Американский сенатор: Трамп не планирует проводить в Иране сухопутную операцию

По словам американского сенатора-республиканца Тома Коттона, президент США Дональд Трамп в настоящее время не планирует проведение сухопутной операции на территории Ирана.

В комментарии телеканалу CBS News Коттон, являющийся главой комитета Сената по разведке, рассказал, что Трамп рассчитывает в результате длительной воздушной и морской кампании «сломать ядерные амбиции Ирана» и «уничтожить его внушительный ракетный арсенал». Сенатор убежден, что в текущих условиях возможны исключительно поисково-спасательные миссии, например, в случае, если иранцы собьют американский самолет. Для этого у США в регионе есть боевые поисково-спасательные подразделения, готовые в случае необходимости попытаться эвакуировать американского летчика с территории Ирана.



В то же время Тегеран заявляет об ударах США и Израиля по пограничным пунктам в западной части Ирана на границе с иракским Курдистаном. Не исключено, что эти удары наносятся в рамках подготовки к проникновению на территорию Ирана курдских террористических формирований. Кроме того, возможна заброска в Иран и более подготовленных американских и израильских ДРГ, чтобы попытаться обеспечить на его территории плацдарм для дальнейших операций.

Кроме того, уже сейчас руководство Израиля пытается расшатать ситуацию внутри Ирана, обострив в Исламской республике межэтнические противоречия. Обращаясь к иранским курдам, белуджам и ахвазам, Нетаньяху призывает их «избавиться от гнета тирании и привести Иран к свободе и миру».
    Андрей Малащенков
    Вчера, 18:28
    Пока царица полей пехота не войдет и не захватит - все это бестолку - куча ярчайших примеров от Югославии до хуситов
      isv000
      Вчера, 18:38
      Цитата: Андрей Малащенков
      Пока царица полей пехота не войдет и не захватит - все это бестолку - куча ярчайших примеров от Югославии до хуситов

      Так то можно и на джихадистов нарваться. Вставить ковбойцам пистона за убийство святого лидера, его семьи и маленьких девочек - дело святое для многих мусульман. Да и попросту за прямую, наглую агрессию против суверенного государства...
        alexboguslavski
        Вчера, 18:55
        Цитата: isv000
        и маленьких девочек

        Количество погибших в результате удара по школе в Иране возросло до 153, сообщил глава города Минаб Мохаммад Радмехр;
          isv000
          Вчера, 20:10
          Цитата: alexboguslavski
          Цитата: isv000
          и маленьких девочек

          Количество погибших в результате удара по школе в Иране возросло до 153, сообщил глава города Минаб Мохаммад Радмехр;

          Смерть фашистским оккупантам! Но пасаран!
        bandabas
        Вчера, 20:22
        Ну лидер... Еще понятно. А за девчонок "миротворцу" и носато-лопухастому лидеру сионистов надо презентовать суд в Гааге. Иl где доблестный ДАМ? Готовится к 8 марта?
          isv000
          Вчера, 20:37
          Цитата: bandabas
          Ну лидер... Еще понятно. А за девчонок "миротворцу" и носато-лопухастому лидеру сионистов надо презентовать суд в Гааге.

          Какая Гаага?! Тегеран! Вот место для суда над фашистами. После суда отпустить погулять по паркам иранской столицы. Перед сном. Перед вечным сном. am
            Тарелка
            Вчера, 20:51
            А Вы попробуйте их схватить сначала. Как показывает практика, у кого больше пушек, тот и назначает фашистов, террористов и прочее. И пока больше пушек как раз у Биби с Донни.
            А вообще, как бы цинично не звучало, но этим ударом по девочкам Израиль и Штаты хорошенько сцементировали ими же разжиженный Иран. Если смерти аятоллы оппозиция ещё могла бы публично радоваться и кричать "ура Штатам-освободителям", то после такого... А хотя погодите, в Иране же интернет отрубили. Получается, иранцы имеют все основания не верить в произошедшее.
      alexoff
      Вчера, 18:38
      А что в Югославии? Там Милошевич после бомбардировок вывел войска из Косова, а через пару лет его выдали в Гаагу. И Сербия сейчас не высовывается
        Андрей Малащенков
        Вчера, 18:40
        Пока не ввели наземные войска натао - там продолжалась война
          alexoff
          Вчера, 18:57
          Цитата: Андрей Малащенков
          Пока не ввели наземные войска натао - там продолжалась война

