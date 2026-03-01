Цель Ирана - буферная ПВО, «мешающая» ему бить напрямую по Израилю

Цель Ирана - буферная ПВО, «мешающая» ему бить напрямую по Израилю

Иранские удары по военным базам США на Ближнем Востоке, а также по инфраструктуре портов и аэропортов стран Персидского залива, не являются разрозненными и бессистемными, как это пытаются представить отдельные эксперты (особенно израильские и западные). Удары эти имеют вполне конкретную цель. Состоит она в том, чтобы по возможности свести к минимуму возможности ПВО США в регионе и тех стран, которые занимаются оказанием фактической помощью Израилю по перехвату иранских дронов и ракет.

Несмотря на целый круг вопросов к военно-политическому руководству Ирана, в том числе в плане организации собственной безопасности, определённые уроки из прошлогодней скоротечной войны с Израилем и США оно всё-таки вынесло. И важный урок состоит в том, что глупо пытаться бить по Израилю, если не выбита или хотя бы не достаточно истощена система ПВО-ПРО «на пути к нему».



А на этом пути основное ПВО представлено именно на американских военных базах: ОАЭ, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Иордания, Кувейт, Ирак. Также это ПВО на совместных с другими странами НАТО военных объектах, включая базу с размещённым там французским военным контингентом в Абу-Даби.

На фоне шагов по истощению ПВО на указанных территориях Иран старается «прощупывать» израильские «Железный купол» и Arrow. Не всегда, но получается, как, например, сегодня с Иерусалимом и пунктом сбором резервистов в его западном пригороде.

Ещё один урок – логистика США на Ближнем Востоке. Если в прошлогоднюю войну США абсолютно беспрепятственно пользовались всей региональной портовой инфраструктурой, а также аэропортами и аэродромами стран БВ, то теперь для них всё куда сложнее. И хотя Трамп и заявляет, что «операция идёт опережающими темпами», но в его речи снова проскальзывает термин «переговоры». Якобы переговоры эти предлагают иранцы, и он, Трамп, вроде как, готов инициативу поддержать, сразу же добавив, что «всего за 48 часов удалось добиться впечатляющей победы».

Только вот слова эти от Трампа прозвучали на фоне горящего порта Джебель-Али в Объединённых Арабских Эмиратах, а это не только крупнейшая в мире глубоководная искусственная гавань, но также система опреснения, электростанция и алюминиевый завод. Уничтожение системы опреснения может отбросить Арабские Эмираты лет на 30 назад.

Соответственно, это удар как по военной логистике, так и по экономике крупного ближневосточного игрока, откровенно предоставляющего Штатам возможности для военной агрессии против Исламской Республики.

Также сообщается о взрывах в аэропорту Эрбиля в Иракском Курдистане, который США используют под базу для своей авиации в рамках антииранской операции.

Если Иран выстоит в ближайшие дни (а это ключевое), то он вполне может обнулить так называемую буферную ПВО-ПРО в регионе при наличии достаточного числа тех же БПЛА Shahed, после чего перейти к массированным ударами непосредственно по Израилю, его военным и промышленным объектам, а также транспортной инфраструктуре и узлам логистики. Любой иной вариант - не в пользу Ирана, что очевидно.
  1. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +14
    Вчера, 20:18
    Дураков и в алтаре бьют. Саудитам к тарифам в сколько-то процентов от Трампа еще и выгребать теперь за вечную поддержку США))) Вместе с презираемыми всеми катарцами
  2. Pivot Звание
    Pivot
    +15
    Вчера, 20:18
    Ну только время покажет. Ирану нужно выстоять иначе победителя не судят.
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +3
      Вчера, 20:44
      Цитата: Pivot
      Ирану нужно выстоять

      При консолидации антиамериканских сил в регионе выкинуть "золотой миллиард" самое время. Друг познаётся в беде, и если Россия не окажет помощь очень сильно разочаруюсь.
      1. Pivot Звание
        Pivot
        -4
        Вчера, 20:48
        Ну помощь надо заслужить, воля к сопротивлению будет, помогут и Владимир Владимирович и товарищ Си. А то мы Венесуэле уже на помогали.
        1. commbatant Звание
          commbatant
          +3
          Вчера, 21:47
          Цитата: Pivot
          А то мы Венесуэле уже на помогали.

