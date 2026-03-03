США и Израиль начали войну против Ирана и обезглавили его. К каким последствиям это приведет?
28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, которую американцы назвали «эпической яростью», а израильтяне — «рыком льва». Операция началась с нанесения массовых авиационно-бомбовых и ракетных ударов по правительственным зданиям и учреждениям, а также по ракетным базам, ракетным установкам и базам ВМФ Ирана.
О том, что военная операция США против Ирана неизбежна, автор писал в недавнем материале, опубликованном на «Военном обозрении», который так и назывался. Нет никаких сомнений в том, что кампания против Ирана готовилась уже давно – слухи о ней стали распространяться еще после того, как Тегеран жестко подавил протесты внутри страны. Однако масштабные протесты против режима аятоллы Али Хаменеи застали американцев врасплох: на тот момент они не были готовы к решительным действиям, поэтому ограничились словесной поддержкой оппозиции.
Переговоры, которые США вели с Ираном в Женеве, шли ни шатко ни валко, и параллельно с ними американцы продолжали перебрасывать силы на Ближний Восток (на что Иран никак не реагировал). Теперь среди экспертов и аналитиков бытуют споры: одни утверждают, что «переговоры были близки к успеху», но их сорвал Израиль, а другие, в свою очередь, утверждают, что Трамп и Нетаньяху еще несколько недель назад определили дату атаки на Иран и переговоры были лишь обманным манёвром.
Истина, как известно, лежит где-то посередине – вероятно, американцы давно планировали военную операцию совместно с Израилем, но были готовы её отменить в случае, если Иран согласится с их условиями. А так как шансы достигнуть договоренностей были крайне низки, о чем уже не раз говорилось, военная операция была неизбежной, а поэтому к ней готовились параллельно с переговорами. И после того, как переговоры ни к чему не привели, она началась.
Цели американских и израильских ударов и их эффективность
Атака ВС США и ВС Израиля на Иран началась утром 28 февраля – расчет был на то, чтобы застать иранское руководство врасплох. Центральное командование ВС США заявило, что целью операции «Эпическая ярость» является ликвидация аппарата безопасности иранского режима, а удары наносились по объектам командования и контроля КСИР, системам ПВО, местам запуска ракет и дронов, а также авиабазам. США наносили удары, в том числе ракетами Tomahawk, с кораблей, которые беспрепятственно стягивали на Ближний Восток в последние недели.
Одной из целей атак была и резиденция верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, которая, судя по спутниковым снимкам, была полностью разрушена. Изначально иранские СМИ отрицали, что Али Хаменеи находился в резиденции во время атаки – сообщалось, что его якобы перевезли в какое-то безопасное место.
Эта информация, однако, не подтвердилась – оказалось, что Али Хаменеи действительно находился в своей резиденции во время атаки и погиб. Первым об этом сообщили израильские источники, затем сообщил президент США Дональд Трамп, и лишь затем это официально признали власти Ирана. Были опубликованы даже фото его тела.
Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что были убиты командующий КСИР Ирана Мохаммед Пакпур, глава Минобороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета безопасности Али Шамхани и еще четверо высокопоставленных иранских чиновников, а также четыре члена семьи верховного лидера Ирана, включая дочь и внука.
То есть одной из целей было обезглавливание Ирана путем нанесения ударов по «центрам принятия решений», и в целом этой цели США и Израилю удалось достигнуть.
В связи с началом операции Дональд Трамп выступил с обращением к американцам, в котором заявил, что он «защищает американский народ путем устранения неминуемых угроз со стороны порочной группы очень жестоких, ужасных людей», и напрямую обратился к иранским военным.
Позднее Трамп также заявил, что у него есть «очень хорошая идея» насчет того, кто станет следующим лидером Ирана.
Таким образом, нет никаких сомнений в том, что изначально целью операции была ликвидация высшего руководства страны и, вероятно, смена режима.
Попутно США и Израиль стремятся добиться того, чтобы Иран больше не представлял военной угрозы, поэтому Израиль ведет охоту за мобильными пусковыми установками иранских баллистических ракет, РЛС, а также атакует объекты, так или иначе связанные с ядерной программой и обогащением урана.
Атакам также подвергся иранский флот – на спутниковых снимках был запечатлен горящий иранский фрегат на базе ВМС Ирана в Конареке после авиаударов ВВС США и Израиля. Впоследствии были опубликованы снимки как минимум двух горящих фрегатов.
