Секретарь ВС Нацбезопасности Ирана: американские базы являются территорией США

7 392 32
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, который в настоящее время фактически управляет страной после гибели аятоллы Хаменеи, дал понять, что Тегеран продолжит удары по ближневосточным странам, на территории которых размещены американские военные базы.

Лариджани подчеркивает, что эти атаки не направлены непосредственно на страны Персидского залива, однако, поскольку расположенные на их территории базы используются против Ирана, по этим объектам будут наноситься удары. При этом иранские атаки не направлены на эти страны. Секретарь ВС Нацбезопасности Ирана отметил, что вооруженные силы Исламской республики, получившие боевой опыт в ходе предыдущего противостояния, полностью контролируют ситуацию.



Лариджани:

Эти базы не являются землёй тех стран — это американская земля.


Лариджани также отметил, что Израиль последовательно стремится к распаду Ирана, поскольку развал крупнейших стран региона является залогом выживания еврейского государства. В настоящее время США и Израиль стремятся разграбить ресурсы Ирана и дезинтегрировать его. Тегеран, по сути, ставят перед выбором между принятием капитуляции и последующим разграблением и дезинтеграцией Ирана или сопротивлением.

При этом стоит отметить, что очевидно, что в интересах Ирана максимальное затягивание конфликта в регионе. США, в свою очередь, откровенно не заинтересованы в длительной военной кампании, чреватой серьезными политическими издержками для американского руководства.
  1. Mitos Звание
    Mitos
    -2
    Вчера, 17:20
    IRR 2 не законная цель? Позволяет производить оружейный. Своей атомной энергетики нет, но институт по обогощению есть. Минусуйте.
    1. commbatant Звание
      commbatant
      +6
      Вчера, 18:11
      Цитата: Mitos
      Позволяет производить оружейный. Своей атомной энергетики нет, но институт по обогощению есть.

      Да, да, еще расскажи, что у израильских евреев нет ЯО, но оно обязательно будет при необходимости использовано...
      Цитата: Mitos
      Минусуйте

      Кому ты нужен?
      1. Mitos Звание
        Mitos
        -1
        Вчера, 19:49
        Как раз есть. И об этом все знают.
        Кому ты нужен?
        если отреагировали ответом, видимо вам.
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +6
    Вчера, 17:22
    Абсолютно трезвые мысли. Если есть порох в пороховницах, его надо использовать.
    Израиль никому ничего не прощает и никогда в мире ни с кем не жил.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Вчера, 18:48
      Цитата: Аркадий007
      Израиль никому ничего не прощает и никогда в мире ни с кем не жил.

      Так и живёт то всего 80 лет, и как только появился так и воюет..
  3. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +16
    Вчера, 17:27
    Законные - легитимные цели для удара. А побочный ущерб при этих ударах это заложенные, прогнозируемые риски тех стран, которые разместили эти базы на своей территории.
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +9
      Вчера, 17:59
      Если сдал квартиру террористам нечего удивляться когда она сгорит при проведении кто.
    2. commbatant Звание
      commbatant
      -3
      Вчера, 18:14
      Цитата: убей фашиста
      прогнозируемые риски тех стран, которые разместили эти базы на своей территории.

      Да, но "сироты" требовали от США не использовать свои ВБ на их территории против ИРИ...
      1. убей фашиста Звание
        убей фашиста
        +1
        Вчера, 19:11
        Требовать они могут у своих жен и наложниц - завернутых в простыни. А территория базы - это суверенная (была до того как им персы резьбу сорвали :)) территория пин дос тана.
        1. commbatant Звание
          commbatant
          -2
          Вчера, 19:38
          Цитата: убей фашиста
          территория базы - это суверенная (была до того как им персы резьбу сорвали :)) территория пин дос тана.

          Отнюдь.
          Согласно например, договору между украиной и РФ о пребывании КЧФ РФ в Крыму, РФ не имеет право осуществлять действия силами КЧФ РФ дислоцированных в Крыму в отношении третьих стран...
          "Так у всех, только у нас совсем недорого..." (с)
          Так, что да ВБ США защищена дипломатическим суверенитетом, до момента действия договора в отношении этой ВБ со страной пребывания... а нарушение условий пользования ВБ может стать основанием для расторжения договора о ней и возмещением США убытков "сиротам", в теории во всяком случае...
  4. RuAbel Звание
    RuAbel
    +4
    Вчера, 17:35
    Монархии залива много лет получали деньги за эти базы, и вот " однажды я попрошу тебя об услуге"© Но пытаться сбивать иранские боеприпасы – глупо и накладно. Пусть амеры сами защищают свои базы. Кстати, возмещение за ущерб от них быстрее получишь, чем от ИРИ.
  5. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +10
    Вчера, 17:35
    Я бы ответил жёстче: Кто пустил к себе амеров, тот должен смириться с неизбежными побочными последствиями. А то так недалеко до обязательств щадить мирное население и наказания собственных военных за несоразмерное применение силы.
    На войне нет несоразмерного применения силы. Бить надо со всей силы и не вестись на уловки врага.
  6. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    +2
    Вчера, 17:36
    Цитата: Mitos
    IRR 2 не законная цель? Позволяет производить оружейный. Своей атомной энергетики нет, но институт по обогощению есть. Минусуйте.


    Согласе, с тем. что осиное гнездо иудофашизма- ядерный центр в Димоне нужно уничтожить!
    Иудофашисты уже накопили более 90 ядерных зарядов (по некоторым оценкам около 400).

    Часть полётных заданий, заложенных в БЧ - имеют конечные точки на территории России.
    Иудофашисты нацелили на Москву около 10 ракет.

    Пора положить конец талмудическому иудофашизму!