          а с ними как, воевали? Или держались в стороне?
            Андрей Малащенков
            Вчера, 19:05
            Да если исключить мин. соприкосновения - то да держались в сторонке - но они были и большом кол-во и главное в непосредственной близости - то есть оказывали давление своим наличием и этого нельзя было игнорировать
        guest
        Сегодня, 00:31
        Цитата: alexoff
        Милошевич после бомбардировок вывел войска из Косова, а через пару лет его выдали в Гаагу.

        Что доказывает, что любые уступки западу ни к чему хорошему не приводят.
      Бородач
      Вчера, 18:41
      Цитата: Андрей Малащенков
      Пока царица полей пехота не войдет и не захватит - все это бестолку - куча ярчайших примеров от Югославии до хуситов

      Полосатики не полезут в Иран. Им из Афганистана пришлось бежать.
        olegff68
        Вчера, 19:27
        Про "побег" из Афганистана - только недалёкий может говорить всерьёз.
          bondov
          Вчера, 19:47
          Внезапный типа уход американцев из этой страны, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, - ресурсы берегли, или лучше сказать, что их не хватило..., поэтому можно всерьез говорить и про побег
            olegff68
            Вчера, 22:45
            Мда.... Талибан (как и ИГИЛ и многие прочие признанные террористическими организациями - в России и мире) - продукт созданный ЦРУ и иже с ним. За время нахождения США в Афганистане, Талибан не только не ослаб, а окреп, приумножится и стал единственной силой в стране. Далее американцы "убегают", оставляя этой силе арсеналы с вооружением и техникой на миллиарды $ и один на один с соседями. Кто будет непослушным, на того направим Талибан. О части этого клубка - что такое Талибан, кем он управляется и финансируется, кто его взращивает и против кого, как быть соседям Афганистана когда американцы оттуда уйдут - здесь на ВО статья очень хорошая была, задолго до "бегства" американцев. А то что это "бегство" было инсценировкой, что бы оставить парням в сланцах горы оружия - это не сложно догадаться.
              bondov
              Вчера, 22:47
              послушный АМЕРИКАНЦАМ талибан поддерживает ИРАН, - это хотите сказать?
                olegff68
                Вчера, 22:56
                Кто там кого "поддерживает" в реалиях, а не на словах - поди разберись. Ни один ярый исламский фундаменталист, на священную войну с Израилем не вышел. Зато неугодные США режимы (Исламские) рушить - для них вполне кашерно.
                  bondov
                  Вчера, 23:01
                  не обязательно фундаменталисты - просто верующие, коме Ирана беспорядки и нападения на посольства США в Пакистане и Ираке - мало? я так думаю, что уже миллионы человек...Ну так только начало, ждите...
                    olegff68
                    Вчера, 23:08
                    Пффф. Вы и впрямь на столько наивны, что до сих пор верите в никем не оплачиваемый "народный майдан"? Блажен кто верует. С Ираком у американцев прокатило, с Исламской Ливией ещё легче, а в Исламской Сирии исламисты сделали для американцев всю работу. На беспредел Израиля никто внимания не обратил - чуть чуть для вида пошумели, в двигатели самолётов по заглядывали и хорош.
                    И с Ираном все проглотят. Более того - США кинут котлеты денег, пообещают что то - и толпы в сланцах пойдут воевать с Ираном, а кучки шейхов встанут в один строй с евреями.
                      bondov
                      Вчера, 23:12
                      я так вижу, что вы с вашим-то умом и правда думаете, что миром будут править слабоумные евреи девелоперы с сионистом трампом - закончим на этом
                        olegff68
                        Вчера, 23:33
                        Боюсь вас огорчить, но УЖЕ, причём давно, правят и весьма для себя успешно. Не знаю где вы пребывали крайние лет эдак 30. И если евреи типа "слабоумные", то характеристику руководству нашей страны, по сравнению с евреями будет весьма тяжело подобрать. Вряд-ли в медицинских справочниках такие диагнозы умственных отклонений вообще существуют.
                        bondov
                        Вчера, 23:38
                        ну да, хотели провести смену режима - покойный аятолла, как говорят, даже и не прятался в бункере специально - в Иране, ограничиваясь этой страной, но к Ирану уже подключились Ирак, Пакистан, говорят что даже индийский Кашмир... и да не конец это все а такое вот только начало, и, кстати, эти девелоперы даже в Газе не правят... Хамас все еще там и даже не разоружен, такШтА не заговаривайтесь...
        isv000
        Вчера, 20:38
        Цитата: Бородач
        Полосатики не полезут в Иран. Им из Афганистана пришлось бежать.