          Да, на 15 млрд. "бакинских" мы попали, сколько нам невернет "бедный" Иран за АЭС, В и ВТ наверное только Лавров знает...
          Там Трамп Кубе угрожает, так мы ей еще до СВО все долги простили...давеча слышал, что мы танкер в ее сторону направили...
          ...может поэтому я на пенсию в 65 лет пойду...хорошо быть добрым за чужой счет...
      2. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +6
        Вчера, 21:41
        Цитата: Vitaly_pvo
        если Россия не окажет помощь очень сильно разочаруюсь.

        Не стоит торопиться в таком важном вопросе.
        Сначала надо понять, всерьез ли персы воевать собрались, или как в прошлый раз, или вообще быстренько переобуются и под Трампа лягут и скажут что с детства за него. А мы как всегда крайними останемся со своею помощью.
        И вообще, помогать надо победителям, иначе смысла нет..
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Вчера, 20:19
    ... а Доня заявил что к нему обратилось руководство Ирана якобы поговорить. так пишет КП. слив-договорничок??? или Доня преувеличивает?
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +14
      Вчера, 20:21
      слив-договорничок??? или Доня преувеличивает?

      Правдивость заявлений Трампа всегда следует делить пополам - может да, а может нет.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +7
        Вчера, 20:23
        ну... это примерно как встретить тигра в Екатеринбурге на улице - или встретим, или не встретим ?....
        1. Perpetually Звание
          Perpetually
          +6
          Вчера, 20:40
          Нет, это надо смотреть на источники. Если ссылка на NYT и ему подобным, делим на ноль. Если на анонимные источники, делим на ноль. В итоге получаем нулевую вероятность. Но поделили )
          Пока не будет отсылки на Пазешкиана, ни окаких "договорнячках" с ираном можно не обращать внимание.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            -3
            Вчера, 20:41
            ..ну если КП - трындоболы, то тогда да....
        2. К-50 Звание
          К-50
          0
          Вчера, 21:59
          Цитата: Nexcom
          ну... это примерно как встретить тигра в Екатеринбурге на улице - или встретим, или не встретим ?....

          Дмитрий, сходите в зоопарк. Там ведь был тигр и вроде не один. winked
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Вчера, 21:07
      Nexcom
      Сегодня, 20:19
      ... а Доня заявил что к нему обратилось руководство Ирана якобы поговорить. так пишет КП. слив-договорничок??? или Доня преувеличивает?

      hi Похоже, кто -то из своих верхних слил место проведения совещания вместе с Верховным лидером ИРИ Хаменеи.
      Случайно такие события не происходят, как и убийство президента ИРИ г-на Раиси 2-х летней давности при падении вертолёта, где может быть замешан горский иврэец - глав азз ер, сидящий на кошельках иврэйцев, матрасников и мелко бритов.
    3. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Вчера, 21:46
      Цитата: Nexcom
      или Доня преувеличивает?

      Доня отползает, пытаясь сохранить морду лица.
    4. Pivot Звание
      Pivot
      0
      Вчера, 22:04
      Так можно и поговорить, главное не прекращать ракетнобомбовые удары.
  4. NICK111 Звание
    NICK111
    +10
    Вчера, 20:20
    Сейчас строить какие-нить прогнозы относительно завтрашнего дня войны дело неблагодарное. Одно несомненно, автор прав, Ирану надо выстоять хотя бы еще пару дней и тогда приоткроются "окна Овертона". Многое сразу прояснится.
    1. belost79 Звание
      belost79
      +6
      Вчера, 21:38
      Главные боевые действия сейчас в руководстве Ирана происходят. Судя по тому, как уничтожили в первый же день первое лицо государства, в правительстве и генералитете много предателей. И если их удастся выявить и обезвредить, то война продлится долго. И Израиль своих целей не добьется.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +6
    Вчера, 20:20
    Не удивлюсь ежели вскоре американцы заявят,что дескать иранские "шахеды" это российские "Герани" и что Москва помогает Ирану вооружением. . . hi
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +8
      Вчера, 20:29
      А нам нужно по приколу это подтвердить.
      1. RuAbel Звание
        RuAbel
        +6
        Вчера, 21:01
        Достаточно попросить иранцев написать "ЫЫ" на "Шахидах", и такое начнётся)))
        1. Metallurg_2 Звание
          Metallurg_2
          +1
          Вчера, 21:02
          Нет, наша национальная буква - Ё.
          Ну или слово из трех букв.
          Вот тогда точно поверят.
          1. Foggy Dew Звание
            Foggy Dew
            +1
            Вчера, 21:04
            Нефть до 100 добежит, на Ё слово сами же матрасы на лбу Рыжего нарисуют. еще и сами докажут, что он родился в Бутово
            1. Metallurg_2 Звание
              Metallurg_2
              +3
              Вчера, 21:06
              Тут у нас в Бутово как раз снесли возле станции несколько деревянных халуп. Не иначе, следы заметают.
          2. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Вчера, 21:06
            ё и у френчей так-то есть - посмотрите как Ситроен пишется по-французски. вероятно френчи уже тогда что-то подозревали....
            1. Metallurg_2 Звание
              Metallurg_2
              0
              Вчера, 21:08
              Нужно тогда написать по-русски:
              Это вам за Хаменеи!
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                0
                Вчера, 21:12
                Да я думаю проще для амеров нарисовать конский нефритовый стержень в возбуждённом состоянии - амеры поймут смысл, не настолько они кретины....
      2. Aken Звание
        Aken
        0
        Вчера, 21:12
        Надо по приколу поставить тысяч пять. Пару месяцев назад. Потому что сейчас поставлять уже поздно.
        1. К-50 Звание
          К-50
          +1
          Вчера, 22:03
          Цитата: Aken
          Надо по приколу поставить тысяч пять. Пару месяцев назад. Потому что сейчас поставлять уже поздно.

