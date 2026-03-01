Американский сенатор: Трамп не планирует проводить в Иране сухопутную операцию
По словам американского сенатора-республиканца Тома Коттона, президент США Дональд Трамп в настоящее время не планирует проведение сухопутной операции на территории Ирана.
В комментарии телеканалу CBS News Коттон, являющийся главой комитета Сената по разведке, рассказал, что Трамп рассчитывает в результате длительной воздушной и морской кампании «сломать ядерные амбиции Ирана» и «уничтожить его внушительный ракетный арсенал». Сенатор убежден, что в текущих условиях возможны исключительно поисково-спасательные миссии, например, в случае, если иранцы собьют американский самолет. Для этого у США в регионе есть боевые поисково-спасательные подразделения, готовые в случае необходимости попытаться эвакуировать американского летчика с территории Ирана.
В то же время Тегеран заявляет об ударах США и Израиля по пограничным пунктам в западной части Ирана на границе с иракским Курдистаном. Не исключено, что эти удары наносятся в рамках подготовки к проникновению на территорию Ирана курдских террористических формирований. Кроме того, возможна заброска в Иран и более подготовленных американских и израильских ДРГ, чтобы попытаться обеспечить на его территории плацдарм для дальнейших операций.
Кроме того, уже сейчас руководство Израиля пытается расшатать ситуацию внутри Ирана, обострив в Исламской республике межэтнические противоречия. Обращаясь к иранским курдам, белуджам и ахвазам, Нетаньяху призывает их «избавиться от гнета тирании и привести Иран к свободе и миру».
