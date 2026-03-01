США не комментируют заявления КСИР о ракетном ударе по авианосцу Abraham Lincoln

Иранский телеканал IRIB со ссылкой на сообщения командования Корпусом стражей исламской революции публикует заявление о том, что Иран атаковал американский авианосец «Авраам Линкольн».

Утверждается, что атака осуществлена четырьмя баллистическими ракетами. По последним данным, авианосец в момент атаки находился в Аравийском море.



Пока американская сторона не комментирует заявление иранцев об атаке на авианосец USS Abraham Lincoln. Если публикации иранских медиа соответствуют действительности, то при такой атаке корабль должен был получить весьма значительные повреждения, если вообще остаться хоть как-то на плаву.

Напомним, что ранее американская сторона распространила заявление об ударе по иранскому фрегату Jamaran. Фрегат, как утверждается, получил серьёзные повреждения и, по одним данным, тонет, по другим - уже затонул.

Как видно, эскалационная спираль лихо закручивается. Ни одна из сторон идти на какие-то деэскалационные меры не собирается. США, если верить члену сената, на наземную операцию не пойдут. Однако нельзя исключать того, что они попытаются решить вопрос сухопутной операции посредством наёмников и ближневосточных прокси, особенно если учесть, что в самом Иране есть силы, которые давно выступают против центральной власти.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +15
    Вчера, 18:39
    ❝ Иран атаковал американский авианосец «Авраам Линкольн» ❞ —

    — Хотелось бы поподробнее о результатах атаки ...
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
      2. lwxx Звание
        lwxx
        +7
        Вчера, 18:54
        Пока только заявление матрасников- Ракеты иранского Корпуса стражей исламской революции не нанесли никакого урона авианосцу "Авраам Линкольн" ВМС США. Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
        "КСИР Ирана утверждает, что нанес удар по американскому кораблю "Авраам Линкольн" баллистическими ракетами. Ложь", - говорится в сообщении.
        1. sdivt Звание
          sdivt
          +4
          Вчера, 19:00
          Цитата: lwxx
          "КСИР Ирана утверждает, что нанес удар по американскому кораблю "Авраам Линкольн" баллистическими ракетами. Ложь", - говорится в сообщении

          Война - она не только снаряды/бомбы
          Она и в интернете. Тут каждая сторона преувеличивает свои победы и принижает победы противника
          С другой стороны, мы, слава богу, тут не участники, да и от нас совершенно ничего не зависит
          Поэтому просто читаем, ждём окончательный результат
          И, соответственно, оцениваем, в итоге, правдивость тех или иных заявлений
          1. lwxx Звание
            lwxx
            +8
            Вчера, 19:07
            «Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов» (с) Кстати евреи и арабы уже научились у нас про бпла- только обломки....
            1. Wladislaw Звание
              Wladislaw
              +3
              Вчера, 19:30
              Обломки БПЛА упали, начался пожар. Смешно слушать, какой толщины метал у резервуаров нефти и как должны обломки упасть
              1. DirtyLiar Звание
                DirtyLiar
                +3
                Вчера, 20:54
                Тут как считать. Развалили БПЛА на крылья, ноги и хвосты (с), но БЧ не повредили. Так что упавшая и рванувшая БЧ таки считается обломком.
          2. Ilya-spb Звание
            Ilya-spb
            +2
            Вчера, 19:11
            Сейчас идёт еще медийная война.

            Для своих. Пропаганда. Лучше верить...тому, что молодежь называет "пруфы".
            1. Аль Манах Звание
              Аль Манах
              0
              Вчера, 20:12
              Вот пруф: https://x.com/CENTCOM/status/2028124242273767557?s=20
              1. tsvetahaki Звание
                tsvetahaki
                +3
                Вчера, 20:26
                Цитата: Аль Манах
                Вот пруф: https://x.com/CENTCOM/status/2028124242273767557?s=20

                Так себе пруф... Во время войны... Тут сдуру такой смотрел 15 минут, аж поверил... что Илона выключил навсегда Твитер (Х), удалив ВСЕ аккаунты по всей европе за 4 часа... Так убедительно, на американском английском, ютюб...
                Вот только с F-15 и авианосцом... при нашем "патриотизме" надо понимать
                "Ах, обмануть меня не трудно
                Я сам обманываться рад"

                А уж верить заявлениям Иранцев - тем более официальным... Это надо, чтобы совсем "нетрудно" и "обманываться рад".
                1. Аль Манах Звание
                  Аль Манах
                  +2
                  Вчера, 20:31
                  А по пруфу точно заявления иранцев? Не американцев, нет? Спасибо, а то я, грешным делом, подумал, что U.S. Central Command - это американцы....
            2. isv000 Звание
              isv000
              0
              Вчера, 20:14
              Цитата: Ilya-spb
              Сейчас идёт еще медийная война.

