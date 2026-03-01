Белгородская область вновь под ракетной атакой врага

6 087 61
Белгородская область вновь под ракетной атакой врага

Белгородская область продолжает оставаться одной из наиболее страдающих от вражеских атак. Близость к контролируемому противнику Харькову говорит сама за себя, как и то, что никакое создание буферной зоны в харьковском приграничье проблему обстрелов из артиллерии, РСЗО и ударов ракетами и беспилотниками пока, к сожалению, так и не решило.

В течение суток угроза по БПЛА и ракетная опасность объявляются в регионе по несколько раз. Зачастую режим опасности ударов переходит из суток в сутки.



На данный момент в Белгороде вновь объявлен режим ракетной опасности. По некоторым данным, противник бьёт ракетами из чешской РСЗО Vampire.

Ранее поступила информация об очередных пострадавших в результате атаки со стороны ВСУ. Это четверо жителей Белгородской области в Валуйском, Шебекинском и Грайворонском округах.

Так, по селу Казинка ударил FPV-дрон. Пострадавшие доставлены в местную горбольницу. Минно-взрывную травму и осколочные ранения нижних конечностей получил житель белгородского села Замостье после удара дрона по его автомобилю. Автомобиль с местным жителем противник атаковал в селе Вознесеновка, что неподалёку от города Шебекино.

Губернатор Вячеслав Гладков:

Город Белгород и Белгородский округ, Шебекино и Шебекинский округ – ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Из-за постоянных обстрелов в Белгородской области продолжают проявлять себя проблемы с электроэнергией. Из других областей в регион доставляются мобильные генераторы, однако это лишь временная мера, которая, по понятным причинам, не способна обеспечивать нужды региона на протяжении длительного времени. А при учёте того, что обстрелы не прекращаются, как не прекращается откровенно милитаристская риторика Киева и его главных спонсоров, нет никаких гарантий того, что всё в области придёт в норму в ближайшей перспективе. Хотелось бы в этом плане ошибаться.
61 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +23
    Вчера, 17:58
    Ну вот она "стабильность" по Песковски.
    1. ЛМН Звание
      ЛМН
      -2
      Вчера, 18:11
      Цитата: ВАМ
      Ну вот она "стабильность" по Песковски.

      Он про "хаос" говорил.Которого в целях и решениях в РФ нет.
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        +7
        Вчера, 18:22
        Позвольте поинтересоваться. У нас по вашему хаоса нет. Мы обявляем СВО, объясняя недоговороспособностью Кукуева. Потом переговоры, и откат. Потом продолжение СВО. Сейчас опять переговоры. Тот же Трамп при этом вводит санкции против Лукойла и Роснефти. Нам твердили о повышении ВВП. А теперь снижение это благо. А Эльвира Сапхизадовна борется с инфляцией в поте лица, а как это отражается не ценах???? И по вашему это не хаос а стабильность????
        1. ЛМН Звание
          ЛМН
          -5
          Вчера, 18:27
          Цитата: ВАМ
          Позвольте поинтересоваться. У нас по вашему хаоса нет. Мы обявляем СВО, объясняя недоговороспособностью Кукуева. Потом переговоры, и откат. Потом продолжение СВО.

          Очевидное стабильное движение.Нет смены целей,нет смены риторики.Хаос, отсутствует.
      2. opuonmed Звание
        opuonmed
        +4
        Вчера, 20:55
        А может, пора уничтожать киевский режим, который правит и управляет в Украине и отдает приказы ? Так сказать, рвать цепь управления.
  2. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +2
    Вчера, 18:00
    Люди аятолл убивают,пусть и бывших но президентов,а мы,"фигвамы рисуем".
    1. ЛМН Звание
      ЛМН
      -11
      Вчера, 18:13
      Цитата: taiga2018
      Люди аятолл убивают,пусть и бывших но президентов,а мы,"фигвамы рисуем".