          Не, не поздно. request
          Это ни завтра, ни послезавтра не закончится. request
          Вполне могут успеть кровушки богоизбранной испить. yes
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Вчера, 23:38
            Давайте вернёмся к этому разговору, если Иран продержится ещё 10 дней. А пока давать прогнозы - дело неблагодарное.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Вчера, 20:43
      Цитата: андрей мартов
      и что Москва помогает Ирану вооружением. . .

      И что, Израиль тоже воюет штатовским оружием ?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Вчера, 21:00
        конечно нет. раз оружие передали Израилю, то оно уже израильское.... lol или украинское.... laughing
        1. Aken Звание
          Aken
          +1
          Вчера, 21:13
          Персам это без разницы.
      2. К-50 Звание
        К-50
        0
        Вчера, 22:05
        Цитата: carpenter
        Цитата: андрей мартов
        и что Москва помогает Ирану вооружением. . .

        И что, Израиль тоже воюет штатовским оружием ?

        Как и скакуасы. Тем более у тех и еврейского вооружения и другой техники навалом.
        Так что как бы "долги" отдадим. angry
    1. SAG Звание
      SAG
      +2
      Вчера, 20:35
      Американский радар FP-132 с дальностью действия 5000 километров, расположенный в Катаре и оснащённый уникальной технологией перехвата баллистических ракет, полностью уничтожен.
      iran.ru

      Радару и системам наведения противоракет абсолютно без разницы какие страны находятся между сторонами конфликта!
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        -1
        Вчера, 20:44
        Хм, ладно, на карту не смотрим и посты трем....
        feel

        Да ничего себе, сайт иран.ру сообщил о потере радара! С системой перехвата!
        И какая хорошая статья!
        Как все тонко подмечено!
        Даже если БПЛА и БР полетят в Израиль по окружному пути, несомненно - теперь их никто не заметит и не собьет!
        Ну и что что противоракеты в Израиле и Средиземном, а истребители это Иордания и Ирак, - не надо смотрнть на карту и глобус, надо смотреть ширее и ширше!
        good
        Место сбора резерсистов поражено - значит все, негде кагалу и миньяну собраться.. по домам теперь ЦАХАЛ пойдет..
        1. SAG Звание
          SAG
          +2
          Вчера, 20:50
          Даже если БПЛА и БР полетят в Израиль по окружному пути, несомненно - теперь их никто не заметит и не собьет!
          Ну и что что противоракеты в Израиле и Средиземном, а истребители это Иордания и Ирак

          Товарищ генерал-лейтенант поражают ваши обширные знания вооружений! Интересно что за вундервафля БР которая летит по окружному пути. И какие истребители могут поразить летящую с гиперзвуковой скоростью БР... soldier
          1. Wildcat Звание
            Wildcat
            +1
            Вчера, 21:05
            Это секретные ракеты, которые в Израиль через отели ОАЭ летят... с перерывами, ИМХО.
            А истребители против БПЛА.
    2. SAG Звание
      SAG
      0
      Вчера, 20:45
      Иджис расположенные на кораблях видят не более чем на 400км и не способны засечь балистические ракеты Ирана на стартовом и разгонном участках траектории. Засечь может ПВО Азербайджана, видимо по этому иран и грозил азарам последствиями, чтоб не встревали! На этом фоне американцам советую вспомнить про наше предложение использовать радар в Габале. Но с начала 2000хх чётко встали на путь скакания по граблям объявив себя "исключительными"
      Пожелаем им успешного опестюлвания soldier
  7. Vladlous Звание
    Vladlous
    +9
    Вчера, 20:27
    Да, это разумный и интересный план, предполагающий системность и последовательность. Тут, отмечу, против Израиля и США играет такой фактор, как чрезмерная дороговизна их зенитных ракет и, как следствие, их меньшее количество, чем могло бы быть.

