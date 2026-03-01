Секретарь ВС Нацбезопасности Ирана: американские базы являются территорией США

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, который в настоящее время фактически управляет страной после гибели аятоллы Хаменеи, дал понять, что Тегеран продолжит удары по ближневосточным странам, на территории которых размещены американские военные базы.Лариджани подчеркивает, что эти атаки не направлены непосредственно на страны Персидского залива, однако, поскольку расположенные на их территории базы используются против Ирана, по этим объектам будут наноситься удары. При этом иранские атаки не направлены на эти страны. Секретарь ВС Нацбезопасности Ирана отметил, что вооруженные силы Исламской республики, получившие боевой опыт в ходе предыдущего противостояния, полностью контролируют ситуацию.Лариджани:Лариджани также отметил, что Израиль последовательно стремится к распаду Ирана, поскольку развал крупнейших стран региона является залогом выживания еврейского государства. В настоящее время США и Израиль стремятся разграбить ресурсы Ирана и дезинтегрировать его. Тегеран, по сути, ставят перед выбором между принятием капитуляции и последующим разграблением и дезинтеграцией Ирана или сопротивлением.При этом стоит отметить, что очевидно, что в интересах Ирана максимальное затягивание конфликта в регионе. США, в свою очередь, откровенно не заинтересованы в длительной военной кампании, чреватой серьезными политическими издержками для американского руководства.