      Вам будет легче,если труп Зеленского на висилице,будет болтаться у вас под окнами?
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +9
        Вчера, 18:23
        Цитата: ЛМН
        Вам будет легче,если труп Зеленского

        Лично мне - нет. А вот нашим парням на ЛБС - еще как
        1. ЛМН Звание
          ЛМН
          -2
          Вчера, 18:30
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Цитата: ЛМН
          Вам будет легче,если труп Зеленского

          Лично мне - нет. А вот нашим парням на ЛБС - еще как

          Каким образом?
          Я сам участник БД.
          Каким образом мне бы помог болтающийся Дудаев на рее,не понимаю.У меня другие запросы были.
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            +3
            Вчера, 18:50
            Цитата: ЛМН
            Каким образом?

            Зеленский - великолепный политик, не думайте, что иностранная помощь просто так на него падает. Понятно, что США и Запад заинтересованы в поддержке ВСУ, но он вытягивает из них очень много такого, чего они изначально поставлять не собирались.
            Скажем так, не будь Зеленского, всу получали бы куда меньше чем получили
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +8
              Вчера, 18:57
              Цитата: Андрей из Челябинска
              Скажем так, не будь Зеленского, всу получали бы куда меньше чем получили

              Вот один из ответов в пользу ликвидации Зеленского.
            2. ЛМН Звание
              ЛМН
              0
              Вчера, 19:09
              Цитата: Андрей из Челябинска
              Цитата: ЛМН
              Каким образом?

              Зеленский - великолепный политик, не думайте, что иностранная помощь просто так на него падает. Понятно, что США и Запад заинтересованы в поддержке ВСУ, но он вытягивает из них очень много такого, чего они изначально поставлять не собирались.
              Скажем так, не будь Зеленского, всу получали бы куда меньше чем получили

              Мы можем только рассуждать,как оно могло быть.
              На данный момент,потеря Зеленского,это ни что для Запада .
              Машина уже запущена и разве гибель Зеленского остановит Запад?

              Придет условный Залужный,это остановит войну?
              1. Андрей из Челябинска Звание
                Андрей из Челябинска
                +4
                Вчера, 19:26
                Цитата: ЛМН
                Мы можем только рассуждать,как оно могло быть.

                Собственно, этим мы и отличаемся от неживых предметов.
                Цитата: ЛМН
                На данный момент,потеря Зеленского,это ни что для Запада .

                Сейчас - да, а вот в начале-середине СВО - очень даже не ничто. Да и речь идет не только о нем, а систематической работе по уничтожению руководства.
                Цитата: ЛМН
                Придет условный Залужный,это остановит войну?

                Я не писал про остановку войны. Я писал про то, что войну стало бы вести проще
                1. ЛМН Звание
                  ЛМН
                  0
                  Вчера, 21:03
                  Цитата: Андрей из Челябинска
                  Цитата: ЛМН
                  Мы можем только рассуждать,как оно могло быть.

                  Собственно, этим мы и отличаемся от неживых предметов.
                  Цитата: ЛМН
                  На данный момент,потеря Зеленского,это ни что для Запада .

                  Сейчас - да, а вот в начале-середине СВО - очень даже не ничто. Да и речь идет не только о нем, а систематической работе по уничтожению руководства.
                  Цитата: ЛМН
                  Придет условный Залужный,это остановит войну?

                  Я не писал про остановку войны. Я писал про то, что войну стало бы вести проще

                  Да не будет проще.
                  Не в Зеленском дело.
                  Вы пытаетесь доказать,что Зеленский ядро соправтивления.
                  Запад "ядро",не Зеленский и его последователи
                  1. Андрей из Челябинска Звание
                    Андрей из Челябинска
                    +3
                    Вчера, 21:25
                    Цитата: ЛМН
                    Не в Зеленском дело.

                    Совершенно ошибаетесь.
                    Цитата: ЛМН
                    Вы пытаетесь доказать,что Зеленский ядро соправтивления.