              Дыма без огня не бывает...
          3. WIS Звание
            WIS
            0
            Вчера, 23:23
            Цитата: sdivt
            Война - она не только _.-,-.-__.-,
            Она и в интернете. -_-.__
            __
            С другой стороны, мы, слава богу, тут не участники, да и от нас совершенно ничего не зависит

            А не проще засунуть голову в песок?

            В прошлой России, практически находясь в любом месте города в котором я родился и вырос, начиная с 60-ых, 70-ых и позже, можно было в раз с чувством восторга в момент, не предполагая этого, "окунуться в атмосферу Спорта". Когда на центральном стадионе проходили футбольные игры команд области - "Ура!" разносилось чуть ни с эхом по почти 150.000 (сто пятидесяти тысячному) городу.

            Война - это не зрелище, на которое можно просто пялиться recourse
            1. sdivt Звание
              sdivt
              0
              Вчера, 23:29
              эк вас понесло)) может, чуточку попроще, а?)
              "мы" - комментаторы на ВО
              а вы тут патетику развели...)
              1. WIS Звание
                WIS
                0
                Вчера, 23:34
                Рад, что вас ни расстроил, ни раздвоил.
                Но я за победу Ирана! если коротко, или ничью...
        2. Fisherman Звание
          Fisherman
          +9
          Вчера, 19:03
          ну тут всё просто: командир авианосца под камеру передаёт "привет иранским фантазёрам".... не передаёт? И показать целым авианосец не могут? У команды морская болезнь резко? Ну тогда конечно верим на слово...и желаем успеха обеим сторонам!
          1. Дмитрий Ригов Звание
            Дмитрий Ригов
            +4
            Вчера, 19:07
            Ну смысла скрывать нет, если бы авианосец действительно получил серьезные повреждения, то все бы уже заметили, посреди океана ничего не утаишь.
        3. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          +9
          Вчера, 19:11
          На первых порах америкосы молчали.
          Позже заявили что пуски были, но не попали.
          Теперь попадания есть, но повреждения незначительные.
          Значит попали.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Вчера, 19:35
            ...там скажут что опять гальюны засорились от прокладок женских, потому и пошли на базу. как воевать то с нерабочими гальюнами??? один цимес, а не война...
            1. WIS Звание
              WIS
              0
              Вчера, 23:26
              Цитата: Nexcom
              засорились от прокладок женских

              хочется наивно верить, что эта "клавиша у рояля" не сама по себе западает... feel
          2. роман66 Звание
            роман66
            +2
            Вчера, 20:16
            Если попали - не может быть незначительных
            1. WIS Звание
              WIS
              0
              Вчера, 23:30
              Цитата: роман66
              Если попали - не может быть незначительных

              Да, и для вывода из строя взлётной... масштабный прорыв не нужен.
              Сомневаюсь, что вертикальный взлёт у них "на ходу и на потоке".
        4. мерцание Звание
          мерцание
          -1
          Вчера, 21:01
          . не нанесли никакого урона авианосцу "Авраам Линкольн" ВМС США.
          Потому что пока не хотели.
          Только дали понять, что могут это корыто разнести. Теперь у меринов два варианта: либо продолжать бомбить и тогда Иран выведет из строя авианосец (а то и вовсе потопит), либо мерины уводят его с БВ, спасая себя от катастрофы (подбитый авианосец можно сравнить с крахом американской гегемонии). Привет Израилю.
          Но и у второго варианта есть последствия: ауги уходят, базы разбиты, правда остаётся Израиль один на один не только с Ираном, но и с арабами и турками. И снова привет Израилю.
          Короче, сюжет обещает быть интересным. winked
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +12
      Вчера, 18:51
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Иран атаковал американский авианосец «Авраам Линкольн» ❞ —

      — Хотелось бы поподробнее о результатах атаки ...

      Хотелось бы побольше Иранских атак на полосатый флот.
    3. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +6
      Вчера, 18:57
      Хотябы могли сказать чем пульнули - тогда бы хоть можно было по полимизировать о вероятности попадания а так - иранцы не увидят сешеасты не скажут - было же уже как тряпкой закрыли пробоину и всем сказали что там повар пукнул а не хуситы попали ...
    4. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +7
      Вчера, 19:36
      Пентагон заявляет что не попали. Но при этом в авианесущей группе есть потери личного состава.