    "Каждый гой, изучающий Талмуд, и
    каждый иудей, который помогает ему
    в этом, должны быть убиты.
    Санхедрин, фолио 59а;
    Aboda-Zara, фолио 8, 6;
    Szagiga, фолио 1"
  7. Vulpes Звание
    Vulpes
    +4
    Вчера, 17:38
    Есть информация, что иранцы и по лягушатникам шандарахнули. Молодцы. Не стали ограничиваться гневными комментариями в социальных сетях.
    1. shtatsov Звание
      shtatsov
      -1
      Вчера, 19:15
      Наверное у них нет красных фломастеров, а то бы они!)))
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Вчера, 17:39
    По Дубаю бейте побольше, там вся наша шушера, 50тыс богатеньких зады греет на пляжах! Пора закрывать этот, притон
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +3
      Вчера, 17:42
      Эта шушера всюду с собой притягивает бедствия и кровопролитие, где только смеет появиться и осесть. Воистину "проклятая каста" @ И. Сталин.
  9. мерцание Звание
    мерцание
    +7
    Вчера, 17:40
    Сообщают, что Иран нанес удар по авианосцу Линкольн 4 баллистическими ракетами. Каков результат пока не ясно.
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      0
      Вчера, 17:46
      Ого! Это уже серьёзно, надеюсь результат положительный!
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      -8
      Вчера, 17:52
      Цитата: мерцание
      Сообщают, что Иран нанес удар по авианосцу Линкольн 4 баллистическими ракетами. Каков результат пока не ясно.

      Они уже и видео сделали. Хаалла аллаху что проклятые американцы сделали chatGPT!
    3. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Вчера, 18:09
      Цитата: мерцание
      Сообщают, что Иран нанес удар по авианосцу Линкольн 4 баллистическими ракетами. Каков результат пока не ясно.

      Хорошо бы, если попали! Пишут, что вчера тоже какую то посудину матрасов с Томагавками на борту повредили.
  10. salawat1980 Звание
    salawat1980
    +3
    Вчера, 17:52
    У Ирана не осталось вариантов. Большими ломами с обеднённым ураном по ядерному центру Димона. Уже пора. И дейтерида лития добавить. А там видно будет.
    1. commbatant Звание
      commbatant
      +1
      Вчера, 18:24
      Цитата: salawat1980
      У Ирана не осталось вариантов. Большими ломами с обеднённым ураном по ядерному центру Димона. Уже пора. И дейтерида лития добавить. А там видно будет.

      Атмосферный ядерный взрыв над стеной плача, один раз живем, хорошим людям ничего не жалко...
      1. salawat1980 Звание
        salawat1980
        0
        Вчера, 18:29
        Только кто же им ядрён-батон даст? А так уже будет ответ на удары по ядерным центрам: пробили крышку реактора. В любом случае должен быть массированный удар по ядерному центру. Хоть термобарическими боеприпасами, хоть чем.
  11. 5.11 Звание
    5.11
    +2
    Вчера, 18:00
    Цитата: убей фашиста
    Законные - легитимные цели для удара. А побочный ущерб при этих ударах это заложенные, прогнозируемые риски тех стран, которые разместили эти базы на своей территории.

    Все правильно сказано .
    Но хотелось бы разнести к чертям ,всю нефтянку саудитов . Но вот тут есть проблемы ,в виде экологии ....рыбок да животинок морских жалко )
  12. HAM Звание
    HAM
    0
    Вчера, 18:12
    Уже писал сегодня,что удары по "союзникам" штатов будут наглядными уроками и для европейцев и что бывает за базы на их территории....но по возгласам из "евросада",можно понять--дураков учить-только портить,не поймут....их только личная боль может вразумить,но это не точно..
  13. commbatant Звание
    commbatant
    -1
    Вчера, 18:21
    ИРИ надо брать пример с "Древних укров", начав игру "входит и выходит" отпустив в свободное плавание морские и речные мины в Персидский залив, уверен танкерам и газовозам с хорошей кармой нечего бояться...
  14. ettore Звание
    ettore
    +1
    Вчера, 18:45
    что эти атаки не направлены непосредственно на страны Персидского залива, однако, поскольку расположенные на их территории базы используются против Ирана, по этим объектам будут наноситься удары. При этом иранские атаки не направлены на эти страны.

    А, что им не нравится? Иран вернул западникам их логику которой они отвечали России на претензии по украине.
  15. shtatsov Звание
    shtatsov
    +1
    Вчера, 19:17
    Цитата: Вадим С
    50тыс богатеньких зады греет на пляжах! Пора закрывать этот, притон

    Вы еще 50 тысяч эскортниц и прочих блогеров не посчитали. В новостях говорят о 100 тыс россиян.
  16. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Вчера, 19:36
    25-го июня 1941-го года советская авиация атаковала аэродромы Финляндии,с которых 22-го июня немецкие Люфтваффе наносили авиаудары по советской территории.
    Имел ли право СССР атаковать финские аэродромы, если с них действовала немецкая авиация?Я считаю,что имел вполне законное право для ударов.Хотя финны не согласны.
    И думаю, что здесь весьма схожая ситуация.Так что удары Ирана по американским базам вполне оправданы.
  17. oleg_627 Звание
    oleg_627
    0
    Вчера, 19:53
    Та страна с которой взлетают американские самолеты это цель.Нефиг их было пускать для войны,а еще и все нефтяные вышки арабских стран надо разрушить
  18. newtc7 Звание
    newtc7
    0
    Вчера, 23:08
    Не ну если у иранцев получится отстоять свою страны и наподдать пинков америкосам и сионистам - буду аплодировать стоя! Пока кто-то этих зарвавшихся тварей не проучит - не будет в мире ничего кроме лжи насилия и лицемерия в промышленных масштабах поставляемых золотым миллиардом на экспорт.