Иранские дроны поразили базу французских ВМС в Абу-Даби

В результате атаки иранских беспилотников получила повреждения французская военно-морская база Кам-де-ла-Пэ, обеспечивающая постоянное военное присутствие Франции в ОАЭ. Объект был открыт в 2009 году в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в области обороны между Францией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

База поддерживает французские вооруженные силы в ОАЭ (FFEAU) и обеспечивает передовое базирование для кораблей французских ВМС, действующих в Персидском заливе, Оманском заливе и северной части Индийского океана. В Абу-Даби периодически базируются французские фрегаты типа Lafayette, патрульные фрегаты типа Floreal, тральщики и суда обеспечения. Кроме того, французское военное присутствие в ОАЭ также представлено авиацией, размещаемой на авиабазе Аль-Дафра, и ограниченным контингентом сухопутных войск.



Франция поддерживает базу Кам-де-ла-Пэ для обеспечения судоходства в Ормузском проливе, поддержки операций коалиции по обеспечению морской безопасности и укрепления оборонного сотрудничества с региональными партнерами НАТО. При этом пораженная иранскими дронами база преимущественно используется не для размещения военных кораблей, а как узел материально-технического обеспечения и поддержки регионального командования.

Также сообщается, что американское командование подтвердило иранскую атаку на авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln, однако при этом утверждается, что корабль на этот раз не получил никаких повреждений.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +47
    Вчера, 18:58
    Воинской удачи и везения иранцам!
    Тут намедни сообщили, что:
    "В Северном море вертолеты ВМС Франции минувшей ночью оказали содействие бельгийским силам при высадке на нефтяной танкер, находящийся под международными санкциями".
    Ну коль мы (и я в том числе) выставлены терпилами, так хоть за иранцев порадоваться.
    1. poquello Звание
      poquello
      +16
      Вчера, 19:18
      Цитата: Андрей К
      хоть за иранцев порадоваться.

      а иранцы просто так по французам не ударили бы, значит на территории базы были американцы или база помогала участвовать в атаке
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +10
      Вчера, 19:51
      КСИР заявил, что поразил ракетами в Персидском заливе и Ормузском проливе три нефтяных танкера США и Великобритании.
  2. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +12
    Вчера, 19:02
    Я ни за Иран, ни за США, но когда. ....здят французов это какое то наслаждение)))
    1. goga24 Звание
      goga24
      +2
      Вчера, 20:17
      так ни Нечипор из Свадьбы в малиновке!ни за белых ни за красных!? засланый казачок!!!
  3. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    +39
    Вчера, 19:02
    Дерутся Персы со сворой шакалов... Бог им в помощь !
  4. Адрей Звание
    Адрей
    -11
    Вчера, 19:07
    Что-то все сложнее понять тактику и стратегию Ирана. Они сами что-ли против себя коалицию собирают?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +14
      Вчера, 19:11
      Цитата: Адрей
      Что-то все сложнее понять тактику и стратегию Ирана. Они сами что-ли против себя коалицию собирают?

      Просто нанесли по лягушатникам превентивный удар. Ляги уже одобрили и оправдали убийство духовного шиитского лидера Ирана. И заслуживают джихада. am
      1. Адрей Звание
        Адрей
        -20
        Вчера, 19:16
        Цитата: Бородач
        Ляги уже одобрили и оправдали убийство духовного шиитского лидера Ирана. И заслуживают джихада.

        Ну, если с этой точки зрения - то да, все верно. Хотя, если отбросить религиозный аспект - крайне глупо.
        Все-таки: "Религия - опиум для народа".
        Но, после наркотического опьянения действительность вернется. И думаю Ирану она не понравится request
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          -5
          Вчера, 20:34
          Может быть, Иран уже в курсе действительности, вот и решил впасть в опьянение, чтоб не видеть её? А пьяным (или в другом состоянии) все моря и проливы по колено.
          1. Адрей Звание
            Адрей
            -6
            Вчера, 20:38
            Цитата: Тарелка
            Может быть, Иран уже в курсе действительности, вот и решил впасть в опьянение, чтоб не видеть её?

