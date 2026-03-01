В США призывают немедленно начать охоту на иранских «спящих» агентов

По мнению бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР Криса Свекера, на фоне американских и израильских ракетных атак Иран может активировать свои «спящие» ячейки на территории США для проведения терактов.

В интервью британскому изданию Daily Mail Свекер сравнил Иран с загнанным в угол зверем, способным атаковать США изнутри, задействуя для этих целей свою агентурную сеть. Бывший сотрудник ФБР считает, что иранское руководство сейчас находится в состоянии отчаяния и нынешняя ситуация может послужить катализатором для активизации Тегераном своей агентуры. Если ранее связанные с Ираном «спящие» ячейки сдерживали опасения возможного жесткого ответа США, то американско-израильские удары фактически нивелировали этот сдерживающий фактор. Исходя из этого, Свекер призывает ФБР и разведсообщество «быть начеку» и «исходить из того, что планы терактов уже разрабатываются».

Ранее Свекер предупреждал о беспрецедентном росте внутренних угроз в США из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке и активной поддержки Вашингтоном Израиля. По информации бывшего американского чиновника, на территории США находится множество ячеек «Хизбаллы» и других радикальных организаций.

Между тем ключевые европейские страны НАТО — Германия, Франция и Британия — выразили поддержку Вашингтону и потребовали от Ирана прекратить отвечать на удары США и Израиля. Евросоюз осуждает иранские удары по американским военным объектам в ближневосточном регионе, называя их «неспровоцированными».
  Vladlous
    Vladlous
    Вчера, 16:18
    Достаточно одной небольшой грязной атомной бомбы, взорванной в центре одного из американских городов, чтобы прерватить США в страну обезумевших тараканов. И я не удивлюсь, если это будет сделано. Поэтому, да, я согласен с оценками этого фэбээровца. США сами напросились, пускай скажут спасибо своим сионистским друзьям. Кстати, в Штатах - это намного проще сделать, чем в Израиле.
    Mitos
      Mitos
      Вчера, 16:22
      Между тем ключевые европейские страны НАТО — Германия, Франция и Британия — выразили поддержку Вашингтону и потребовали от Ирана прекратить отвечать на удары США и Израиля. Евросоюз осуждает иранские удары по американским военным объектам в ближневосточном регионе, называя их «неспровоцированными».

      Сюрр какойто. Вас бомбят убивают детей, а вы не в праве отвечать. Они напрашиваются увидеть ад на земле.
      eon eon
        eon eon
        Вчера, 16:56
        Коллективная шизофрения ?
        RuAbel
          RuAbel
          Вчера, 17:22
          Вовсе нет. Это обычный колониализм. Цветущий сад и дикие джунгли, ну, вы понимаете.
          Бородач
            Бородач
            Вчера, 17:51
            Цитата: RuAbel
            Вовсе нет. Это обычный колониализм. Цветущий сад и дикие джунгли, ну, вы понимаете.

            Бремя белого человека.
            Убить туземцев, ограбить, оставшихся в живых сделать рабами. И рассказывать сказки о свободе.
            RuAbel
              RuAbel
              Вчера, 18:31
              Киплинг наше всё! Всё, что нужно иметь ввиду, общаясь с европейцами и их производными на других континентах.
              Бородач
                Бородач
                Вчера, 18:36
                Цитата: RuAbel
                Киплинг наше всё! Всё, что нужно иметь ввиду, общаясь с европейцами и их производными на других континентах.

                Для Киплинга мы тоже туземцы.
                Если посмотреть на гербы, то у США - герб Римской империи, у России - герб Византийской империи, а у Англии - герб варваров. Я всех европейцев считаю обычными варварами, дикарями, вандалами, которые покушаются на мою Византию.
                Например, у немцев пернуть за стол что-то типа шутки. У нас за такое пинком под зад из-за стола выгонят.
            carpenter
              carpenter
              Вчера, 18:42
              Цитата: Бородач
              И рассказывать сказки о свободе.

              Запад и свобода, несовместимые понятия. А вот Запад и война, это река жизни.
              Бородач
                Бородач
                Вчера, 18:58
                Цитата: carpenter
                Цитата: Бородач
                И рассказывать сказки о свободе.

                Запад и свобода, несовместимые понятия. А вот Запад и война, это река жизни.

                Вот сейчас весь запад кричит, что Иран осуществляет неспровоцированную атаку американских военных баз в странах Персидского залива. Спланированное убийство духовного лидера страны не является военной провокацией. То есть если убить английского короля - главу англиканской церкви, то это нормально. Это свобода.
                carpenter
                  carpenter
                  Вчера, 19:43
                  Цитата: Бородач
                  То есть если убить английского короля - главу англиканской церкви, то это нормально. Это свобода.