                    Конечно же нет, никакое он не ядро
                    Цитата: ЛМН
                    Запад "ядро"

                    Жизнь немножко сложней. Представлять, что Зеленский вовсю крутит Западом столь же ошибочно, как и считать, что Зеленский - марионетка.
                    1. ЛМН Звание
                      ЛМН
                      0
                      Вчера, 22:03
                      Цитата: Андрей из Челябинска
                      Цитата: ЛМН
                      Не в Зеленском дело.

                      Совершенно ошибаетесь.
                      Цитата: ЛМН
                      Вы пытаетесь доказать,что Зеленский ядро соправтивления.

                      Конечно же нет, никакое он не ядро
                      Цитата: ЛМН
                      Запад "ядро"

                      Жизнь немножко сложней. Представлять, что Зеленский вовсю крутит Западом столь же ошибочно, как и считать, что Зеленский - марионетка.
                      1. ЛМН Звание
                        ЛМН
                        0
                        Вчера, 22:03
                        Цитата: ЛМН
                        Цитата: Андрей из Челябинска
                        Цитата: ЛМН
                        Не в Зеленском дело.

                        Совершенно ошибаетесь.
                        Цитата: ЛМН
                        Вы пытаетесь доказать,что Зеленский ядро соправтивления.

                        Конечно же нет, никакое он не ядро
                        Цитата: ЛМН
                        Запад "ядро"

                        Жизнь немножко сложней. Представлять, что Зеленский вовсю крутит Западом столь же ошибочно, как и считать, что Зеленский - марионетка.
                    2. ЛМН Звание
                      ЛМН
                      0
                      Вчера, 22:15
                      Цитата: Андрей из Челябинска
                      Цитата: ЛМН
                      Не в Зеленском дело.

                      Совершенно ошибаетесь.
                      Цитата: ЛМН
                      Вы пытаетесь доказать,что Зеленский ядро соправтивления.

                      Конечно же нет, никакое он не ядро
                      Цитата: ЛМН
                      Запад "ядро"

                      Жизнь немножко сложней. Представлять, что Зеленский вовсю крутит Западом столь же ошибочно, как и считать, что Зеленский - марионетка.

                      Да.Жизнь намного сложнее.И не линейна.
                      Зеленский,марионетка.И нас это устраивает.
            3. Себенза Звание
              Себенза
              0
              Вчера, 19:27
              Повторюсь. Рейган если.
          2. сергей фонов Звание
            сергей фонов
            +10
            Вчера, 19:00
            Гибель руководства является знаком, что такое произойдёт с его соратниками, не случайно война на Кавказе пошла на убыль после смерти Дудаева и других. Это главный показатель правосудия - неотвратимость наказания.
            1. Себенза Звание
              Себенза
              -1
              Вчера, 19:40
              Знак, это он на войне- знак. А когда её нет, то может как-то и без знаков.
              1. сергей фонов Звание
                сергей фонов
                +3
                Вчера, 19:54
                "Знак, это на войне - знак."
                Это Вы о том что у нас СВО, а не война - официально.? Но неофициально у нас ВОЙНА - с НАТО, и люди гибнут на этой войне, в том числе и дети и гражданское население, и верующие и атеисты, это не считая военных.
                1. Себенза Звание
                  Себенза
                  +1
                  Вчера, 21:17
                  Об этом, как раз об этом. О войне неофициальной, которой нет. И о детях, гражданских и по мне, вполне считаемых вoенных. С НАТО-? Закрыты посольства с посланными представителями по месту их прописки? Отношения торговые расторгнуты?... Могу продолжить не напрягаясь. Да, Вы меня правильно поняли.
        2. ЛМН Звание
          ЛМН
          -1
          Вчера, 21:04
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Цитата: ЛМН
          Вам будет легче,если труп Зеленского

          Лично мне - нет. А вот нашим парням на ЛБС - еще как

          Как он может?
      2. taiga2018 Звание
        taiga2018
        +4
        Вчера, 18:23
        А знаете,будет легче,и думаю у меня будет много конкурентов желающих чтобы труп этого клоуна-убийцы болтался на виселице именно под их окнами.
        1. ЛМН Звание
          ЛМН
          -7
          Вчера, 18:33
          Цитата: taiga2018
          А знаете,будет легче,и думаю у меня будет много конкурентов желающих чтобы труп этого клоуна-убийцы болтался на виселице именно под их окнами.