            Похоже не только Иран в опьянении laughing. Гляньте ради любопытства сколько минусов я огреб по ветке просто за иное мнение, чуть приправленное логикой laughing
            1. Тарелка Звание
              Тарелка
              -12
              Вчера, 20:41
              Да я заметил - тут отчего-то мнят Иран великой военной державой, способной противостоять Штатам. Не иначе - персидско-шиитское лобби - мировой заговор! wassat
            2. Аль Манах Звание
              Аль Манах
              -12
              Вчера, 20:51
              Здешний "истеблишмент" не приемлет отклонений от генеральной линии ̶п̶р̶а̶в̶я̶щ̶е̶й̶ партии, а посему на логику ему... э-э... фиолетово.) wink
              1. Адрей Звание
                Адрей
                -8
                Вчера, 20:54
                Цитата: Аль Манах
                Здешний "истеблишмент" не приемлет отклонений от генеральной линии ̶п̶р̶а̶в̶я̶щ̶е̶й̶ партии, а посему на логику ему фиолетово.)

                Да я давно в курсе laughing.
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Вчера, 19:19
        ...Лишить лягушатников лягушек и вина!
        (пусть мучаются).
    2. Azim77 Звание
      Azim77
      +18
      Вчера, 19:12
      Цитата: Адрей
      Что-то все сложнее понять тактику и стратегию Ирана.

      Во-первых снижают снабжение для атак на них и возможности разведки против них. Это тактика. Во-вторых делают действенное предложение арабам отказаться от размещения иностранных баз. Пользуясь таким случаем. Типа защитить не смогут, дорого вам обойдется их наличие на вашей земле. Это стратегия.
      1. Адрей Звание
        Адрей
        -21
        Вчера, 19:19
        Цитата: Azim77
        Это стратегия.

        Ну да, ну да. Одновременно наваливая по Дубаю и нефтяным вышкам ОАЭ в заливе.
        "Верной дорогой идут товарищи" wassat
        1. Azim77 Звание
          Azim77
          +18
          Вчера, 19:24
          Цитата: Адрей
          Одновременно наваливая по Дубаю и нефтяным вышкам ОАЭ в заливе.

          Вот вот, это тоже как раз про дорого обойдется. Основные аэропорты богатеньких арабских стран закрыты. Как причина - чтобы якобы ограничить их использование для атак. Что для ориентированных на туризм арабских стран - очень дорого выходит. Почувствуйте разницу, так сказать.
          1. Адрей Звание
            Адрей
            -11
            Вчера, 19:28
            Цитата: Azim77
            Основные аэропорты богатеньких арабских стран закрыты.

            Это они переживут лишь слегка поморщась. А вот Ирану это как раз может
            Цитата: Azim77
            Вот вот, это тоже как раз про дорого обойдется.
            1. Седов Звание
              Седов
              +18
              Вчера, 19:44
              Вот вот, это тоже как раз про дорого обойдется
              Пусть так. Даже если Иран выбрал геройскую смерть вместо позорной жизни - это достойно Уважения. Лучше быть последним среди львов, чем первым среди шакалов.. Поддержу, Воинской Удачи и Везения им. Пусть поможет им..
              1. Адрей Звание
                Адрей
                -16
                Вчера, 19:46
                Цитата: Седов
                Даже если Иран выбрал геройскую смерть вместо позорной жизни - это достойно уважения.

                Да аллах с ними, с их выбором. Странное просто поведение. Им двух противников мало? Которые им и то не по силам, если честно.
                1. Modya Звание
                  Modya
                  +18
                  Вчера, 19:54
                  Они отлично понимают, что их противники, кроме США и Израиля, просто кучка геенн, которые только и ждут добычи, оставшейся от львов. Зато когда бьют по объектам союзников США, тем приходится растягивать свою систему ПВО, что неизбежно сделает ее дырявой. Либо оставить союзников, да и свои объекты в регионе на произвол судьбы.
                  1. Адрей Звание
                    Адрей
                    -24
                    Вчера, 19:56
                    Цитата: Modya
                    Они отлично понимают, что их противники, кроме США и Израиля, просто кучка геенн, которые только и ждут добычи, оставшейся от львов. Зато когда бьют по объектам союзников США, тем приходится растягивать свою систему ПВО, что неизбежно сделает ее дырявой. Либо оставить союзников, да и свои объекты в регионе на произвол судьбы.

