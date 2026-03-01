Песков: Россия должна оставаться островком стабильности, не поддаваясь хаосу

Песков: Россия должна оставаться островком стабильности, не поддаваясь хаосу

Россия должна оставаться островком стабильности и мудрости, не поддаваясь общему хаосу. Иначе не будет ничего хорошего.

Такое мнение высказал на брифинге глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.



Он отметил:

Отказали многие системы на европейском континенте: системы торможения и устойчивости и системы анализа ситуации.

Таким был его ответ на вопрос корреспондента программы «Вести» Павла Зарубина. Журналист попросил Пескова прокомментировать сообщения о возможной передаче европейскими странами ядерного оружия Украине.

Глава кремлевской пресс-службы отметил, что сегодня в мире происходит слишком много «системных сбоев». И в этих условиях кто-то просто обязан оставаться рассудительным и мудрым, не давая воцариться хаосу. По мнению Пескова, таким островком стабильности является государство, которым руководит Владимир Путин.

При этом чиновник отметил, что в этих непростых условиях Россия не довольствуется ролью наблюдателя:

Мы не просто наблюдаем.

Песков заявил, что соответствующие структуры занимаются сложной и кропотливой работой. Все они находятся на своих постах и делают все, что от них требуется.

Ранее пресс-служба СВР сообщила тревожную информацию. Согласно из данным, Лондон и Париж ведут подготовительные работы по обеспечению киевского режима ядерным оружием и средствами его доставки. В Службе внешней разведки предполагают, что европейские партнеры планируют тайно передать украинским властям технологии, оборудование и комплектующие для реализации этой задачи.
  1. Юрий Хучев Звание
    Юрий Хучев
    +58
    Вчера, 15:54
    осталось только голову в песок спрятать глядишь и пронесет.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +67
      Вчера, 15:56
      Про островок стабильности Песков может рассказать жителям Белгорода, где стабильно нет тепла и света в домах.
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +14
        Вчера, 16:19
        Цитата: Бородач
        Про островок стабильности Песков может рассказать жителям Белгорода, где стабильно нет тепла и света в домах.

        Зато в Харькове из которого долбят по Белгороду - есть…( Братский народ) кое для кого… если «братья» получат ЯО - это будет полный , для всех многоходовочников и гроссмейстеров!
      2. Mazunga Звание
        Mazunga
        +29
        Вчера, 16:21
        у него доча в заложниках у наты в париже понимать мужика надо
        1. MrTulandra Звание
          MrTulandra
          +4
          Вчера, 16:37
          у него доча в заложниках у наты в париже

          И кохана дружина одной шлёпанцой уже в Гуантанаме lol
          1. Гардамир Звание
            Гардамир
            +1
            Вчера, 16:55
            Которя из дружин. Живет он с Навьей, она в Москве. А первая да в Париже. но они разведены.
          2. isv000 Звание
            isv000
            -1
            Вчера, 17:48
            Цитата: MrTulandra
            у него доча в заложниках у наты в париже

            И кохана дружина одной шлёпанцой уже в Гуантанаме lol

            Остаётся вспомнить дедушку Калинина на заседаниях правительства, в то время как кохана дружина срок тянула...
        2. Гардамир Звание
          Гардамир
          +2
          Вчера, 16:54
          Увы дочка ездит в Турцию, Эмираты. Но с 2022 года в Париже не была.
        3. двп Звание
          двп
          +3
          Вчера, 16:55
          Ага, мучается "бедная Лиза" в парижских апартаментах ! Да ещё наверное и не доедает в парижских ресторанах.
        4. Себенза Звание
          Себенза
          +6
          Вчера, 17:03
          Ну если определиться, война или войнушка, то легко можно забить на недвижку посольскую, вернуть людишек и родственников, и начать... Но вложения в активы, перспективные проекты и инвестиции. Но народ пока ведётся на всю эту блёвань, по другому не назвать. Крутят по первому каналу, обсуждают.
        5. Симплиций Звание
          Симплиций
          +2
          Вчера, 18:41
          Доча у него в Январе в Дубаях днюху отмечала. Все стабильно.
      3. Мурзик Звание
        Мурзик
        +19
        Вчера, 16:55
        Кстати заметил, на ВО не пишут про Белгород, тут больше про Одессу или Киев без воды и тепла
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Вчера, 17:16
          Цитата: Мурзик
          тут больше про Одессу или Киев без воды и тепла