                  На Западе любое убийство, свобода. У них это на генном уровне.
      роман66
        роман66
        Вчера, 17:33
        А это тема. Надо хренакнуть по этим
        ключевые европейские страны НАТО — Германия, Франция и Британия

        И призвать их не отвечать, ибо наше дело правое
    olbop
      olbop
      Вчера, 16:36
      Есть вариант применения грязной бомбы и в Израиле. Уже в такая ситуация обыгрывалась в художественной литературе. И надо сказать, израильтяне вполне это заслужили.
      Metallurg_2
        Metallurg_2
        Вчера, 17:16
        Евреи давно заслужили, чтобы очередной раз 40 лет по пустыне ходить. Только в этот раз пустыня должна быть застеклена.
        Mitos
          Mitos
          Вчера, 17:21
          Так они соседние страны подомнут, в Сирии поселятся и дальше пойдут. Египту еще не отомстили.
        isv000
          isv000
          Вчера, 18:12
          Цитата: Metallurg_2
          Евреи давно заслужили, чтобы очередной раз 40 лет по пустыне ходить. Только в этот раз пустыня должна быть застеклена.

          И окружена решительными людьми со ссаными тряпками.
          Metallurg_2
            Metallurg_2
            Вчера, 19:17
            Ссаные тряпки - это конечно хорошо. Но вышки с автоматчиками как-то надежнее.
            isv000
              isv000
              Вчера, 19:57
              Цитата: Metallurg_2
              Ссаные тряпки - это конечно хорошо. Но вышки с автоматчиками как-то надежнее.

              Может попросту поставить Ирану нормального гиперзвука?! Чтоб не кормить потом этот зверинец за колючкой?
              Metallurg_2
                Metallurg_2
                Вчера, 20:04
                Нуу... это не в духе Анкориджа...
      Стирбьорн
        Стирбьорн
        Вчера, 17:27
        Цитата: olbop
        Есть вариант применения грязной бомбы и в Израиле. Уже в такая ситуация обыгрывалась в художественной литературе.
        Разве что в художественной..потому что в реальности, никто эту "грязную бомбу" не производил, и тем более, не использовал
  Pivot
    Pivot
    Вчера, 16:19
    Ну другого от европейских шакалов и не ожидал.
  HAM
    HAM
    Вчера, 16:21
    Под шумок"борьбы"со спящими ячейками можно и новое 11-е сентября замутить.....и Трампа спихнуть и многое оправдать(например список Эпштейна )....и....бабла срубить по-лёгкому.
    old64
      old64
      Вчера, 18:23
      Как бы то ни было, а 11 сентября террористы, захватившие четыре самолета по национальности большинство из них, а именно 15 человек являлись гражданами Саудовской Аравии (союзник США). Двое из Эмиратов и по одному из Египта и Ливана. И ни одного иранца.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    Вчера, 16:21
    ❝ Германия, Франция и Британия выразили поддержку Вашингтону и потребовали от Ирана прекратить отвечать на удары США и Израиля ❞ —

    — Странно, как они ещё не потребовали, чтобы Иран благодарил США и Израиль ...
    Луенков
      Луенков
      Вчера, 17:20
      [quote=Владимир Владимирович Воронцов]❝ Германия, Франция и Британия выразили поддержку Вашингтону и потребовали от Ирана прекратить отвечать на удары США и Израиля. ❞ —[/quote]
      — Странно, как они ещё не потребовали, чтобы Иран благодарил США и Израиль...[/quote]
      Требовать повеситься пока не прозвучало. Но вполне могло быть.
    RuAbel
      RuAbel
      Вчера, 17:24
      А что смешного? Благодарны же японцы за спасение от ЯпонЛага, пусть и ценой атомных бомбардировок.
    Бородач
      Бородач
      Вчера, 17:53
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Германия, Франция и Британия выразили поддержку Вашингтону и потребовали от Ирана прекратить отвечать на удары США и Израиля ❞ —

      — Странно, как они ещё не потребовали, чтобы Иран благодарил США и Израиль ...

      Сын шаха уже назвал бомбардировки гуманитарными.
      Ничего себе гуманитарка.
      Более двухсот девочек младшей школы убили.
  kventinasd
    kventinasd
    Вчера, 16:23
    Между тем ключевые европейские страны НАТО — Германия, Франция и Британия — выразили поддержку Вашингтону и потребовали от Ирана прекратить отвечать на удары США и Израиля.

    Уровень цинизма евро подсвинков зашкаливает. Значит по их логике, пусть враги Ирана разрушают страну, убивают население, а вы как-бы терпите, пока не стало ещё хуже.
    Владислав_В
      Владислав_В
      Вчера, 16:31
      Цитата: kventinasd
      Уровень цинизма евро подсвинков зашкаливает.

