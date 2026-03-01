В США призывают немедленно начать охоту на иранских «спящих» агентов
По мнению бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР Криса Свекера, на фоне американских и израильских ракетных атак Иран может активировать свои «спящие» ячейки на территории США для проведения терактов.
В интервью британскому изданию Daily Mail Свекер сравнил Иран с загнанным в угол зверем, способным атаковать США изнутри, задействуя для этих целей свою агентурную сеть. Бывший сотрудник ФБР считает, что иранское руководство сейчас находится в состоянии отчаяния и нынешняя ситуация может послужить катализатором для активизации Тегераном своей агентуры. Если ранее связанные с Ираном «спящие» ячейки сдерживали опасения возможного жесткого ответа США, то американско-израильские удары фактически нивелировали этот сдерживающий фактор. Исходя из этого, Свекер призывает ФБР и разведсообщество «быть начеку» и «исходить из того, что планы терактов уже разрабатываются».
Ранее Свекер предупреждал о беспрецедентном росте внутренних угроз в США из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке и активной поддержки Вашингтоном Израиля. По информации бывшего американского чиновника, на территории США находится множество ячеек «Хизбаллы» и других радикальных организаций.
Между тем ключевые европейские страны НАТО — Германия, Франция и Британия — выразили поддержку Вашингтону и потребовали от Ирана прекратить отвечать на удары США и Израиля. Евросоюз осуждает иранские удары по американским военным объектам в ближневосточном регионе, называя их «неспровоцированными».
