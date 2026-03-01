США атаковали фрегат Jamaran ВМС Ирана, БПЛА КСИР бьют по нефтяным вышкам

18 040 39
США атаковали фрегат Jamaran ВМС Ирана, БПЛА КСИР бьют по нефтяным вышкам

Вашингтон заявляет об ударе по иранскому боевому кораблю. Это часть операции, в рамках которой, как накануне заявил Дональд Трамп, США намерены лишить Иран его флота.

Сообщается, что под американский удар попал фрегат ВМС Ирана «Джараман» - головной корабль проекта «Мудж». Одно из вооружений корабля – противокорабельные ракеты «Нур» C-802 китайского производства.



Поступают сообщения, что корабль получил пробоины и тонет. По другим данным, уже затонул.

Тем временем иранские источники распространяют информацию о серии ударов БПЛА по нефтяным вышкам в Персидском залива. Одна из крупных вышек, принадлежащая ОАЭ, загорелась и оказалась полностью выведена из строя.



На фоне сообщений о событиях на Ближнем Востоке фиксируется рост цен на нефть. На данный момент баррель нефти марки Brent торгуется уже выше 75 долларов. Рост составляет около 6%. Ожидается, что при дальнейших торгах на азиатских биржах нефть вырастет в цене минимум до 80 долларов.

Отметим и заявление американского командования по поводу операции против Ирана. Командование утверждает, что в ходе боевых действий погибли трое американских военнослужащих. По утверждению CENTCOM, помимо троих погибших в результате иранских ударов есть и пятеро раненых. Независимые источники заявляют, что озвученные цифры нужно умножать минимум на 10.
39 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. isv000 Звание
    isv000
    -4
    Вчера, 18:19
    А писали что полоссатый флот сдёрнул с пролива?! belay
    1. Володин Звание
      Володин
      +5
      Вчера, 18:22
      Цитата: isv000
      А писали что полоссатый флот сдёрнул с пролива?!

      Хм... Из какого пролива и причём тут полосатый флот?
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Вчера, 18:23
        Цитата: Володин
        Цитата: isv000
        А писали что полоссатый флот сдёрнул с пролива?!

        Хм... Из какого пролива и причём тут полосатый флот?

        От берегов Ирана.
        1. Володин Звание
          Володин
          +14
          Вчера, 18:24
          Ну так его непосредственно у берегов Ирана и нет. А долбить Иран и его корабли им, к сожалению, ничто не мешает другими способами и средствами - и будучи не у берегов Ирана.
          1. Last centurion Звание
            Last centurion
            -1
            Вчера, 19:59
            ...видимо флот Ирана наверняка и станет главной целью и вполне себе конечной и проверяемым результатом и очевидными кадрами для ТВ, то есть флот конечен, он военен и его потенциально можно грохнуть. Трамп сможет везде говорить, что потопил всё что плавало и теперь персы не смогут блокировать пролив или сопровождать свои танкеры. С точки зрения политики думаю США не успокоятся пока всё утопят.
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    +3
    Вчера, 18:20
    Сообщается, что под американский удар попал фрегат ВМС Ирана «Джараман» - головной корабль проекта «Мудж»Поступают сообщения, что корабль получил пробоины и тонет. По другим данным, уже затонул.
    США просто выносят всё и вся, Иран так же должен делать если может ! А так они нехило Иран бомбят, утюжат его.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Вчера, 18:34
      Цитата: opuonmed
      Иран так же должен делать если может !

      Некоторые данные всё же и из Израиля поступают о последствиях прилётов иранских ракет и беспилотников.
      ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар — РИА Новости. При взрыве в центральной части Израиля после иранского удара погибли восемь человек, заявили в медслужбе.
      "В районе Бейт-Шемеш медики и парамедики констатировали смерть восьми раненых", — сообщили там.
      Еще примерно 17 раненым оказывают помощь. Двое из них в тяжелом состоянии, один — средней тяжести, 14 — с легкими ранениями.
  3. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +10
    Вчера, 18:21
    Сообщают , авианосец Абрам Линкольн атакован 4 баллистическими ракетами . Вроде как попали иранцы .
    Больше никаких сведений пока нет . Будем ждать .
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Вчера, 18:30
      Цитата: Кузнец 55
      Сообщают , авианосец Абрам Линкольн атакован 4 баллистическими ракетами . Вроде как попали иранцы .
      Больше никаких сведений пока нет . Будем ждать .

      Если Иран разбомбит нефтяные месторождения арабских союзников США и газовые терминалы Катара, тоже мало не покажется.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Вчера, 19:28
      ..это как всегда откуда смотреть. амеры вроде как пишут что сбили и чисто обломками посекло их корыто. персы пока что гордо не заявляют о том что попали... в общем действительно пока что непонятно.