                    Оставьте свои лозунги себе пожалуйста.
                    1. Тарелка Звание
                      Тарелка
                      0
                      Сегодня, 01:11
                      Довольно интересное явление, которому я не нахожу объяснения. Публичные сомнения в способности Ирана противостоять США собирают гораздо больше минусов, нежели аналогичные сомнения в отношении России (это может даже в плюс выйти). Хотя у последней хотя бы крупнейший в мире ядерный арсенал имеется и более менее современный ВПК. Странно, странно request
                      Чисто научное любопытство берёт.
          2. BrTurin Звание
            BrTurin
            +6
            Вчера, 20:09
            Цитата: Azim77
            Основные аэропорты богатеньких арабских стран закрыты.

            Так и порты закрываются - пролив закрыт, контейнеровозы не проходят - вопрос в том какие запасы созданы в ОАЭ и пр. государствах залива и насколько их хватит если всё это затянется - продукты, запчасти и прочее надо доставлять, вопрос как - а это удар по экономике... давить эти монархи будут и на штаты (воевать с Ираном для них как-то... народ местный может и не понять в текущей момент, то не межисламские разборки, это атака на исламское государство со стороны).
      2. mann Звание
        mann
        -3
        Вчера, 19:55
        Не спорьте... по-моему это тот самый случай, когда вы оба правы smile уже трое..
    3. Сергей Кондратьев Звание
      Сергей Кондратьев
      +10
      Вчера, 19:14
      Коалиция против Ирана давно собрана. Ударь Иран первым, нанеся превентивный удар по США и Израилю, вы тут писали, что во всем виноват Иран, а его никто трогать не хотел
      1. Адрей Звание
        Адрей
        -16
        Вчера, 19:21
        Цитата: Сергей Кондратьев
        Коалиция против Ирана давно собрана. Ударь Иран первым, нанеся превентивный удар по США и Израилю, вы тут писали, что во всем виноват Иран, а его никто трогать не хотел

        Ничего подобного! Не надо за меня домысливать!
        Я бы посмотрел на результат и сделал выводы о том, кто больше от этого выиграл.
        А пока, данные действия не в "копилку" Ирана.
        1. Сергей Кондратьев Звание
          Сергей Кондратьев
          +12
          Вчера, 19:27
          Надо. Вы уже Иран обвинили в агрессии против Франции и других стран. Хотя Иран бьет только по военным объектам США, Израиля и стран союзников этой коалиции.
          1. Адрей Звание
            Адрей
            -16
            Вчера, 19:33
            Цитата: Сергей Кондратьев
            этой коалиции

            Кто там в коалиции и чьи силы действуют не напомните?
            Цитата: Сергей Кондратьев
            Хотя Иран бьет только по военным объектам США

            Небоскребы и отели Дубая военными объектами стали? Когда это? Что я пропустил? laughing
            Цитата: Сергей Кондратьев
            Надо. Вы уже Иран обвинили в агрессии против Франции и других стран.

            А вот это уже хамство. Где я Иран в чем-то обвинял?
            Засим прощаюсь без сожаления.
            1. Andobor Звание
              Andobor
              +9
              Вчера, 19:46
              Цитата: Адрей
              Небоскребы и отели Дубая военными объектами стали? Когда это? Что я пропустил?

              Иранцы кричат что в дубайские отели персонал американских военных баз переселили.
              1. Адрей Звание
                Адрей
                -15
                Вчера, 19:51
                Цитата: Andobor
                Иранцы кричат что в дубайские отели персонал американских военных баз переселили.

                На мой взгляд сомнительно. Ну, если что инфа в сеть все равно протекет, там же не о двух челах речь идет.
                Скорее БПЛА отклонился неудачно РЭБом, но Ирану от этого не легче.
                1. Andobor Звание
                  Andobor
                  +7
                  Вчера, 19:54
                  Цитата: Адрей
                  Ирану от этого не легче.