          причем так - нанесен удар, в районе пропал свет. Стало быть он там был, после всех ударов
        2. Себенза Звание
          Себенза
          -2
          Вчера, 18:18
          А к чему. Там и так всё понятно.
      4. мерцание Звание
        мерцание
        0
        Вчера, 17:29
        . Про островок стабильности Песков
        Ага, что интересно, не "ОСТРОВОМ", а "островКом". Таким маленьким, маленьким.
        Вот интересно, может ли "островок" оставаться стабильным, если вокруг все будет бушевать?
        Островок нестабильности (можно переформатировать) при помощи окружающей стабильности.
        А пока мы должны всеми силами не допустить ситуации, чтобы становиться "островКом".
        Для этого, наверное, надо прекращать договариваться с этим нью-йоркским тараканом Трампом. Начать открытый диалог с Китаем о военном противостоянии против обезумевших США.
        1. Lako Звание
          Lako
          +3
          Вчера, 20:16
          Так это он про Кремль сказал-Островок стабильности.
    2. bondov
      bondov
      +8
      Вчера, 16:02
      И в этих условиях кто-то просто обязан оставаться рассудительным и мудрым, не давая воцариться хаосу.
      в условиях дурдома, рассудительные и мудрые не долго живут... пора пришла занимать и выбирать сторону в мировом конфликте
      1. Комментарий был удален.
        1. Mitos Звание
          Mitos
          +9
          Вчера, 16:19
          Вот именно они жеж партнеры, нельзя с ними так как они с нами. Уже после всех этих высказываний становится понятно что ничего хорошего не жди.
          1. bondov
            bondov
            +2
            Вчера, 19:37
            хорошо мысль выразили ведь островок стабильности надо понимать как то, что РФ не поможет Ирану:
            нельзя с ними так как они с нами.
            ... а для партнеров есть 12 триллионов - это главное, а не то, что через Иран, в случае его разгрома, США получат доступ в республики Средней Азии и Казахстан, где могут появиться американские базы
          2. bondov
            bondov
            +1
            Вчера, 20:00
            Вообще-то победа Ирана решила бы многие проблемы РФ - кавказские джигиты бы присмирели и Средняя Азия тоже... Европа бы задумалась, что если Иран замочил ШТАТЫ, ТО ЧТО СМОЖЕТ СДЕЛАТЬ РФ С ХИЛЫМ ЕВРОНАТО итд... Проигрыш же Ирана - одни крупнейшие и серьезнейшие геополитические и военные последствия для РФ... вероятно, уже неразрешимые...
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          -6
          Вчера, 16:44
          Цитата: K._2
          В Службе внешней разведки предполагают, что европейские партнеры ...
          request


          Прежде, чем составлять коммент, надо всю фразу до конца прочитать, а потом цитировать. Имеются в виду европейские партнёры Украины, так что передёргивать смысл не стоит.
          В Службе внешней разведки предполагают, что европейские партнеры планируют тайно передать украинским властям технологии, оборудование и комплектующие для реализации этой задачи.
          1. Гардамир Звание
            Гардамир
            +4
            Вчера, 16:56
            Из цитаты вами приведенной понял, что европейские партнеры России планируют тайно пердать Украине технологии.
            1. Комментарий был удален.
            2. Монтесума Звание
              Монтесума
              +1
              Вчера, 17:32
              Цитата: Гардамир
              Из цитаты вами приведенной понял, что европейские партнеры России планируют тайно пердать Украине технологии.

              В профессиональных СМИ это сообщение сформулировано более однозначно, ни о каком партнёрстве европейцев с РФ даже близко не упоминается.
              По данным СВР, Великобритания и Франция планируют скрытно передать Украине европейские комплектующие, оборудование и технологии в области ядерного оружия. Рассматривается передача французской малогабаритной боевой части TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1, уточнили в разведке.

              https://www.kommersant.ru/doc/8461226

              П.С. Кому-то мой предыдущий коммент не понравился - убрали. request
              1. Аль Манах Звание
                Аль Манах
                0
                Вчера, 18:25
                ни о каком партнёрстве европейцев с РФ даже близко не упоминается.


                Там не упоминается, зато в других местах упоминается:

                В.Путин: Если господин Федеральный канцлер хочет позвонить и переговорить, я уже много раз об этом говорил, мы не отказываемся ни от каких контактов и мы всегда к этому открыты. Года полтора назад – или сколько, два? – такие разговоры с канцлером [Олафом] Шольцем и с другими лидерами Европы носили регулярный характер. Но в какой-то момент, когда наши европейские партнёры задумали нанести нам поражение стратегического характера на поле боя, они сами прекратили эти контакты. Они прекратили – пожалуйста, они пускай возобновляют. Мы открыты, я много раз об этом сказал.

