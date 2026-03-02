В начале суток цены на нефть «пробивали» планку в 80 долларов за баррель

5 681 48
В начале суток цены на нефть «пробивали» планку в 80 долларов за баррель

В ходе утренних торгов цена на нефть впервые с лета прошлого года превысила отметку в 80 долларов за баррель. На пике, зафиксированном на текущий момент, баррель нефти марки Brent покупали по 80,2 доллара.

Затем последовала определённая корректировка, и цена на баррель перескочила в интервал 77-78 долларов. Таким образом, с пятницы удорожание нефти составило около 10%.



Аналогичные колебания фиксируются и относительно цен на российскую нефть марки Urals. Ранним утром цены вплотную подошли к 60 долларам за баррель, на данный момент снизились до примерно 58 долларов. В любом случае это существенно выше того «потолка», который «определили» для российского «чёрного золота» представители так называемой «большой семёрки».

Рост цен на нефть связан с событиями на Ближнем Востоке. Эксперты в субботу, когда американские удары начались, прогнозировали, что к понедельнику, то есть сегодняшнему дню, планка в 80 долларов за баррель будет «пробита». Так и произошло. Однако дальше баррель в цене «решил» не расти. Пока. Видимо, идёт ожидание начала торгов на европейских биржах. И эти торги будут во многом определяющими. Хотя куда более определяющим в этом контексте станет противостояние американо-израильской коалиции против Ирана и его ответы.

А для рядового россиянина крайне важно, как на всё это отреагируют российские нефтяные компании. Обычно любые скачки цен на нефтяном рынке заканчиваются сменой ценовых «табличек» на АЗС в сторону увеличения цифр на этих «табличках».
  Фразах
    Фразах
    +9
    Сегодня, 07:44
    Обычно любые скачки цен на нефтяном рынке заканчиваются сменой ценовых «табличек

    Обычно олигаторы не морочат себе голову и поднимают цену, когда захотят.
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:39
      Фразах
      Сегодня, 07:44
      Обычно олигаторы не морочат себе голову и поднимают цену, когда захотят.

      hi Ну, батенька, так-то оно так, но кто же им из бидэ ( белый дом ) и Кремля позволит, начинаются весенне-полевые работы у аллигаторов АГК, но бодяжить будут, как и всегда.
      Ballnatrae
        Ballnatrae
        +2
        Сегодня, 08:50
        За 15 лет водительского стажа ни разу с разбодяженным бензином не столкнулся. Ни с бензином, ни с соляркой. Правда бензин обычно 92 заправлял. Кстати, с начала 2010х мы топливо в Европу поставлять начали и не раз слышал, что наше дизельное топливо лучше европейского на данный момент.
        ZovSailor
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 09:00
          Ballnatrae
          Сегодня, 08:50
          За 15 лет водительского стажа ни разу с разбодяженным бензином не столкнулся.

          hi Исключительное везение, подозреваю теперь меня обезминусованного не отпустят с ВО без пруфов. request
          Ballnatrae
            Ballnatrae
            0
            Сегодня, 09:01
            Это на ваше усмотрение, но глянуть конечно же было бы интересно.
            Дедок
              Дедок
              -3
              Сегодня, 09:12
              Это на ваше усмотрение, но глянуть конечно же было бы интересно.

              пару недель назад, заправка 95 привела к полной промывке, смене фильтров и двух форсунок по итогу..
              Ballnatrae
                Ballnatrae
                0
                Сегодня, 09:13
                Где заправлялись, если не секрет?
                Дедок
                  Дедок
                  -3
                  Сегодня, 09:14
                  Где заправлялись, если не секрет?

                  на АЗС, конечно
                  или вы считаете, что у меня свой самовар?
                  Ballnatrae
                    Ballnatrae
                    0
                    Сегодня, 09:18
                    Я имею в виду, какая сеть азс?
                    Дедок
                      Дедок
                      -3
                      Сегодня, 09:19
                      Я имею в виду, какая сеть азс?

