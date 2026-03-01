Иран атаковал базы с немецкими военными, поражены РЛС и хранилище топлива

19 151 76
Иран атаковал базы с немецкими военными, поражены РЛС и хранилище топлива

Обмен ударами между Израилем и США с одной стороны и Ираном с другой продолжается. Иранские источники пишут о том, что противник провёл атаку на государственное телевидение Ирана, которое активно освещает текущие события и через которое совсем недавно было объявлено о потере 560 американских военных. По состоянию на текущий момент времени госТВ Ирана продолжает работу.

Эксперты оценивают этот удар как военную попытку повлиять на иранскую информационную повестку. Является ли репортаж со словами о 560 погибших американских военных правдивым или это часть информационной войны, в любом случае для Вашингтона крайне опасно, если такая информация дойдёт до рядовых избирателей. Ведь даже если потери США составили вдвое-втрое меньше, чем об этом говорят в Тегеране, всё равно это потери всего лишь за сутки-двое, а сколько ещё суток операция будет продолжаться?



Одновременно с этим немецкие СМИ публикуют заявления о том, что Иран атаковал военные базы в Иордании и иракском Эрбиле, где находятся военнослужащие Бундесвера. В немецкой информационной интерпретации, как и вчера у американцев, «пострадавших нет». Насколько это соответствует действительности, пока открытый вопрос. Однако уже достоверно известно, что база в Эрбиле получила значительные повреждения, среди которых – повреждение топливного хранилища, обеспечивающего натовскую боевую авиацию. В Эрбиле ударом уничтожена пусковая установка ЗРК.



В Иордании, по последним данным, поражена РЛС системы ПВО, что лишний раз подтверждает данные о том, что целью Ирана является в том числе уничтожение буферной ПВО – системы противовоздушной обороны, используемой в той же Иордании с целью перехвата иранских ракет и БПЛА, летящих на Израиль.

На этом фоне WSJ пишет, что США и Израиль спешат нанести непоправимый ущерб ракетной программе Ирана - до того, как истощится их собственный арсенал противоракет.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +16
    Вчера, 21:16
    Вот уж я поржал то, фрицы опять попали
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +17
      Вчера, 21:39
      Михаил-Иванов
      Сегодня, 21:16
      Вот уж я поржал то, фрицы опять попали

      hi Гитлер = Мерц, капут! am
      Фрицы, gehen nach hause am
      Победы иранскому народу над сионистами и пингвинами am
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +9
        Вчера, 21:54
        Как там пятая статья НАТО поживает/)))
        Вообще интересно, что фрицы там делали...
        А Мерц утром кудахтал что не допустит нападений на матрасов и евреев в Германии, а тут вышло вот оно че Михалыч)))
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +8
          Вчера, 22:13
          Михаил-Иванов
          Сегодня, 21:54
          А Мерц утром кудахтал что не допустит нападений на матрасов и евреев в Германии, а тут вышло вот оно че Михалыч)))

          hi Янки никогда не отличались порядочностью и переживанием за своих союзников и партнёров.
          Паническое бегство из Афганистана показало позор и трусость матрасников.
          А хранением своего ЯО в гейропе эти хитро опые пингвины создают угрозу, надеясь отсидеться за Атлантической лужей.
          Работа 5-й статьи показала себя во время COVID-19, когда каждый сам за себя.
          Также будет и во время военной угрозы, что необходимо учитывать нашим политикам при шантаже и эскалации от врагов.
        2. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          +9
          Вчера, 22:15
          Тут у гейропейцев промашка вышла по позиции Ирана. Они взяли да шарахнули по сателлитам Израиля.
          Теперь у них началась паника.
          Урсула фон дер Ляйен в соцсети X:
          "В связи с текущей ситуацией в Иране я созываю в понедельник специальное заседание по вопросам безопасности. Для региональной безопасности и стабильности чрезвычайно важно, чтобы не было дальнейшей эскалации посредством необоснованных нападений Ирана на своих партнеров в регионе".
          Оказывается Иран необоснованно напал на тех кто напал на него. ДБЛ БЛ
          1. bondov
            bondov
            +4
            Вчера, 22:28
            ну кАнеШнА, кАнеШнА
            Иран необоснованно напал на тех кто напал на него. ДБЛ БЛ
            ведь Иранцы обязаны сдать свои ракеты и прекратить их производство, чтобы их могли убивать безнаказанно и без сопротивления.., а вы что думали???
        3. Ныробский Звание
          Ныробский
          +2
          Вчера, 22:20
          Цитата: Михаил-Иванов
          Как там пятая статья НАТО поживает/)))
          Вообще интересно, что фрицы там делали...
          А Мерц утром кудахтал что не допустит нападений на матрасов и евреев в Германии, а тут вышло вот оно че Михалыч)))

