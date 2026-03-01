Белгородская область вновь под ракетной атакой врага
Белгородская область продолжает оставаться одной из наиболее страдающих от вражеских атак. Близость к контролируемому противнику Харькову говорит сама за себя, как и то, что никакое создание буферной зоны в харьковском приграничье проблему обстрелов из артиллерии, РСЗО и ударов ракетами и беспилотниками пока, к сожалению, так и не решило.
В течение суток угроза по БПЛА и ракетная опасность объявляются в регионе по несколько раз. Зачастую режим опасности ударов переходит из суток в сутки.
На данный момент в Белгороде вновь объявлен режим ракетной опасности. По некоторым данным, противник бьёт ракетами из чешской РСЗО Vampire.
Ранее поступила информация об очередных пострадавших в результате атаки со стороны ВСУ. Это четверо жителей Белгородской области в Валуйском, Шебекинском и Грайворонском округах.
Так, по селу Казинка ударил FPV-дрон. Пострадавшие доставлены в местную горбольницу. Минно-взрывную травму и осколочные ранения нижних конечностей получил житель белгородского села Замостье после удара дрона по его автомобилю. Автомобиль с местным жителем противник атаковал в селе Вознесеновка, что неподалёку от города Шебекино.
Губернатор Вячеслав Гладков:
Из-за постоянных обстрелов в Белгородской области продолжают проявлять себя проблемы с электроэнергией. Из других областей в регион доставляются мобильные генераторы, однако это лишь временная мера, которая, по понятным причинам, не способна обеспечивать нужды региона на протяжении длительного времени. А при учёте того, что обстрелы не прекращаются, как не прекращается откровенно милитаристская риторика Киева и его главных спонсоров, нет никаких гарантий того, что всё в области придёт в норму в ближайшей перспективе. Хотелось бы в этом плане ошибаться.
Информация