                      вам конкретный адрес дать?
                      Ballnatrae
                        Ballnatrae
                        0
                        Сегодня, 09:19
                        Зачем? Интересно просто кто грешит разбодяживанием.
                      Дедок
                        Дедок
                        -4
                        Сегодня, 09:20
                        Зачем? Интересно просто кто грешит разбодяживанием.

                        грешат ЛЮДИ, которым хочется "заработать"...
                      Ballnatrae
                        Ballnatrae
                        +3
                        Сегодня, 09:23
                        Видите ли, в сетевых азс такие вещи строго наказываются, потому что это негативно влияет на имидж всей сети. Если где-то разбодяжат, то вполне может дело пойти по такому сценарию - человек получит проблемы из за плохого топлива, сделает пробную заправку в канистру, отнесёт топливо на экспертизу, получит доказательство того, что топливо не соответствует паспорту и подаст в суд для получения компенсации. Нафига это надо сетевой азс? Кроме того, сетевая азс не самостоятельна. Чего, кстати, не скажешь о азс под франшизой.
                      Уарабей
                        Уарабей
                        +1
                        Сегодня, 09:27
                        Не скажет он. Обычный наброс в духе укроты. Наверно фото мутной баклашки должно служить пи-пец каким доказательством бардака в России, как они думают
                      Дедок
                        Дедок
                        -2
                        Сегодня, 09:37
                        Не скажет он. Обычный наброс в духе укроты.

                        спасибо.
                        а вы здесь на зарплате?
                        пару недель назад было -23
                        и то, что видите - не привело к большим проблемам..
                        но хочется, чтобы такие болтуны попали в эту ситуацию вдали от жилья и помощи...
                        может после этого мозги слегка напрягутся...
                      Уарабей
                        Уарабей
                        0
                        Сегодня, 09:55
                        Ну так адрес заправки напишите. Фото мутной жижи это ни о чем. А знакомых у меня по всей стране много. Они могут проверить как там на этой заправке дела обстоят.
                      Дедок
                        Дедок
                        -1
                        Сегодня, 11:30
                        Они могут проверить как там на этой заправке дела обстоят.

                        зачем?
                        разговор с АЗС и владельцами, а также юристом привели к решению: разорвать договор, а там по итогам прошлого года более 10 млн. денег было
                      Уарабей
                        Уарабей
                        0
                        Сегодня, 11:54
                        Почему-то я так и думал, что это окажутся ничем не подтвержденные слова, которые нельзя проверить.
                      Ballnatrae
                        Ballnatrae
                        +1
                        Сегодня, 09:26
                        Но допускаю, что это зависит от региона. И в больших городах типа Москвы и СПб, таким не занимаются, а вот в регионах и городах поменьше - кто его знает. Хотя, думаю что и там с этим порядок на сетевых азс.
  Пулемет Мадуро.
    Пулемет Мадуро.
    +2
    Сегодня, 07:50
    Давайте по 200,нечего цыцьки мять.По Вольфовичу.
  Million
    Million
    +8
    Сегодня, 07:53
    Как повлияет? Бензин подорожает.Разве бывает по другому?
    ANB
      ANB
      +2
      Сегодня, 08:33
      . Бензин подорожает.Разве бывает по другому?

      Конечно бывает :)
      Кроме бензина подорожает солярка. Причем больше бензина.
      Ну и керосин, куда уж без него.
    ANB
      ANB
      +2
      Сегодня, 08:36
      И газ на заправках тоже.
      Хотя при чём тут газ, по идее, если нефть подорожала?
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 07:55
    Обычно любые скачки цен на нефтяном рынке заканчиваются сменой ценовых «табличек» на АЗС в сторону увеличения.

