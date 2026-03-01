Иран бьёт ракетами по Иерусалиму и пригородам, включая места сбора резервистов
Иранские вооружённые силы продолжают отвечать своими ударами на атаки противника. Израильские медиа сообщают, что сегодняшняя атака со стороны Ирана по своим масштабам превзошла любую из тех, которые фиксировались в ходе 12-дневной войны прошлого года. С начала суток Иран применил по территории Израиля, как утверждается, 38 ракет, включая гиперзвуковые Fattah.
Поступают сообщения о взрывах в Иерусалиме. Иранские средства массовой информации пишут об ударах по командным пунктам ЦАХАЛ, а также по базам сбора резервистов. Появляется информация о жертвах и раненых в городе Бейт-Шемеш, что примерно в 12 км западнее Иерусалима. Иранская сторона заявляет, что удар пришёлся по израильским военным.
Напомним, что накануне правительство Нетаньяху объявило о мобилизации 70 тысяч резервистов. Израильские источники заявляют, что часть мобилизованных планируется отправить для охраны важных государственных объектов, а часть – на север страны для возможной военной операции в Ливане.
В результате непрекращающихся ударов КСИР - множество разрушений на территории ОАЭ. Пожаром охвачена крупнейшая промзона в Дубае. Там значительно осложнилась обстановка с качеством воздуха, что связано с пожарами в разных частях города, включая промышленные его районы. Фиксируются прилёты и в Шардже.
Напомним, что ранее иранское руководство заявило об ответных мерах против США и Израиля и их инфраструктуры в странах Ближнего Востока. Президент Ирана Масуд Пезешкиан указал на то, что враги Ирана столкнуться с «гневом иранского народа, который никак не сможет проигнорировать».