          Пятую статью тут при всём желании подтянуть не получится так как люлей им отгрузили за пределами государства т.е.нападения на страну являющуюся членом НАТО не было.
          Вчера немцы с французами решили отправить свои самолёты в помощь матрасам и евреям, для участия в перехвате иранских ракет и шахидов, а сегодня, и те и другие, уже наловили лещей.
          "Сеня, рыбалка будет такая, что ты забудешь обо всем на свете!!!"(к/ф Бриллиантовая рука")
        4. HMR333 Звание
          HMR333
          0
          Сегодня, 00:38
          Ну их 5 статья по идее если на них кто то нападет а если они то она не работает!
    2. Комментарий был удален.
    3. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +3
      Вчера, 21:57
      Цитата: Михаил-Иванов
      фрицы опять попали

      О ! Я...я ! Даст ист Фантастиш ! bully
  2. Попуас Звание
    Попуас
    +23
    Вчера, 21:20
    Иран всем на орехи раздаёт... soldier мужчины hi
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +23
      Вчера, 21:28
      Вот это я понимаю война за которую не грех вписаться. Не то что СВО где верхушку бандеровцев холят и лелеять так,что за 4 года ни кто из них не только не пострадали, но и стали миллиардерами, а некоторые, особо охреневшие, сбежали в Израиль.
      Может все таки бахнем am
      1. Ильнур Звание
        Ильнур
        +12
        Вчера, 21:36
        где верхушку бандеровцев холят и лелеять так,что за 4 года все из не только не пострадали

        еврейское лобби во власти России в действии, или не желание ссориться с "партнёрами", или оба сразу...
      2. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        +13
        Вчера, 21:46
        Цитата: Vitaly_pvo
        Может все таки бахнем
        Передать им калибров и гераней, ответка за атакамсы, скальпели и шторм шедоу так сказать. Персы хоть базы разбомбят западных партнеров, в отместку, по полной - без всяких жестов доброй воли
        1. vadson Звание
          vadson
          +3
          Вчера, 21:53
          Цитата: Стирбьорн
          Цитата: Vitaly_pvo
          Может все таки бахнем
          Передать им калибров и гераней, ответка за атакамсы, скальпели и шторм шедоу так сказать. Персы хоть базы разбомбят западных партнеров, в отместку, по полной - без всяких жестов доброй воли
          корейцы копии искандеров могут подкинуть, а киты целеуказанием поделиться
        2. парсек Звание
          парсек
          -1
          Вчера, 22:06
          Кто передаст? Воевать против своих? Забыли самолёт ДРЛО над Средиземным морем? Пешкова забыли? Вагнеров на марше забыли? Асада забыли? На нашем месте амеры сделали бы государство под своим протекторатом, а мы все сдали. А они добились своего, теперь это их протекторат, хотя по кужегетучу, мы всех победили
      3. roosei Звание
        roosei
        -1
        Вчера, 21:52
        Ну чт о вы, мы же лыцари в белых перчат ках! к томсу же, Трамп не велел наркофюрера и его подручных трогать.
      4. pexotinec Звание
        pexotinec
        +7
        Вчера, 21:58
        Когда детки наших депутатов и членов правительства вернутся на Родину, может и жахнем. А пока ни у кого яиц нет жахнуть. Наверное все уже подзабыл как дочь господина Пескова живя во Франции помоями обливала свою Родину. И где эта девочка сейчас? Если ей должность не поменяли, то стала помощником у кого-то в Правительстве. Вот так . Так что и дальше будем за это миротворство с окраиной платить кровью наших солдат и жизнями жителей приграничных регионов.
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Вчера, 21:21
    понеслась душа в рай, ноги в милицию
  4. ДАА УЖ Звание
    ДАА УЖ
    +15
    Вчера, 21:22
    Ну вот ,видите ничего страшного не случилось.,получили фрицы по сусалам и ничего.Совсем мы разбаловали их своими не подкреплёнными обещаниями не сбывшимися.
  5. d.zacharith Звание
    d.zacharith
    +4
    Вчера, 21:22
    Третья мировая весна!!!
  6. Mike777 Звание
    Mike777
    +4
    Вчера, 21:25
    Iran should not back down, the Achilles of Washington is long war, don't let them detect cease fire, plan and attack, don't waste a lot of missiles just because of propaganda, prepare for long war
  7. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +8
    Вчера, 21:25
    Вот это называется войной без "белых перчаток" - вредишь, так получи, хоть ты француз, хоть немец. Кстати, про немцев в Иордании я и не слышал до этого, этим-то чего не сиделось дома.
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +10
    Вчера, 21:27
    А что, так можно? Может по Жевуву отбомбимся геранями и калибрами с кинжалами? Да и база ПРО определенно вид портит
    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      +5
      Вчера, 21:33
      Кому можно, а кто-то считает, что мы же не такие....
    2. парсек Звание
      парсек
      +8
      Вчера, 21:41
      Не,не, не наши методы, мы лучше немчуру из ледового плена освобождать кинемся, а наше судно голландцы арестуют, высшая степень дипломатии, панимаеш?
  9. sdivt Звание
    sdivt
    +9
    Вчера, 21:29
    США и Израиль спешат нанести непоправимый ущерб ракетной программе Ирана - до того, как истощится их собственный арсенал противоракет

