После иранской атаки на столицу ОАЭ аэропорт Абу-Даби окутал дым

6 653 46
После иранской атаки на столицу ОАЭ аэропорт Абу-Даби окутал дым

На данный момент не подтвердилась информация о гибели бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время вчерашней американо-израильской атаки. По крайней мере, его родственники опровергают сообщения, появившиеся в западных и израильских СМИ.

Сегодня силами Израиля и США были атакованы госпиталь Корпуса стражей исламской революции и некоторые другие объекты в Тегеране.



Об этом сообщают местные СМИ.

Речь идет о нескольких базах военизированного ополчения «Басидж». Также было поражено здание на площади Сепах, которое находится в распоряжении КСИР. Сообщается и о повреждениях зданий, расположенных вблизи пораженных объектов.

В это время снова звучали взрывы в Объединенных Арабских Эмиратах. После недавней иранской атаки на столицу ОАЭ аэропорт Абу-Даби окутал дым.

Примечательно, что до этого ночью, во время предыдущих ударов, в городе звучали тревожные сирены, а на смартфоны местных жителей приходили сообщения об опасности. Но перед сегодняшней дневной атакой никаких предупреждений не было.

А в Ормузском проливе, недавно открытом иранскими военными для гражданских судов, обстановка продолжает быть опасной. Впрочем, как сообщили в Министерстве транспорта РФ, это никак не повлияло на суда под российским флагом. Хотя они находились в данном районе не в самое подходящее для судоходства время, никаких происшествий с ними не случилось.

Реакция медийных персон всего мира на гибель аятоллы Али Хаменеи была разной, но наиболее неадекватную продемонстрировала глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она заявила, что убийство духовного лидера Ирана станет переломным моментом для страны, которая, по ее словам, теперь получит «больше свободы».
46 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    +4
    Вчера, 17:43
    Вот по таким целям и долбить Шахедами. А ракеты приберечь для "богоизбранных". Снесли бы они ещё "Бурж Халифу", как символ "успешности" ОАЭ.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +2
      Вчера, 18:12


      Судя по дыму - успешно.
    2. Alexej Звание
      Alexej
      0
      Вчера, 19:47
      Бедные эскортницы, обратно к Иванам теперь только вплавь😔
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Вчера, 17:44
    Даже если пролив и открыли, то вряд ли кто-то туда сунется, в этом бедламе... Потом, не найти крайнего.
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Вчера, 17:57
      Одни де.лы сунулись ещё.
    2. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +4
      Вчера, 18:03
      ххлы за все ответят wassat
      ---------------
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Вчера, 17:44
    Перестрелки издалека ничего не дадут, нужно кудато двигаться, наступать.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +7
      Вчера, 17:49
      Кто и куда будет наступать? Иранцы? Им, в целом, не надо. Американоеврейцы? Им страшно.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +8
      Вчера, 18:01
      Цитата: Вадим С
      Перестрелки издалека ничего не дадут, нужно кудато двигаться, наступать.

      Изложите подробней свой стратегический план с наступлением "куда-то"
      1. lukash66 Звание
        lukash66
        +3
        Вчера, 18:12
        Цитата: Монтесума
        Цитата: Вадим С
        Перестрелки издалека ничего не дадут, нужно кудато двигаться, наступать.

        Изложите подробней свой стратегический план с наступлением "куда-то"

        Укрофюрер поддержал страдальцев, надо тудой Сырского послать для контрнаступа на Иран.😀
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Вчера, 18:22
          Цитата: lukash66
          Укрофюрер поддержал страдальцев, надо тудой Сырского послать для контрнаступа на Иран.

          Или в помощь американцам и их союзникам в прикрытии военных баз. Иранцы уже до французов в Абу-Даби дотянулись. good
        2. mann Звание
          mann
          -7
          Вчера, 18:25
          Цитата: lukash66
          надо тудой Сырского послать для контрнаступа на Иран.😀

          Лучше Шойгу, пусть в танковый биатлон поиграют... в Ормузском проливе...
          1. lukash66 Звание
            lukash66
            +1
            Вчера, 18:39
            Цитата: mann
            Цитата: lukash66
            надо тудой Сырского послать для контрнаступа на Иран.😀

            Лучше Шойгу, пусть в танковый биатлон поиграют... в Ормузском проливе...

