещё и начал против них прямые боевые действия, нанося удары по базам США.

    Для меня в идеологическом смысле в любом случае победил Иран - он не стушевался и тем себя обессмертил. А рационально это или нет - это уже другой разговор.
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      -11
      Вчера, 16:08
      Да ничего ещё всерьёз не началось , чего вы. Как обычно , обмены ударами . Такое было уже не раз. Ормуз вон разблокировали , Ирана даже на сутки не хватило ... Дали заднюю . Это разве война до победного ? Прогнули персов по щелчку просто
      1. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        +5
        Вчера, 16:44
        Разблокировали но есть ньюанс. Не для всех.. Так что ваше желание понятно. Только вы чуть чуть не договариваете .
        1. FoBoss_VM Звание
          FoBoss_VM
          -5
          Вчера, 16:49
          Мое желание одно , всегда было и всегда будет. Что бы нашелся хоть кто то на этой планете набравшийся смелости всерьёз надрать зад американцам , по полной . Что бы кровавых соплей . А не цацкался , не заигрывал в переговоры , не юлил бы из стороны в сторону . Других желаний не имею
          1. Скобаристан Звание
            Скобаристан
            0
            Вчера, 16:52
            Какое то детское желание: вот нашелся бы кто кто наказал фулюгана. Но вы все равно, договарийте полностью информацию. Например что в заливе уже один танкер горит точно и по другому прилетело.
            1. МБРШБ Звание
              МБРШБ
              0
              Вчера, 18:07
              в заливе уже один танкер горит точно и по другому прилетело.
              чьи танкеры?
              1. Скобаристан Звание
                Скобаристан
                +4
                Вчера, 18:13
                https://www.mk.ru/politics/2026/03/01/iran-pustil-na-dno-pervyy-tanker-v-ormuzskom-prolive.html?ysclid=mm7w04ilog276361319. Флаг Палау , и раз . https://lenta.ru/news/2026/03/01/second/ и два. Флаг Маршаловы острова.
                1. МБРШБ Звание
                  МБРШБ
                  +1
                  Вчера, 18:17
                  Скобаристан спасибо. Блин, я же "Ленту" читаю, но как-то прозевал....
                  1. Скобаристан Звание
                    Скобаристан
                    +1
                    Вчера, 18:18
                    Да было бы за что . Но сами понимаете чья там нефть была это надо глубже копать. А у меня ни желания да и возможности. Кататься у нас тут есть мориман с Мурманска он более сведущ.
    2. olbop Звание
      olbop
      +1
      Вчера, 16:32
      И Ближний Восток уже загорелся.

      Не только Ближний, но у же и Средний - Афганистан с Пакистаном.
      Явно Миротворец не справляется со взятой на себя ролью и может столкнуться с возрастанием оппозиции у себя дома.
      И потому возможны разнообразные варианты развития событий - от временного пригасания ближневосточного кризиса до весьма острых и чреватых ситуаций.
    3. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +1
      Вчера, 18:15
      Цитата: Vladlous
      на Ближнем Востоке началась полномасштабная война.

      Рано говорить.Пока масштаб мельче прошлой.
      Для меня в идеологическом смысле в любом случае победил Иран

      Ну хоть не побоялся слегонца врезать Штатам, что в наше подлое время просто подвиг.
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +5
    Вчера, 15:38
    Сейчас пермы отвечают по взрослому. Если в течении трех недель смогут удержать страну под контролем, то дальше рыжий начнет пятиться. Разумеется вещая о своей победе.
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Вчера, 16:19
      В идеале чтобы он со всего бв пятился за свою вонючую лужу и больше не высовывался.
      1. убей фашиста Звание
        убей фашиста
        0
        Вчера, 17:17
        Хороший вариант, но пока нереальный. Пин до сы по прежнему хоть и дряхлеющая, но сверх держава.
  9. Тихонов_Александр Звание
    Тихонов_Александр
    +8
    Вчера, 15:41
    Хорошо бы разрушить ядерный центр евреев - ведь по иранским уже прилетало. А если от Ирана удачно прилетит, евреи припухнут, а вот мы за этих смонистов-террористов порадуемся ...
  10. HAM Звание
    HAM
    +5
    Вчера, 15:41
    Да уже сегодня читал как американские журналисты наехали на иранского посла :"Да как вы смели нас атаковать!"-наглость "неприкасаемых" зашкаливает...у янки "освободительная" война,у персов-"агрессия"......такова философия наглецов..
  11. Ивар Рави Звание
    Ивар Рави
    +12
    Вчера, 15:44
    Ирану надо сконцентрировать усилия по Хайфе: уничтожить порт, нефтеперерабатывающий завод, военную базу сионистов. Хайфа, отброшенная в каменный век, станет лучшим маркером для рыжего пса, американцы трусы и моментально сдуются
  12. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Вчера, 15:47
    Иран бьёт ракетами по Иерусалиму и пригородам, включая места сбора резервистов