    Очень надеюсь, что Иран создал необходимые для такого случая количества ракет и беспилотников. Когда воюешь сразу против всех - запасы имеют свойство заканчиваться очень быстро
    И ещё больше надеюсь, что запасы у противников закончатся раньше
    1. bondov
      bondov
      +5
      Вчера, 21:34
      Соединенные Штаты стремятся завершить военные действия против Ирана до того, как иссякнут запасы боеприпасов, сообщает в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц и экспертов.
      Эксперты считают, что арсенал расходуется быстрее, чем США успевают его пополнять. Китай же, как писало ВО, следит за ситуацией и считает американские ракеты и противоракеты, как только зафиксируется сбой в системах ПВО США и евреев, то можно ожидать нападения на Тайвань... так или иначе, но иудео-протестанты заплатят по счетам...
      1. bondov
        bondov
        +4
        Вчера, 22:04
        Новое руководство Ирана предложило США вступить в переговоры, сообщил The Atlantic американский президент Дональд Трамп. Но еврейская газета Йедиот Ахронот сообщает, что это Трамп связался с Ираном через Италию и предложил идею прекращения огня... еврейская газета, конечно, ближе к истине - Трамп не любит долгих войн и, похоже, боеприпасов не так много - уже сказывается их недостаток, и вообще Трамп говорил, что война будет длиться аж 4 дня...
        1. Andobor Звание
          Andobor
          +3
          Вчера, 22:09
          Цитата: bondov
          Трамп не любит долгих войн и, похоже, боеприпасов не так много - уже сказывается их недостаток

          Отползает Трамп, пытаясь сохранить морду лица.
          1. bondov
            bondov
            0
            Вчера, 22:13
            Отползает Трамп, пытаясь сохранить морду лица.
            хорошо, если так...
          2. bondov
            bondov
            +1
            Вчера, 22:42
            один аятолла в Иране объявил джихад, вероятно, еще и поэтому трамп забеспокоился - Ирак и Пакистан сотрясают антиамериканские протесты, много жертв... это уже не остановить - морду бить будут... а он - трамп -
            только 4 дня надеялся воевать...
        2. KCA Звание
          KCA
          -1
          Вчера, 22:32
          Какое новое руководство? Религиозного лидера ещё не назначили, а президент жив здоров и при исполнении
          1. bondov
            bondov
            +3
            Вчера, 22:34
            Аятолла Арафи назначен временным верховным лидером Ирана
            1. KCA Звание
              KCA
              -3
              Вчера, 22:41
              Именно что ВРИО, а нового выбирать будут голосованием, сомневаюсь что у ВРИО достаточно полномочий на такие важные решения, если и будут решать, то коллегиально, советом муфтиев, или как у них там
              1. bondov
                bondov
                +1
                Вчера, 22:44
                так все-равно полноценный и легитимный лидер до выборов как ни крути
          2. Овсиговец Звание
            Овсиговец
            +1
            Вчера, 23:15
            Аятолла это должность и Верховный аятолла выбирается советом аятолл)))) и соответственно у них есть процедура заместительства...... Рекомендую поглубже поинтересоваться)))) Это как обезглавить католическую церковь..... Невозможно
        3. тоже-врач Звание
          тоже-врач
          +2
          Вчера, 23:41
          Прекращение огня с амерами? Чтобы они, накопив ракет, снова напали? Самоубийцы в новом руководстве Ирана объявились?

