США и Израиль начали войну против Ирана и обезглавили его. К каким последствиям это приведет?

США и Израиль начали войну против Ирана и обезглавили его. К каким последствиям это приведет?

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, которую американцы назвали «эпической яростью», а израильтяне — «рыком льва». Операция началась с нанесения массовых авиационно-бомбовых и ракетных ударов по правительственным зданиям и учреждениям, а также по ракетным базам, ракетным установкам и базам ВМФ Ирана.

О том, что военная операция США против Ирана неизбежна, автор писал в недавнем материале, опубликованном на «Военном обозрении», который так и назывался. Нет никаких сомнений в том, что кампания против Ирана готовилась уже давно – слухи о ней стали распространяться еще после того, как Тегеран жестко подавил протесты внутри страны. Однако масштабные протесты против режима аятоллы Али Хаменеи застали американцев врасплох: на тот момент они не были готовы к решительным действиям, поэтому ограничились словесной поддержкой оппозиции.



Переговоры, которые США вели с Ираном в Женеве, шли ни шатко ни валко, и параллельно с ними американцы продолжали перебрасывать силы на Ближний Восток (на что Иран никак не реагировал). Теперь среди экспертов и аналитиков бытуют споры: одни утверждают, что «переговоры были близки к успеху», но их сорвал Израиль, а другие, в свою очередь, утверждают, что Трамп и Нетаньяху еще несколько недель назад определили дату атаки на Иран и переговоры были лишь обманным манёвром.

Истина, как известно, лежит где-то посередине – вероятно, американцы давно планировали военную операцию совместно с Израилем, но были готовы её отменить в случае, если Иран согласится с их условиями. А так как шансы достигнуть договоренностей были крайне низки, о чем уже не раз говорилось, военная операция была неизбежной, а поэтому к ней готовились параллельно с переговорами. И после того, как переговоры ни к чему не привели, она началась.

Цели американских и израильских ударов и их эффективность


Атака ВС США и ВС Израиля на Иран началась утром 28 февраля – расчет был на то, чтобы застать иранское руководство врасплох. Центральное командование ВС США заявило, что целью операции «Эпическая ярость» является ликвидация аппарата безопасности иранского режима, а удары наносились по объектам командования и контроля КСИР, системам ПВО, местам запуска ракет и дронов, а также авиабазам. США наносили удары, в том числе ракетами Tomahawk, с кораблей, которые беспрепятственно стягивали на Ближний Восток в последние недели.

Одной из целей атак была и резиденция верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, которая, судя по спутниковым снимкам, была полностью разрушена. Изначально иранские СМИ отрицали, что Али Хаменеи находился в резиденции во время атаки – сообщалось, что его якобы перевезли в какое-то безопасное место.


Эта информация, однако, не подтвердилась – оказалось, что Али Хаменеи действительно находился в своей резиденции во время атаки и погиб. Первым об этом сообщили израильские источники, затем сообщил президент США Дональд Трамп, и лишь затем это официально признали власти Ирана. Были опубликованы даже фото его тела.

Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что были убиты командующий КСИР Ирана Мохаммед Пакпур, глава Минобороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета безопасности Али Шамхани и еще четверо высокопоставленных иранских чиновников, а также четыре члена семьи верховного лидера Ирана, включая дочь и внука.

То есть одной из целей было обезглавливание Ирана путем нанесения ударов по «центрам принятия решений», и в целом этой цели США и Израилю удалось достигнуть.

В связи с началом операции Дональд Трамп выступил с обращением к американцам, в котором заявил, что он «защищает американский народ путем устранения неминуемых угроз со стороны порочной группы очень жестоких, ужасных людей», и напрямую обратился к иранским военным.

Членам Корпуса стражей исламской революции, вооруженных сил и полиции я говорю: вы должны сложить свое оружие и получить полный иммунитет, либо, в противном случае, умереть. Поэтому сложите оружие.

Позднее Трамп также заявил, что у него есть «очень хорошая идея» насчет того, кто станет следующим лидером Ирана.

Таким образом, нет никаких сомнений в том, что изначально целью операции была ликвидация высшего руководства страны и, вероятно, смена режима.