      Тут одно из двух. Или иранцы попали, или самолет сбили, с гибелью экипажа.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Вчера, 19:51
        ...или трындят обе стороны, принижая противника и превышая свои успехи...
    5. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Вчера, 20:17
      Во, фотка, 81 год, ничего не меняется
    6. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Вчера, 23:48
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 18:39
      Хотелось бы поподробнее о результатах атаки

      hi Появилась информация, что Линкольн сдриснул с ближней акватории Индийского океана, не исключено, что после успешно проведённой атаки КР.
      Новость уточняется. good
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +18
    Вчера, 18:41
    Вот это одна из самых значимых новостей, все болеют за него и ждут его на дне!
    1. Седов Звание
      Седов
      +16
      Вчера, 18:46
      Хоть силы и не равны, но какая это будет радость, что пин-дос-ский гегемон по мордасам отхватит. Минута славы лучше, чем четыре года страданий.
  3. PVV66 Звание
    PVV66
    +27
    Вчера, 18:43
    Если иранцы пустят это корыто на дно, то Дональду Фредовичу хана... Его конгресс порвет, как Тузик стринги.
    1. Сергей Новиков_3 Звание
      Сергей Новиков_3
      +8
      Вчера, 18:50
      Ему по-любому хана. Передадут свои же.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Вчера, 19:54
      Доня отмажется. Как он может отвечать за невысокий профессионализм командира авианосца? Да Вы что... wassat
      Это же очевидно.
    3. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Вчера, 20:16
      Цитата: PVV66
      Если иранцы пустят это корыто на дно, то Дональду Фредовичу хана... Его конгресс порвет, как Тузик стринги.

      Ну, за Тузика! drinks
  4. Адрей Звание
    Адрей
    +5
    Вчера, 18:45
    Если публикации иранских медиа соответствуют действительности

    Сбитый МИГ-29м "Игл" уже нашли?
    то при такой атаке корабль должен был получить весьма значительные повреждения, если вообще остаться хоть как-то на плаву.

    Атаковать не = Попали.
    Фрегат, как утверждается, получил серьёзные повреждения и, по одним данным, тонет, по другим - уже затонул.

    По фоткам, вроде еще держится за пирс швартовыми, но сильно дымит и не из трубы.
  5. jayich Звание
    jayich
    +8
    Вчера, 18:46
    Отличный момент утопить это корыто под шумок и парочку берков в придачу, ну вот не верится что хотя бы одна наша пл АУГ амеров не сопровождает.
    Ну а что этож не мы, это иранцы попали.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      -1
      Вчера, 19:05
      Вот как раз и верится в то, что ни одна из наших ПЛ не сопровождает АУГ США.
      Во-первых, США наши "уважаемые партнёры" и над ними витает "дух Анкориджа"; во-вторых США просто атакуют ПЛ и заявят, что приняли нашу ПЛ за иранскую.
      1. jayich Звание
        jayich
        +6
        Вчера, 19:16
        Чтобы атаковать пл её ещё обнаружить надо для начала, а это не так просто если это 885й проект.
        Но да, скорей всего её там нет.
  6. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    +17
    Вчера, 18:46
    По информации из интернета.
    Авианосец США накренился на борт после удара четырех иранских ракет. Авианосец тонет.
    1. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      -2
      Вчера, 18:55
      Увы, рано радоваться.
      Ракеты иранского Корпуса стражей исламской революции не нанесли никакого урона авианосцу "Авраам Линкольн" ВМС США. Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).Как утверждают в CENTCOM, выпущенные Ираном ракеты "даже близко не пролетели" к авианосцу.
      1. ЗлойКоммунист Звание
        ЗлойКоммунист
        +6
        Вчера, 19:00
        КСИР говорят что попали ...
        Поживём увидим как говорится.
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        +3
        Вчера, 19:05
        Как утверждают в CENTCOM, выпущенные Ираном ракеты "даже близко не пролетели" к авианосцу.
        Кто в здравом уме признает что получил по мордасам ? Будут скрывать до последнего.
        1. Metallurg_2 Звание
          Metallurg_2
          0
          Вчера, 19:14
          Ну, у нас тоже только через сутки признали, что xoxлы крейсер "Москва" утопили.
          Подождем побольше информации из разных источников.
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            -2
            Вчера, 19:21
            [i]Ну, у нас тоже только через сутки признали, что xoxлы крейсер "Москва" утопили.[/i

