Иран заявил о ликвидации группы офицеров ЦРУ в Дубае

Информационная служба Tasnim сообщает о том, что одной из целей атак на Дубай стало представительство Центрального разведывательного управления США на Ближнем Востоке. По утверждению иранского источника, в результате ракетного удара по этому объекту, а сам удар был нанесён вчера вечером, были ликвидированы шесть офицеров ЦРУ.

Другие иранские источники добавляют, что сотрудники ЦРУ в Дубае занимались разработкой и планированием операции против Исламской Республике, в том числе по использованию внутрииранской оппозиции для попытки захвата власти на фоне продолжающихся бомбардировок иранских городов.



Американская сторона, по понятным причинам, такого рода заявление не комментирует.

В целом же и сам Дубай, и ОАЭ в целом, на Ближнем Востоке облюбованы спецслужбами самых разных стран мира. Причина в том, что в том же Дубае пересекаются политические и экономические интересы не только региональных, но и крупных мировых игроков. Также наличие официальных или неофициальных представительств спецслужб в ОАЭ – это, в том или иной степени, коммуникационный хаб в Ближневосточном регионе, где разворачивается противостояние с Ираном.

По понятным причинам, в ОАЭ активно действуют и спецслужбы Израиля. В том числе и поэтому Иран превратил атаки на объекты в этой стране в систематические и непрекращающиеся.
  1. Комментарий был удален.
  2. 5.11 Звание
    5.11
    +24
    Вчера, 21:39
    Факт попадания по гостиницам был ,так что возможно правда .
    Надеюсь ,что правда .
    Эти мерзкие личности , несут больше всего ответственность , за гибель мирных людей по всему миру .
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +8
      Вчера, 21:48
      Видео есть с ударом по штаб квартире ЦРУ
      1. Фразах Звание
        Фразах
        +2
        Вчера, 23:33
        Да, там вывеска была с неоновой подсветкой и указатели на обочине.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Вчера, 22:52
      5.11
      Сегодня, 21:39
      Эти мерзкие личности , несут больше всего ответственность , за гибель мирных людей по всему миру .

      hi Похоже, ЦРУ рулят наркокартелями не только в Карибском бассейне, но и Восточном полушарии.
      Так следует и записать - в целях предупреждения терроризма и борьбы с наркокартелями на БВ замочили гнойник ЦРУ с доказательствами - на экстренном заседании СБ ООН продемонстрировать пробирку с белым порошком. am
      1. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        +3
        Вчера, 23:14
        Они везде где террористы, войны и фашизм, без них не бывает.
  3. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +19
    Вчера, 21:39
    Надеюсь подтвердится информация. Надо иранцами подключать свои прокси силы, которых у них в регионе достаточно. Чтобы у евреев и матрасов земля под ногами горела.
  4. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    +13
    Вчера, 21:41
    Жаль, что Иран не имеет технологий позволяющие их ракетам долетать до Лэнгли. А ведь это было точно в интересах России. Если конечно в МО РФ не забыли "случайно", что развертывание системы ПРО в Европе и выход США из этого соглашения официально была иранская угроза.
  5. amr Звание
    amr
    +10
    Вчера, 21:42
    А ведь если бы Иран выделил 2-3 тысячи бойцов операторов с БПЛА вместе с беспилотниками, например для освобождения Курской области, а потом как и северокорейцы геройски вернулись домой, сейчас бы эти 2-3 тысячи операторов могли бы навести шухеру и в АОЭ и в Израиле..... а ведь был шанс прокачать скил!
  6. михаилл Звание
    михаилл
    +10
    Вчера, 21:49
    -Милый, давай отдохнем, съездим на курорт?
    -Ага, отель в Дубае разбомбили- офигенные скидки!!!
    -Заказывай быстрее!
  7. Magic Archer Звание
    Magic Archer
    +11
    Вчера, 21:51
    Ну если это правда, то это успех иранских контрразведчиков.Уничтожить целую группу офицеров... Это ячейка!!!Для любой разведсети это удар. Поздравляю если это так
  8. Ivan F Звание
    Ivan F
    -3
    Вчера, 21:52
    Статьи про "успехи" Ирана это конечно хорошо, но видимо все забыли, что всё высшее руководство Ирана - уничтожено. А цель операции, была именно в этом. Того Ирана уже нет. Теперь на их места придут другие люди и возможно мы увидим переговоры, слухи об этом уже ходят.
    Венесуэла - просто выкрали. Иран - просто уничтожили. Китаю пора делать выводы, если они конечно способны их делать.
    1. Светлан Звание
      Светлан
      +7
      Вчера, 21:57
      Какие, по вашему мнению выводы, должен делать Китай?
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        -4
        Вчера, 22:24
        Какие ни будь полезные для себя. Например, что неплохо бы иметь если не друзей, то хотя бы партнёров, которые в трудный момент придут на помощь, а не будут выражать сочувствие и всё остальное, глядя со стороны. Да там много разных выводов можно сделать.
    2. vadson Звание
      vadson
      +7
      Вчера, 22:03
      Цитата: Ivan F
      Китаю пора делать выводы, если они конечно способны их делать.
      там недавно заговор подавили, так что киты работают
      1. Светлан Звание
        Светлан
        0
        Вчера, 22:13
        Работают как и везде.
        Подковерные игры властителей (интриги-заговоры), были есть и будут. Они были у французских династий, у английских, у российских. Сегодня основываясь на этом кино делают и нам показывают
    3. Дед Борг Звание
      Дед Борг
      +5
      Вчера, 22:12
      Статьи про "успехи" Ирана это конечно хорошо, но видимо все забыли, что всё высшее руководство Ирана - уничтожено.

