США атаковали фрегат Jamaran ВМС Ирана, БПЛА КСИР бьют по нефтяным вышкам
18 04039
Вашингтон заявляет об ударе по иранскому боевому кораблю. Это часть операции, в рамках которой, как накануне заявил Дональд Трамп, США намерены лишить Иран его флота.
Сообщается, что под американский удар попал фрегат ВМС Ирана «Джараман» - головной корабль проекта «Мудж». Одно из вооружений корабля – противокорабельные ракеты «Нур» C-802 китайского производства.
Поступают сообщения, что корабль получил пробоины и тонет. По другим данным, уже затонул.
Тем временем иранские источники распространяют информацию о серии ударов БПЛА по нефтяным вышкам в Персидском залива. Одна из крупных вышек, принадлежащая ОАЭ, загорелась и оказалась полностью выведена из строя.
На фоне сообщений о событиях на Ближнем Востоке фиксируется рост цен на нефть. На данный момент баррель нефти марки Brent торгуется уже выше 75 долларов. Рост составляет около 6%. Ожидается, что при дальнейших торгах на азиатских биржах нефть вырастет в цене минимум до 80 долларов.
Отметим и заявление американского командования по поводу операции против Ирана. Командование утверждает, что в ходе боевых действий погибли трое американских военнослужащих. По утверждению CENTCOM, помимо троих погибших в результате иранских ударов есть и пятеро раненых. Независимые источники заявляют, что озвученные цифры нужно умножать минимум на 10.