Попутно США и Израиль стремятся добиться того, чтобы Иран больше не представлял военной угрозы, поэтому Израиль ведет охоту за мобильными пусковыми установками иранских баллистических ракет, РЛС, а также атакует объекты, так или иначе связанные с ядерной программой и обогащением урана.


Атакам также подвергся иранский флот – на спутниковых снимках был запечатлен горящий иранский фрегат на базе ВМС Ирана в Конареке после авиаударов ВВС США и Израиля. Впоследствии были опубликованы снимки как минимум двух горящих фрегатов.


Бросается в глаза то, что иранское ПВО оказалось полностью недееспособным – «Томагавки» спокойно пролетали над Тегераном и поражали цели, а работы ПВО даже не было слышно. Кроме того, точно так же, как и во время 12-дневной войны, практически не было видно работу иранской авиации.

Ответные удары Ирана и их эффективность


Вскоре после начала атаки со стороны США и Израиля Иран стал наносить ответные удары, причём большинство из них были нанесены не по Израилю (по нему удары наносились, но они были немногочисленны), а по арабским странам Персидского залива, где находятся военные базы США: Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ. В Бахрейне атаке подвергся центр обслуживания 5-го флота ВМС США, а в Катаре — американская база Аль-Удейд.


Эффективность ударов вызывает вопросы, поскольку большинство американских военных и наиболее ценное оборудование и техника с этих баз были эвакуированы, о чем можно судить по видео, на котором один из жителей Бахрейна заезжает на мотоцикле на базу 5-го флота США, где что-то горит (вероятно, топливо), но оказывается, что там никого нет.

В сети стали распространяться «спутниковые снимки» якобы последствий удара по американскому радару раннего предупреждения в Катаре, на которых он уничтожен, однако этот снимок оказался сгенерированным искусственным интеллектом (ИИ). Это достаточно просто распознать, внимательно посмотрев на предоставленные «снимки» – контуры строений не совпадают, машина на фото «до» и «после» находится практически на том же месте, что и была (что маловероятно).


Арабские страны Персидского залива – особенно Саудовская Аравия и ОАЭ – подверглись достаточно массированным обстрелам со стороны Ирана. Судя по видео, ракеты падали по пятизвездочным отелям и жилым домам. В Саудовской Аравии атакам также подверглись нефтяные объекты.

Как справедливо отмечает канал «Военный осведомитель», Иран сделал ставку не на массированные удары только по территории Израиля, которая защищена мощным ПВО, а и по территории Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании, где располагаются базы США. Но целесообразность подобного решения вызывает вопросы.

С одной стороны, это позволяет иранцам нанести «быстрый урон» сразу нескольким военным объектам США, а не только долго и методично пытаться пробивать израильское ПВО с потенциально слабыми результатами при очень больших затратах ракет, как это уже было ранее. С другой стороны, при сохранении такого подхода ударов «растопыренной пятерней» Иран может не нанести серьезного урона ни Израилю, ни США вовсе, так как вынужден одновременно тратить баллистические ракеты на разные цели, не концентрируя внимания на какой-то одной,
считает «Военный осведомитель».

Действительно, удары по военным базам США было бы целесообразней наносить до того, как американцы вывезли оттуда всё самое ценное и передислоцировали большую часть своих военных.

Вместо этого Иран молчаливо дожидался, пока США спокойно стягивали авиацию и корабли в регион, и эвакуировал свои базы на Ближнем Востоке (зная, что они могут подвергнуться обстрелам), поскольку не имел политической воли для таких ударов, а теперь стал по ним бить.

Конечно, инфраструктуре некоторых американских баз нанесен значительный урон (в частности, американская база в Кувейте, судя по всему, была практически полностью уничтожена), вероятно есть и некоторые потери, потому что какой-то минимальный обслуживающий персонал там оставался, однако пока нет никаких сведений о том, что американцы потеряли хотя бы один корабль и самолет.

Заключение


Итого, подводя итоги первых дней военной операции США и Израиля против Ирана, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, США и Израилю удалось ликвидировать практически всё военно-политическое руководство Ирана, что неминуемо приведёт к смене власти. Режим пока не пал, об этом говорить преждевременно, однако обезглавлен.

