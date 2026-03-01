США не комментируют заявления КСИР о ракетном ударе по авианосцу Abraham Lincoln
Иранский телеканал IRIB со ссылкой на сообщения командования Корпусом стражей исламской революции публикует заявление о том, что Иран атаковал американский авианосец «Авраам Линкольн».
Утверждается, что атака осуществлена четырьмя баллистическими ракетами. По последним данным, авианосец в момент атаки находился в Аравийском море.
Пока американская сторона не комментирует заявление иранцев об атаке на авианосец USS Abraham Lincoln. Если публикации иранских медиа соответствуют действительности, то при такой атаке корабль должен был получить весьма значительные повреждения, если вообще остаться хоть как-то на плаву.
Напомним, что ранее американская сторона распространила заявление об ударе по иранскому фрегату Jamaran. Фрегат, как утверждается, получил серьёзные повреждения и, по одним данным, тонет, по другим - уже затонул.
Как видно, эскалационная спираль лихо закручивается. Ни одна из сторон идти на какие-то деэскалационные меры не собирается. США, если верить члену сената, на наземную операцию не пойдут. Однако нельзя исключать того, что они попытаются решить вопрос сухопутной операции посредством наёмников и ближневосточных прокси, особенно если учесть, что в самом Иране есть силы, которые давно выступают против центральной власти.