                  Монархиям не легче, будут Трампа уговаривать отползать.
                  1. Адрей Звание
                    Адрей
                    -9
                    Вчера, 19:57
                    Цитата: Andobor
                    Монархиям не легче, будут Трампа уговаривать отползать.

                    Сомневаюсь. Трамп легко поддается только уговорам дочери и порнозвезд laughing. Посмотрим.
                    1. Andobor Звание
                      Andobor
                      +6
                      Вчера, 20:23
                      Цитата: Адрей
                      Трамп легко поддается только уговорам дочери и порнозвезд

                      Уже отползает: Они хотят поговорить, и я согласился», - Трамп…
                      1. Адрей Звание
                        Адрей
                        -9
                        Вчера, 20:24
                        Цитата: Andobor
                        Уже отползает: Они хотят поговорить, и я согласился», - Трамп…

                        Цитата: Адрей
                        Посмотрим.
                  2. rytik32 Звание
                    rytik32
                    +11
                    Вчера, 20:22
                    Цитата: Andobor
                    Монархиям не легче, будут Трампа уговаривать отползать

                    В нефтяных делах Персидского залива есть интересы и большого бизнеса США.
                    Так что не только арабы пойдут уговаривать Трампа.
                2. Немчинов Вл Звание
                  Немчинов Вл
                  0
                  Вчера, 23:01
                  Цитата: Адрей
                  ...но Ирану от этого не легче.
                  winked ну в первую очередь, Ирану уже не легче, от попадания в их начальную школу, где ушли из жизни более сотни учениц !!!
                  Во-вторую, от того, что не смотря на "переговоры" (!), янки и Израиль, вынесли практически треть руководства страны, уже первыми ударами !!!
                  ...
                  то есть, словами одного из персонажей фильма "Грозовые ворота" (с позывным Шах), Иран уже оказался в той мезансцене, где герой сказал:
                  - Легче мне уже никогда не будет ! (вспоминая умершвлённую свою семью) !!! winked
                  ...
                  Как-то так, мне видится, данная ситуация. hi
        2. rytik32 Звание
          rytik32
          +16
          Вчера, 19:35
          Цитата: Адрей
          А пока, данные действия не в "копилку" Ирана.

          Пока данные как раз в копилку Ирана.
          США, саудиты, ОАЭ и прочие явно рассчитывали на молниеносную войну. Аятолла убит, командование обезглавлено, ПВО подавлено, авиация господствует в небе и уничтожает ракетные установки и группы запуска БПЛА. Чтобы к понедельнику нефтяные биржи даже ничего не заметили.
          По факту обезглавливание ничего не дало. Народ Ирана не побежал на майдан. Армия не дрогнула. Даже F-22 и F-35 не решились входить в воздушное пространство Ирана, значит ПВО не подавлено. Иран свободно запускает ракеты и БПЛА в огромном количестве.
          Положение нефтяных монархий не завидное. Без добычи и экспорта нефти они жить не могут. Затяжная война для них - смерть. Поэтому если США не переломит ситуацию и не обеспечит безопасность, то они пойдут к иранцам мириться...
          1. Адрей Звание
            Адрей
            -9
            Вчера, 19:39
            Не соглашусь с Вами. Наряд привлечённых сил не позволяет предполагать, что США и Израиль рассчитывали на двухдневную операцию. Иран все-таки не Венесуэла и подход кардинально отличается, не понимать этого там не могли.
            Будем посмотреть на горизонте 2-х недель.
            1. bbb Звание
              bbb
              +9
              Вчера, 19:46
              Еще пару уничтоженных нефтяных вышек, и мир будет очень близко. Трампушка уже начал говорить про переговоры.
              1. Адрей Звание
                Адрей
                -12
                Вчера, 19:47
                Цитата: bbb
                Еще пару уничтоженных нефтяных вышек, и мир будет очень близко. Трампушка уже начал говорить про переговоры.

                Посмотрим. Сомневаюсь.
            2. убей фашиста Звание
              убей фашиста
              +8
              Вчера, 19:58
              В прошлый раз на сколько хватило евреев? И да - появляются слухи, что пин до сы уже закулисно предлагают персам перемирие. Так что будем посмотреть.
              1. Адрей Звание
                Адрей
                -9
                Вчера, 20:04
                Цитата: убей фашиста
                Так что будем посмотреть.