Пока неясно, является ли целью США полная смена режима, или их целью является просто замена политической верхушки на более лояльную к американцам, по тому же принципу, что и в Венесуэле. Это станет понятно в ближайшее время.

Во-вторых, США и Израиль имеют полное превосходство в воздухе и наносят удары туда, куда захотят, без какого-либо сопротивления. Ни работы иранской авиации, ни работы иранского ПВО не особо заметно.

Однако при всей успешности американо-израильской операции сомнительно, что войну они смогут выиграть одной лишь воздушной операцией.

Некоторые аналитики и военные блогеры утверждают, что если американцы хотели свергнуть правящий режим Ирана, то им было необходимо атаковать в момент крупнейших иранских протестов, проходивших в декабре-январе.

Возможно, это заявление резонно, однако, как уже отмечалось выше, США на тот момент не были готовы атаковать Иран. А совершать атаку без подготовки было бы опрометчиво. Тем более после Венесуэлы от США теперь ждут быстрых и очевидных результатов. И в январе американцы это обеспечить не могли.

Продолжительность военной операции будет зависеть от многих факторов, но в первую очередь от того, насколько быстро США и Израиль смогут добиться своих целей. Пока что война, в целом, идет успешно для Вашингтона и его главного союзника в регионе, однако если она затянется, это может стать серьезной проблемой для Трампа.
36 комментариев
  1. Дырокол Звание
    Дырокол
    0
    Сегодня, 04:01
    С другой стороны, при сохранении такого подхода ударов «растопыренной пятерней» Иран может не нанести серьезного урона ни Израилю, ни США вовсе, так как вынужден одновременно тратить баллистические ракеты на разные цели, не концентрируя внимания на какой-то одной

    Это говорит о том, что нет никакого четкого плана и действия на уровне истерики "стреляйте во всех". Самая главная ошибка Ирана это не концентрация власти в одних руках, а наоборот создание триумвирата, т.е. одновременно руководят ТРИ! человека! Это в условиях масштабной войны! Лебедь рак и щука из басни в жизнь.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 05:01
      изначально целью операции была ликвидация высшего руководства страны и, вероятно, смена режима.
      Это отработанный и обкатанный сценарий....
      1. tsvetahaki Звание
        tsvetahaki
        +4
        Сегодня, 06:27
        Цитата: Uncle Lee
        изначально целью операции была ликвидация высшего руководства страны и, вероятно, смена режима.
        Это отработанный и обкатанный сценарий....

        Может стоит поучится рабочим вариантам ведения войны? belay
        Подавление ПВО, дезорганизация устранением командиров и ключевых фигур, разгром всего, что можно разбомбить?
        А потом думать - стоит ли вообще вести наземную операцию?
        Но это слишком капиталистический подход.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +3
          Сегодня, 06:35
          Цитата: tsvetahaki
          Может стоит поучится рабочим вариантам ведения войны?
          Подавление ПВО, дезорганизация устранением командиров и ключевых фигур, разгром всего, что можно разбомбить?
          А потом думать - стоит ли вообще вести наземную операцию?