            Слушайте, Вам не надоело? Вы хотябы начштаба батальона были? Любим мы всех с гуаном мешать.
            1. mann Звание
              mann
              -4
              Вчера, 18:44
              Я не знал, что до вас долго доходит, иначе бы смайлик поставил... персонально для вас... Я смотрю вас даже пролив не смутил...
    3. Олег Зорин Звание
      Олег Зорин
      +1
      Вчера, 18:33
      Можно от камбуза до гальюна. А что, стратегический план )))
  4. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +2
    Вчера, 17:48
    "...продемонстрировала глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она заявила, что убийство духовного лидера Ирана станет переломным моментом для страны, которая, по ее словам, теперь получит «больше свободы»...".

    Всё точно.
    В Иране была и есть духовность Бога.
    В гейропе же "духовный лидер" - сатана...
    1. Ivan F Звание
      Ivan F
      +3
      Вчера, 18:00
      "В Иране была и есть духовность Бога." - богов сейчас лучше не привлекать к происходящему. Там не всё так просто. Вместо Хаменеи там сейчас Арафи - который считает неизбежным конфликт между верующими и «неверными».
      Арафи руководит системой медресе в стране и занимался «исламизацией» университетской и духовной образовательных систем Ирана.

      Так что когда вы говорите про богов и духовность, смотрите что бы вдруг не стали их целью, как неверный.
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        0
        Вчера, 18:43
        Уважаемый Ivan F (Ivan F)!

        "Исламизация" - не есть ислам. Как и крашенные на Пасху куриные яйца - не есть "проявление" православной веры в Бога.

        Неверные же для любого верующего, а не "косящего под него" - это слуги сатаны. Коими и являются гейропейцы...

        Кроме того Бога "привлечь" невозможно: ни мне, ни Вам, ни всему человечеству. Не тот статус. Решит Сам прийти - придёт. Или - не придёт.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Вчера, 18:13
      Цитата: Андрей Храмов
      "...продемонстрировала глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она заявила, что убийство духовного лидера Ирана станет переломным моментом для страны, которая, по ее словам, теперь получит «больше свободы»...".

      Кая, какая ты тупая, Иран уже не первый раз "получает больше свободы" от доброй Америки вместе с Израилем, там уже сумели оценить эту неустанную заботу под обстрелами и сигналами тревоги. Вашей "свободы" от нормальной жизни вдоволь нахлебались.
      1. mann Звание
        mann
        +2
        Вчера, 19:08
        Цитата: Монтесума
        Кая, какая ты тупая, Иран уже не первый раз "получает больше свободы" от доброй Америки вместе с Израилем

        И даже убийство детей ее не смутило...
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Вчера, 18:19
      Андрей Харламов, от лишний раз убеждаюсь в природной тупости Каи Калас! Убежден, что среднюю школу она закончила благодаря, папиному партбилету. Ну эта то плоскодонка тупая, куда лезет со своими высказываниями?! Сидела бы да помалкивала, умней бы выглядела. Более тупой, ограниченной дамы, в политике-нет. Да и личико то ей в нагрузку, дали..
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        0
        Вчера, 18:49
        Уважаемый Андрей Николаевич (Из СССР)!
        Да, согласен с Вами - так и есть!
    4. Mitos Звание
      Mitos
      0
      Вчера, 18:19
      Вот к нему и надо отправить это исчадие.
  5. bbb Звание
    bbb
    -1
    Вчера, 17:48
    Шахедами можно закошмарить все монархии Персидского залива. Сами будут просить Штаты прекратить их страдания.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Вчера, 17:54
      Цитата: bbb
      Сами будут просить Штаты прекратить их страдания.

      Или начнут бомбить Иран.
      1. bbb Звание
        bbb
        +2
        Вчера, 17:58
        Больше, чем США с Израилем наврядли.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +2
          Вчера, 18:05
          Цитата: bbb
          Больше, чем США с Израилем наврядли.

          Для Ирана это прям облегчение...
          1. bbb Звание
            bbb
            0
            Вчера, 18:07
            Иран привык к страданиям, а они нет.
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              +1
              Вчера, 18:23
              Цитата: bbb
              Иран привык к страданиям, а они нет.

