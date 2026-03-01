Цель Ирана - буферная ПВО, «мешающая» ему бить напрямую по Израилю
Иранские удары по военным базам США на Ближнем Востоке, а также по инфраструктуре портов и аэропортов стран Персидского залива, не являются разрозненными и бессистемными, как это пытаются представить отдельные эксперты (особенно израильские и западные). Удары эти имеют вполне конкретную цель. Состоит она в том, чтобы по возможности свести к минимуму возможности ПВО США в регионе и тех стран, которые занимаются оказанием фактической помощью Израилю по перехвату иранских дронов и ракет.
Несмотря на целый круг вопросов к военно-политическому руководству Ирана, в том числе в плане организации собственной безопасности, определённые уроки из прошлогодней скоротечной войны с Израилем и США оно всё-таки вынесло. И важный урок состоит в том, что глупо пытаться бить по Израилю, если не выбита или хотя бы не достаточно истощена система ПВО-ПРО «на пути к нему».
А на этом пути основное ПВО представлено именно на американских военных базах: ОАЭ, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Иордания, Кувейт, Ирак. Также это ПВО на совместных с другими странами НАТО военных объектах, включая базу с размещённым там французским военным контингентом в Абу-Даби.
На фоне шагов по истощению ПВО на указанных территориях Иран старается «прощупывать» израильские «Железный купол» и Arrow. Не всегда, но получается, как, например, сегодня с Иерусалимом и пунктом сбором резервистов в его западном пригороде.
Ещё один урок – логистика США на Ближнем Востоке. Если в прошлогоднюю войну США абсолютно беспрепятственно пользовались всей региональной портовой инфраструктурой, а также аэропортами и аэродромами стран БВ, то теперь для них всё куда сложнее. И хотя Трамп и заявляет, что «операция идёт опережающими темпами», но в его речи снова проскальзывает термин «переговоры». Якобы переговоры эти предлагают иранцы, и он, Трамп, вроде как, готов инициативу поддержать, сразу же добавив, что «всего за 48 часов удалось добиться впечатляющей победы».
Только вот слова эти от Трампа прозвучали на фоне горящего порта Джебель-Али в Объединённых Арабских Эмиратах, а это не только крупнейшая в мире глубоководная искусственная гавань, но также система опреснения, электростанция и алюминиевый завод. Уничтожение системы опреснения может отбросить Арабские Эмираты лет на 30 назад.
Соответственно, это удар как по военной логистике, так и по экономике крупного ближневосточного игрока, откровенно предоставляющего Штатам возможности для военной агрессии против Исламской Республики.
Также сообщается о взрывах в аэропорту Эрбиля в Иракском Курдистане, который США используют под базу для своей авиации в рамках антииранской операции.
Если Иран выстоит в ближайшие дни (а это ключевое), то он вполне может обнулить так называемую буферную ПВО-ПРО в регионе при наличии достаточного числа тех же БПЛА Shahed, после чего перейти к массированным ударами непосредственно по Израилю, его военным и промышленным объектам, а также транспортной инфраструктуре и узлам логистики. Любой иной вариант - не в пользу Ирана, что очевидно.
