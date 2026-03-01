Авианосец «Шарль де Голль» отправился с Балтики на Ближний Восток, хуситы «ждут»
Эммануэль Макрон, как главком французской армии и французского флота, отдал приказ свернуть миссию АУГ в Балтийском море и направить её на Ближний Восток. В Париже объясняют это эскалацией в регионе и «необходимостью ответить на иранский удар по военной базе Франции».
Теперь авианосец «Шарль де Голль» начинает переход на БВ. Ориентировочное время в пути - порядка двух недель.
Примечательно, что на Балтику французский авианосец с группой других кораблей Франции был отправлен, чтобы «противостоять угрозе со стороны России». Теперь «угроз», получается, уже две, и дабы не разорваться, Макрон выбрал противостояние одной... Коалиции желающих придётся подождать.
Йеменские хуситы тем временем уже заявили, что «с нетерпением ждут» появления французской АУГ в Красном море. Встретить обещают горячо в прямом смысле этого слова. Накануне йеменская группировка отозвала своё обещание не наносить удары по военным кораблям в акватории Красного моря.
Поэтому для французов идеальным вариантом было бы просто опоздать. То есть, дойти до Суэцкого канала, когда операцию против Ирана США свернут. Иначе ведь придётся действительно воевать, а в коалиции желающих делать это своими руками не привыкли.
Поэтому для «Шарля де Голля» отличным маршрутом был бы маршрут через мыс Доброй Надежды, чтобы идти до Ближнего Востока с месяц. Или готовы это сделать через Севморпуть?..
Тем временем Дональд Трамп объявил, что США «потопили 9 иранских кораблей». Говорит, что это «выдающийся результат», о котором ему доложили военные.
Информация