    Соответственно, Иран, если учитывать, что он создал многоступенчатую ситему управления, предполагающую гибель большого количества высокопоставленных руководителей, подготовился к этой войне достаточно основательно и дейсвтительно вынес ряд уроков.

    А вот интересно как оценили готовность Ирана к войне США, Израиль и их союзники? Судя по тому, что они достаточно долго не начинали, в их распоряжении были данные, указывающие на то, что Иран готов к большой войне. И всё же они решились...

    Что-то мне подсказывает, что они расчитывали на блиц-криг, достигнутый уничтожением ключевых фигур и разрушением важнейших обьектов. Но если со вторыми пока полностью ничего не ясно, то вот с фигурами - получилось, что покойный Хаменеи их переиграл - создал управленческую систему, способную к самовосстановлению.

    На месте США и Израиля - мнгогие бы уже отсутпили, но у них, видимо, более везкие причины для войны. Политические, экономические, военные... и социальные. Западному обществу нужна война как фактор мобилизации...

    Иными словами, в иделае либералы, или под какой они сейчас там маской, хоте ли бы втянуть США, Европу в огромную войну цивилизаций с миллионами жертв, чтобы спасти власть... А Израиль... думаю, что песенка дяди из Одессы спета. Ребята приплыли.

    Хорошего погружения, ридные избранные.
  8. Сергей Кондратьев Звание
    Сергей Кондратьев
    +4
    Вчера, 20:30
    Прекрасно разжевали для всех, кто тут писал, что дураки иранцы бьют во всё подряд и сами себе врагов наживают.
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      -5
      Вчера, 20:41
      Просто между Ираном и Израилем всего две страны - Ирак и Иордания. Ну никак из Бахрейна, ОАЭ, Катара и других стран не получится перехватывать, слишком далеко расположены. Иран просто хаотически тратит ракеты малой дальности, которых у них осталось в избытке относительно дальнобойных.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +12
        Вчера, 20:46
        А наличие там авиабаз, узлов связи, РЛС - вы не учитываете? "Патриоты" и ТААДы сильно зависят от внешнего целеуказания. Не будет ЦУ - количество перехватов упадет в разы, евреев просто сотрут.
        1. Дмитрий Ригов Звание
          Дмитрий Ригов
          -2
          Вчера, 21:57
          Я не исключаю что эти авиабазы используются в нападении на Иран, но совершенно точно не в отражении ракет. Все необходимые средства ПВО против баллистических ракет расположены уже в самом Израиле, а против низколетящих шахедов и крылатых ракет загоризонтные РЛС попросту неэффективны.
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            +1
            Вчера, 22:57
            Работу Патриотов и ТААДов по баллистике обеспечивают две матрасных РЛС АФАР FP132 в Катаре и Бахрейне.
      2. Wildcat Звание
        Wildcat
        -1
        Вчера, 20:48
        Нельзя тут таеое писать, посты трут...
        request
        Только восхищение, только восторг!
      3. Сергей Кондратьев Звание
        Сергей Кондратьев
        0
        Вчера, 20:52
        Куда вы дели СА, Сирию, Ливан, Кувейт, Катар, Бахрейн, ОАЭ? По вашему, Иран, это Тегеран и всё? А Израиль, это Иерусалим и всё? А ракеты летят строго по прямой?
        А Если Иран запускает ракеты, откуда-нибудь из района Шираза? Или ещё южнее?
      4. guest Звание
        guest
        +3
        Вчера, 21:08
        Цитата: Дмитрий Ригов
        Просто между Ираном и Израилем всего две страны

        А когда то Иран присутствовал в Сирии и мог напрямую бить по своему врагу, что не позволяло Израилю так наглеть. Вот к чему потеря Сирии для Ирана привела. sad
  9. bbb Звание
    bbb
    +4
    Вчера, 20:31
    Надо фигачить Шахедами нефтяную инфраструктуру залива. Султаны сразу побегут к Трампушке челом бить, чтобы он все остановил, да и нефтюшка за 100 долларов Донни будет поперек горла.
    1. commbatant Звание
      commbatant
      +1
      Вчера, 22:02
      Цитата: bbb
      Надо фигачить Шахедами нефтяную инфраструктуру залива

      И так фигачут, вышку в заливе спалили и баржу утопили близ Омана...
  10. Nexcom Звание
    Nexcom
    +15
    Вчера, 20:34
    Персы сообщают что умерла от ранений после удара амеров внучка аятоллы Захра, ей было 14 месяцев.
    Мученица Захра будет отомщена, так сообщили персы...