          Я не завидую вашим и их детям.
          1. сергей фонов Звание
            сергей фонов
            +3
            Вчера, 19:11
            "Я не завидую вашим и их детям."
            Вот и правильно, здесь завидовать нечему, тем детям которым посчастливилось выжить остались калеками на всю жизнь.
      3. Комментарий был удален.
      4. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +2
        Вчера, 18:47
        Цитата: ЛМН
        Цитата: taiga2018
        Люди аятолл убивают,пусть и бывших но президентов,а мы,"фигвамы рисуем".

        Вам будет легче,если труп Зеленского на висилице,будет болтаться у вас под окнами?

        С чего это после успешного ракетного удара труп Зели должен валяться в России, пусть на Украине гниет. И да, большинству Россиян будет легче и части Украинцев тоже.
        1. ЛМН Звание
          ЛМН
          -4
          Вчера, 18:53
          Цитата: ARIONkrsk
          Цитата: ЛМН
          Цитата: taiga2018
          Люди аятолл убивают,пусть и бывших но президентов,а мы,"фигвамы рисуем".

          Вам будет легче,если труп Зеленского на висилице,будет болтаться у вас под окнами?

          С чего это после успешного ракетного удара труп Зели должен валяться в России, пусть на Украине гниет. И да, большинству Россиян будет легче и части Украинцев тоже.

          Скажем так вам лично,будет легче ТВ смотреть.Вы найдёте до чего "...браться"
          Бойцам на СВО или жителям Белгородской обл. легче не будет.
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    +5
    Вчера, 18:07
    Что давеча сказал Степашин про "порядочность" и "воспитание"? На фоне гибели простого русского народа в приграничных с уРиной территорий, это звучит просто феерично.
  4. isv000 Звание
    isv000
    +5
    Вчера, 18:08
    А Говорящая голова-пургомёт сказала что Россия - островок безопасности... recourse
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Вчера, 19:01
      Цитата: isv000
      А Говорящая голова-пургомёт сказала что Россия - островок безопасности... recourse

      А Гладкова Вячеслава Владимировича не хочет подменить лет на пять - губернатором Белгородской области? Отплыть, так сказать, от "островка безопасности" к людям winked
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Вчера, 20:02
        Цитата: Теренин
        А Гладкова Вячеслава Владимировича не хочет подменить лет на пять - губернатором Белгородской области?

        А кто пургу будет гнать с голубого экрана? Тут особый талант нужен...
    2. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      0
      Вчера, 20:24
      Говорящая голова-пургомёт в Белгород переезжать не собирается...
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Вчера, 18:15
    Про буферную зону... Ника, в смысле словами, а летучими фразами, пи пи пи.......
  6. Фразах Звание
    Фразах
    +6
    Вчера, 18:17
    Буферная зона это разоруженная до западных границ незалежная территория и никак иначе. Сейчас буферная зона это российское приграничье.
  7. Горизонт Звание
    Горизонт
    -3
    Вчера, 18:23
    Все отлично, мы проявляем сдержанность.
  8. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Вчера, 18:23
    Белгородская область вновь под ракетной атакой врага

    А люди каждое воскресенье ждут программы «Москва. Путин». А вдруг президент скажет что-то ободряющее, а вдруг даст последние, самые гарантированные гарантии безопасности...
    Русь Владимир Владимирович, куда ж несёшься ведёшь нас ты? Дай ответ. Не даёт ответа.
    Чудным звоном зaливaются колокола на колокольне Храма ВС; гремят и стaновятся ветром рaзорвaнные в куски дома; летит мимо все, что ни есть нa земли, и, косясь, посторaнивaются и продолжают ждать от него чего-то нового другие нaроды и госудaрствa.
    1. guest Звание
      guest
      -1
      Вчера, 19:06
      Цитата: yuriy55
      Дай ответ. Не даёт ответа.

