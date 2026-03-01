Авианосец «Шарль де Голль» отправился с Балтики на Ближний Восток, хуситы «ждут»

Эммануэль Макрон, как главком французской армии и французского флота, отдал приказ свернуть миссию АУГ в Балтийском море и направить её на Ближний Восток. В Париже объясняют это эскалацией в регионе и «необходимостью ответить на иранский удар по военной базе Франции».

Теперь авианосец «Шарль де Голль» начинает переход на БВ. Ориентировочное время в пути - порядка двух недель.



Примечательно, что на Балтику французский авианосец с группой других кораблей Франции был отправлен, чтобы «противостоять угрозе со стороны России». Теперь «угроз», получается, уже две, и дабы не разорваться, Макрон выбрал противостояние одной... Коалиции желающих придётся подождать.

Йеменские хуситы тем временем уже заявили, что «с нетерпением ждут» появления французской АУГ в Красном море. Встретить обещают горячо в прямом смысле этого слова. Накануне йеменская группировка отозвала своё обещание не наносить удары по военным кораблям в акватории Красного моря.

Поэтому для французов идеальным вариантом было бы просто опоздать. То есть, дойти до Суэцкого канала, когда операцию против Ирана США свернут. Иначе ведь придётся действительно воевать, а в коалиции желающих делать это своими руками не привыкли.

Поэтому для «Шарля де Голля» отличным маршрутом был бы маршрут через мыс Доброй Надежды, чтобы идти до Ближнего Востока с месяц. Или готовы это сделать через Севморпуть?..

Тем временем Дональд Трамп объявил, что США «потопили 9 иранских кораблей». Говорит, что это «выдающийся результат», о котором ему доложили военные.
  1. Pivot Звание
    Pivot
    +6
    Вчера, 22:14
    Ну весьма интересный оборот принимают события. Петушок боевых пидерастов уже подготовил. Главное чтобы самопроизвольно в штаны не наделали при ракетном налёте.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Вчера, 22:28
      hi Есть достойный пример АВИК Форд в Средиземном море забил тревогу - вышла из строя фекалка 650 гальюнов.
      А размахивать шашкой умеют только в бидэ ( штаб Фашингтона), на деле у них всех медвежья болезнь при виде мужественных парней в сандалях. am
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        +6
        Вчера, 22:36
        Тут ключевое "идти около 2-х недель". Ну а там "или визирь, или ишак........"", ну и так далее.
      2. SAG Звание
        SAG
        0
        Сегодня, 00:06
        на деле у них всех медвежья болезнь при виде мужественных парней в сандалях

        Ой неправда! Есть в славной Франции люди любящие людей в одних сандалях с совершенно другими болезнями!
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Вчера, 23:39
      hi Появилась информация, что Линкольн уже обделался и покидает ближнюю акваторию в Индийском океане, не исключено, что хорошо замочили КР.
      Новость уточняется.
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 00:51
      Петушок уже переобулся и погреб обратно)))
  2. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +3
    Вчера, 22:16
    Пока мяч находится в игре, может произойти всё что угодно.
  3. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +3
    Вчера, 22:16
    Авианосец в большой луже под названием Балтийское море - удобный был бы случай попробовать
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +5
      Вчера, 22:35
      Цитата: Ivan№One
      Авианосец в большой луже под названием Балтийское море - удобный был бы случай попробовать

      Также и Красное море не более, чем
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        +3
        Вчера, 22:55
        Крсное море глубокое, там хоть где угодно можно ходить +-
        А Балтика мелкая, вся в отмелях и островах. Имец они хоть 0,5% опасений , что им может что-то пролететь с берега, никогда бы авианосец не засунули
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +14
    Вчера, 22:18
    Жаль что нету у нас тех, кто помог бы французам превратить авианосец в подлодку
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +5
      Вчера, 22:38
      alexoff
      Сегодня, 22:18

      hi Дело чести строго по-мужски с лягушатниками и мелко бритами разобраться с АВИКом "Цирконом" в Атлантике или Средиземном море после многократных предупреждений за поставки КР Storm Shadow и других вооружений в бандерштат, от которых погибают военные и мирные россияне. am
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +3
        Вчера, 22:48
        По мужски надо с мужиками. Лягушатников и прочих англичан - с максимальным цинизмом, потом счет предъявить за загаживание акватории
  5. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Вчера, 22:18
    Трамп объявил, что США «потопили 9 иранских кораблей». Говорит, что это «выдающийся результат», о котором ему доложили военные