    Амеры себе походу наскребают на много лет вперёд любви в особо извращенной форме...
  11. Ivan F Звание
    Ivan F
    -12
    Вчера, 20:39
    "после чего перейти к массированным ударами непосредственно по Израилю, его военным и промышленным объектам, а также транспортной инфраструктуре и узлам логистики." - это конечно хорошо, но не нужно забывать, что в таком случае и его противники начнут делать тоже самое. Сейчас удары наносятся точечно, но если нужно - Иран погрузят в каменный век за пару недель.
    Когда все говорят что - надо продержаться, возникает вопрос до чего. Никто на помощь ему не идет. Штаты вдруг отступят? Ну это просто детский лепет. Они могут медленно душить Иран сколько захотят при этом планомерно вынося всё и вся.
    Поэтому повторяющаяся мантра - "нужно продержаться", это слова в пустоту.
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +3
      Вчера, 20:54
      Иран погрузят в каменный век за пару недель.

      Сколько Россия потратила ракет за 4 года войны? Что там у них каменный век всё никак не наступает? А наоборот, война становится всё более технологичной и роботизированной.
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        +1
        Вчера, 21:00
        "Сколько Россия потратила ракет за 4 года войны?" - 4 года и всё руководство окраины живо, здорово и ведёт себя как захочет. Поэтому и не наступает. laughing Там же за день снесли всю верхушку.
        Просто уметь нужно делать дела, а не только красивые речи толкать.
    2. Pivot Звание
      Pivot
      -2
      Вчера, 20:56
      Ну украинцы держатся, если бы они лапки свесили, кто бы им помогал, а так и их оборонное производства в европах размещают. А Иран куда более сложный ТВД нежели Украина. К сожалению только война может поменять разум молодого поколения.
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        +2
        Вчера, 21:03
        "А Иран куда более сложный ТВД нежели Украина" - более нелепого утверждения я не слышал. Поэтому спорить с таким не возможно.
        1. Pivot Звание
          Pivot
          0
          Вчера, 22:07
          Иван, давай до свидания, стратег вы наш диванный.
    3. SAG Звание
      SAG
      +5
      Вчера, 20:59
      Они могут медленно душить Иран сколько захотят при этом планомерно вынося всё и вся.

      Они медленно душили иран начиная с 1979г и что? Если бы могли дальше это делать не перешли бы к вооружённым действиям. Прямой показатель, что время у них в обрез! Скоро долларами будут печи топить... Успехов им в собирании унизительных оплеух по всему миру soldier
      P.S: они нам ещё за Аляску ответят...
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        -1
        Вчера, 21:03
        "Скоро долларами будут печи топить.." - вы уже топите или пока что нет? laughing
        1. SAG Звание
          SAG
          +1
          Вчера, 21:04
          Я от них избавился, а вы можете скупать hi
          1. Ivan F Звание
            Ivan F
            -4
            Вчера, 21:11
            Правильно избавляйтесь good и закупитесь иранским реалом, поддержите Иран. Не на словах, а на деле.
  12. Livonetc Звание
    Livonetc
    +2
    Вчера, 20:41
    Бейте всех.
    Ломите персы.
  13. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Вчера, 20:45
    Все правильно делает Иран! Страны, пособники сионо-саксонских террористов, безжалостных убийц и тп., начавших эту вероломную агрессию против Ирана, и территории которых агрессоры используют в каких либо своих целях, должны так же нести наказание и ущерб... Те, кто помогают преступникам, убийцам - соучастники.., пусть даже косвенные и значит, так же должны отвечать по закону... и однозначно, достойны возмездия вместе со своими союзниками-агрессорами. Их выбор...
  14. 123_123 Звание
    123_123
    +3
    Вчера, 20:47
    Если бы эти территории были на траектории ракет к израилю, то понятно. Но они южнее, достаточно посмотреть на карту. Это не снижает важности по разным причинам атак баз сша в этих странах, но большинство из них не на пути к целям в израиле.
  15. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    -1
    Вчера, 20:48
    Все проще, чем полагает автор.
    Ирану осталось немного.
    И он бьет везде, где ближе и где проще пробить.
    Не особо заботясь о политических, экономических или военных последствиях.
    "Бьем - куда достаем". yes