          Полно вам...
          Шурик, это же не наш метод!
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 07:13
        Одной из целью ударов армии США стала школа для девочек младших классов. По ней нанесли удар высокоточной бомбой JDAM радиус отклонения от цели, которой составляет 10-20 метров. По заявлению США промахнулись на 600 метров, что невозможно в принципе. Били именно по школе. Целенаправленно. Убили 165 девочек младших классов. Это было сделано для запугивания иранцев, но вызвало обратную яростную реакцию.
        Это тщательно спланированное военное преступление. А ведь кто-то своими руками вбивал полетное задание и координаты цели. И это в самый первый день войны.
        Очевидно, что цель США в этой войне захватить иранскую нефть, ограбить иранцев, сделать их своими рабами. Израиль уже 30 лет говорит, что завтра Иран сделает атомную бомбу. А бомбы как не было, так и нет. В этом ошибка Ирана. Надо было делать атомную бомбу, как КНДР.
    2. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +4
      Сегодня, 06:15
      Иран выбивает ближние базы, участвующие в атаках на Иран. Как раз логичней и быть не может, как раз планомерное уничтожение. и при этом каждый последующий удар становится все эффективней.
      И еще - США с Азраиловкой УЖЕ на пару выпустили 1000+ Пэтриотов при их производстве 250 в год и исчерпаных предыдущей войной запасах. А Иран даже не начинал расчехлять основные арсеналы. Пока все идет по их сценарию
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 07:14
        Тут весь вопрос в том, на сколько Ирану хватит своих ракет. Все же экономический потенциал США и Ирана не сравнимый. США вполне смогут нарастить производство вооружения, плюс союзники. Иран же один.
        Если ещё США смогут руками арабов начать сухопутную операцию против Ирана, то на сколько хватит того Ирана. Понятно, что арабы не воины, но все же.
        США "сдуются" только, если получат критические потери в людях, но сам Иран вряд-ли сможет такого добиться.
        1. Foggy Dew Звание
          Foggy Dew
          +1
          Сегодня, 07:22
          Да нет, пехоты нет на наземную - у арабских союзников и на хуситов-то не хватило, с ужасающими разгромами, а тут Иран, давно боеготовая страна. А НЕ КОЧЕВЫЕ ПЛЕМЕНА. и ПО АРСЕНАЛАМ иРАН ШЛЕПАЛ ТО, ЧТО ВОЮЕТ, сша - что продается. Дорого и мало
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            0
            Сегодня, 07:28
            Ну на счёт Ирана, как "боеготовой страны" тоже есть вопросы. В той же Сирии в основном "пехотой воевал" Иран против бармалеев. После того, как мы в Сирии "отстранились" все и закончилось...
            Я понимаю, что воевать за свою страну и где-то в Сирии разные вещи, но все же.
            1. Foggy Dew Звание
              Foggy Dew
              0
              Сегодня, 07:29
              Так разница и с противником. В Сирии был. а против Ирана - уже нет даже тех. кто в Сирии были, они там себе страну взяли, в Иран помирать не поедут. Да и в Сирии опять военные не проиграли, а просто разошлись, что там Иран сделает?
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                0
                Сегодня, 07:37
                Согласен с вами, наши военные в Сирии не проиграли, "проиграли" желающие "договорняка" с "партнёрами".
  2. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    +1
    Сегодня, 05:22
    В 1979г в Тегеране было захвачено посольство США. Отомстили.
    Да, причина этой войны не в мести за тот захват, но идея мести
    сидела в американцах.
    Не могла не сидеть.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 07:14
      Цитата: Андрей Крутилин
      В 1979г в Тегеране было захвачено посольство США. Отомстили.
      Да, причина этой войны не в мести за тот захват, но идея мести
      сидела в американцах.
      Не могла не сидеть.

      Причина одна: иранская нефть должна принадлежать США.
      США не бомбят страны, где нет ресурсов.
      1. 3x3zsave Звание
        3x3zsave
        0
        Сегодня, 07:34
        США не бомбят страны, где нет ресурсов.
        Югославия?
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 06:12
    Полная чушь насчет смены власти. Во-первых, в стране правит президент, он не поменялся, во-вторых, аятолы, духовные лидеры. сменялись не раз и вообще без каких-либо перемен видимых, в третьих для смены правительства на лояльное нужны такие настроения внутри Ирана, а там наоборот теперь всплеск антиамериканизма, верхушка поменяется однозначно на более радикальную. Вообще-то УЖЕ - раньше Иран 20 раз предупреждал, а по напрямую не задействованым, типа Кипра и Британии - не бил вообще. Сейчас невозмутимо бьет вообще всех врагов, не оглядываясь на истерики "я же ваш, буржуинский".
    И выполненых США задач ни одной не видно. Удар по резиденции бесцелен, ничего не потеряло руководство, по военным целям - никакого эффекта, видно по ответу Ирана. А вот удравшая после удара Ирана АУГ говорит обо всем
    1. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +2
      Сегодня, 06:32
      Цитата: Foggy Dew
      И выполненых США задач ни одной не видно.

      Что считать их задачей?
      Сдается мне что разрушение промышленности - в первую очередь атомной и ракетной - но и на всякий случай той, что может привести к их возрождению является достаточной целью...
      А что там потом будут делать доведенные до уровня Сирии люди - их не особо интересует.
      Попытки воссоздать промышленость в будущем легко подавляются малыми силами...