      Немного поправлю: нацизма и сатанизма.
      Foggy Dew
        Foggy Dew
        Вчера, 17:08
        Также подойдет свинизма и мазохизма... Короче, содом и геморрои...
  6. Комментарий был удален.
  Ивар Рави
    Ивар Рави
    Вчера, 16:26
    Неужели Иран за десятки лет не создал внутри сша подполья? Если не создал, зная намерения американцев, то сами виноваты в своих проблемах
    Васян1971
      Васян1971
      Вчера, 16:48
      Цитата: Ивар Рави
      Если не создал, зная намерения американцев, то сами виноваты в своих проблемах

      Вопрос, конечно, интересный.
      Если уж всё главное руководство спокойно сидело в своих парадных резиденциях, пока их евреи ра́зом не прихлопнул, то...
  Pleiades
    Pleiades
    Вчера, 16:32
    But that's what Fuhrer Zelensky since years does in Russia and Mister FBI Swecker doesn't talk about...
    sub307
      sub307
      Вчера, 17:04
      That 's what I have ...also "deja vu"... winked
  opuonmed
    opuonmed
    Вчера, 16:34
    Спящим ячейкам ирана наверное беспилоты будут использовать по базам золотого лярда наносить урон по самом и технике и складам это логично делать раз на прямую не достать и хакерские атаки. Ну если эти ячейки есть в странах золотого лярда
  codetalker
    codetalker
    Вчера, 16:35
    Пора расчехлять концентрационные лагеря…
  Сергей Новиков_3
    Сергей Новиков_3
    Вчера, 16:38
    Может, и нам пора начать охоту на американских агентов? Назрело..
    Metallurg_2
      Metallurg_2
      Вчера, 17:17
      Сначала украинских переловить нужно.
  Васян1971
    Васян1971
    Вчера, 16:45
    Евросоюз осуждает иранские удары по американским военным объектам в ближневосточном регионе, называя их «неспровоцированными».

    Да, кто бы сомневался?
    «Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города».©
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    Вчера, 16:46
    На фоне ничем не спровоцированного нападения США и Израиля на Иран Китай не намерен подключаться к переговорам о ядерном разоружении, заявил представитель МИД КНР.

    Очередной облом дипломатии Трампа.
  igorbrsv
    igorbrsv
    Вчера, 16:48
    Между тем ключевые европейские страны НАТО — Германия, Франция и Британия — выразили поддержку Вашингтону

  Incvizitor
    Incvizitor
    Вчера, 16:50
    Терракты против амерзских террористов это антитеррор.
  Schneeberg
    Schneeberg
    Вчера, 16:54
    Цитата: Vladlous
    Достаточно одной небольшой грязной атомной бомбы, взорванной в центре одного из американских городов, чтобы прерватить США в страну обезумевших тараканов
    Вряд ли Иран имеет такую грчзную бомбу! А жаль!
  Scientist_
    Scientist_
    Вчера, 16:54
    Цитата: Сергей Новиков_3
    Может, и нам пора начать охоту на американских агентов? Назрело..

    Ну попробуйте поймать laughing
    sub307
      sub307
      Вчера, 17:10
      А то...!)) Чего он там... тогда, про "нас рыжих" вещал..? laughing
  Foggy Dew
    Foggy Dew
    Вчера, 17:06
    Кранты Пахлаве и прочим онижедетям)))
  lukash66
    lukash66
    Вчера, 17:11
    Когда то это уже было. В свое время всех японцев согнали в концлагеря. Верной проторенной дорогой идут америкосы, опыт есть.
  yuriy55
    yuriy55
    Вчера, 17:24
    Между тем ключевые европейские страны НАТО — Германия, Франция и Британия — выразили поддержку Вашингтону и потребовали от Ирана прекратить отвечать на удары США и Израиля.

    В Иране должны были сказать, как в кино © «Служебный роман»:
    ― Слушай, я должен тебе сказать... Хотя мне это и нелегко. Ты молодец. Я тебя зауважал. Ты меня стукнул по заслугам.

    Всё-таки на Западе лживые лицемеры и циники, заслуживающие более адекватного отношения...
  123_123
    123_123
    Вчера, 17:30
    Трампу нужно проявлять осторожность - демократы наверное могут инсценировать покушение якобы иранцами, чтобы заменить его на своего президента
  bbb
    bbb
    Вчера, 17:55
    Калласт могла бы и каклятам такое сказать.
  Grencer81
    Grencer81
    Вчера, 18:08
    Начинается охота на ведьм?
  Fangaro
    Fangaro
    Вчера, 18:34
    Как интересно пряжу вяжут...
    Значит по Ирану ударить можно, а Ирану ударить в ответ - не спровоцированные действия.
    Неспровокаторы, етить их парламенты!
    В Англии забыли, кто их бомбил.
    В Германии забыли Дрезден и Гамбург.
    Во Франции забыли "и эти нас победили".
    Но на Иран всей шайкой "нет у вас права, нет у вас права".
  enzelad
    enzelad
    Вчера, 18:45
    Педросы гребанные гейропейцы, требуют от Ирана прекратить отвечать на удары СШП и Исраэля. Подсвинки!!!
  commbatant
    commbatant
    Вчера, 19:50
    А кто будет мексиканских негодяев с наркотой ловить? Надо было сначала с наркокартелями разобраться, мигрантов выловить и депортировать, а потом на ИРИ нападать, а теперь все в кучу...потом Кубу и Гренландию еще освобождать (устали ждать) ...