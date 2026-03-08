Трагедия крейсера «Адмирал Сенявин»
В 1952-1955 годах в строй вступило 14 легких крейсеров проекта 68-бис (тип «Свердлов»), еще 7 недостроенных крейсеров были разобраны. Крейсера вошли в состав Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов СССР. Один из них («Орджоникидзе») в 1962 году был передан Индонезии и переименован в «Ириан». Главным конструктором проекта 68-бис был Александр Сергеевич Савичев, получивший за этот проект Сталинскую премию первой степени. К настоящему времени сохранился только один корабль этого типа — крейсер «Михаил Кутузов» превращен в музей и демонстрируется в Новороссийске.
Крейсер «Свердлов»
Уже на момент проектирования крейсера, несмотря на хорошую мореходность и мощное артиллерийское вооружение, выглядели крайне архаичными и соответствовали уровню кораблестроения конца 30-х — начала 40-х годов прошлого столетия. Это было развитие проекта 68, первый корабль которого был заложен еще в 1939 году. После войны по модифицированному проекту 68К было достроено 5 кораблей.
Ахиллесовой пятой крейсеров типа «Свердлов» было устаревшее зенитное вооружение. 6 спаренных 100-мм универсальных орудий и 16 спаренных 37-мм зенитных автоматов не могли бороться с реактивной авиацией. И уж совсем нелепой была установка двух пятитрубных торпедных аппаратов (позднее сняты).
Не отличалась новизной и главная силовая установка — ГТЗА, и котлы производились по итальянской лицензии, приобретенной еще в 30-х годах.
Главным оружием кораблей были двенадцать 152-миллиметровых орудий Б-38, размещенных в четырех башнях МК-5-бис. Хотя артиллерийские баталии больших кораблей ушли в прошлое, главный калибр крейсеров мог сыграть важнейшую роль для нейтрализации вражеских авианосцев и при поддержке морских десантов. Поэтому корабли типа «Свердлов» нередко сопровождали авианосные соединения вероятного противника, держа его корабли в зоне эффективного обстрела. Именно для огневой поддержки десантов, прежде всего, командование ВМФ СССР сохраняло в строю крейсера проекта 68-бис.
Внутренний вид башни главного калибра МК-5-бис
Проектирование башни началось в 1937, а орудия — в 1938 году. Первый опытный образец орудия был изготовлен на заводе «Большевик» в начале 1940 года. Во время ВОВ эти орудия использовались в железнодорожной артиллерии. После войны выпуск орудий возобновился в 1947 году и продолжался до 1955 года. Всего было выпущено 88 башен МК-5-бис.
В боекомплект пушки Б-38 входили полубронебойный, осколочно-фугасный, зенитный и осветительный парашютный снаряды. Снарядов со специальной (ядерной) боевой частью крейсера проекта 68-бис не имели. Масса всех снарядов составляла 55 кг, за исключением осветительного (48,5 кг), масса взрывчатого вещества — 1,1-6,26 кг. Вес боевого порохового заряда составлял 24 кг, понижено-боевого — 16,5 кг. Дальность стрельбы бронебойным снарядом достигала 30 215 метров. Скорострельность — 6,5-7,5 выстрелов в минуту. Расчет одной установки МК-5-бис состоял из 59-61 человека.
Основным недостатком орудия была низкая скорострельность, вызванная применением картузного заряжания. Однако картузное заряжание имело и определенные преимущества, позволяя стрелять неполными зарядами, снижая износ ствола. Но использование гильз всегда более безопасно по сравнению с чисто картузным заряжанием. Серьезным недостатком была и невозможность ведения огня по воздушным целям из-за малого угла возвышения.
Разрез башни МК-5-бис (Кузин В., Никольский В. Военно-морской флот СССР, 1945-1991)
Заряды (570 для первой башни) и снаряды (540 для первой башни) хранились в зарядных и снарядных погребах. Кроме того, в боевом отделении каждой башни в кранцах первых выстрелов находилось по 18 выстрелов (снарядов и зарядов). Все заряды хранились в огнестойких асбестовых футлярах, которые помещались внутрь металлических.