                Полностью согласен
          2. Glock-17 Звание
            Glock-17
            +11
            Вчера, 20:06
            Без добычи нефти и доходов от туризма, нефтяные монархии вновь на верблюдов пересядут. Похоже Иран бьет по экономической составляющей.
          3. Тарелка Звание
            Тарелка
            0
            Вчера, 20:39
            Цитата: rytik32
            Положение нефтяных монархий не завидное. Без добычи и экспорта нефти они жить не могут. Затяжная война для них - смерть. Поэтому если США не переломит ситуацию и не обеспечит безопасность, то они пойдут к иранцам мириться...

            Вот это, между прочим, логичное предположение. Вот только сколько Ирану надо продержаться прежде, чем нефтяные монархии пойдут к нему мириться? Думаю, полгода - не меньше. Ну, наверное, если Штатам не удастся вывести народ на майдан и если друзья будут слать зенитные ракеты, то вполне возможно.
            А возможно и другое. Что уже сами арабы полетят бомбить Иран.
            1. rytik32 Звание
              rytik32
              +7
              Вчера, 20:43
              Цитата: Тарелка
              Что уже сами арабы полетят бомбить Иран.

              Хуситов они уже разбомбили и разгромили lol
              Те еще вояки!
              1. Тарелка Звание
                Тарелка
                -2
                Вчера, 20:45
                Так это была война против террористов, а не против государства. СССР вон тоже моджахедов победить не смог, хотя - я уверен - всю НАТУ до Ла-Манша бы раскатал при необходимости. Как иллюстрация разности.
                Против государства воевать в какой-то мере легче. У него есть промышленность и инфраструктура, которую можно уничтожать и которая не спрячется в нору, не уйдёт в пустыню и что там ещё можно сделать.
      2. MstislavHrabr Звание
        MstislavHrabr
        0
        Вчера, 20:38
        Ирану нужно было перекрыть Ормузский пролив и потребовать возвращения американских авианосцев к своим берегам ещё до амерского удара...
    4. isv000 Звание
      isv000
      +6
      Вчера, 19:55
      Цитата: Адрей
      Что-то все сложнее понять тактику и стратегию Ирана. Они сами что-ли против себя коалицию собирают?

      no "Гегемон" собирает шестёрок до кучи. Настанет время сам свалит а этих полудур оставит отхватывать...
      1. Адрей Звание
        Адрей
        -9
        Вчера, 20:01
        Цитата: isv000
        "Гегемон" собирает шестёрок до кучи. Настанет время сам свалит а этих полудур оставит отхватывать...

        Так вроде он еще Ираном не управляет? Иран же ударил по базе? Или нет? laughing
        1. isv000 Звание
          isv000
          +4
          Вчера, 20:04
          Цитата: Адрей
          Цитата: isv000
          "Гегемон" собирает шестёрок до кучи. Настанет время сам свалит а этих полудур оставит отхватывать...

          Так вроде он еще Ираном не управляет? Иран же ударил по базе? Или нет? laughing

          Так он свалит когда сзади припекать от персов начнёт...
          1. Адрей Звание
            Адрей
            -12
            Вчера, 20:06
            Цитата: isv000
            Так он свалит когда сзади припекать от персов начнёт...

            Не понял ход Ваших мыслей
            Иран это сделал по указу "гегемона", что бы тот смог вовремя свалить и подставить остальных?
    5. SSR Звание
      SSR
      +5
      Вчера, 20:29
      Цитата: Адрей
      Что-то все сложнее понять тактику и стратегию Ирана. Они сами что-ли против себя коалицию собирают?

      Жесть.
      США- НАТО-Базы-США-НАТО - это не звенья одной цепи?
      1. Адрей Звание
        Адрей
        -7
        Вчера, 20:31
        Цитата: SSR
        США- НАТО-Базы-США-НАТО - это не звенья одной цепи?

        Не в данном случае
        1. SSR Звание
          SSR
          +5
          Вчера, 20:34
          Цитата: Адрей
          Цитата: SSR
          США- НАТО-Базы-США-НАТО - это не звенья одной цепи?

