После иранской атаки на столицу ОАЭ аэропорт Абу-Даби окутал дым
На данный момент не подтвердилась информация о гибели бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время вчерашней американо-израильской атаки. По крайней мере, его родственники опровергают сообщения, появившиеся в западных и израильских СМИ.
Сегодня силами Израиля и США были атакованы госпиталь Корпуса стражей исламской революции и некоторые другие объекты в Тегеране.
Об этом сообщают местные СМИ.
Речь идет о нескольких базах военизированного ополчения «Басидж». Также было поражено здание на площади Сепах, которое находится в распоряжении КСИР. Сообщается и о повреждениях зданий, расположенных вблизи пораженных объектов.
В это время снова звучали взрывы в Объединенных Арабских Эмиратах. После недавней иранской атаки на столицу ОАЭ аэропорт Абу-Даби окутал дым.
Примечательно, что до этого ночью, во время предыдущих ударов, в городе звучали тревожные сирены, а на смартфоны местных жителей приходили сообщения об опасности. Но перед сегодняшней дневной атакой никаких предупреждений не было.
А в Ормузском проливе, недавно открытом иранскими военными для гражданских судов, обстановка продолжает быть опасной. Впрочем, как сообщили в Министерстве транспорта РФ, это никак не повлияло на суда под российским флагом. Хотя они находились в данном районе не в самое подходящее для судоходства время, никаких происшествий с ними не случилось.
Реакция медийных персон всего мира на гибель аятоллы Али Хаменеи была разной, но наиболее неадекватную продемонстрировала глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она заявила, что убийство духовного лидера Ирана станет переломным моментом для страны, которая, по ее словам, теперь получит «больше свободы».
Информация