          Только мирный договор со снятием всех санкций может что-то гарантировать. И то не точно!
          1. bondov
            bondov
            0
            Вчера, 23:43
            но это же еврейские и западные данные - обратите на это внимание
            1. тоже-врач Звание
              тоже-врач
              0
              Вчера, 23:51
              Намекаете, что это деза для деморализации иранцев? дескать, зачем воевать если начальство опять всё сдаст?
              1. bondov
                bondov
                +2
                Вчера, 23:59
                трамп говорил, что война 4 дня продлится, выходит, что по его мнению дело уже к концу идет... у Ирана же может быть иное мнение
      2. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        0
        Вчера, 22:07
        Цитата: bondov
        Соединенные Штаты стремятся завершить военные действия против Ирана до того, как иссякнут запасы боеприпасов, сообщает в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц и экспертов.
        Эксперты считают, что арсенал расходуется быстрее, чем США успевают его пополнять. Китай же, как писало ВО, следит за ситуацией и считает американские ракеты и противоракеты, как только зафиксируется сбой в системах ПВО США и евреев, то можно ожидать нападения на Тайвань... так или иначе, но иудео-протестанты заплатят по счетам...

        Эти терпилы слились из Венесуэлы, теперь их выкидывают из Ирана..
        О каком Тайване Вы говорите?
        Попросят красные фломастеры у Кремля. На большее не способны. Кто их только не гнобил, и никакого сопротивления. Сейчас имеют большую армию без боевого опыта. А толку? Так же размотают. Особенно учитывая их идеологию "Искусства войны":Сидеть и не отсвечивать. Что они с успехом и делают.
        1. bondov
          bondov
          +2
          Вчера, 22:11
          в корейскую китайцы гнали американцев без перерыва 100 км..., а может и все 200 - точно не помню, но не менее 100
        2. Вадим С Звание
          Вадим С
          0
          Вчера, 22:27
          Полностью согласен, те еще вояки, не будут они нигде впрягаться, "обезьяна все сидит на берегу и ждет труп враг", пока враг не подойдет сзади и не надаёт по щам
          И да они мне в корпусе внешнего харда прислали кусочек металла и подобие флешки, чтоб не сразу лажу раскусил. Поганая нация
    2. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +2
      Вчера, 21:48
      Цитата: sdivt
      Когда воюешь сразу против всех - запасы имеют свойство заканчиваться очень быстро
      надежда что Китай подбросит..если Иран сменит власть, они останутся без нефти и газа. С Венесуэлой уже прокатили их
    3. сивый Звание
      сивый
      +4
      Вчера, 22:00
      Здравствуйте.Мы можем помочь хотя бы Геранями,спутниковой разведкой и наведением.
  10. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    +13
    Вчера, 21:30
    Вспомнились Уральские пельмени, когда персонаж Соколова спрашивал: "А чё, так можно было чтоли?" Оказывается можно, причем на следующий же день, а не спустя четыре года всё сопли жевать.
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      +6
      Вчера, 21:39
      а не спустя четыре года всё сопли жевать

      Сейчас вам минусов накидают, которым критика действия власти не нравится...
      1. Ivan_Sergeev Звание
        Ivan_Sergeev
        +1
        Вчера, 22:11
        Да тут реально сборная ботов из главной парламентской партии страны сидит.
        1. Ильнур Звание
          Ильнур
          0
          Вчера, 22:13
          Да тут реально сборная ботов из главной парламентской партии страны сидим.