      После событий 2025 года каждому руководителю на случай его гибели была подготовлена замена со всеми полномочиями и четким планом действий
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        -5
        Вчера, 22:20
        Это хорошо конечно. Есть маленький нюанс - если эта смена не устроит запад, она может повторить судьбу нынешней. И так до того момента, пока не придет нужный западу вариант. План скорее такой у амеров. Заходить самим уже в нынешнее время не актуально, просто сажаешь у руля "подходящих" людей и все. Времена военной оккупации прошли.
        1. EpIvIaK Звание
          EpIvIaK
          +1
          Вчера, 23:36
          Логика верна для Венесуэлы, издержки амеров уже слишком огромные чтоб рассуждать так в данной ситуации.
    4. Себенза Звание
      Себенза
      -1
      Вчера, 22:20
      А успехи, они такие, главное успеть ими насладиться. По факту вынесли управление. Понятно что сменка подготовлена. Вопрос лишь кем и в чём мешочке хранилась. А закончится сие действо мне кажется быстро. Сопли дядьки жевать не дадут, кто обрезаннее тот и выживет.
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        -4
        Вчера, 22:29
        "Вопрос лишь кем и в чём мешочке хранилась" - ключевой вопрос всего происходящего. good
    5. guest Звание
      guest
      +2
      Вчера, 23:28
      Цитата: Ivan F
      Китаю пора делать выводы

      А нам не пора?
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +7
    Вчера, 21:55
    Врут наверное. Сотрудники ЦРУ были отправлены в секретную командировку в Альпы для освоения не менее секретной техники катания на лыжах. Но их всех накрыло лавиной.
  10. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Вчера, 21:58
    Теперь другие црушники поймут, что они выбрали не ту сторону, как Борн (не хочу этим заниматься)
  11. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +3
    Вчера, 22:07
    Пруфы будут? laughing
    Или джентльменам верят на слово?
  12. plant15 Звание
    plant15
    +1
    Вчера, 22:10
    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уверенно руководит ситуацией на поле боя, передает иранское агентство Tasnim
    https://ria.ru/20260228/tasnim-2077547709.html
    Это они сообщали вчера.
    Сегодня они же сообщают про "ликвидированы шесть офицеров ЦРУ".
    Позитивное агенство.
    И правдивое.
  13. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Вчера, 22:18
    Отрадно. Фамилий на стене в Лэнгли прибавится.
  14. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Вчера, 22:32
    Больше, больше ракет в этот Дубай, рассадник и притон всей шушеры, богатеев и беглых предателей! Бейте по опреснителям, сдуются за пару месяцев, весь города них завязан. Гнойник
  15. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Вчера, 23:10
    В предыдущем комментарии я говорил, что у Ирана мало козырей в рукаве, и что его ракеты и беспилотники — одни из них. Правда в том, что он добивается впечатляющих результатов. Он нанес удары по штабу Пятого флота и другим американским базам. Уже 3 американских солдата погибли и 5 получили серьезные ранения, а также 11 израильских мирных жителей. Союзники США, богатые нефтью монархии, также подверглись обстрелу ракетами и беспилотниками, и даже шут Макрона получил повреждения на французской военно-морской базе. Кроме того, Ормузский пролив закрыт, и уже несколько торговых судов получили удары.
  16. Старина Хэнк Звание
    Старина Хэнк
    0
    Вчера, 23:13
    Али Шамхани, — высокопоставленный иранский сановник, экс-секретарь Высшего совета национальной безопасности, контр-адмирал и политический советник Али Хаменеи, — которого "убили" во время 12-дневной войны и "убили" сейчас вместе с Рахбаром… опять жив.
    https://t.me/kief_point/30205
  17. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +1
    Вчера, 23:27
    В любом случае, одно можно сказать наверняка!

    Перед незаконной агрессивной войной против Ирана велись переговоры между США и Ираном, в ходе которых Иран пошел на некоторые уступки. Эта агрессивная война еще раз показывает, что США и Западу нельзя доверять!
    Это относится и к переговорам между США, Россией и Украиной! Эти переговоры, и зависимость коррумпированного ЕС от них, — всего лишь показуха.

    Эта показуха служит лишь для того, чтобы коррумпированный ЕС был так сильно вооружен в ближайшие два-три года, и в надежде, что киевский режим ослабит Россию в военном и экономическом отношении, ЕС сможет затем начать войну против России в период с 2028 по 2030 год!