    Трамп много чего в эти часы объявлял

    Из ТГ-канала BBC:
    В еще одном интервью для телеканала Fox Дональд Трамп сказал, что после ударов США и Израиля в Иране погибли 48 военных и представителей власти. Новых имен Трамп не привел.
    Президент США сказал, что операция идет «своим чередом».
    💬 Никто не может поверить тому успеху, которого мы добились. 48 [иранских] лидеров мертвы после [нашего] удара 💬, — говорит он.
    Такое количество погибших представителей власти в Иране до этого не озвучивалось. Известно, что кроме аятоллы Хаменеи в результате ударов погибли командующий Корпусом стражей Исламской революции и секретарь Совета обороны Ирана.

    https://t.me/bbcrussian/91978

    Поди тут, разберись, что тут правда, а что - фейк...
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 00:53
      Рыжее брехло опять соврал. У матрасов на вечер было 560 жмуров
  6. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +5
    Вчера, 22:21
    Хусята уже приготовили боевые тапочки. Они не промахнутся. Босоногие ребята со стальными яйцами.
    1. лесничий Звание
      лесничий
      +1
      Вчера, 23:55
      Этим босоногим ребятам с боевыми тапочками подкинуть бы ПКР! Уж у них бы хватило смелости ударить по кораблям и закрыть Красное Море. А кто не спрятался, они не виноваты.
  7. commbatant Звание
    commbatant
    -1
    Вчера, 22:21
    А когда-то ВВП приказывал КР УРО "Москва" прикрывать АВМ "Шарль де Голь" в Средиземном море, где теперь первый, какой ПКР утоплен, парадокс...
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      0
      Вчера, 22:37
      Однажды мы это обязательно узнаем! Но не сейчас
      1. Юрий Туркул Звание
        Юрий Туркул
        0
        Вчера, 23:00
        Не доживём. вы попробуйте найти первое издание ПСС Ленина, может тогда и поймёте, о чём я написал.
        1. bondov
          bondov
          +1
          Вчера, 23:23
          первое издание ПСС Ленина,
          и что, даже в нете нет, например, на торрентах итд ??
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      Вчера, 22:53
      Цитата: commbatant
      А когда-то ВВП приказывал КР УРО "Москва" прикрывать АВМ "Шарль де Голь" в Средиземном море, где теперь первый, какой ПКР утоплен, парадокс...

      Так а кто собрал "шиитскую восьмерку" в Афганистане для джихада против русских? Так Иран же, аятоллы.
      Шиитские партии и их боевиков, которые убивали советских солдат курировал, вооружали и тренировал Иран.
      Поэтому, когда нынче отдельные товарищи кричат про то, что Россия должна срочно начать чуть ли не воевать за иранских братушек, я хочу напомнить, что Иран сам по себе, всегда в отношениях с Россией исходил из собственных интересов. А иногда, как мы видим, и вовсе воевал против России.
      Вместе с тем, спустя годы, те же боевики-хазари воевали в Сирии вместе с русской армией против исламистов. Потому что так было выгодно Тегерану и нам.
      Только национальные интересы России - единственный возможный ориентир во внешней политике. А не интересы условных партнеров, которые вчера были врагами, а кем будут завтра - Бог ведает request
      1. commbatant Звание
        commbatant
        +2
        Вчера, 22:58
        Вы правы во всем, а еще мы для ИРИ наверное по прежнему "Малый шайтан"..., но др. дело ампириалисты разгромив ИРИ выйдут к Каспию...оккупацию северного Ирана мы не повторим...
      2. Вольноопределяющийся Марек Звание
        Вольноопределяющийся Марек
        0
        Вчера, 22:59
        Это- точно! Но, все таки, наверное "Аллах ведает"?
      3. WIS Звание
        WIS
        0
        Сегодня, 01:37
        Цитата: Теренин
        Шиитские партии и их боевиков, которые убивали советских солдат курировал, вооружали и тренировал Иран....

        Вместе с тем, спустя годы, те же боевики-хазари воевали в Сирии вместе с русской армией против исламистов. Потому что так было выгодно Тегерану и нам.
        Только национальные интересы России - единственный возможный ориентир во внешней политике.