      (нет ну очень хотелось бы чтобы там амеры хотя бы всрались так что пришлось бы на базу отваливать из-за засёра гальюнов)
  4. Victor19 Звание
    Victor19
    +4
    Вчера, 18:25
    Будут бить по союзникам (месторождения углеводородов, инфраструктура) с одной целью заставить США прекратить атаки. Если вы обнуляете наши месторождения, мы обнулим инфраструктуру ваших союзников.
  5. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Вчера, 18:25
    Не понятно зачем Иран бьёт по нефтеплатформам ОАЭ. Одно дело америкосовский базы и совсем другое собственность эмиратчиков.
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      +7
      Вчера, 18:30
      Цитата: Южноукраинец
      совсем другое собственность эмиратчиков

      Эмиратичики не захотели быть нейтральными.
      Ну и наверняка в том нефтяном бизнесе есть интересы дядей из-за океана
    2. Василий ))
      Василий ))
      +9
      Вчера, 18:32
      Правильно бьёт. Эмираты сбивают иранские ракеты? Значит ОАЭ тоже при делах.
    3. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +12
      Вчера, 18:34
      Иран неоднократно предупреждал: любая страна, позволившая использовать свою территорию против нас, станет целью.
    4. commbatant Звание
      commbatant
      +2
      Вчера, 18:40
      Цитата: Южноукраинец
      зачем Иран бьёт по нефтеплатформам ОАЭ. Одно дело америкосовский базы и совсем другое собственность эмиратчиков.

      Аффилированные лица т.с.
    5. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      +8
      Вчера, 18:56
      Цитата: Южноукраинец
      Не понятно зачем Иран бьёт по нефтеплатформам ОАЭ.

      авиабаза Аль-Дхафра:
      является базой 380-го авиационного экспедиционного крыла ВВС США (380 AEW)
      99-я экспедиционная разведывательная эскадрилья – самолет U-2 Dragon Lady
      380-я эскадрилья оперативной поддержки экспедиционных сил
      380-я эскадрилья дистанционного зондирования атмосферы эксплуатирует беспилотные летательные аппараты EQ-4B и RQ-4B Global Hawk
      908-я экспедиционная эскадрилья дозаправки в воздухе – самолет-заправщик KC-10A
      968-я экспедиционная воздушно-десантная эскадрилья управления воздушным движением – самолет E-3 Sentry
      +ТО
      32-е командование противовоздушной и противоракетной обороны армии США
      (11-я бригада противовоздушной артиллерии,43-й полк противовоздушной артиллерии,1-й батальон – MIM-104 «Патриот»)
      +Хранцузы: Escadron de Chasse 1/7 Provence с Dassault Rafale
      ( + готовы принять Escadron de Chasse 1/2 Cigognes с Dassault Mirage 2000-5F и
      Escadron de Chasse 3/30 Лотарингия на Rafale)

      порт Jebel Ali
      авианосец класса «Нимиц» и несколько кораблей сопровождающей его боевой группы.
      "песочница" USNAVI

      штаб-квартира ЦРУ в Дубае

      Цитата: rytik32
      Эмиратичики не захотели быть нейтральными.

      Оттуда и наносятся удары
    6. свой1970 Звание
      свой1970
      +4
      Вчера, 19:38
      Цитата: Южноукраинец
      Не понятно зачем Иран бьёт по нефтеплатформам ОАЭ. Одно дело америкосовский базы и совсем другое собственность эмиратчиков.