          Не в данном случае

          Аргументы.
          1. Адрей Звание
            Адрей
            -7
            Вчера, 20:36
            Цитата: SSR
            Аргументы.

            Какие силы НАТО действуют против Ирана на данный момент и с каких баз государств НАТО?
            1. SSR Звание
              SSR
              +5
              Вчера, 20:38
              Цитата: Адрей
              Цитата: SSR
              Аргументы.

              Какие силы НАТО действуют против Ирана на данный момент и с каких баз государств НАТО?

              Воросом на вопрос?
              То есть англичане и французы не поднимали авиацию в рамках ПВО?

              Несмотря на целый круг вопросов к военно-политическому руководству Ирана, в том числе в плане организации собственной безопасности, определённые уроки из прошлогодней скоротечной войны с Израилем и США оно всё-таки вынесло. И важный урок состоит в том, что глупо пытаться бить по Израилю, если не выбита или хотя бы не достаточно истощена система ПВО-ПРО «на пути к нему».
              1. Адрей Звание
                Адрей
                -5
                Вчера, 20:47
                Цитата: SSR
                Воросом на вопрос?

                Да, знаю, некрасиво. Каюсь, грешен.
                По существу:
                Пока задействованы только ВВС И ВМС США и Израиля (последний, кстати, не член НАТО). Причем действия совершаются с территорий не находящихся в непосредственной близости от Ирана (море, территория Израиля). Базы США (не говоря о других членах НАТО) на территории СА, ОАЭ, Омана, Кувейта и др. непосредственно для ударов не задействованы в связи с угрозой ракетных атак РМД. Но ситуация может поменяться усилиями Ирана.
                Цитата: SSR
                И важный урок состоит в том, что глупо пытаться бить по Израилю, если не выбита или хотя бы не достаточно истощена система ПВО-ПРО «на пути к нему».

                Так себе аргумент, если посмотреть на карту.
                1. SSR Звание
                  SSR
                  +5
                  Вчера, 21:04
                  Цитата: Адрей
                  Так себе аргумент, если посмотреть на карту.

                  Но они поднимали авиацию на перехваты.
                  1. Адрей Звание
                    Адрей
                    -6
                    Вчера, 21:05
                    Цитата: SSR
                    Но они поднимали авиацию на перехваты.

                    А вот теперь от Вас достоверные пруфы в студию
                    1. Комментарий был удален.
                      1. Адрей Звание
                        Адрей
                        -4
                        Вчера, 21:23
                        Цитата: SSR
                        В Иордании, по последним данным, поражена РЛС системы ПВО

                        Не соскальзывайте с темы. Какие силы стран НАТО кроме США учувствуют в конфликте? Пруфы Билли am
                        Про Иорданию я не слова не говорил. Она хоть и не член НАТО, но да, удары РСМД и БПЛА идут через нее. Там действия обеих сторон оправданы (как и Иордании по защите своей территории).
                        Да минусите сколько угодно по ветке. Мне плевать.
                    2. SSR Звание
                      SSR
                      +3
                      Вчера, 21:20
                      Цитата: Адрей
                      Цитата: SSR
                      Но они поднимали авиацию на перехваты.

                      А вот теперь от Вас достоверные пруфы в студию

                      В Иордании, по последним данным, поражена РЛС системы ПВО, что лишний раз подтверждает заявления о том, что целью Ирана является в том числе уничтожение буферной ПВО – системы про...
                      Статья выше.
                      1. Адрей Звание
                        Адрей
                        -3
                        Вчера, 21:31
                        Вернемся к теме
                        Цитата: SSR
                        США- НАТО-Базы-США-НАТО - это не звенья одной цепи?

                        Цитата: Адрей
                        Какие силы НАТО действуют против Ирана на данный момент и с каких баз государств НАТО?

                        Цитата: SSR
                        Но они поднимали авиацию на перехваты.