        Сейчас Иран воюет с теми, кто и с нами... Физически общего фронта нет. Но. Поставки оружия из стран, которые не просто его поставляется, а давно из него стреляют, всё продолжаются и даже наращиваются. Или это (мои) иллюзии?
  8. Darkdimon Звание
    Darkdimon
    +5
    Вчера, 22:22
    Кто может ответь, как поживает морское минирование сейчас? Чем могут Иранцы заминировать Ормузский пролив? Противокорабельные ракеты у Ирана, кроме своих, есть? Русские или китайские например.
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Вчера, 22:48
      Цитата: Darkdimon
      Чем могут Иранцы заминировать Ормузский пролив?

      Скрытое минирование могут провести с помощью "Варшавянок", а так и с судов торгового флота и ВМС ИРИ и ВМС КСИР.
      У Ына например весь торговый и рыболовный флот в случай войны мобилизируется в КНА, предусмотрены места для стрелкового и ракетного вооружения, а в мирное время все рыболовные суда выполняют еще и функции разведчиков...
  9. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Вчера, 22:22
    За люлями на канал петух французский прохромал. sad
  10. 5.11 Звание
    5.11
    +1
    Вчера, 22:22
    Цитата: Pivot
    Ну весьма интересный оборот принимают события. Петушок боевых пидерастов уже подготовил. Главное чтобы самопроизвольно в штаны не наделали при ракетном налёте.

    Обязательно наделают)
    Если он туда дойдёт .
  11. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +1
    Вчера, 22:23
    ... Шарль де Голль в Париже рос,
    У него с намёком нос.
    Но одессит мне говорит:
    - Это ж наш одесский жiд!
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Вчера, 23:17
      Цитата: КТМ-5
      ... Шарль де Голль в Париже рос,
      У него с намёком нос.
      Но одессит мне говорит:
      - Это ж наш одесский жiд!

      «Французами» до переворота 1917 года в России называли евреев...
  12. парсек Звание
    парсек
    +1
    Вчера, 22:23
    Ооо, "коалиция желающих" нашла новый, более перспективный вектор проявить себя? Похоже, найдена жертва, если дойдет)))
  13. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Вчера, 22:26
    Хорошо бы его на дно с петухами.
  14. Дмитрий Ригов Звание
    Дмитрий Ригов
    +1
    Вчера, 22:27
    Интересно когда наш Кузя выйдет из ремонта и пойдет наконец в Черное море принять участие в СВО?
    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      +4
      Вчера, 22:37
      Ну, думаю, во-первых, он уже никогда не выйдет из ремонта.
      Во вторых его турки не пустят через проливы.
      А в-третьих - .... Вам крейсера "Москва" мало?
    2. Вадим С Звание
      Вадим С
      0
      Вчера, 22:38
      Уверен, когда сво закончится, сколько бы оно не шло :(
    3. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +2
      Вчера, 22:47
      А что делать Кузе в черноморском бассейне, пока какелы запускают английские БЭКи? Без отрезания какелов от моря, присутствие корабля такого класса представляется малоэффективным.
    4. commbatant Звание
      commbatant
      +1
      Вчера, 22:51
      Цитата: Дмитрий Ригов
      когда наш Кузя выйдет из ремонта и пойдет наконец в Черное море принять участие в СВО?

      Надеюсь никогда, кораблям 1-3 ранга там делать нечего...
  15. alexleony Звание
    alexleony
    +1
    Вчера, 22:29
    Трамп:"В этот раз я наклал в шаровары больше обычного - это ошеломительный успех!"Ни дня без перемоги.
  16. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    -2
    Вчера, 22:32
    Авианосец «Шарль де Голль» отправился с Балтики на Ближний Восток, хуситы «ждут»

