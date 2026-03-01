Иранские дроны поразили базу французских ВМС в Абу-Даби
В результате атаки иранских беспилотников получила повреждения французская военно-морская база Кам-де-ла-Пэ, обеспечивающая постоянное военное присутствие Франции в ОАЭ. Объект был открыт в 2009 году в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в области обороны между Францией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
База поддерживает французские вооруженные силы в ОАЭ (FFEAU) и обеспечивает передовое базирование для кораблей французских ВМС, действующих в Персидском заливе, Оманском заливе и северной части Индийского океана. В Абу-Даби периодически базируются французские фрегаты типа Lafayette, патрульные фрегаты типа Floreal, тральщики и суда обеспечения. Кроме того, французское военное присутствие в ОАЭ также представлено авиацией, размещаемой на авиабазе Аль-Дафра, и ограниченным контингентом сухопутных войск.
Франция поддерживает базу Кам-де-ла-Пэ для обеспечения судоходства в Ормузском проливе, поддержки операций коалиции по обеспечению морской безопасности и укрепления оборонного сотрудничества с региональными партнерами НАТО. При этом пораженная иранскими дронами база преимущественно используется не для размещения военных кораблей, а как узел материально-технического обеспечения и поддержки регионального командования.
Также сообщается, что американское командование подтвердило иранскую атаку на авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln, однако при этом утверждается, что корабль на этот раз не получил никаких повреждений.