      Так кто ж Вам ответ за бесплатно даст. laughing
  9. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +4
    Вчера, 18:29
    как и то, что никакое создание буферной зоны в харьковском приграничье проблему обстрелов из артиллерии, РСЗО и ударов ракетами и беспилотниками пока, к сожалению, так и не решило.

    Никакой зоны безопасности на линии Белгород - Харьков нет. Как была граница так она и есть, только теперь она может называться ЛБС, хотя столкновения на шем участке редкие. Со стороны Шебекино- Волчанска другое дело. Там зона есть. По крайней мере обстреливать Шебекино из минометов безголовые нацики вроде перестали, но дроны летают.
  10. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Вчера, 18:34
    На данный момент в Белгороде вновь объявлен режим ракетной опасности. По некоторым данным, противник бьёт ракетами из чешской РСЗО Vampire.


    К сожалению, Вампир успел отстреляться. К радости - это был последний раз и для установки, и для расчета. Был уничтожен в с. Береза вместе с расчетом. Успела на 100 км отъехать. Но достали дронами на первой же остановке.
    1. Комментарий был удален.
    2. Григорий Нетребко
      Григорий Нетребко
      +3
      Вчера, 18:44
      Выглядит как унылый антикриз, такое каждый день у военкоров читаешь, приелось уже.
  11. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Вчера, 18:36
    Пискову эту новость покажите
    А то у него там островок в море
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Вчера, 19:08
      Цитата: Ivan№One
      А то у него там островок в море

      Он похоже о совсем другом островке в море мечтает. laughing hi
  12. RuAbel Звание
    RuAbel
    +2
    Вчера, 18:43
    При нынешних технологиях рассуждения о неких санитарных зонах (см. Ближневосточный конфликт) выглядят эммм.. дилетантски. Как предмет торга харьковские и сумские километры ещё сойдут, главное, кровь своих парней задорого оценить. А лучше к нашим областям их присоединить, они нам дорого достались.
  13. Fangaro Звание
    Fangaro
    +2
    Вчера, 18:43
    А украм безразлично происходящее на Ближнем Востоке.
    Им по тем, кто с ними одной крови ударить, отчитаться о выполнении задания, подставить грудь для награды и кошелек для оплаты. А куда они попали, в тех, кто с ними воюет, военных, или в детсад на выгуле...
    Вот даже американцы по совсем гражданским целям стараются не бить.
    А этим главное побольше разрушить.
    1. guest Звание
      guest
      +3
      Вчера, 19:09
      Цитата: Fangaro
      Вот даже американцы по совсем гражданским целям стараются не бить.

      Как показал пример Ирана, ещё как бьют.
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        +1
        Вчера, 19:44
        ...и будут бить до последней ракеты и еще будут много террактов в тех странах, которые приветствовали такие поступки фашингтонского Трамплера и лично я очень хотела бы, чтоб в фашистский Израиль прелетели очень много иранских ракет!
  14. Василий ))
    Василий ))
    +3
    Вчера, 18:52
    Держитесь белгородцы. Вся Россия с вами.
    1. guest Звание
      guest
      +3
      Вчера, 19:11
      Цитата: Василий ))
      Вся Россия с вами.

      Зачем им вся Россия, достаточно кое кого, но у него видимо дела "поважней" есть
    2. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      Вчера, 21:37
      Кто чем может.[media=https://]
  15. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +5
    Вчера, 18:57
    Глядя как действует рыжий и израиль,могли бы всю банковскую на украине разнести.А то царь пообещал не трогать все управление хохлостана.Пора бы уже хоть чтото предпринять
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Вчера, 19:40
      Пора???? ДАВНО пора!!!!!!!!!!
      И тогда не так много русских матерей плакали бы из-за погибших ребят sad
  16. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    +3
    Вчера, 19:02
    Цитата: Андрей из Челябинска
    Цитата: ЛМН
    Каким образом?