                ...Такие варианты, на мой взгляд, есть. Мы их изложили, повторяю, всем нашим партнёрам: и США, и Израилю...

                ...Наши западные партнёры действовали всегда после распада Советского Союза как минимум с позиции силы.

                http://kremlin.ru/events/president/news/77208


                Сказал бы уже просто: европейские казлы, американские казлы... bully
                1. Монтесума Звание
                  Монтесума
                  +3
                  Вчера, 18:43
                  Цитата: Аль Манах
                  Сказал бы уже просто: европейские казлы, американские казлы

                  Так ВВП, конечно же, не скажет, но и насчёт "наших партнёров" перебор с излишней дипломатичностью - лично я никак не смог бы выговорить это несочетаемое словосочетание. Вот именно, что к.о.з.л.ы - они есть к.о.з.л.ы.
      2. Aken Звание
        Aken
        +9
        Вчера, 16:55
        Не, не надо. А вдруг всё само рассосётся?
        1. Себенза Звание
          Себенза
          0
          Вчера, 18:28
          Сосётся. Накипает. Может взрбульнуть.
    3. spektr9 Звание
      spektr9
      +12
      Вчера, 16:29
      осталось только голову в песок спрятать глядишь и пронесет.

      Так это уже стабильная политика 30 лет ( даже уже когда и самим прилетать стало не можем голову высунуть )
    4. Себенза Звание
      Себенза
      +4
      Вчера, 16:33
      Подставив зад, он честно ждёт, что в этот раз уж пронесёт. Художник кровью рисовал. Шедевр дьявол подписал. Её спираль даёт виток. Тянучим рифом между строк. Не думал, что буду популярен в этом десятилетии.
    5. lutikovvn Звание
      lutikovvn
      +24
      Вчера, 16:35
      Не раскачивайте их лодку. Им и так страшно.Отнеситесь с пониманием!
    6. Ross Звание
      Ross
      +6
      Вчера, 16:36
      Дак и фамилия персонажа соответствующая, Песков)
    7. olegff68 Звание
      olegff68
      +30
      Вчера, 16:49
      Не будите дедушек, им вредно волноваться. 5й год полномасштабная война, на кладбища смотреть больно, а него вишь - "островок стабильности", у него всё стабильно хорошо.
      1. двп Звание
        двп
        +9
        Вчера, 16:56
        Он на кладбища не ходит.
    8. Rafaello Звание
      Rafaello
      +14
      Вчера, 17:08
      Его выступление выглядит просто жалко. Люди ведь не слепые и понимают: влияние утекает сквозь пальцы, базы теряются, бюджеты тают... А у него всё «по плану», всё «в штатном режиме» — прямо загляденье.
      ​Трамп вон просто одержим идеей получить Нобелевскую премию мира (интересно, жесткая атака на Иран его к ней сильно «приблизила»?). Но я вот думаю: может, нам всем миром выдвинуть Пескова на Нобелевку по литературе? За его виртуозное словоблудие и поэтическую эквилибристику.
      ​А после получения премии — сразу в Париж или Нью-Йорк. Туда, где его близкие давно сменили «русские холода» на виды Лазурного берега прямо за окном. Как говорится, красиво жить не запретишь
    9. sub307 Звание
      sub307
      +3
      Вчера, 17:23
      "Ничё се" - Россия будет "островком"...? Это как...? Даже, если и "стабильности". Россия... на "островок"- очень мало похожа. "Островок", прикупленный вроде у сыночка Матвиенко был...где то у балтийских "свинопасов", да продать пришлось, дабы маминому председательству не повредить.
    10. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Вчера, 17:46
      Цитата: Юрий Хучев
      осталось только голову в песок спрятать глядишь и пронесет.

      В такой позиции может и в зад надуть... feel
    11. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      +1
      Вчера, 22:36
      Цитата: Юрий Хучев
      осталось только голову в песок спрятать глядишь и пронесет.