Зарядные погреба располагались на 2-й платформе и отделялись от снарядных, а также от подбашенных отделений орудий главного калибра. Из погребов снаряды и заряды с помощью транспортеров и нижних элеваторов подавались в верхнее перегрузочное отделение, а оттуда верхними элеваторами в боевое отделение башни к каждому из орудий.
Весь тракт подачи боеприпасов делился автоматическими противопожарными захлопками на отдельные участки. Кроме того, были предусмотрены системы затопления и орошения забортной водой погребов боезапаса. Система орошения могла быть приведена в действие вручную, автоматически — при расплавлении замков, при повышении температуры более 72 градусов и дистанционно из поста энергетики и живучести (ПЭЖ). Орудия в башне разделялись броневыми продольными переборками толщиной 25 мм. Погреба и башни были снабжены выхлопными крышками, автоматически открывающимися при резком нарастании давления в отсеке от спонтанного воспламенения боеприпасов.
Заряжание орудия происходило со следующей последовательностью: досылка снаряда в камору с качающегося лотка, установленного на угол заряжания, с помощью прибойника цепного типа с приводом от электродвигателя; заряды, поднятые верхним зарядным элеватором, вынимались из него вручную и укладывались на лоток, где происходило снятие асбестового пенала; в камору заряд досылался вручную. Затвор поршневого типа закрывался электроприводом, и орудие было готово к выстрелу.
Крейсер проекта 68-бис ведет огонь из орудий главного калибра
В 1955-1972 годах ряд крейсеров прошли модернизацию:
• В 1955 году «Адмирал Нахимов» по проекту 67ЭП был оснащен противокорабельным ракетным комплексом КСС «Стрела».
• В 1958 году «Дзержинский» по проекту 70Э был вооружен ЗРК «Волхов».
• В 1970-х — 1980-х годах четыре крейсера прошли модернизацию по проекту 68А — усилено зенитное вооружение и установлено новое радиоэлектронное вооружение.
• В 1966-1972 годах «Жданов» и «Адмирал Сенявин» были переоборудованы в крейсеры управления по проектам 68У1 и 68У2 соответственно.
Крейсер «Адмирал Сенявин» прошел модернизацию по проекту 68-У2 на Дальзаводе во Владивостоке (31 декабря 1966 года — 24 июля 1972 года). При этом за счет демонтажа двух кормовых башен главного калибра был оборудован ангар и ВПП для постоянного базирования вертолета Ка-25. Путем установки ЗРК «Оса» и восьми спаренных 30-мм артустановок АК-230 было усилено зенитное вооружение.
Но главной целью модернизации было создание большого числа штабных помещений, оборудованных необходимыми средствами связи, управления и обработки информации для ОПЭСК (Оперативной эскадры). Аппаратура космической связи обеспечивала прием и передачу сигналов из любой точки Мирового океана.
С 1 февраля 1968 года корабль был включен в состав 10-й ОПЭСК ТОФ, а в марте 1973 года переклассифицирован в крейсер управления. Из двух оставшихся башен главного калибра в строю оставалась только носовая. Вторая башня была законсервирована, а ее личный состав списан. В дивизионе главного калибра из 7 офицеров осталось только 2 — командир башни главного калибра и командир группы управления артогнем.
Крейсер управления «Адмирал Сенявин»
В 1973–1974 гг. корабль выполнил две боевые службы в Индийском океане в качестве флагманского корабля 10-й ОПЭСК продолжительностью 10 месяцев. При этом корабль совершил визиты в порты Бомбей, Могадишо, Умм-Каср, Порт-Луи. 1 января 1976 года крейсер был зачислен в состав сил постоянной готовности ТОФ с базированием на бухту Абрек, а с 1 января следующего года местом базирования стала бухта Золотой Рог (Владивосток).