    Зеленский - великолепный политик, не думайте, что иностранная помощь просто так на него падает. Понятно, что США и Запад заинтересованы в поддержке ВСУ, но он вытягивает из них очень много такого, чего они изначально поставлять не собирались.
    Скажем так, не будь Зеленского, всу получали бы куда меньше чем получили

    Да , не он вытягивает , а Запад из штанишек выскакивает поставляя все , что угодно , зная , что -клоун все схавает и применит , а они , как бы в стороне. Сам хохлостан для Запада просто "чужие руки" , а жар они подкидывают. hi
  17. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +1
    Вчера, 19:09
    Приход Трампа породил новую реальность, где морское право не считается незыблемым, а безнаказанность и головокружение от успехов стимулирует бОльший аппетит. Плюс наша криворукость в инциденте с венесуэльским танкером добавила уверенности, что можно.
    Когда-то над пограничным столбом из белгородской области потешались, а сейчас ежедневные обстрелы приграничных областей с гибелью гражданских (уже не только в приграничных), войсковая операция на нашей территории считались невозможными – все это стало реальностью.
    Задача хинзиров держатся, чтобы накапливался экономический урон, в случаи морской блокады оный начнет нарастать несравнимо бОльшими темпами чем сейчас, для такой задачи им хватит отловленных тарасов, успешно воевать/наступать вовсе не обязательно.
  18. Fangaro Звание
    Fangaro
    -4
    Вчера, 19:23
    Цитата: oleg_627
    Глядя как действует рыжий и израиль,могли бы всю банковскую на украине разнести.А то царь пообещал не трогать все управление хохлостана.Пора бы уже хоть чтото предпринять


    В России царей сто лет как нет!
    В современной России тем более царей нет.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +3
      Вчера, 19:36
      Да, царей нет, но очень много либерастов и дальтоников!!!
    2. Stas157 Звание
      Stas157
      +1
      Вчера, 20:29
      Цитата: Fangaro
      В России царей сто лет как нет!
      В современной России тем более царей нет.

      Да при царях-то лучше было. По крайней мере, наше геополитическое положение.
  19. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +1
    Вчера, 19:35
    am am am сколько московские дальтоники еще будут щадить столицу Банденростна???? am
  20. ЛМН Звание
    ЛМН
    -2
    Вчера, 21:58
    Цитата: ЛМН
    Цитата: ARIONkrsk
    Цитата: ЛМН
    Цитата: taiga2018
    Люди аятолл убивают,пусть и бывших но президентов,а мы,"фигвамы рисуем".

    Вам будет легче,если труп Зеленского на висилице,будет болтаться у вас под окнами?

    С чего это после успешного ракетного удара труп Зели должен валяться в России, пусть на Украине гниет. И да, большинству Россиян будет легче и части Украинцев тоже.

    Скажем так вам лично,будет легче ТВ смотреть.Вы найдёте до чего "...браться"
    Бойцам на СВО или жителям Белгородской обл. легче не будет.

    Вы хотя бы обосновали вашу позицию.
    РФ .авно,власть .авно .
    Это понятно.
    Труп Зеленского,перед вашим окном, поможет вашим детям,понять суть происходящего?
  21. ЛМН Звание
    ЛМН
    -1
    Вчера, 22:10
    Цитата: Андрей из Челябинска
    Цитата: ЛМН
    Не в Зеленском дело.

    Совершенно ошибаетесь.
    Цитата: ЛМН
    Вы пытаетесь доказать,что Зеленский ядро соправтивления.

    Конечно же нет, никакое он не ядро
    Цитата: ЛМН
    Запад "ядро"

    Жизнь немножко сложней. Представлять, что Зеленский вовсю крутит Западом столь же ошибочно, как и считать, что Зеленский - марионетка.

    Зеленский,не актор.
    Он абсолютно ",фигура"