            Я и сказал ,скрывали до последнего.
          2. Мурзик Звание
            Мурзик
            0
            Вчера, 19:33
            Через сутки? Признать так и не признали.
            1. Metallurg_2 Звание
              Metallurg_2
              0
              Вчера, 19:38
              Ну, через сутки уже на Дзене инфа была. И Дзену никто не предъявил за дискредитацию.
      3. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        0
        Вчера, 23:35
        Ну ЦЕНТКОМ много чего говорит, также, как и иранцы. За эти дни складывается впечатление, что бандеровцам сводки именно они пишут, тоже все сбили tongue
        ЦЕНТКОМ:

        🚫 Иранский режим утверждает, что убил 50 американских военнослужащих. ЛОЖЬ.
        ✅ Сообщений о потерях среди американских военнослужащих не поступало.

        🚫 КСИР утверждает, что корабль ВМС США был поражен ракетами. ЛОЖЬ.
        ✅ Ни один корабль ВМС США не был поражен. Флот полностью функционирует.

        🚫 Иранский режим утверждает о серьезном ущербе на нескольких американских базах. ЛОЖЬ.
        ✅ Ущерб американским объектам был минимальным и не повлиял на их функционирование.

        Последний пункт особенно убил, особенно после удара по базе в Бахрейне.

        https://max.ru/belarusian_silovik/AZymTgvBEUk
    2. Адрей Звание
      Адрей
      +3
      Вчера, 18:55
      Цитата: ЗлойКоммунист
      По информации из интернета.
      Авианосец США накренился на борт после удара четырех иранских ракет. Авианосец тонет.

      Ссылочной не поделитесь? Я тоже порадуюсь. Давненько уже никто не топил АВ. Последними, вроде, как раз Амеры и были.
      1. ЗлойКоммунист Звание
        ЗлойКоммунист
        +1
        Вчера, 18:58
        В поисковик наберите:
        Авианосец США накренился на борт, там будут ссылки, правда неоднократно официальной, радоваться рано, но инфа... еще раз говорю с просторов, Иранцы заявляют что попали
        1. Адрей Звание
          Адрей
          +1
          Вчера, 19:02
          Цитата: ЗлойКоммунист
          В поисковик наберите:

          Обзор от ИИ
          Исторически зафиксированы случаикогда американские авианосцы получали тяжелые повреждениякренились и тонулинаиболее известным примером является «Лексингтон» (CV-2)который накренился на правый борт после атак японской авиации в мае 1942 года. Современные авианосцы США (типа «Нимиц» или «Джеральд Форд») считаются крайне устойчивыми.
          Военный альбом
          Военный альбом
          +1
          Ключевые исторические инциденты:
          «Лексингтон» (CV-2): 8 мая 1942 года в Коралловом море после попадания двух торпед и пяти бомб корабль получил сильный крен. Экипаж покинул суднопосле чего оно было затоплено эсминцем «Фелпс».
          «Лиском Бэй» (CVE-56): 24 ноября 1943 года эскортный авианосец накренился и затонул за 23 минуты после взрывавызванного попаданием торпеды.
          Военный альбом
          Военный альбом
          +2
          Современные авианосцы ВМС США обладают мощной системой живучестичто делает их опрокидывание в ходе боевых действий крайне маловероятным в сравнении с кораблями времен Второй мировой войны.
          Экипаж покидает горящий американский авианосец
          24 июн. 2010 г. — Экипаж покидает горящий американский авианосец «Лексингтон» [1] ... Экипаж покидает горящий и накренившийся авианосец «Лексингтон»...

          Военный альбом

          Почему авианосцы не переворачиваются (даже при сильном волнении) - Yahoo
          Переведено — Авианосцы, в частности, крайне редко переворачиваются или опрокидываются даже в самых суровых морских условиях . Это в основном бл...

          www.yahoo.com
          Таинственная Шангри-Ла - TARGET&ЗВО
          Две из них достигли цели: корабль потерял ход и накренился на правый борт. Через пятнадцать минут командир приказал покинуть судно...

          Народ.РУ

          Показать все
          Узнать детали в режиме ИИ
          В ответах искусственного интеллекта могут быть ошибки. Подробнее…
          USS Yorktown (CV-5), сильно накренившийся на левый ...