        Тогда Трампу придётся делать ноги из Орального кабинета.
      knn54
      Вчера, 19:03
      Как можно договариваться с теми, кто сегодня ведет переговоры ,а завтра уничтожает лидера вместе со всей семьей..
        guest
        Сегодня, 00:35
        Цитата: knn54
        Как можно договариваться с теми, кто сегодня ведет переговоры ,а завтра уничтожает лидера вместе со всей семьей..

        Предлагаю это как то до нашего руководства донести.
      olegff68
      Вчера, 19:26
      Зачем? Зачем Трампу производить сухопутную операцию? Для чего? Они давно прекрасно умеют это делать чужими руками.
      Не удивлюсь, что он отобьёт все затраты на эту операцию, манипуляциями на фондовой бирже, да ещё и заработает на этом.
      А обезглавливание одним ударом - остудит многих да многие последующие годы.
        bondov
        Вчера, 20:59
        так новая голова уже выросла... пример Хезболла и Хамас ничему их не научил,
        выросли новые головы, и эти организации существуют до сих пор... так они просто израсходуют впустую все боеприпасы... путь в никуда...
          guest
          Сегодня, 00:38
          Цитата: bondov
          эти организации существуют до сих пор...

          Они конечно существуют, но они сильно ослаблены. Запад всегда играет в долгую.
            bondov
            Сегодня, 00:45
            А Израиль только сильно усилился за это время... - не смешите меня
            в долгую - это 4 дня войны про которые болтал трамп? Или 2-3 недели, о которых мечтал Помпео, Кейн и иные ? И, кстати, эти 2-3 недели совпадают с периодом, на который у США хватит амуниции по оценкам многих экспертов... - это, что ли вы называете в долгую?
              guest
              Сегодня, 00:47
              Цитата: bondov
              это, что ли вы называете в долгую?

              Нет в долгую это рассчитано на десятилетия, Сирия тому лучший пример. Не смогли американцы Сирию сразу уничтожить, так они не сдались и где то через 10 лет своего добились.
                bondov
                Сегодня, 00:49
                Ну и иран готовился десятилетиями в условиях невиданных санкций
    yu ging
    Вчера, 18:41
    以色列的目的可能是煽动伊朗境内其他民族趁着政界人物被杀国内动荡进行武装叛乱，将伊朗分成多个更小的国家，以确保地域霸权。
    Цель Израиля может заключаться в том, чтобы подстрекать другие этнические группы внутри Ирана к вооруженным восстаниям на фоне внутренних потрясений, последовавших за убийством политических деятелей страны, тем самым разделив Иран на несколько более мелких государств и укрепив свою региональную гегемонию.
    alexboguslavski
    Вчера, 18:53
    По словам американского сенатора-республиканца Тома Коттона, президент США Дональд Трамп в настоящее время не планирует проведение сухопутной операции на территории Ирана.