      Собственно, после этого пусть остаетсяя армия и КФСИР с автоматами...
      Вопрос - хватит ли бомб и ракет раздолбать все цели?
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +2
        Сегодня, 06:38
        Цитата: tsvetahaki
        Вопрос - хватит ли бомб и ракет раздолбать все цели?

        Там уже можно обычными свободнопадающими бомбами работать. Стереть промышленность в ноль хватит запросто.
        Цитата: tsvetahaki
        Попытки воссоздать промышленость в будущем легко подавляются малыми силами...

        А вы заметили, что нефтянку не трогают?
        1. tsvetahaki Звание
          tsvetahaki
          0
          Сегодня, 06:43
          Цитата: Дырокол
          А вы заметили, что нефтянку не трогают?

          А это очень умный - хоть и очевидный - ход.
          Зачем? Описанный мной вариант - это худший сценарий с малой выгодой. Устранение угрозы без получения особых выгод - вообще, без Иранской нефти США тоже очень хорошо - сами ее продают. Но вот с нефтью Иранской от фирм США - еще лучше.
          А разбомбить там всегда успеют в случае плана "В".
      2. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        0
        Сегодня, 06:42
        Ну и как с промышленностью? Они в прошлый раз хотя бы попытались долбить противобункерными, и то нихрена не попали, что признали сами и официально, начав вот эту войну. А сейчас и попыток нет - лупят по пустыням да по муслимским великомученикам
        1. tsvetahaki Звание
          tsvetahaki
          -2
          Сегодня, 06:51
          Цитата: Foggy Dew
          Они в прошлый раз хотя бы попытались долбить противобункерными, и то нихрена не попали, что признали сами и официально, начав вот эту войну

          Откуда у вас такие странные сведения???
          Они каждый день сейчас дают брифинги, на первом представитель командования показывал результаты 6 предыдущих попаданий, успели и внутрь заглянуть (Иранцы дали кадры) - разрушения и т.д. КОнференцию на английском сам смотрел...
          Так откуда такие странные сведения? ЧТо не попали???

          Да, и сейчас бьют противобункерными (например, В2 тут прилетали с ними) - других марок - по командным центрам.
          1. Foggy Dew Звание
            Foggy Dew
            0
            Сегодня, 06:54
            От верблюда! ЕСЛИ все уничтожили в прошлый раз - откуда опять ядерная угроза от Ирана взялась, ответьте! Ответ: нихрена не уничтожили. А лепить мультики про якобы уничтоженое, завывая при этом, что ничего не уничтожено - это у них обычно, так же и с АУГ, в которую не попали, только она угребла чуть ли не к Перл-Харбору
            1. tsvetahaki Звание
              tsvetahaki
              0
              Сегодня, 06:59
              Цитата: Foggy Dew
              От верблюда!

              Ну если из этих источников... belay
              А если просто задуматься самому - разрушение завода это что? Это называется отсрочкой. Некоторые центрифуги могли быть не поврежденны, можно откопать - как и обогащенный уран.
              Новые центрифуги можно построить. Нефть продается. Заводы работают. Народ и партия едины.
              Понятно на уровне - ну повыше соображалки верблюда, но достаточно просто для усвоения, надеюсь.
              1. Foggy Dew Звание
                Foggy Dew
                +1
                Сегодня, 07:04
                Вы про свою соображалку беспокойтесь, верблюд там ржет. Я уж молчу, что вы с центрифугами дела близко не то что не имели, принципиально не понимаете, что после реального удара центробежные центрифуги идут в утиль, это не стиральная машина, которая, разбалансированая, и то сломается нахрен. А те вообще юстируют, иначе они работать не будут.
                Так что удар вообще ничего не задел, коль промышленность не повреждена. "откопаное" и "работающее" - это для гаражных мастерских, а не для промышленного производства, причем тяжмаша и радиохимии, которую в мире потянет стран - по пальцам 1-2 рук.
                ЧУдная логика - коль нельзя уничтожить атомпром вообще - все равно "откопают" - то надо бомбить! Это где вы такого верблюда нашли, чтоб вам надиктовал?
        2. Dart2027 Звание
          Dart2027
          +1
          Сегодня, 07:06
          Цитата: Foggy Dew
          Ну и как с промышленностью?

