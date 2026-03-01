Иран заявил о ликвидации группы офицеров ЦРУ в Дубае
Информационная служба Tasnim сообщает о том, что одной из целей атак на Дубай стало представительство Центрального разведывательного управления США на Ближнем Востоке. По утверждению иранского источника, в результате ракетного удара по этому объекту, а сам удар был нанесён вчера вечером, были ликвидированы шесть офицеров ЦРУ.
Другие иранские источники добавляют, что сотрудники ЦРУ в Дубае занимались разработкой и планированием операции против Исламской Республике, в том числе по использованию внутрииранской оппозиции для попытки захвата власти на фоне продолжающихся бомбардировок иранских городов.
Американская сторона, по понятным причинам, такого рода заявление не комментирует.
В целом же и сам Дубай, и ОАЭ в целом, на Ближнем Востоке облюбованы спецслужбами самых разных стран мира. Причина в том, что в том же Дубае пересекаются политические и экономические интересы не только региональных, но и крупных мировых игроков. Также наличие официальных или неофициальных представительств спецслужб в ОАЭ – это, в том или иной степени, коммуникационный хаб в Ближневосточном регионе, где разворачивается противостояние с Ираном.
По понятным причинам, в ОАЭ активно действуют и спецслужбы Израиля. В том числе и поэтому Иран превратил атаки на объекты в этой стране в систематические и непрекращающиеся.