              Это вы себя так успокаиваете?
    2. Развед Звание
      Развед
      -1
      Вчера, 18:11
      Цитата: bbb
      Шахедами можно закошмарить все монархии Персидского залива


      Если ума нет - почему бы и не закошмарить?
      Саудовская Аравия уже по факту перешла из статуса нейтрального посредника в статус активного участника антииранской коалиции после прямых ударов по своей территории. ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иордания на очереди?
      Оно, конечно, воевать со всем миром привлекательно. Вот только пупок не развяжется?
      1. bbb Звание
        bbb
        -1
        Вчера, 18:19
        А ОАЭ-то чего ждет, им поболе досталось?
        1. Развед Звание
          Развед
          +1
          Вчера, 18:21
          А что, уже условный вечер? Иран, видимо, еще не успел последовать вашему совету закошмарить всех остальных.
          1. bbb Звание
            bbb
            +1
            Вчера, 18:30
            Ну вот и нефтяные вышки в ход пошли.
      2. mann Звание
        mann
        -2
        Вчера, 18:31
        Цитата: Развед
        Оно, конечно, воевать со всем миром привлекательно. Вот только пупок не развяжется?

        "Когда бог решает наказать человека, он лишает его разума"
  6. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Вчера, 17:53
    Кая Каллас: убийство духовного лидера Ирана станет переломным моментом для страны, которая, по ее словам, теперь получит «больше свободы».

    Курица-блондинка сама не понимает какую ахинею несёт. request sad
    1. Glock-17 Звание
      Glock-17
      0
      Вчера, 18:31
      Женщину украшает молчание, а не глупость.
      1. mann Звание
        mann
        +1
        Вчера, 19:16
        Цитата: Glock-17
        Женщину украшает молчание, а не глупость.

        Мне много лет, но что-то я редко встречал это украшение у женщин...
        1. Glock-17 Звание
          Glock-17
          +1
          Вчера, 19:55
          Гомер еще говорил об этом, но красота у каждого своя.
          1. mann Звание
            mann
            0
            Вчера, 20:12
            Цитата: Glock-17
            Гомер еще говорил об этом, но красота у каждого своя.

            Не буду спорить с Гомером, но я, действительно, почти не встречал молчаливых женщин smile
            1. Glock-17 Звание
              Glock-17
              +1
              Вчера, 20:14
              Я тоже не много встречал. Похоже Гомер был идеалистом и наивным мечтателем laughing
              1. mann Звание
                mann
                0
                Вчера, 20:17
                Благодарю за поддержку hi , в одиночку я бы с Гомером не сладил laughing
    2. Lako Звание
      Lako
      0
      Вчера, 19:58
      Этой дуре не показали людское море в городах Ирана. Люди вышли на демонстрации, почтить память своего Духовного лидера. Когда она сдохнет,никто и не вспомнит, может только родственники соберутся.
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -1
    Вчера, 18:08
    Подтвердилась информация о гибели бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время вчерашней американо-израильской атаки.


  8. smart fellow Звание
    smart fellow
    +1
    Вчера, 18:37
    Иранцы все делают правильно. В этот раз Китай и Россия не дадут Ирану повторить судьбу Сирии.
    1 американский дальний радар стоит (дело не в деньгах) 5 вражеских самолетов, а 2 радара 50 самолетов противника. Американцы и евреи соответственно ослепли и могут опираться только на данные систем ДРЛОиУ. Израильские самолеты теперь не летают над Тегераном, иранская ПВО в рабочем состоянии, а иранские самолеты наносят удары по американским базам хотя в прошлую кампанию прятались по авиабазам.
    Американцы начиная военные кампании всегда опираются на сеть своих баз где могут пополнить запасы и использовать как запасные аэродромы в данном случае. Выбив американские базы иранцы лишили противника значительного военного ресурса. Теперь враг для нанесения ударов по Ирану может использовать только морскую компоненту США (при этом корабельные томагавки могут запускать десятками но не бесконечно, бомбы то дешевле и их больше) и израильскую авиацию которая действует со своих аэродромов. Впрочем, тут правильнее было бы бить по израильским аэропортам где базируются самолеты-заправщики.
    Смерть Хаменеи сыграла против противника - теперь если молодые студенты пиз-болы выйдут с лозунгами "долой аятоллу" их сразу упакуют в лучшем случае в тюрьму. Может быть Хаменеи даже сознательно пожертвовал собой и членами семьи чтобы сплотить страну.
    На этот раз Иран грамотно загородился от азеров, а атаками на американские базы в странах Персидского залива показал им, что их ждет в случае предательского удара в спину.
    1. mann Звание
      mann
      0
      Вчера, 19:19
      Цитата: smart fellow
      В этот раз Китай и Россия не дадут Ирану повторить судьбу Сирии.

      Завидую вашей уверенности...
  9. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Вчера, 20:09
    Надежда только на Китай, что поддержит как то Иран.