7 апреля 1978 года корабль посетил Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев в сопровождении министра обороны Д.Ф. Устинова и главкома ВМФ С.Г. Горшкова с выходом в море на артиллерийские стрельбы. Все цели были успешно поражены, и Генсек вручил командиру капитану 2 ранга Владимиру Плахову и замполиту капитану 3 ранга Игорю Спицыну именные часы с надписью «От Л.И. Брежнева. 1978 г.».
13 июня 1978 года «Адмирал Сенявин» вместе с крейсером «Дмитрий Пожарский» вышел на полигон боевой подготовки ТОФ на зачетные стрельбы главным калибром. На борту корабля находилась группа писателей, поэтов и других творческих работников из Москвы и Ленинграда.
Стрельба производилась практическими снарядами (без взрывчатого вещества) и понижено-боевыми зарядами, что давало начальную скорость снаряду 800 метров в секунду.
Первые восемь выстрелов были успешными, но на девятом в правом орудии произошел отказ — орудие не выстрелило. Так как в орудии еще находился снаряд и заряд, то сработали системы автоматической блокировки, запрещающие открытие затвора.
По всей вероятности, командир башни отдал приказ отключить блокировку и открыть затвор. Лоток со следующим снарядом был установлен в положение для заряжания, и автоматически включился прибойник, и новый снаряд был дослан в камору заряжания. Снаряд резко спрессовал находившийся уже в каморе заряд, что привело к нагреву и самовоспламенению пороха.
Струя раскаленных пороховых газов прорвалась в боевое отделение. Старый снаряд вылетел из ствола и упал в 50 метрах от корабля, а новый снаряд вылетел в башню. В боевом отделении, где находилось 5 зарядов, начался пожар. По всей вероятности, для ускорения зачетной стрельбы в боевом отделении орудия уже находились «раздетые», т. е. освобожденные от асбестовых пеналов заряды. Приготовленных к стрельбе снарядов и зарядов в боевом отделении быть не должно, они поступают в башню по линиям подачи в процессе стрельбы. Всего же в трех боевых отделениях башни находилось более 20 «раздетых» зарядов (около 280 кг пороха).
Проводившая расследование комиссия пришла к следующему заключению:
Не исключено, что одной из причин случившегося была недостаточная подготовка расчета артустановки из-за демобилизации значительной части личного состава и замещения его недавно призванными матросами.
При пожаре сработали выхлопные крышки. По приказу вступившего в командование кораблем контр-адмирала В.Ф. Варганова погреба 1-й и 2-й башен были затоплены, что предотвратило взрыв боезапаса, а пожар потушен штатными системами пожаротушения. Погибло 37 человек, включая корреспондента газеты «Красная звезда» капитана 2 ранга Л. Климченко. 31 из них отравились угарным газом, трое утонули при затоплении погребов, а еще трое умерли от полученных ран.
Командира корабля капитана 2-го ранга В. Плахова и замполита капитана 3-го ранга И. Спицина (в момент трагедии был в отпуске), которым еще в апреле за успешную стрельбу Леонид Ильич лично вручал платиновые часы с памятной гравировкой: «От Л.И. Брежнева. 1978 г.», сняли и понизили в должности. Такое же наказание понес и командир артиллерийской боевой части крейсера. Командир соединения контр-адмирал Варганов был предупрежден министром обороны о неполном служебном соответствии.
Поврежденная башня главного калибра уже через месяц была введена в строй.
Из 37 погибших моряков 36 захоронено в братской могиле на сопке, возвышающейся над заливом Стрелок.
Памятник погибшим морякам «Адмирала Сенявина» у залива Стрелок
В мае 1989 года крейсер «Адмирал Сенявин» был исключен из состава ВМФ, а в ноябре 1991 года отбуксирован на слом в Индию.
Взрыв в башне главного калибра линкора «Айова», виден оторванный ствол орудия
19 апреля 1989 года произошла аналогичная трагедия на американском линкоре «Айова». В результате пожара и взрыва в башне 406-мм орудий и погребе боезапаса погибло 47 моряков, артустановка получила серьезные повреждения.