      Чтоб его пронесло. Причём ежедневно за такой бред..
      Не можешь отвечать за свои слова, молчи.. Ещё бы маДАМаму заткнуть.
  2. Дырокол Звание
    Дырокол
    +52
    Вчера, 15:55
    Ммм... Мы оказывается "островок стабильности"... На пятый год СВО...
    1. Седов Звание
      Седов
      +8
      Вчера, 16:02
      Тут уж наверное лучше остров Хаоса, чем такой островок.
    2. spirit Звание
      spirit
      +27
      Вчера, 16:05
      Мы оказывается "островок стабильности"
      У них на Рублёвке все стабильно)Хотя у Хомейни в его дворце ,до вчерашнего дня ,тоже было все стабильно,пока туда не прилетело 30 авиабомб....
    3. Mamkin Batya Звание
      Mamkin Batya
      +6
      Вчера, 16:11
      Стабильность разная бывает, в нашем случае отрицательная, НО Стабильность. Получается не соврали усы, просто чуть не доказали.)
    4. Naofumi Звание
      Naofumi
      +6
      Вчера, 16:18
      Ммм... Мы оказывается "островок стабильности"... На пятый год СВО...

      Пять лет стабильности. drinks
    5. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +6
      Вчера, 16:28
      Цитата: Дырокол
      Ммм... Мы оказывается "островок стабильности"... На пятый год СВО...

      У кого то все стабильно хорошо, а остальным стабильно все хуже и хуже.
    6. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +2
      Вчера, 17:34
      Нефига-се островок, одна шестая часть суши! Африка то же островок?
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    +28
    Вчера, 15:56
    При этом миграционной политикой создавая все условия для взрыва изнутри такого "отсровка стабильности"? И миграционная катастрофа лишь одна из кричащих проблем.
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +11
      Вчера, 15:59
      А что еще может сказать верный вассал своего сюзерена.
  4. Комментарий был удален.
  5. ескела Звание
    ескела
    +9
    Вчера, 15:58
    Больше красных линий и все будет стабильно( сарказм ). А вообще бешенных животных "обнуляют".
  6. g_ae Звание
    g_ae
    +20
    Вчера, 15:58
    Опять пургу несёт, болезный. Где Владимир Владимирович таких сказочных кадров находит?
    1. kromer Звание
      kromer
      +15
      Вчера, 16:02
      Цитата: g_ae
      Где Владимир Владимирович таких сказочных кадров находит?


      Ви таки не поверите, но тоже в Санкт-Петербурге. laughing
      1. g_ae Звание
        g_ae
        +6
        Вчера, 16:08
        Часто бываю в Питере. Что на одного идиота в городе меньше радует, откуда они там плодятся? Климат или воздух такой?
        1. kromer Звание
          kromer
          +5
          Вчера, 16:11
          Цитата: g_ae
          Климат или воздух такой?


          Климат. laughing Суровый российский климат. laughing
          Анекдот вспомнился:
          "Пристрастие русских к алкоголю объясняется суровым климатом страны. Любая погода в месте пребывания русских считается суровым климатом. Вот и сегодня погода прекрасная, а климат суровый..."
        2. paul3390 Звание
          paul3390
          +12
          Вчера, 16:25
          А я тут родился и живу, посему - могу выдвинуть альтернативную версию. Идиоты из Питера в основном в Москву сбегают - у нас им крайне не комфортно, а в столице - как в родной дом попадают... wink
          1. Стирбьорн Звание
            Стирбьорн
            +5
            Вчера, 17:18
            Цитата: paul3390
            Москву сбегают - у нас им крайне не комфортно, а в столице - как в родной дом попадают... wink
            Это точно..еще в 90-х питерцы, прокатили их на выборах, выбрав Яковлева, вот они все в Москву и ломанулись...там народ по глупее
          2. kromer Звание
            kromer
            +1
            Вчера, 18:41
            Цитата: paul3390
            А я тут родился и живу


            Вы в Ленинграде живёте? Тогда я не понял. А с чего я решил что Вы живёте в США? Перепутал походу с кем то другим.
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              +1
              Вчера, 19:49
              Я??? В США?? Даже по приговору Международного суда ООН - НИ ЗА ЧТО! Тут родился - тут и помирать буду...
              1. kromer Звание
                kromer
                +2
                Вчера, 20:04
                Я в одной теме недавно в споре с Вами писал что Вы в США живёте. Я реально, с какого то бадуна думал что Вы в США живёте. Прошу меня извинить.
                1. paul3390 Звание
                  paul3390
                  +2
                  Вчера, 20:25
                  Да ладно - бывает, ничего страшного. drinks
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +6
        Вчера, 16:10
        Чегой-то - он же вроде таки москвич? what
        1. kromer Звание
          kromer
          +2
          Вчера, 16:12
          Цитата: paul3390
          Чегой-то - он же вроде таки москвич? what


          По работе чего то в Питере делал. Такое бывает.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +5
            Вчера, 16:27
            И - что? what Я тоже в Москве неоднократно бывал - однако же остался вроде нормальным? laughing
            1. alexoff Звание
              alexoff
              0
              Вчера, 17:23
              Цитата: paul3390
              однако же остался вроде нормальным?