      Все просто и скучно - удар по базе - копейки: 10 убитых, домик, 1 самолет - заменят все за неделю, удар по платформе - сгоревшие несколько сотен миллионов долларов и восстанавливать очень долго
  6. yuriy55 Звание
    yuriy55
    -1
    Вчера, 18:29
    Вот против Гитлера собралась коалиция...Почему против США, походя нападающих на страны мира, никто ничего не выдвигает и не создаёт...Чего ждут?
    Или по нам же не прилетает?
    1. Karl_Richter
      Karl_Richter
      +3
      Вчера, 18:41
      А что ты сделаешь против страны, когда ты от неё зависишь?
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +6
      Вчера, 19:01
      Эта коалиция была уже потом когда Гитлеру ввалили зато за него весь запад в вов был так и фша начнет валиться разорвут а пока боятся.
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        -1
        Вчера, 19:17
        Вообще то, коалиция сформировалась 3-го сентября 1939-го года, когда войну Германии объявили Франция, Англия и британские доминионы, Австралия, Канада, Новая Зеландия.
        1. KCA Звание
          KCA
          +4
          Вчера, 19:27
          Объявить не значит жениться, Англия и колонии войну-от объявили, но вот Францию слили на раз, как и Польшу
          1. Grencer81 Звание
            Grencer81
            0
            Вчера, 19:30
            Вечером 3-го сентября 1939-го года подводная лодка U -110(капитан -лейтннант Фриц-Юлиус Лемп) атаковала и потопила в Северном море лайнер "Атения". Погибли 112 пассажиров и членов экипажа.Война шла на море и в воздухе.
        2. faterdom Звание
          faterdom
          +6
          Вчера, 19:32
          Франция быстро вылетела, осталась Британская империя. До 41-го, когда Гитлер напал на Югославию, оккупировал Грецию, напал на СССР, а потом Япония устроила Перл-Харбор.
          И вот только после всего этого образовалась настоящая коалиция из СССР, Великобритании и США. Новую Зеландию давайте все-таки считать условным таким участником, очень уж независимым (от которого ничего вообще не зависело). Вклад Монголии куда поболе будет.
          1. Grencer81 Звание
            Grencer81
            -1
            Вчера, 19:39
            То есть, когда надо было воевать,то новозеландские солдаты воевали не условно,как и австралийцы.А теперь они условные участники?Браво!!!
            1. faterdom Звание
              faterdom
              +5
              Вчера, 20:43
              Именно. От их участия/неучастия исход войны не зависел практически ни на 0,001%.
              Да, солдаты могут гордиться, даже если один остался.
              Но давайте Коалицию (с заглавной буквы) считать серьезными слагаемыми, ибо остальное практического значения на самом деле не имеет. Не нравится слово "условные", назовем их вспомогательными. Ауксиларии пусть будут.
              Конкретно на Восточном фронте (Главный - и не спорьте!) вообще воевали на нашей стороне только эскадрилья французов на наших самолетах, и Войско польское нашим оружием и на нашем снабжении.
              И была еще Армия Андерса, свалившая с нашим оружием и обмундированием - тоже типа важные союзники, которые очень нам помогли?
        3. Stas157 Звание
          Stas157
          +3
          Вчера, 20:04
          Цитата: Grencer81
          Вообще то, коалиция сформировалась 3-го сентября 1939-го года

          А Второй фронт во Второй мировой войне был открыт 6 июня 1944 года. Спешили на разбор подарков! Не смотри на слова, а смотри на дела.
      2. Соколов_Владимир Звание
        Соколов_Владимир
        0
        Сегодня, 00:41
        Это Сопротивление началось, когда стало ясно, что Гитлеру конец. Тут чех пишет, в Чехословакии тоже было Сопротивление. У них действовали советские партизанские отряды НКВД
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Вчера, 19:42
      Цитата: yuriy55
      Вот против Гитлера собралась коалиция...Почему против США, походя нападающих на страны мира, никто ничего не выдвигает и не создаёт...Чего ждут?
      Или по нам же не прилетает?

      А Гитлер мог за 30 минут убить 10 млн, или 20-30-50?
  7. Василий ))
    Василий ))
    0
    Вчера, 18:30
    Надеюсь иранский корабль успел ударить ПКРами по кораблям врага?
    1. Адрей Звание
      Адрей
      +2
      Вчера, 18:39
      Цитата: Василий ))
      Надеюсь иранский корабль успел ударить ПКРами по кораблям врага?

      В одном "сомнительном" мессенджере пишут, что атакован и подожжен прямо у пирса, за который пока и держится швартовыми.
      1. Василий ))
        Василий ))
        +3
        Вчера, 18:43
        Если так, то оставшийся флот должен выйти в море и атаковать. Да хоть израильские сухогрузы. Топить все, что связано с врагами. И не комплексовать.
  8. bbb Звание
    bbb
    +2
    Вчера, 18:35
    Больше вышек, выведенных из строя. И не надо будет блокировать Ормузский пролив.
  9. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    -1
    Вчера, 20:55
    Одно из вооружений корабля – противокорабельные ракеты «Нур» C-802 китайского производства.

    И что, успел он выстрелить ими по авианосцу?
  10. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    -1
    Вчера, 21:13
    Почему Иран не выставляет ультиматумы арабским соседям с требованием прекратить поддержку амеров? Нужно объявить, что все места, откуда бьют по Ирану или мирно пролетающим в сторону Израиля иранским ракетам, есть законная цель. Жертвы среди мирного населения - часть возмездия за участие в нападении на Иран.
  11. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +1
    Вчера, 21:28
    "По утверждению CENTCOM, помимо троих погибших в результате иранских ударов есть и пятеро раненых." - клоуна спросите, он научит вас, сколько погибших бывает wink
  12. hiller Звание
    hiller
    0
    Вчера, 21:57
    То ли ударили, то ли нет, То ли утонул, то ли тонет. То ли пики, то ли трефы.... короче свистеть - не мешки ворочать. Если бы да кабы...такое случилось матрасы фото во всех ракурсах и на всех сайтах развесили... а так - клюква...
  13. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 01:02
    Так недавно писали, что мол у Ирана есть много небольших ракетных катеров. Ну вот и слетелись бы толпой на одного. Кто-то ведь все равно попал бы в плаваэродром. И Ормуз заминировать не мешало бы. Я думаю так было бы гораздо чувствительней.