    А еврейское руководство ждало бесплатные талоны на усиленное питание и наборы кошерных продуктов?
  13. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +3
    Вчера, 15:49
    Опять Галкины с Пугачëвыми понаедут laughing
    1. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      0
      Вчера, 17:20
      А вот это не надо - отставить! Кашелка мимо, а вот Алкина самого в резервисты было бы неплохо забрить, вместе с макаревичами и же с ним.
  14. Wildcat Звание
    Wildcat
    +1
    Вчера, 16:01

    Иранские вооружённые силы продолжают отвечать своими ударами на атаки противника. Израильские медиа сообщают, что сегодняшняя атака со стороны Ирана по своим масштабам превзошла любую из тех, которые фиксировались в ходе 12-дневной войны прошлого года. С начала суток Иран применил по территории Израиля, как утверждается, 38 ракет, включая гиперзвуковые Fattah.
    Открываем хотя бы Военное Обозрение за прошлый год: первые залпы (именно залпы, для преодоления ПВО) иранских ракет были сотнями, к десяткам и одиночным пускам они к концу 12 дннй пришли.
  15. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Вчера, 16:05
    Иран применил по территории Израиля, как утверждается, 38 ракет

    Чот маловато как-то. Надо бы раз в сто побольше, чтобы сионистам жизнь подпортить не на одно столетие, а на месте израиля остались жить только тараканы.
  16. Фокусник Гудвин Звание
    Фокусник Гудвин
    +2
    Вчера, 16:12
    Хоть бы побольше досталось этому еврейскому нацисткому государству!
  17. Pivot Звание
    Pivot
    0
    Вчера, 16:20
    Так Беня сам выпросили, пусть его благодарят.
  18. Pivot Звание
    Pivot
    0
    Вчера, 16:26
    Надо проходы для хэзболлы организовать на границе с Ливаном, пусть на своей шкуре почувствуют что такое нападение. Ну так чтобы живые завидовали мертвым.
  19. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Вчера, 16:26
    Потерь у кошерных, конечно же, нет! Это же неубиваемые кЫборги. Как и их идейные братья по эпштейновским оргиям из Сшашки.
    Хочется, чтобы уже наконец-то прилетело им всем по-настоящему...
  20. К-50 Звание
    К-50
    -1
    Вчера, 16:38
    Президент Ирана Масуд Пезешкиан указал на то, что враги Ирана столкнуться с «гневом иранского народа, который никак не сможет проигнорировать».

    Гнобите пейссатых и полоссатых! Воинской удачи!
  21. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Вчера, 16:52
    Пожаром охвачена крупнейшая промзона в Дубае. Там значительно осложнилась обстановка с качеством воздуха, что связано с пожарами в разных частях города, включая промышленные его районы. Фиксируются прилёты и в Шардже.

    Хорошо, что я квартирку в дубаях брать вовремя передумал... wassat
    1. Murakow Звание
      Murakow
      0
      Вчера, 19:10
      Поговорка "хорошо там, где нас нет", глядишь и станет забываться. Становится более актуальной фраза: "Хорошо, что там нас нет."
  22. Rafaello Звание
    Rafaello
    0
    Вчера, 17:21
    Система „Железный купол“ и иллюзия неуязвимости Израиля всё чаще демонстрируют неспособность обеспечить стопроцентную гарантию перехвата ракет и беспилотных летательных аппаратов. Возникает вопрос: обусловлен ли прорыв столь плотной и глубоко эшелонированной сети ПВО тактикой насыщения — то есть комбинированным применением БПЛА, крылатых и баллистических ракет с целью перегрузки системы, — или же решающим фактором стали технические характеристики самих средств поражения, такие как их сверхвысокая скорость или маневренность?
  23. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Вчера, 17:32
    враги Ирана столкнуться с «гневом иранского народа, который никак не сможет проигнорировать»
    Какой-то слабенький гнев. В прошлую войну, помнится, по Израилю было выпущено более тысячи беспилотников и сотни ракет
  24. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    -1
    Вчера, 17:54
    Хоть одна фотка из Иерусалима (не пригорода) есть?
  25. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Вчера, 18:04
    В ЦАХАЛ резервисты сразу пребывают в свои в/ч, какие пункты сбора...?
  26. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Вчера, 18:07
    Молодцы, Израиль абсолютное зло, как и США.
  27. enzelad Звание
    enzelad
    -2
    Вчера, 18:25
    Арабов не жалко. Подстилки амерские. Зачем этим пронырам Аллах оставил Мекку и Медину
  28. igorra Звание
    igorra
    0
    Вчера, 19:41
    Американцам по барабану, это не их стеклянный дом, в отличии от евреев.