              вот потому вы и не в кремле работаете laughing
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +10
      Вчера, 16:29
      Цитата: g_ae
      Опять пургу несёт, болезный. Где Владимир Владимирович таких сказочных кадров находит?

      Каков поп, таков и приход.
    3. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +4
      Вчера, 17:25
      Цитата: g_ae
      Опять пургу несёт, болезный. Где Владимир Владимирович таких сказочных кадров находит?
      Уместнее всего тут вспомнить бессмертного Швейка hi
      Между тем Швейк вел дома дружескую беседу с вестовым из казарм. «Государь император от всего этого должно уже совсем свихнулся, — заявил Швейк. — Сильно умным он никогда не был, а тут еще эта война. Она его как пить дать доконает!» — «Балбес он, — ответил вестовой тоном, не допускающим сомнений, — набитый! Он, видать, и не знает, что война идет. Ему, может, и сказать постыдились!»Наконец Швейк вынес Австрии окончательный приговор: «Такой идиотской монархии, ей на этом свете вообще делать нечего!»
    4. Vadim Isaev Звание
      Vadim Isaev
      -1
      Вчера, 21:07
      Он по наследству передан Ельциным. Один из ветеранов администрации.
  7. Andobor Звание
    Andobor
    +4
    Вчера, 16:00
    Пока Тегеран бомбят, Уральские авиалинии из Тюмени в Хургаду через Иран российских отдыхающих доставить спешат, скан только что:
    1. kromer Звание
      kromer
      +4
      Вчера, 16:06
      Цитата: Andobor
      Пока Тегеран бомбят, Уральские авиалинии


      Вы уже 4-й раз эту карту за сегодня постите. Вы реально думаете, что у всех такая маленькая оперативная память в голове? laughing
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +2
        Вчера, 16:08
        Цитата: kromer
        Цитата: Andobor
        Пока Тегеран бомбят, Уральские авиалинии


        Вы уже 4-й раз эту карту за сегодня постите. Вы реально думаете, что у всех такая маленькая оперативная память в голове? laughing

        Карта разная. Самолёт то летит, я слежу, вы уникум всё коментарии читаете.
      2. Andobor Звание
        Andobor
        +1
        Вчера, 16:14
        Ситуация уникальная, один самолёт над Ираном, сейчас второй появился пакистанский Лахор - Джидда.
        1. kromer Звание
          kromer
          +2
          Вчера, 16:18
          Цитата: Andobor
          Ситуация уникальная, один самолёт над Ираном


          Согласен. Воздушный коридор по идее должен быть закрыт для всех, без исключения.
          1. Andobor Звание
            Andobor
            +2
            Вчера, 16:26
            Цитата: kromer
            Воздушный коридор по идее должен быть закрыт для всех, без исключения.

            Не знаю. Кроме наших, над Ираном только иранские летали, возможно транспордеры выключают, а скорее всего действительно не летают. А в Хургаду прошуровал с включенным, сейчас уже над заливом.
            1. kromer Звание
              kromer
              +4
              Вчера, 16:35
              Цитата: Andobor
              А в Хургаду прошуровал с включенным, сейчас уже над заливом.


              Вот если бы это был Ту-95В имевший на борту "Кузькину мать" и летел бы он по направлению к Парижу - тут бы всем было интересно. laughing А так всем нейтрально.
              1. Andobor Звание
                Andobor
                +1
                Вчера, 16:37
                Цитата: kromer
                Вот если бы это был Ту-95В имевший на борту "Кузькину мать"