          Просто некоторые поклонники США и Израиля стараются придумать объяснение того почему что-то пошло не так и легкой прогулки не получилось.
          1. Foggy Dew Звание
            Foggy Dew
            +1
            Сегодня, 07:13
            Тяжелая у них работа - надо быть вакуумным насосом, чтоб хоть чего-то высосать))) Но видать, именно этому их давно и учили - вот и laughing
      3. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 07:22
        Цитата: tsvetahaki
        Цитата: Foggy Dew
        И выполненых США задач ни одной не видно.

        Что считать их задачей?
        Сдается мне что разрушение промышленности - в первую очередь атомной и ракетной - но и на всякий случай той, что может привести к их возрождению является достаточной целью...
        А что там потом будут делать доведенные до уровня Сирии люди - их не особо интересует.
        Попытки воссоздать промышленость в будущем легко подавляются малыми силами...

        Собственно, после этого пусть остаетсяя армия и КФСИР с автоматами...
        Вопрос - хватит ли бомб и ракет раздолбать все цели?

        А вот у Ирана вполне может хватить Шахедов для уничтожения нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности арабских союзников США, немалую долю в которых имеют американские компании, утопить кучу танкеров и загадить нефтью все арабские курорты. Ущерб будет не меньше триллиона долларов. О процветании стран Персидского залива можно будет забыть. Да и Европа похоронит свою промышленность и полностью ляжет под США. Может это и есть цель Трампа?
  4. Wildcat Звание
    Wildcat
    +1
    Сегодня, 06:41
    ИМХО, смена власти по примеру Венесуэлы не получится, по причине отсутстствия единого центра власти.
    Даже вооруженные силы разделены на части: собственно армия, КСИР и Басидж. Политическая власть тоже распределена между религиозными и условно светскими органами.
    Элиты не смогут, ИМХО, договориться между собой и ситуация будет продолжаться "как есть".

    Вследствие этого, вероятно, будут продолжены удары по ракетной и ядерной программе Ирана. Параллельно по примеру Афганистана, Сирии начнется вооружение оппозиции на земле, с поддержкой ВВС и спецназа.
    Результатом станет де-факто развал Ирана на части, которые мало кому вовне опасны или интересны.
    Жаль.
  5. Штрек Звание
    Штрек
    +1
    Сегодня, 06:49
    Автор

    ... с началом операции Дональд Трамп выступил с обращением к американцам ..... и напрямую обратился к иранским военным.

    Членам Корпуса стражей исламской революции, вооруженных сил и полиции я говорю: вы должны сложить свое оружие и получить полный иммунитет, либо, в противном случае, умереть. Поэтому сложите оружие.



    Напомнило обращение В.Путина к командованию ВСУ в феврале 2022 года : " берите власть в свои руки ..! "
    Интересно , станет ли для КСИР это предложение Трампа более заманчивым ??! .... :))
  6. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 06:52
    Прикольно. но сегодняшнего утра. куча статей, как иранцы выносят базы, технку. И вдруг поворот на 180.
  7. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 06:54
    Выводы делать абсолютно преждевременно.
    Судя по всему, США увязли в этой операции, дальше им придётся на выбор:
    - не забывая об уничтожении командования и пусковых установок поражать инфраструктуру электроснабжения, водоснабжения, мостовые переходы, брать под контроль зону Ормузского пролива (а это десантная и сухопутная операция), создавать на оккупированной территории марионеточное правительство и т.д.;
    - искать быстрый выход из создавшегося тупика, нанося удары престижа для маскировки провала операции в глазах американцев.
    Что касается Ирана, то имеет смысл организации серьёзной игры с целью привлечения Китая в качестве поставщика вооружений, специалистов, а так же, возможно, и организации командования на ТВД. Но это осуществимо только при твёрдом удержании власти правящей Верхушкой Ирана, что в перспективе выглядит сомнительно.
    1. Штрек Звание
      Штрек
      0
      Сегодня, 07:48
      Цитата: Виктор Ленинградец
      Выводы делать абсолютно преждевременно......