    Не хочет рыжий отчитываться за вереницу гробов в необъявленной войне.
    commbatant
    Вчера, 18:57
    США обещали курдам свое гос-во за счет земель Турции, САР, Ирака, ИРИ пусть отрабатывают...чуть позже и АвБ Азербайджана будут задействованы...
    А национальный вопрос в ИРИ с повестки дня никогда не снимался...
      guest
      Сегодня, 00:40
      Цитата: commbatant
      США обещали курдам свое гос-во

      В Ираке и Сирии мы видели, как они это обещание "выполнили".
    alexboguslavski
    Вчера, 19:20
    По всем данным страны БВ, где есть военные базы США, несут колоссальные финансовые потери. Они уже исчисляются миллиардами долларов, что не нравится многим из элит этих стран. Тем более народ этих арабских стран полностью поддерживает Иран.
    Затяжная война может привести к непредвиденным последствиям для многих стран региона, они это понимают, но выбора у них пока нет. Есть вероятность, что в какой-то момент одна из стран сломается и начнет заявлять о планах закрыть военные объекты США у себя. Это понимают в Вашингтоне и пытаются не допустить, так как это будет мега поражением Трампа.

    Трамп вляпался в слишком большую авантюру, которая принесет ему или успех, или грандиозное фиаско, что более вероятно. И нобелевки ему не видать, как своего отстрелянного уха. Многие на планете Земля жалеют о том промахе.
    faterdom
    Вчера, 19:36
    Всем этим курдам, хазарейцам и прочим белуджам надо бы семь раз подумать, как не стать "изделием №2", которое использовали и он больше не нужно.
    Иранцы выстоят, не исчезнут, а этим потом там жить, если разрешат. Или куда, все в Израиль побегут?
      роман66
      Вчера, 20:20
      . Обращаясь к иранским курдам, белуджам и ахвазам, Нетаньяху призывает их «избавиться от гнета тирании и привести Иран к свободе и миру».
      , вот,, молодец. Ещё бы турецких курдов призвал к свободе
    Mike777
    Вчera, 20:45
    The only problem with Iran just like Putin Russia is, don't let your enemies detect the terms of war for you, like forcing you to attack for retaliation, attack first if necessary, any retaliation attack is nonsense, attack Israel and US when the least expected, not rubbish retaliation when everyone has ran to bunker, attack US and Israel when there children are in school, unexpected attacks yields more results than retaliation. Revenge the death of your leadership and children killed by planned attack not retaliation like Hamas did.
      commbatant
      Сегодня, 00:44
      Цитата: Mike777
      The only problem with Iran just like Putin Russia is, don't let your enemies detect the terms of war for you, like forcing you to attack for retaliation, attack first if necessary, any retaliation attack is nonsense, attack Israel and US when the least expected, not rubbish retaliation when everyone has ran to bunker, attack US and Israel when there children are in school, unexpected attacks yields more results than retaliation. Revenge the death of your leadership and children killed by planned attack not retaliation like Hamas did.

      "Переведи на наш" (с)
    Личное мнение
    Вчера, 20:48
    Достойно противостоять Ирану обьединёной мощи США и Израиля может только военная помощь Китая.Других вариантов просто нет.Мы слишком слабы и имеем собственную войну.Плюс, наши верхи Трамп использует в своих политических играх и они не могут пойти на прямой конфликт с ним.Удар по Ирану это удар по китайской экономике, которая по абсолютному большинству материальных показателей уже значительно превышает американскую.Китайцы это прекрасно понимают, но впервые в своей новой истории где они сверхдержава, отвечать им нужно военными методами , а не экономическими. А это для них ново.
      commbatant
      Сегодня, 00:47
      Цитата: Личное мнение
      Достойно противостоять Ирану обьединёной мощи США и Израиля может только военная помощь Китая.

      Ага, США основной торговый партнер КНР...
    Васян1971
    Вчера, 21:41
    По словам американского сенатора-республиканца Тома Коттона, президент США Дональд Трамп в настоящее время не планирует проведение сухопутной операции на территории Ирана.

    Ага. Он и воевать, типа, не хотел...