          Согласен, пишешь, что белое - это белое, ан нет, минусов накидают поклонники "культа" личности и едим России...
          1. Кулл90 Звание
            Кулл90
            0
            Вчера, 23:15
            для людей поддерживающих запад и сша : иммигрант и оппозиционер Грег Желудов, которому на момент переезда в США было 35 лет. Решив использовать службу в американской армии в качестве стартового толчка в карьере, Желудов завербовался и прибыл в учебную часть в Форт-Беннинге в штате Джорджия, а через две недели он подвергся групповому изнасилованию сослуживцев в казарме.
            1. Ильнур Звание
              Ильнур
              0
              Сегодня, 00:45
              для людей поддерживающих запад и сша

              Это мне адресовали? С какого бодуна вы это взяли, и зачем мне знать про какого то грега?
              Проспись, потом прочитай что написал, потом будешь писать...
    2. Николай А. Шадов Звание
      Николай А. Шадов
      0
      Вчера, 23:59
      А мессир не желает вспомнить недавний ирано-израильский конфликт? В указанный период там все перечисленные базы были? Были. Те же американцы-британцы помогали Израилю? Еще как. Были иранские удары по базам США? Аж целый один. В конце конфликта. Так что не торопимся с цитатами. Сейчас у Ирана просто выбора "бить или не бить" нет.
      И да, бьют они по тем, кто с ними или уже вступил в конфликт, или неминуемо вступит. Так что параллель с нами тем более не актуальна, ибо мы в прямой конфликт с НАТО еще, слава Богу, не вступали.
  11. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +5
    Вчера, 21:32
    что США и Израиль спешат нанести непоправимый ущерб ракетной программе Ирана - до того, как истощится их собственный арсенал противоракет.

    А, что ж тогда другу-Зе подкидывать будут для "отражения русской агрессии"?
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +4
      Вчера, 21:37
      Цитата: Васян1971
      что ж тогда другу-Зе подкидывать будут для "отражения русской агрессии"?

      Так давно же это скинули на Европу
      Зеленский же постоянно говорит, что он - щит Европы? Вот пусть и латают свой щит
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +4
        Вчера, 21:39
        Цитата: sdivt
        Так давно же это скинули на Европу