                        Цитата: SSR
                        Какие силы стран НАТО кроме США учувствуют в конфликте? Пруфы Билли

                        Жду ответа!
                      2. SSR Звание
                        SSR
                        +4
                        Вчера, 21:32
                        Цитата: Адрей
                        Жду ответа

                        У Израиля уже начались проблемы, иначе никак не объяснить, почему вдруг Германия и Британия бросились ему на помощь. Правительство премьера Кира Стармера опубликовало сообщение, где говорится, что самолеты ВВС и корабли Военно-морских сил Британии будут использоваться для перехватов иранских ракет и беспилотников. Ровно то же намерена делать и Германия, о чем говорится уже в заявлении канцелярии канцлера Фридриха Мерца.
                        Есть заявления, есть факты, но аргументы и факты, подтверждают события.
                      3. Адрей Звание
                        Адрей
                        -4
                        Вчера, 21:34
                        Да ответь уже на вопрос - какие государства НАТО девствуют сейчас против Ирана, какими силами и с каких баз am!
                        Правительство премьера Кира Стармера опубликовало сообщение, где говорится, что самолеты ВВС и корабли Военно-морских сил Британии будут использоваться для перехватов иранских ракет и беспилотников. Ровно то же намерена делать и Германия, о чем говорится уже в заявлении канцелярии канцлера Фридриха Мерца.

                        Ну а как после того как по твоим гражданам прилетело на нейтральной территории?
                        Ладно, слив засчитан.
                      4. SSR Звание
                        SSR
                        +3
                        Вчера, 21:35
                        Цитата: Адрей
                        Да ответь уже на вопрос - какие государства НАТО девствуют сейчас против Ирана, какими силами и с каких баз am!
                        Ладно, слив засчитан.

                        Реально? Прям слив?
                        Статьи ВО почитайте.
                        Выдержки из ВО если, что. Доступ к ним у Вас есть.
                      5. Адрей Звание
                        Адрей
                        -4
                        Вчера, 21:38
                        Цитата: SSR
                        Выдержки из ВО если, что. Доступ к ним у Вас есть.

                        ЕЩЕ РАЗ
                        Цитата: Адрей
                        какие государства НАТО девствуют сейчас против Ирана, какими силами и с каких баз !

                        Жду ответ
                      6. SSR Звание
                        SSR
                        +2
                        Вчера, 22:41
                        Цитата: Адрей
                        Жду ответ

                        Авианосец «Шарль де Голль» отправился с Балтики на Ближний Восток, хуситы «ждут»
                        Стёб?
                        Всё в открытом доступе.
    6. Ильнур Звание
      Ильнур
      +1
      Вчера, 22:09
      Они сами что-ли против себя коалицию собирают?

      Тут и собирать коалицию не надо, во всех ближневосточных войнах эти лягушатникии с прочими немцами всегда были на стороне США с исраилем, поэтому они огребли по заслугам...
  5. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +7
    Вчера, 19:10
    Макрону теперь все же придется достать и нацепить треуголку и понадувать щеки и попытаться изобразить из себя Наполена ... хотя он страшно критиковал Израиль и США за Палестину .... и сейчас ему будет как то не с руки помогать тем кого он критиковал lol
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +6
      Вчера, 19:13
      ..Микроня своему жону пожалуется что его ваенных персы обижают... lol
      блиин, ну безобразие же какое то...
    2. Сергей Кондратьев Звание
      Сергей Кондратьев
      +6
      Вчера, 19:16
      Ничего он там не критиковал, а делал вид, что критикует, как и все европейские лидеры. На деле все в американо-еврейской коалиции против Ирана
      1. Андрей К Звание
        Андрей К
        +7
        Вчера, 19:29
        Цитата: Сергей Кондратьев
        ...как и все европейские лидеры...