          Reddit · r/WarshipPorn
          Комментариев: более 30 · 1 год назад
          USS Yorktown (CV-5), сильно накренившийся на левый борт после оставления корабля во второй половине дня 4 июня 1942 года [2801 x 2012].
          Вопросы по теме
          Переворачивался ли когда-нибудь авианосец?
          Сколько авианосцев потеряли США?
          Какой самый новый авианосец США?
          Какой самый большой авианосец США?
          Оставить отзыв
          Экипаж покидает горящий американский авианосец

          Военный альбом
          https://waralbum.ru › ...
          24 июн. 2010 г. — Авианосец получил 2 торпеды и 5 бомб и, после того, как стало ясно, что устранить пожары не удастся, был затоплен торпедами эсминца «Фелпс» после снятия экипажа. Время съемки: 08.05.1942. Оригинал фото: 2841x1874 ...
          Повреждения кораблей в результате нападения на ...

          Википедия
          https://ru.wikipedia.org › wiki › Повреждения_корабл...
          Во время японского нападения на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года были потоплены или повреждены 21 корабль и судно. Японские самолёты атаковали Перл-Харбор двумя волнами. В первой находились торпедоносцы и горизонтальные бомбардировщики, вооружённые 800-кг бронебойными бомбами. Приоритетность целей для первой волны: ...
          Картинки
          Борт USS «Джеральд Форд»
          Борт USS «Джеральд Форд»

          YouTube
          Крупнейший авианосец США покинул бухту Суда на Крите
          3 дня назад
          Крупнейший авианосец США покинул бухту Суда на Крите

          NEWS.ru
          Крупнейший в мире авианосец США вошёл в Карибское море на ...
          Крупнейший в мире авианосец США вошёл в Карибское море на ...

          Life.ru
          Другие изображения
          Сегодня узнал, что авианосец USS Yorktown был ...

          Reddit · r/todayilearned
          Комментариев: более 10 · 1 год назад
          Сегодня узнал, что авианосец USS Yorktown был сильно поврежден после уничтожения японского авианосца во время первого в истории сражения авианосцев. После 48 часов аварийного ремонта он в итоге помог уничтожить еще два авианосца, прежде чем был потоплен и непреднамеренно спас другие американские ...
          Детективная загадка? Тайна гибели авианосца "Уосп".
          battleships.spb.ru
          http://battleships.spb.ru › Detektiv
          Данный сайт посвящен истории флота, истории военного кораблестроения, интересным боевым кораблям и их истории. Преимущественно опистываются военные броненосные корабли и суда второй половины XIX - первой половины XX века. Линкоры, линейные крейсера, броненосцы и крейсера всех стран мира.
          Таинственная Шангри-Ла

          Народ.РУ
          https://commi.narod.ru › bmc
          Две из них достигли цели: корабль потерял ход и накренился на правый борт. Через пятнадцать минут командир приказал покинуть судно, так и не исчерпав всех средств борьбы за его

          Поисковик видимо вражеский request
        2. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Вчера, 20:00
          Слава иранским ракетчикам!
          (если попали)
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Вчера, 19:02
      Цитата: ЗлойКоммунист
      По информации из интернета.
      Авианосец США накренился на борт после удара четырех иранских ракет. Авианосец тонет.

      Ссылки есть?
      Хотелось бы самому посмотреть.
      1. ЗлойКоммунист Звание
        ЗлойКоммунист
        +1
        Вчера, 19:03
        Я не занимаюсь переадресацией и указанием ссылок.
        Есть, в интернете полно ссылок. Если вам лень гуглить это ваши печали а не мои.
    4. Седов Звание
      Седов
      0
      Вчера, 19:08
      Если Иран действительно попал, то похоже "Миротворение" великого миротворца Гая Юлия Трампа дале трещину и сильно накренилось вместе с "нобелем" и выборами. Иран, мы помоги вам...
    5. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      -1
      Вчера, 19:11
      Иншалла!
      (Короткий комментарий, но по существу).
    6. Развед Звание
      Развед
      +2
      Вчера, 19:19
      Цитата: ЗлойКоммунист
      По информации из интернета.
      Авианосец США накренился на борт после удара четырех иранских ракет. Авианосец тонет.


      Уже тонет? Картина маслом. А где можно ее увидеть?
      Что касается информации из интернета, она порой мало чем отличается от информации на заборе.
      1. ЗлойКоммунист Звание
        ЗлойКоммунист
        +2
        Вчера, 19:21
        Именно, в США заявляют что по авианосцу даже не стреляли... тогда исходя из заявлений исходящих от США, данная новость тот самый забор.
    7. Lako Звание
      Lako
      0
      Вчера, 19:40
      Злой вы. Но дай Бог, что бы это было правдой.
    8. Nexcom Звание
      Nexcom
      -2
      Вчера, 19:57
      Это песня если это правда!