                А нельзя ли на ТУ-95 поставить транспондер Уральских авиалиний?
      3. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        +3
        Вчера, 17:20
        Цитата: kromer
        Вы уже 4-й раз эту карту за сегодня постите. Вы реально думаете, что у всех такая маленькая оперативная память в голове? laughing
        Он из Тюмени, наверное - вон мол, какие мы, сибирячки lol
  8. Комментарий был удален.
  9. AdAstra Звание
    AdAstra
    +18
    Вчера, 16:02
    Интересно, если его такого "стабильного", как Мадуро среди ночи американские морские котики разбудят, что он будет говорить? Что он свой буржуинский и у него дети в городе Парижу? yes laughing
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +6
      Вчера, 16:26
      а почему нет))?послание к евреям 11:31
    2. двп Звание
      двп
      0
      Вчера, 17:04
      Но-на,не "делайте нервы господину Пескову". Лучше поменьше об этой самой "Дельте"(ни к ночи помянутый) вспоминать!
  10. tihon4uk Звание
    tihon4uk
    +18
    Вчера, 16:09
    Сейчас идеальный момент помогая Ирану, нанести материальный ущерб США и прихвостням, тем самым меньше оружия попадёт на украину. Но этого не будет, так как за красной керпичной стеной сидят пристарелые трусы, до сих пор верящие в дух анкориджа. Тьфу.
  11. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +7
    Вчера, 16:10
    Песков: Россия должна оставаться островком стабильности, не поддаваясь хаосу

    Этот персонаж на другой планете живет или употребляет что-то запрещённое ? Одно из двух [ am
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +2
      Вчера, 16:17
      Скорее и то и другое. И много. Другого объяснения не вижу.
  12. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +10
    Вчера, 16:13
    Потому как Запад наращивает вооружение на Украину за четыре года уже давно понятно что передадут и ядерное оружие. Сейчас обкатают "Фламинго" на дальность и обход нашего ПВО и передадут. А как всё мило начиналось каски и бронежилеты, госпитали. Надо как в Великой Отечественной войне опередить Запад, противника, пока не опередили дать ядерное оружие Украине, разбить бандеровцев. soldier
  13. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +11
    Вчера, 16:15
    Это уже "Не бейте!! Лучше обоссыте!", или еще нет?
  14. Jovanni Звание
    Jovanni
    +2
    Вчера, 16:17
    Мы не просто наблюдаем.

    Ну да, а ещё и записываем...
  15. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Вчера, 16:21
    Усатый, ты это расскажи про перенос матча футбольного в Сочи. Сидите дальше сопли жуйте.
    1. АрхиФил Звание
      АрхиФил
      +2
      Вчера, 17:04
      матча футбольного в Сочи
      А 23 февраля и хоккейный отменили.С участием....ЦСКА.Но Песков больше по фигурному катанию...специализируется. laughing
  16. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +7
    Вчера, 16:21
    Госпидя!Шел четвертый год войны!Он (уважаемый телевизер смотрит...Или на Марсе живет!
    1. faiver Звание
      faiver
      +9
      Вчера, 16:31
      ваащето уже пятый пошел.......
  17. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +6
    Вчера, 16:22
    не давая воцариться хаосу

    А я думал у нас именно он с 90х. belay
  18. dfg Звание
    dfg
    +5
    Вчера, 16:27
    Если так откровенно прятать голову в песок все остальное беззащитно останется , итак уже который месяц не слышно разговоров про многополярный мир а тут по его словам уже сдаться решили?? Есть шанс нанести американцам существенный урон его надо и нанести а не мириться . Кто его знает люди ездят на переговоры с амерами или на собеседование.
  19. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    +12
    Вчера, 16:34
    А лично наш Предводитель как-то прокомментировал нападение Израиля? То что соболезнование выразил президенту Ирана по поводу смерти Хоменеи, это известно. Небензя выразил протест. А от от ВВП что-то не слышно оценки.
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +2
      Вчера, 16:38
      Может папочку ещё не заносили, чтобы не огорчать?
    2. Etwas Звание
      Etwas
      +12
      Вчера, 16:49
      Цитата: МБРШБ
      А лично наш Предводитель как-то прокомментировал нападение Израиля? То что соболезнование выразил президенту Ирана по поводу смерти Хоменеи, это известно. Небензя выразил протест. А от от ВВП что-то не слышно оценки.