      Верно , всё будет зависеть от сроков проведения операции . Если закончится быстро , то блестящая победа Трампа , а если затянется .... по типу российско-украинской , то это может превратить весь регион в АД ....
      США уничтожая руководство Ирана хочет поменять политический режим . Иран ракетными ударами собирается привести регион в состояние кризиса ,нестабильности , ну и заодно поднять цены на энергоносители , дестабилизируя мировую экономику , накануне важных для Трампа выборов в конгресс ...
      Если эти обмены ударами затянутся , то это может стать прелюдией и к мировой войне ...
  8. Dart2027 Звание
    Dart2027
    0
    Сегодня, 07:02
    однако пока нет никаких сведений о том, что американцы потеряли хотя бы один корабль и самолет
    Про самолеты уже писали.
  9. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +1
    Сегодня, 07:13
    Особо стоит вопрос о применении сторонами конфликта ЯО. США и Израиль - собственного в соответствии с поставленной задачей, Иран - в качестве прокси Китая (Ну вряд ли России). Не исключена и ядерная провокация со стороны Израиля (самообстрел Димоны, например).
    России имеетсмысл занять в этом вопросе активную позицию, а не высиживать непонятно что.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 07:32
      Сомнительно, что мы займем "активную позицию" в иранском вопросе, "дежурные озабоченности" не в счёт.
      Нас просто не поймут "уважаемые партнёры", с чего бы это вдруг. hi
  10. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 07:47
    Цитата: tsvetahaki
    Цитата: Uncle Lee
    изначально целью операции была ликвидация высшего руководства страны и, вероятно, смена режима.
    Это отработанный и обкатанный сценарий....

    Может стоит поучится рабочим вариантам ведения войны? belay
    Подавление ПВО, дезорганизация устранением командиров и ключевых фигур, разгром всего, что можно разбомбить?
    А потом думать - стоит ли вообще вести наземную операцию?
    Но это слишком капиталистический подход.

    В таком случае высокопоставленные генералы должны иметь смелость рассказать о реальном состоянии армии и флота. А учитывая сколько замы Шойгу украли рассказать не было ни у кого желания. Лучше и дальше участвовать в танковых биатлонах и вешать себе медали за многократное взятие Пальмиры.
  11. Велизарий Звание
    Велизарий
    0
    Сегодня, 07:48
    С правовой точки зрения это чистая агрессия против суверенного государства. Оправдания в стиле -режим аятолл не признает право Израиля на существование и ведет с ними войну допустимы в отношении Израиля,но не в отношении США. Полный откат к праву сильного выглядит соблазнительным с точки зрения того у кого сила есть ,но на деле еще создаст США массу трудностей ( вероятно следующей администрации придется валить все на "безумного Донни")
    С военной точки зрения соглашусь в автором -стратегия Ирана атаковать всех подряд соседей у которых есть базы США и давить на экономические последствия войны, ни к чему кроме еще большей вражды этих соседей не приведет.. Но после потери "оси сопротивления" в 2021-2025 годах за аятолл похоже просто невозможно предложить разумный план.
    Самое сложное с политической часть. Какова вообще цель войны ? Для того, чтобы заключить более выгодную сделку по ракетной программе Ирана не надо было выносить все политическое руководство, если же оно уничтожается,то целью может быть только смена политического режима. Это разумно,но почему тогда не атаковали в январе во время восстания ? Предположим-были не готовы. Но смена власти (тем более в такой страны как Иран где аятоллы хоть и изуверы,но связанны со своей страной) должна опираться на какие-то организованные структуры внутри Ирана, имеющие свои идеи и поддержку внутри страны. Даже того же сына шаха нужно как-то катапультировать в Иран обеспечить охрану и военную поддержку и.т.д. Официальный план Трампа- давайте мы все разбомбим и потом народ Ирана выйдет на улицы и сам возьмет власть- это читая демагогия.
    В итоге,базовый сценарий сейчас- режим аятолл сохраняется,просто вынужден будет заключить сделку с США-Израилем. Но для Трампа это будет уже поражением.
    Второй по вероятности сценарий-гражданская война и хаос в Иране.