      Амеры наверно уже пояснили что крен из-за дисбаланса кала в гальюнах? wassat
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Вчера, 20:20
        Цитата: Nexcom
        Это песня если это правда!

        Амеры наверно уже пояснили что крен из-за дисбаланса кала в гальюнах? wassat

        no Обо*с*рались на Форде.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Вчера, 20:21
          И что, на других что ли совсем не ходят в гальюн? Безотходное переваривание что ли внедрили?
    9. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Вчера, 20:19
      Цитата: ЗлойКоммунист
      По информации из интернета.
      Авианосец США накренился на борт после удара четырех иранских ракет. Авианосец тонет.

      Хочу в это верить! По крайней мере благодаря СВО имя "абраша" четко ассоциируется с горящей грудой железа. soldier
  7. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +6
    Вчера, 18:46
    Если публикации иранских медиа соответствуют действительности, то при такой атаке корабль должен был получить весьма значительные повреждения

    Это если иранцы попали. А они попали?
    1. Адрей Звание
      Адрей
      -1
      Вчера, 18:58
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Это если иранцы попали. А они попали?

      Цитата: ЗлойКоммунист
      По информации из интернета.
      Авианосец США накренился на борт после удара четырех иранских ракет. Авианосец тонет.

      Попросил у человека ссылку. Ждем с нетерпением! laughing Может и будет повод для шампанского? drinks laughing
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Вчера, 18:59
        Цитата: Адрей
        Может и будет повод для шампанского?

        Дай бог, в добрый час!
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +5
          Вчера, 19:03
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Цитата: Адрей
          Может и будет повод для шампанского?

          Дай бог, в добрый час!

          Что пожелать американскому авианосцу? Семь футов воды над клотиком.
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            +4
            Вчера, 19:07
            Цитата: Бородач
            Что пожелать американскому авианосцу?

            Ну как?
            ❝ Дорогие американские друзья, распушите свои локаторы, прослушайте бесплатное приложение к нашему телеграфу:
            — Красную облупленную культяпку вам всем на воротник, в чугунном исполнении от советской власти, чтобы подворотничок не пачкался и башка не болталась...❞ (с)
            1. VALERIK_097 Звание
              VALERIK_097
              0
              Вчера, 19:31
              И отборы проб 4 контура только методом кренования.
      2. Комментарий был удален.
  8. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +1
    Вчера, 18:47
    Помнится, не так давно, Иран показывал интересные мультики, что будет с флотом США.
    Как говорится, время отлива наступило, и сейчас мы увидим, кто в плавках, а кто без...
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +4
      Вчера, 19:11
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Иран показывал интересные мультики, что будет с флотом США.

      Пользоваться chatGPT они умеют.
  9. Grigory B Звание
    Grigory B
    -2
    Вчера, 18:49
    Жалко,что гиперзвук скорее всего не достает.Результат 90% был бы.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Вчера, 19:10
      Цитата: Grigory B
      Жалко,что гиперзвук скорее всего не достает.Результат 90% был бы.

      Гиперзвук не обеспечивает попадание. Только система наведения.
      1. ulembeck Звание
        ulembeck
        +3
        Вчера, 19:51
        Гиперзвук не обеспечивает попадание. Только система наведения.

        Ну, почему же. Тот же "Циркон" вполне себе гиперзвук..
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +5
          Вчера, 20:19
          Цитата: ulembeck
          гиперзвук

          Гиперзвук это скорость а не возможность попадания.
  10. Василий ))
    Василий ))
    +8
    Вчера, 18:49
    Давай Иран, поменьше тормозов. Израиль и Америку только силой можно успокоить. Побольше ударов сильных и разных.
  11. Славутич Звание
    Славутич
    -1
    Вчера, 18:59
    А писали, что они непотопляемые?
  12. snveter Звание
    snveter
    +3
    Вчера, 19:01
    Попали - не попали в любом случае надо добивать! "Гегемон должен получить по щам!
  13. Дырокол Звание
    Дырокол
    -2
    Вчера, 19:09
    Пока американская сторона не комментирует заявление иранцев

    Уже прокомментировали
    «Lincoln не был поражен. Запущенные ракеты даже близко не приблизились. Lincoln продолжает запускать самолеты в поддержку неустанной кампании CENTCOM по защите американского народа, устраняя угрозы со стороны иранского режима»,
    1. Gorohes Звание
      Gorohes
      -2
      Вчера, 19:28
      какая безграничная вера в своих хозяев, это так мило
  14. shtatsov Звание
    shtatsov
    +6
    Вчера, 19:11
    Не знаю как все остальные. Но если персы авианосец потопят- у меня завтра праздник! Буду пьянствовать! Это зло но , простите! Просто не могу не отметить такое событие!)))
    1. Роман 11 Звание
      Роман 11
      +4
      Вчера, 20:00
      Цитата: shtatsov
      если персы авианосец потопят- у меня завтра праздник! Буду пьянствовать! Это зло