      Традиционно готовиться к экономическому форуму.
    3. двп Звание
      двп
      +2
      Вчера, 17:06
      Как обычно -выразит озабоченность.
      1. АрхиФил Звание
        АрхиФил
        +2
        Вчера, 17:38
        Как обычно -выразит озабоченность.
        И попросит отнестись с пониманием.Создаётся такое впечатление,что это у нас война,а у этих...наверху-сво.
    4. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      Вчера, 17:26
      Он на публике появляется где-то так раз в две-три недели, а во все остальное время занят очень, просчитывает ходы на пятимерной шахматной доске
    5. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Вчера, 17:30
      Прочитайте стихотворение, начинается со строк "Три вещи в дрожь приводят нас,
      Четвёртой — не снести..."
      1. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        0
        Вчера, 17:32
        Гардамир А Вы почитайте "Мы к вам пришли, надежд полны. Ушли ж, поняв, что вырвались из ада!" hi
  20. faiver Звание
    faiver
    +7
    Вчера, 16:34
    должна оставаться островком стабильности
    - ага, островком в 17млн.кв.км...... lol , не островком дурень, Россия должна стать оплотом стабильности......
    но с таким руководством страны нам это не светит.....
  21. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +9
    Вчера, 16:38
    Не поддающийся хаосу Писков дочурку из Парыжа вывез? Или там тоже пока спокойно по его мнению?

    Это у него Россия - "островок"?
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +9
      Вчера, 16:48
      Местная охранота недовольна, что писковом недовольны?
      Минусуют за усатого laughing
  22. Vadim Isaev Звание
    Vadim Isaev
    +5
    Вчера, 16:40
    Песков Песков..страус?
  23. opuonmed Звание
    opuonmed
    +11
    Вчера, 16:40
    Мы не просто наблюдаем.

    Мне всё это напоминает.
    Сначала они пришли за коммунистами —
    я молчал, потому что я не был коммунистом.
    Затем они пришли за евреями —
    я молчал, потому что я не был евреем.
    Затем они пришли за профсоюзными активистами —
    я молчал, потому что не был членом профсоюза.
    Затем они пришли за мной —
    но уже не осталось никого, кто мог бы заступиться за меня.
  24. nikvp Звание
    nikvp
    +12
    Вчера, 16:41
    Чтобы была стабильность, нужно множить верных союзников, а не уважаемых партнеров.
  25. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +9
    Вчера, 16:42
    Россия должна оставаться островком стабильности, не поддаваясь хаосу

    Слышали мы уже в 2008 году что Россия это "тихая гавань". Ничему жизнь кремлёвских не учит, необучаемые request
  26. axren1
    axren1
    +10
    Вчера, 16:50
    Ну да, страуса включать у них хорошо получается ...
  27. Rafaello Звание
    Rafaello
    +10
    Вчера, 16:54
    Российская Федерация «встает с колен» под аккомпанемент такого же елейного и красноречивого официоза, каким обычно кормит нас пресс-секретарь Кремля.
    ​У меня вопрос: теряя плацдарм в Венесуэле, сдавая позиции на Ближнем Востоке — будь то в Сирии или теперь в Иране — этот ваш «островок стабильности», о котором так красиво поется, он всё-таки расширяется или стремительно скукоживается?
    ​Может, на элитной даче или в спецбункере это и выглядит как надежное место на случай кризиса, но напомню: у 99,9% граждан таких «плацдармов» нет. Как нет и «бизнес-причала» в эпоху санкций. У Пескова-то он наверняка имеется — судя по тому, как спокойно и дипломатично он вещает нам о стабильности».
  28. сергей фонов Звание
    сергей фонов
    +3
    Вчера, 16:57
    Удивлён? Нет. ОШАРАШЕН!!!
  29. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +10
    Вчера, 16:58
    Песков заявил, что соответствующие структуры занимаются сложной и кропотливой работой. Все они находятся на своих постах и делают все, что от них требуется.

    Какие старые слова,
    А как кружится голова,
    А как кружится голова…

    Предполагалось, что стабильность достигается постоянством стратегических целей, наличием постоянных союзников и торговых партнёров, пусть небольшим, но постоянным ростом экономики в виде производства количества товаров и качества услуг, увеличении численности населения...В чём проявляется российская стабильность?
    В несменяемости руководства и вечной инфляции, в странного масштаба воровстве и выводе капиталов, в падающем уровне жизни основной части населения или вечном росте цен на товары и услуги, особенно ЖКХ?
  30. Мурзик Звание
    Мурзик
    +8
    Вчера, 16:58
    Ездия по трассам, в каждой захудалой деревушке островок стабильности, в том числе и со свежими флагами на кладбище
  31. Хорон Звание
    Хорон
    +6
    Вчера, 17:08
    Когда нацисты пришли за социалистами, я молчал...
    Мартин Нимёллер