Бросается в глаза то, что иранское ПВО оказалось полностью недееспособным – «Томагавки» спокойно пролетали над Тегераном и поражали цели, а работы ПВО даже не было слышно. Кроме того, точно так же, как и во время 12-дневной войны, практически не было видно работу иранской авиации.
Ответные удары Ирана и их эффективность
Вскоре после начала атаки со стороны США и Израиля Иран стал наносить ответные удары, причём большинство из них были нанесены не по Израилю (по нему удары наносились, но они были немногочисленны), а по арабским странам Персидского залива, где находятся военные базы США: Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ. В Бахрейне атаке подвергся центр обслуживания 5-го флота ВМС США, а в Катаре — американская база Аль-Удейд.
Эффективность ударов вызывает вопросы, поскольку большинство американских военных и наиболее ценное оборудование и техника с этих баз были эвакуированы, о чем можно судить по видео, на котором один из жителей Бахрейна заезжает на мотоцикле на базу 5-го флота США, где что-то горит (вероятно, топливо), но оказывается, что там никого нет.
В сети стали распространяться «спутниковые снимки» якобы последствий удара по американскому радару раннего предупреждения в Катаре, на которых он уничтожен, однако этот снимок оказался сгенерированным искусственным интеллектом (ИИ). Это достаточно просто распознать, внимательно посмотрев на предоставленные «снимки» – контуры строений не совпадают, машина на фото «до» и «после» находится практически на том же месте, что и была (что маловероятно).
Арабские страны Персидского залива – особенно Саудовская Аравия и ОАЭ – подверглись достаточно массированным обстрелам со стороны Ирана. Судя по видео, ракеты падали по пятизвездочным отелям и жилым домам. В Саудовской Аравии атакам также подверглись нефтяные объекты.
Как справедливо отмечает канал «Военный осведомитель», Иран сделал ставку не на массированные удары только по территории Израиля, которая защищена мощным ПВО, а и по территории Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании, где располагаются базы США. Но целесообразность подобного решения вызывает вопросы.
Действительно, удары по военным базам США было бы целесообразней наносить до того, как американцы вывезли оттуда всё самое ценное и передислоцировали большую часть своих военных.
Вместо этого Иран молчаливо дожидался, пока США спокойно стягивали авиацию и корабли в регион, и эвакуировал свои базы на Ближнем Востоке (зная, что они могут подвергнуться обстрелам), поскольку не имел политической воли для таких ударов, а теперь стал по ним бить.
Конечно, инфраструктуре некоторых американских баз нанесен значительный урон (в частности, американская база в Кувейте, судя по всему, была практически полностью уничтожена), вероятно есть и некоторые потери, потому что какой-то минимальный обслуживающий персонал там оставался, однако пока нет никаких сведений о том, что американцы потеряли хотя бы один корабль и самолет.
Заключение
Итого, подводя итоги первых дней военной операции США и Израиля против Ирана, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, США и Израилю удалось ликвидировать практически всё военно-политическое руководство Ирана, что неминуемо приведёт к смене власти. Режим пока не пал, об этом говорить преждевременно, однако обезглавлен.
Пока неясно, является ли целью США полная смена режима, или их целью является просто замена политической верхушки на более лояльную к американцам, по тому же принципу, что и в Венесуэле. Это станет понятно в ближайшее время.
Во-вторых, США и Израиль имеют полное превосходство в воздухе и наносят удары туда, куда захотят, без какого-либо сопротивления. Ни работы иранской авиации, ни работы иранского ПВО не особо заметно.
Однако при всей успешности американо-израильской операции сомнительно, что войну они смогут выиграть одной лишь воздушной операцией.
Некоторые аналитики и военные блогеры утверждают, что если американцы хотели свергнуть правящий режим Ирана, то им было необходимо атаковать в момент крупнейших иранских протестов, проходивших в декабре-январе.
Возможно, это заявление резонно, однако, как уже отмечалось выше, США на тот момент не были готовы атаковать Иран. А совершать атаку без подготовки было бы опрометчиво. Тем более после Венесуэлы от США теперь ждут быстрых и очевидных результатов. И в январе американцы это обеспечить не могли.
Продолжительность военной операции будет зависеть от многих факторов, но в первую очередь от того, насколько быстро США и Израиль смогут добиться своих целей. Пока что война, в целом, идет успешно для Вашингтона и его главного союзника в регионе, однако если она затянется, это может стать серьезной проблемой для Трампа.