    1. vadson Звание
      vadson
      +4
      Вчера, 21:48
      Цитата: voyaka uh
      Все проще "Бьем - куда достаем". yes
      это про школу с иранскими девочками? горите в аду
  16. LuzinI Звание
    LuzinI
    +3
    Вчера, 20:55
    Короткое плечо для относительно дешевых БПЛА типа "шахед", имеющихся в значительном количестве, позволяет выбивать запасы ракет ПВО (в основном Пэтриот). При этом обеспечивается экономия более дорогих видов ракет, общее количество которых оценивают в 1500 шт. Учитывая, что активная фаза обмена ударами может продолжаться от пары недель до месяца, приходится экономить (производственные мощности в Иране довольно ограничены, да и ракетное топливо импортируется из Китая).
    1. vadson Звание
      vadson
      -1
      Вчера, 22:17
      дальность этих шахедов какая, до тысячи? тупо запуск в пустыню
  17. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Вчера, 20:56
    В рамках соглашения о военном сотрудничестве наши предлагали иранцам создать эффективную систему ПВО, но они по какой то причине отказались. На свои силы понадеялись? А время было усилить ПВО после первой войны.
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Вчера, 22:12
      Цитата: pexotinec
      В рамках соглашения о военном сотрудничестве наши предлагали иранцам создать эффективную систему ПВО, но они по какой то причине отказались. На свои силы понадеялись?

      Какие молодцы, Аятоллам за это на Курском вокзале чугунный памятник надо отлить, а то бы мы до Второго пришествия деньги у них пытались забрать, не знаете про АЭС в Бушере они с нами расплатились...?
    2. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      0
      Вчера, 22:24
      Цитата: pexotinec
      В рамках соглашения о военном сотрудничестве наши предлагали иранцам создать эффективную систему ПВО, но они по какой то причине отказались. На свои силы понадеялись? А время было усилить ПВО после первой войны.

      Ага, опять встать на грабли "сотрудничества" по ПВО?
      Вспомните про контракт на С-300.
      Уж лучше с китайцами. Там еврейцев нет. Хоть и терпилы, но хоть ракеты могут поставить.
  18. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Вчера, 21:11
    Ну и еще, по теме... Конечно же нужно уничтожать все системы ПВО агрессора на территориях стран, где они расположены.., ибо там расположены и штатовские ( натовские) базы и нужная им для продолжения агрессии, переброски грузов, вооружения инфраструктура.. Если системы ПВО Иран уничтожит вблизи этих объектов, то штатовские ВС не смогут пользоваться этой инфраструктурой, безопасно для себя, так как защищены они больше не будут. Иранские ракеты смогут легко наносить удары по прибываюшим грузам, военным и тд.
  19. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +3
    Вчера, 21:35
    Вот ещё пишут западным нелюдям прилетело.
    2. К-50 Звание
      К-50
      0
      Вчера, 22:13
      Цитата: Incvizitor
      Вот ещё пишут западным нелюдям прилетело.

      Красивый костёр. Не иначе пионеры мимо проходили! fellow laughing
  20. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Вчера, 21:36
    определённые уроки из прошлогодней скоротечной войны с Израилем и США оно всё-таки вынесло.

    Если бы ещё научились не собираться кучей в парадных резиденциях...
  21. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    +1
    Вчера, 22:49
    Цитата: pexotinec
    В рамках соглашения о военном сотрудничестве наши предлагали иранцам создать эффективную систему ПВО, но они по какой то причине отказались.

    ...Возможно у иранцев был Магический Хрустальный Шар Предсказывающий Будущее, и он им показал как действовала ПВО в Венесуэлле? ... :)
  22. Старина Хэнк Звание
    Старина Хэнк
    0
    Вчера, 22:56
    Тем временем: Президентский самолет Израиля "Крыло Сиона" покинул Израиль и теперь находится в ангаре в аэропорту Берлина по "соображениям безопасности".
  23. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    0
    Сегодня, 00:51
    Странно, почему они по РЛС Азербайджана не бьют. Там стоят израильские радары, которые просвечивают весь север Ирина, а Иран пуляет только по коридору на Израиль. Неисповедимы пути господни.