      ну что вы от такого зла пол мира замутят пир горой, если не больше
  15. Konnick Звание
    Konnick
    +2
    Вчера, 19:15
    Кто запустил эту новость о 4-х баллистических ракетах возможно не знал, что авианосец не стационарная цель, а объект движущийся со скоростью 50 км/ч
    1. mann Звание
      mann
      0
      Вчера, 19:30
      Цитата: Konnick
      Кто запустил эту новость о 4-х баллистических ракетах возможно не знал, что авианосец не стационарная цель, а объект движущийся со скоростью 50 км/ч

      А какая скорость у этих иранских ракет?
      1. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Вчера, 19:34
        Цитата: mann
        какая скорость у этих иранских ракет?

        Я откуда знаю? Я только знаю что баллистическая ракета летит по заранее заданной траектории. Спрашивайте про скорость у стражей исламской революции
        1. mann Звание
          mann
          0
          Вчера, 19:40
          Цитата: Konnick
          Цитата: mann
          какая скорость у этих иранских ракет?

          Я откуда знаю? Я только знаю что баллистическая ракета летит по заранее заданной траектории. Спрашивайте про скорость у стражей исламской революции

          Я к тому, что если у Ирана есть гиперзвуковые (от нас или Китая), то вполне могут залететь
    2. Lako Звание
      Lako
      +1
      Вчера, 19:47
      На Иранской странице в Фейсбук, эта новость со ссылкой на КСИР. Ещё лет 10 назад, Китай продемонстрировал баллистическую ракету способную поражать движущиеся цели. Если это не фейк конечно. Может и Иран, сотворил, что то подобное. Правда у них возможности в целеуказании со спутников. рядом с КНР не стояли.
  16. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +2
    Вчера, 19:23
    Цитата: ЗлойКоммунист
    По информации из интернета.
    Авианосец США накренился на борт после удара четырех иранских ракет. Авианосец тонет.

    вы можете немного поднапрячься и найти в интернете информацию где подтверждается потопление авианосца?
  17. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +5
    Вчера, 19:26
    Баллистической по авианосцу?По цели,которая идёт в море со скоростью узлов 25-30?
    1. Deadушка Звание
      Deadушка
      +2
      Вчера, 19:51
      Писаки теперь все называют гиперзвуковым и баллистическим.
      Могли запустить с блоками самонаведения(типа последнего фатеха).
      То, что не попали(сбили) не мудрено, 4 ракеты для охранения не такая уж и сложная задача.
  18. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +3
    Вчера, 19:40
    Стреляли.
    Но не попали по авианосцу.
  19. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +1
    Вчера, 19:43
    Цитата: Grencer81
    Баллистической по авианосцу?По цели,которая идёт в море со скоростью узлов 25-30?

    прикиньте есть целый класс противокорабельных баллистических ракет и не только у Ирана, у Китая например такие есть.
  20. Роман 11 Звание
    Роман 11
    -3
    Вчера, 19:45
    я вот запамятовал, янки свидомитам вроде ударные комплексы не передавали, томагавки хотели но не дали... вот бы сейчас поддержать пво ирана парочкой с-400
  21. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    0
    Вчера, 19:47
    Из интернета:
    "поступают данные, что КСИР ударили по британскому судну"
  22. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -3
    Вчера, 19:49
    Эта лоханка даже затонуть нормально не может am
    Ладно. Подождëм утра. Может всë-таки попали в это корыто
  23. mark1 Звание
    mark1
    +2
    Вчера, 19:54
    Даже если попали все 4 БР и масса БГ у каждой по 1 тонне то не факт, что потонет, так то он (авианосец) живучий, зараза, в СССР атаковать планировали чуть ли не полком морской авиации и1-2 ПЛАРК одновременно. А с другой стороны - а вдруг!...
    1. KCA Звание
      KCA
      +2
      Вчера, 21:00
      По ВПП жахнуть и авианосец превращается в бестолковую баржу, техника для ремонта полотна, конечно, присутствует, но время, а если ещё катапульты повредить... Да ещё постреливать во время ремонтных работ
    2. Антон Антонов_2
      Антон Антонов_2
      +4
      Вчера, 23:21
      Много отсеков, живучесть на высоте. На занятиях по ТУЖК рассказывали, что 20 торпед необходимо для верного оверкиля.
  24. Naofumi Звание
    Naofumi
    0
    Вчера, 19:58
    США не комментируют заявления КСИР о ракетном ударе по авианосцу Abraham Lincoln

    CENTCOM не согласен с этим.