        Коллега hi
        Вы ошибку в слове лидеры сделали.
        Буковка "П" должна там быть.
        По содержанию согласен, всё верно изложили yes
    3. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      +4
      Вчера, 19:30
      Надо еще треуголку примерить, да так, чтобы жена не увидела. А не то, и без глаз можно остаться.
  6. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    +7
    Вчера, 19:15
    Как во всем известном анекдоте, про бывших малороссов "а на за шо", амеры и их западные вассалы думали проканает, не проканало.
  7. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +6
    Вчера, 19:20
    Пара Еврофайтеров на авиабазе Аль-Дафра точно была,на Флайтрадаре были отметки.
  8. isv000 Звание
    isv000
    +5
    Вчера, 19:24
    НАТО втягивается в конфликт. Френчи, дойчи и наглы уже заявили о своём участии в коалиции "гегемона", полудуры. Янки сдриснут а их оставят огребать от персов и их друзей. Нам же непременно надо помочь Ирану с вооружениями, и чинцев потрясти аки грушу...
    1. дядя влад Звание
      дядя влад
      +2
      Вчера, 20:03
      Натовцы по любому бы влезли, не сегодня так завтра. украинцы раздели всех в НАТО, амеры последнее со складов не отдадут. Им и своё сберечь хочется и воевать чужими руками и складами. Так что НАТО за Шкиряк Трамп втащит в этот конфликт. Ему для Китая оставить надо.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Вчера, 20:08
        Цитата: дядя влад
        Натовцы по любому бы влезли, не сегодня так завтра. украинцы раздели всех в НАТО, амеры последнее со складов не отдадут. Им и своё сберечь хочется и воевать чужими руками и складами. Так что НАТО за Шкиряк Трамп втащит в этот конфликт. Ему для Китая оставить надо.

        Ну что же, в таком разе НАТА при деле будет, пока без штанов не останется. Зато х.охлы останутся с голой *опой, как макака резус, быстрей лапы в гору задерёт...
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +5
      Вчера, 21:10
      НАТО втягивается в конфликт

      С моря много не навоюешь, поэтому персы абсолютно правильно делают, выбивая близлежащие наземные базы НАТО и сопутствующую экономику
  9. Роман 11 Звание
    Роман 11
    +3
    Вчера, 19:34
    а вы обращаете внимание россия в войне, иран втянут, и пока не задеты Китай и КНДР.... похоже это умелое втягивание, а всё что там с венесуэлой, гренландией наподобие отвода глаз
  10. Fangaro Звание
    Fangaro
    -7
    Вчера, 19:38
    Рахат-лукумы против безе, шампанского, и сэндвичей.

    Может важнее не то, что там происходит, а то, что на Белгород падают останки ракет, но что то разрушают?
    Наши депутаты же не про Иран думают, а про нас. Так же?
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Вчера, 19:45
    Ну что, ждем применения 5-й статьи НАТО? Или не ждем? Трибалты!, я бы на вашем месте озаботился. Слишком много пакостей от вас исходит.
  12. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Вчера, 19:46
    Как будет французски - "а нас то за шо"?
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +1
      Вчера, 19:53
      "Мадам, мисье, же не ман па сис жур"?
      1. убей фашиста Звание
        убей фашиста
        0
        Вчера, 19:54
        Это другое. (комментарий короткий, но зато толстый)
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Вчера, 20:02
      Э ну пуркуа. Как пел Боярский -пуркуа па -почему бы и нет. laughing
    3. mann Звание
      mann
      0
      Вчера, 20:06
      Цитата: убей фашиста
      Как будет французски - "а нас то за шо"?

      Я знаю только ответ:"C'est la vie" smile
  13. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -1
    Вчера, 19:50
    Вот тут молодцы персы. Не так и страшно страну нато бомбить, как оказывается. А то некотрые боятся этого очень похоже

    Другой вопрос какой реальный выхлоп с этого удара
  14. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Вчера, 20:08
    О! И лягушкоедам отломилось от персов!
  15. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +1
    Вчера, 22:04
    Лягушки от радости устроили оргию...французам стало не до них ! Люди ,берегите природу ! yes И потому пожелаем удачи Ирану ! fellow
  16. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Вчера, 23:14
    Остается позавидовать смелости иранцев. Были триста спартанцев, стоявших против многих, а теперь есть иранцы противостоящие орде западников. Сша украли мадуро, а израиль ибил Хаменеи, а наши не могут выгести банковую... Игра в белых перчатках.
  17. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Вчера, 23:18
    Надо было как кндр заключать военный союз со странами с ЯО, пока свое не сделают. Но думаю наши были бы против. Сужу по тому как сбегают в землю обетованную разные руководители, чуть здесб хвост прищемят.