        Скинули. Но ракеты для "пэтриотов", да и сами комплексы откуда берутся?
  12. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    +10
    Вчера, 21:35
    Самое время долбануть орешниками по аэропорту Люблина в Польше, логистическому центру, через который переправляют вооружение недорейху. Хрен кто рыпнется после Ирана.
    1. KCA Звание
      KCA
      0
      Вчера, 22:37
      БРСД РС-26 над европой может вызвать весьма неоднозначную реакцию, концепция ответно-встречного удара не только у нас прописана
      1. MetalDesign Звание
        MetalDesign
        +2
        Вчера, 23:02
        Цитата: KCA
        БРСД РС-26 над европой может вызвать весьма неоднозначную реакцию, концепция ответно-встречного удара не только у нас прописана
        Кто будет наностть этот ответно-встречный удар? Пшеки? Может хранцузы с бюргерами? Не? Наверное америкосы впишутся за поляков, что бы получить гиперзвуковой термоядерный удар по своей территории, да?
        1. KCA Звание
          KCA
          0
          Вчера, 23:09
          Англия/Франция/ФРГ, может ещё у кого ТЯО разместят, желающих много
          1. MetalDesign Звание
            MetalDesign
            +2
            Вчера, 23:22
            Цитата: KCA
            Англия/Франция/ФРГ, может ещё у кого ТЯО разместят, желающих много
            Не смеши, своя рубашка ближе к телу. Польшу уже кидали франуузы с англичанами. Напомнить 1 сентября 1939 года? А ведь у них был подписан пакт об общей обороне. Ничего не напоминает, например 5 стятью устава НАТО? Дураков нет, как и желающих получить ответный ядерный удар по своей территории после которого не останется ничего.
  13. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Вчера, 21:36
    Надеюсь персы поднакопили ракет с Геранями. Создается впечатление, что на военных базах, до которых иранцы дотянулись, отсутствует ПВО или оно никакое. В пентагонах и в израильских разведках об этом знали. Красивая подстава.
    1. al3x Звание
      al3x
      +4
      Вчера, 21:47
      Герани это у нас, у них Шахеды. А вот то, что наши опыт модернизации Гераней передали очень бы хотелось верить.
  14. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +2
    Вчера, 21:38
    Китай конечно не ламонется помогать а вот что скажет дядя ЫН ...ну не только же ему на украинцах испытывать свои ракеты а так по трансибу да трохи по морю Каспийскому ...
  15. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Вчера, 21:50
    А где знаменитая иорданская принцесса в кабине истребителя, сбивающая ирансеие ракеты?
    Ну чтоб иорданцы не спрашивали "а нс за шо?".
  16. Горизонт Звание
    Горизонт
    +3
    Вчера, 22:08
    Пока одни лозунги, при чем с обоих сторон конфликта. Четкой картины и данных о потерях и ущербе нет. Думаю, что Ирану здорово досталось. Кроме гибели ряда высших руководителей наверняка большие потери понесла и армия.
    Но и американцы тремя убитыми вряд ли отделались. В общем пока туман.
    Иранцам сил в борьбе за свою страну.🇮🇷🇮🇷🇮🇷
  17. alexleony Звание
    alexleony
    0
    Вчера, 22:32
    Потерь нет, есть только пропавшие без вести или дезертиры.
  18. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Вчера, 22:32
    Попускают ракеты ещё неделю туда и сюда, и успокоятся, как и в прошлый раз bully
  19. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Вчера, 22:46
    Это все хорошо, лохлам достанется меньше ракет для патриотов.
  20. Старина Хэнк Звание
    Старина Хэнк
    +2
    Вчера, 23:02
    Хайфа принимает иранскую баллистику. Более 5 ракет уже в цель.
    Ракетный удар по Израилю продолжается. ПВО Железного купола и авиация коалиции работает на перехват. КПД порядка 65%. Расход ракет ЗРК критический.
    https://t.me/condottieros/16400
  21. Snoop Звание
    Snoop
    +2
    Вчера, 23:20
    Иранцы поняли видать, что в конечном итоге их задавят. Соберут коалицию, как всегда. А союзников у него нет. Россия? Не смешите, она лезть в этот конфликт не будет. Скорее наши нувориши молча будут собирать сливки на поднятии цен на нефть и газ. Китай? Только если без палева будет поставлять вооружение и то хлеб. Вот и пустились иранцы во все тяжкие. Напоследок всем по оплеухе пораздавать... если финал будет более положительным для Ирана, то я буду только рад, но...как-то с трудом верится.
    1. тоже-врач Звание
      тоже-врач
      +2
      Вчера, 23:32
      Ну почему же. Если бы у нас было национальное правительство, то оно могло бы поддержать Иран запретом на экспорт нефти по цене ниже 200 долларов за баррель. Любой стране и любому контрагенту. Даже белоруссии и Китаю. Запад может нам ограничивать максимальную цену? Давайте и мы ограничим минимальную. Сорвём, сколько сможем, пока нам краник окончательно не перекрыли.
      Всё равно перекроют, сколько мы ноги не раздвигай. А так хоть заработаем напоследок.
      1. Snoop Звание
        Snoop
        +2
        Вчера, 23:35
        Новости не смотрел? Россия согласилась принять меры, чтобы не допустить повышения цен - исполнят решение ОПЕК. Даже заработать боятся))) Куда там лезть туда. Да и заработаем не мы с вами, а они. Толку то. Что у них на счетах пару лямов образуется мне не холодно и не тепло.
        1. тоже-врач Звание
          тоже-врач
          +1
          Вчера, 23:49
          ну, я и не сомневался. Наш под козырёк берёт, даже и для вида не торгуется. Рыцарь блин, как Николашка.
          Поучился бы у Луки, как тот на все нормы права плюёт, чтобы копеечку стране урвать.
  22. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +2
    Вчера, 23:27
    Правильно Иран делает. неважно чьё хранилище топлива и в какой стране оно расположено, если из него заправляются самолёты, бомбящие Иран. А мы даже бескидский тоннель бомбить боимся. "невинные пострадают"...
  23. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 00:16
    Иранские источники пишут о том, что противник провёл атаку на государственное телевидение Ирана

    А почему мы до сих пор нацистский марафон на Украине не закрыли окончательно?
  24. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 00:19
    США и Израиль спешат нанести непоправимый ущерб ракетной программе Ирана - до того, как истощится их собственный арсенал противоракет.

    Может киевский клоун им противоракет подкинет, они ведь ему сколько их поставили. laughing