    «"Линкольн" не был атакован. Выпущенные ракеты даже близко не приблизились к цели. "Линкольн" продолжает запускать самолеты в поддержку неустанной кампании Центрального командования по защите американского народа путем устранения угроз со стороны иранского режима»


    https://x.com/CENTCOM/status/2028124242273767557?s=20
  25. WIN969 Звание
    WIN969
    +2
    Вчера, 20:02
    Хватит фейки распространять, пару часов назад опровергли. У Ирана нет ракет способных подбить военный корабль
    1. KCA Звание
      KCA
      +1
      Вчера, 21:04
      Не будем пока брать в расчёт поставки ПКР из КНР, РФ, прочих стран:
      https://topwar.ru/94616-protivokorabelnaya-ballisticheskaya-raketa-khalij-fars-iran.html
      И обратите внимание, статье уже 10 лет, сдаётся мне, что Иран на попе не сидел всё это время и что у них сейчас есть, расскажут американцы
      1. WIN969 Звание
        WIN969
        0
        Вчера, 22:49
        Никаких поставок ПКР из РФ и КНР не существует и не планируется, нет таких обязательств перед Ираном. А ПКР иранской разработки могут максимум потопить гражданский танкер.
  26. Роман 11 Звание
    Роман 11
    +2
    Вчера, 20:04
    пока внимание мирового сообщества поглощено ираном самое бы время ударить по украинским фронтам
    1. al3x Звание
      al3x
      +1
      Вчера, 21:08
      Желательно не только по фронтам, там как раз парни работают, как надо. Но и по наглой зелёной морде и его окружению нужно уже вдарить на пятый то год. Матрасы и шестиконечные прекрасно показали, что это можно и нужно делать и сложностей нет с этим никаких, было бы желание. Так и не понятно, почему они все до сих пор живы, здоровы и никого не бояться. При этом уже всерьез рассуждают о ядерном оружии. А ведь это была одна из причин начала сво, емнип.
  27. Пленник Звание
    Пленник
    -4
    Вчера, 20:11
    А у этого авианосца как дела с гальюнами? Навалили наверное знатно. sad
  28. мерцание Звание
    мерцание
    -1
    Вчера, 20:14
    . Ни одна из сторон идти на какие-то деэскалационные меры не собирается.
    Да нет, п и ндосы уже запросили иранскую сторону вернутся к переговорам. Иран отказался.

    . Пока американская сторона не комментирует заявление иранцев об атаке на авианосец USS Abraham Lincoln
    .
    Не комментирует, потому что иранская сторона даёт возможность понять п и ндосам, что они технически могут авианосец поразить и пока дают возможность меринам отползти. Если не отползут, то авианосец будет поражен.
    Пока дают отползти, все это укладывается в рамки стратегии управляемой эскалации выбранной Ираном.
  29. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Вчера, 22:11
    Пока американская сторона не комментирует заявление иранцев об атаке на авианосец USS Abraham Lincoln

    Прокомментировали уже
  30. Русич-ижорский Звание
    Русич-ижорский
    -2
    Вчера, 23:00
    ОЧЕНЬ!!! хочется верить и надеятся что наш ГК дал команду передать Ирану инфу с наших спутников и помочь с целеуказанием. Долг платежом красен. Ну не только же американцам дано мило улыбаться нам с дубиной за спиной и булыжником в кармане!!!!!!!!!!!!!!!!!
  31. Matsur Звание
    Matsur
    -1
    Вчера, 23:43
    Нанести удар не значит попасть. Интересно как наносится удар баллистической ракетой по такой цели? Она ж может двигаться. Или все пкр баллистические? Раньше думал, что баллистика по заранее разведанным целям, которые от запуска до прилета не меняют положение.
  32. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Вчера, 23:58
    Цитата: Дырокол
    Цитата: ulembeck
    гиперзвук

    Гиперзвук это скорость а не возможность попадания.

    Так скорость, особенно большая, увеличивает шанс пройти пво охранения. Гиперзвук для этого и создан.
  33. Asper_Daffy Звание
    Asper_Daffy
    0
    Сегодня, 01:27
    Баллистическая ракета - неожиданное оружие против движущейся цели.