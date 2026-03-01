Иран атаковал базы с немецкими военными, поражены РЛС и хранилище топлива
Обмен ударами между Израилем и США с одной стороны и Ираном с другой продолжается. Иранские источники пишут о том, что противник провёл атаку на государственное телевидение Ирана, которое активно освещает текущие события и через которое совсем недавно было объявлено о потере 560 американских военных. По состоянию на текущий момент времени госТВ Ирана продолжает работу.
Эксперты оценивают этот удар как военную попытку повлиять на иранскую информационную повестку. Является ли репортаж со словами о 560 погибших американских военных правдивым или это часть информационной войны, в любом случае для Вашингтона крайне опасно, если такая информация дойдёт до рядовых избирателей. Ведь даже если потери США составили вдвое-втрое меньше, чем об этом говорят в Тегеране, всё равно это потери всего лишь за сутки-двое, а сколько ещё суток операция будет продолжаться?
Одновременно с этим немецкие СМИ публикуют заявления о том, что Иран атаковал военные базы в Иордании и иракском Эрбиле, где находятся военнослужащие Бундесвера. В немецкой информационной интерпретации, как и вчера у американцев, «пострадавших нет». Насколько это соответствует действительности, пока открытый вопрос. Однако уже достоверно известно, что база в Эрбиле получила значительные повреждения, среди которых – повреждение топливного хранилища, обеспечивающего натовскую боевую авиацию. В Эрбиле ударом уничтожена пусковая установка ЗРК.
В Иордании, по последним данным, поражена РЛС системы ПВО, что лишний раз подтверждает данные о том, что целью Ирана является в том числе уничтожение буферной ПВО – системы противовоздушной обороны, используемой в той же Иордании с целью перехвата иранских ракет и БПЛА, летящих на Израиль.
На этом фоне WSJ пишет, что США и Израиль спешат нанести непоправимый ущерб ракетной программе Ирана - до того, как истощится их собственный арсенал противоракет.