    Франция, Великобритания и 1-2 арабских страны готовятся к присоединиться к ударам по Ирану.
    Чуваки из Ирана умудрились настроить против себя ещё и арабов.
    Теперь арабы помогут Израилю и США вдалбливать Иран в каменный век.
    3 года назад я бы в это ни за что не поверил.
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      +1
      Вчера, 22:40
      Никто не верил что мы сво начнём, первыми уж точно. Поэтому что то предсказывать проигрошное дело
  17. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Вчера, 22:39
    Широко разрекламируемые разногласия между США и ЕС не столь очевидны. Капиталисты уже обо всем договорились. Макрон как ручная собачка
  18. мерцание Звание
    мерцание
    +2
    Вчера, 22:39
    . Тем временем Дональд Трамп объявил, что США «потопили 9 иранских кораблей». Говорит, что это «выдающийся результат», о котором ему доложили военные.
    Ну надо же что то оборяющее сказать.
    Не может же он пиплу сказать, что ожидаемый блицкриг не состоялся.
    А вот Уиткофф говорит, что Трамп просто в шоке от того, что Иран не капитулировал и разносит в щепки американские базы на БВ.
    Некий сенатор Кейн и вовсе заявляет что Трамп "умственно недееспособен".
  19. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Вчера, 22:41
    вот и союзник подтягивается сша и израиля
  20. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Вчера, 22:41
    А что там на счет другого авианосца? Все парям очень ждут новостей о нем
    1. Развед Звание
      Развед
      0
      Вчера, 23:31
      Цитата: Вадим С
      А что там на счет другого авианосца? Все парям очень ждут новостей о нем


      Вы еще ждете? Святая наивность.
  21. KCA Звание
    KCA
    0
    Вчера, 22:44
    Сомневаюсь, что с Балтики и прям до Красного моря дойдёт без серьёзных поломок, или, хотя-бы, заходов в порт на мелкий ремонт
  22. Million Звание
    Million
    +1
    Вчера, 22:55
    Не доплывет,сломается.
  23. Старина Хэнк Звание
    Старина Хэнк
    +1
    Вчера, 23:05
    Американский авианосец «Авраам Линкольн» после поражения четырьмя крылатыми ракетами, покинул точку выполнения задания около Омана и направился в юго-восточную часть Индийского океана. Упс…
    1. Развед Звание
      Развед
      +1
      Вчера, 23:35
      Цитата: Старина Хэнк
      Американский авианосец «Авраам Линкольн» после поражения четырьмя крылатыми ракетами, покинул точку выполнения задания около Омана и направился в юго-восточную часть Индийского океана. Упс…


      Неплохо бы эти слова пруфом подтвердить. Или фото. Просто жажду посмотреть на авианосец после "поражения четырьмя крылатыми ракетами".
      1. Старина Хэнк Звание
        Старина Хэнк
        +1
        Вчера, 23:44
        Взаимно. Пусть покажут, что он по-прежнему целый. И слиняло это судно как-то непривычно без помпы и по-тихому…
        1. Развед Звание
          Развед
          0
          Сегодня, 00:08
          Вообще-то моя просьба была к вам обращена, а не к ним. Предположил, что коль скоро вы столь уверенно заявляете о свершившемся факте, то у вас, без сомнения, имеются веские доказательства. Видимо ошибся.
          К слову, нечто подобное я уже слышал Ранее аналогичные заявления об атаках на этот же корабль делали хуситы в ноябре 2024 года. Закончилось все, правда, большим конфузом.
    2. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Вчера, 23:47
      Цитата: Старина Хэнк
      Американский авианосец «Авраам Линкольн» после поражения четырьмя крылатыми ракетами

      Так по нему вроде балистикой стреляли...
  24. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Вчера, 23:11
    а в коалиции желающих делать это своими руками не привыкли.

    Потому что нет по настоящему желающих...
  25. Иванушка Иванов Звание
    Иванушка Иванов
    -4
    Вчера, 23:24
    Если Иран действительно решил защищаться, мы должны открыто встать на его сторону. Как и Китай должен. Мы не должны в этом вопросе проявлять только сексуальную озабоченность. Вечно озабоченный Лавров - это явно не то, на что рассчитывают наши союзники.
    Американские шакалы рвутся в бой. Также все они снабжают украину оружием. Почему мы должны дожидаться, когда начнут бомбить Кремль.
    Даже логически мы должны сильно помочь Ирану, дабы меньше осталось украине. Не верьте трампу, типа он месяц зеле дал. Он зелю спонсирует каждодневно.
    1. WIS Звание
      WIS
      0
      Вчера, 23:43
      Цитата: Иванушка Иванов
      Если Иран действительно решил защищаться

      Когда в чём-то не уверен, "не обгоняй"...
  26. мерцание Звание
    мерцание
    +2
    Сегодня, 00:49
    . Авианосец «Шарль де Голль» отправился с Балтики на Ближний Восток
    Вот если бы на Ближний Восток отправился Макрон с женой - то ужаса было бы больше.