    В свете современных событий эти оправдания приобретают иной смысл.
    Когда придут за ним, защищать его уже будет некому. Печально это. Видимо эти люди совсем потеряли связь с реальностью, коли говорит о стабильности в то время когда государство под их руководством ведёт боевые действия, а в небе их государства идёт борьба с боеприпасами на огромных территориях, иногда приводящая к разрушениям и смертям, идёт обнищание населения и рост цен. Эта "стабильность" ведёт к потере государственности если не найти правильный выход. fool
  32. Stas157 Звание
    Stas157
    +2
    Вчера, 17:12
    оставаться островком стабильности

    Если раньше у нас был просто стабилизец, то сейчас завидный островок стабильности. Из всех возможных стабильностей - самая стабильная стабильность!
  33. Гардамир Звание
    Гардамир
    -1
    Вчера, 17:16
    1 марта по всей Москве до сих пор стоят елки. Также стабильно не убирают снег.
  34. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +2
    Вчера, 17:22
    Цитата: paul3390
    Идиоты из Питера в основном в Москву сбегают - у нас им крайне не комфортно, а в столице - как в родной дом попадают.

    Был в Питере несколько раз. Вот не зря называют культурной столицей, какая то чувствуется другая атмосфера. Вернёшься в Москву, на выходе из вагона на перрон сразу впечатление - попадаешь в дурдом.
    А во власти почти все сейчас питерские.
  35. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +5
    Вчера, 17:28
    Нельзя поддаватся провокациям и эту страну сдадим,потом Кубу,зато наши детки за рубежом будут жить припеваючи.
  36. Есаул Звание
    Есаул
    +3
    Вчера, 17:57
    Предлагаю пескова заменить на ИИ, меньше глупостей будет говорить.
  37. Энный Звание
    Энный
    +1
    Вчера, 17:58
    От слова стабильность уже тянет. Да и от тех кто его регулярно произносит тоже. Стабильная деградация блин
  38. Абзац Звание
    Абзац
    +1
    Вчера, 18:00
    Мы может и наблюдаем. Но выводов не делаем. И за это нам ещё икнётся.
  39. Хорон Звание
    Хорон
    +3
    Вчера, 18:09
    Белгородская область вновь под ракетной атакой врага

    И на фоне песковского:
    Россия должна оставаться островком стабильности, не поддаваясь хаосу

    Звучит как бред сумасшедшего. belay
  40. bandabas Звание
    bandabas
    +3
    Вчера, 18:20
    Опять заезженная пластинка озвучивателя любителей хамона. Через 4 года уже не смешно.
  41. guest Звание
    guest
    +3
    Вчера, 18:21
    Россия должна оставаться островком стабильности

    Конечно же должна, но кто ей даст. sad
  42. Mike777 Звание
    Mike777
    +1
    Вчера, 18:25
    Russia is now weak under Putin leadership, he is old just as ayotolla, Russia needs new leadership with a young leader, same with China, all this old men are weak, the should pick a leader the age of Kim.
  43. ergh081 Звание
    ergh081
    +4
    Вчера, 18:32
    Эту говорящую голову и слушать нечего. Что он может сказать? Он - никто.
  44. Себенза Звание
    Себенза
    0
    Вчера, 19:19
    Еще не настало время, называть вещи своими именами?
  45. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +1
    Вчера, 21:06
    Чтобы стать островом надо отгородиться от остального мира и перестать поставлять ресурсы без равноценного встречного потока товаров. Запретить полностью все бестоварные переводы за рубеж. А пока наша страна не остров благоденствия, а истекающий кровью дракон в песках пустыни.

    Главная кровопийца - Набиулина. Прекращение её политики равноценно увеличению ВВП на 10%.
  46. никникник Звание
    никникник
    0
    Вчера, 23:24
    Стабильность у кремлевских обитателей, близких к ним и друзей олигархов с топ менеджерами и присвоениями Героев Труда и Героев России. У простого народна "островок стабильности" это слезы, боль в сердцах от гибели, ранения, близких и родных, от обдираловки властей, мысли как выжить в завтрашнем дне с мизерными зарплатами и пенсиями, как не попасться под очередной запрет, налогов, кредитную кабалу. Кстати в последнем случае, ради интереса посмотрел ЦБ снизил ключевую ставку до 15,5, а наш "любимый Сбер" с контрольным пакетом Правительства РФ предлагает кредиты от 38 процентов. Причем "ОТ" не говорит о том что 38, фактически народу предлагается под 45-52%. Греф же обещал ВВП, что в 25 была самая эффективная компания России, получила максимальные триллионные доходы и в 26 году этот рекорд пообещал увеличить вдвое, возможно и более