    Не обычно, а всегда.
    Наши буржуины любят стричь купоны загоняя конские ценники на все и вся.
  Barbian
    Barbian
    -1
    Сегодня, 08:04
    Для России это не имеет значение , ведь наш потолок это 44,5 долларов / баррель ( наложенный санкциями )
    Выше брать страны покупатели не могут - попадут под санкции .
    Конечно ээ обходят , разбавляя свою нефть казахской , но это все удорожания .
    О. Бендер
      О. Бендер
      +2
      Сегодня, 08:10
      Так и НДС увеличили на2%,а цены взлетели на все вся.Комуналка по теплу почти 30%+.Да бензин поднялся на копейки,пока....
      Aken
        Aken
        +1
        Сегодня, 08:50
        В общем, ничего хорошего не ждём.
  аск
    аск
    +2
    Сегодня, 08:09
    Так коню понятно, что бензин подоражает! Капиталистам ведь нужно прибыль получить, а тут такая возможность! Ничего личного -свой кошелёк ближе к телу....
  Wratch
    Wratch
    +1
    Сегодня, 08:12
    Жадность определит цену. А жадности у нас переизбыток. Все как всегда,цена нефть падает- бензин дорожает,а уж если растет,то тут сам бог велел цену на бензин поднять. Эту страну погубит жадность.
  8. Комментарий был удален.
  1944-1989
    1944-1989
    0
    Сегодня, 08:15
    У меня нет запаса топлива, поэтому мне придётся свести поездки к минимуму. Вместо этого я буду ездить как Терминатор в первой игре. Так полезнее для здоровья.
  Виктор Чужой
    Виктор Чужой
    +2
    Сегодня, 08:16
    Для всех - в цене бензина в РФ цена нефти всего 10%, а налогов и акцизов 70%. Это бюджет страны улучшится. А цены на топливо у нас всегда ползут вверх. Бюджет у нас в рублях, а считается она от курса рубля, цены на нефть в долларах. Даже таможенные платежи в рублях не считаем - снова баксы. Бюджет надо считать от рублевых цен в РФ. а не на мировом рынке. И все что по курсу рубля к доллару идет выше должно идти в бюджет. И нефтяникам надо зарабатывать на внутреннем рынке и инвестиции искать внутри страны. То есть кредиты брать на развитие в своих банках а не зарубежных. И учить своих людей нужным профессиям и производить нужные детали и технику у себя в стране, а не тащить импортное все. Газовикам вообще надо большинство своей техники на метан переводить и строить заправки в каждом райцентре а то и деревне. Стабильнее доход будет и расходы на топливо упадут в разы.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:18
    Есть вариант что ЕС будет компенсировать дефицит "конфискатом" Российской нефти из Мурманска ,Финского залива и Новороссийска- а это 60 % морских перевозок Посол России в Норвегии Корчунов что то знает.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 09:21
      Им остановится - значит они на столе или под столом

      очень похоже, что "закусили удила"...
  12. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 08:18
    Бензины с прочими керосинами у нас моментально рухнут в цене на 20% Ну дайте хоть немного пофантазировать.
  13. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 08:20
    Никак не повлияет , а ципсота будет орать другое.
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 08:53
      Точно. Не успели разоблачить ложь ципсоты про коммуналку, как придётся разоблачать ложь про бензин.
      Интересно, какое повышение цены на бензин ципсота уже запланировала?
  14. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 08:21
    Как это все отразится на ценах на российских АЗС? Как всегда - цены повысятся. Вопрос можно не задавать
  15. APASUS Звание
    APASUS
    -2
    Сегодня, 08:22
    Все будет как всегда ,цены на наших заправках рванут в космос
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:27
    Как то так 27 февраля на Нефтяной бирже в Санкт Петербурге.Зато как сейчас " веселятся " кто вложился в золото 2022 г.
  17. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 08:31
    Минимум к посевной подымут цены и к отпускному сезону, летать не на чем и дорого, и ж\д пассажирские перевозки дорогие так что остаются автомобили.
  18. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    0
    Сегодня, 08:37
    Клевещете вы!
    Для капиталиста (эффективного собственника) главное обеспечить для потребителя высочайшее качество при демократической цене. Сейчас они покажут всяким гейропейцам, как нужно заботиться о своём народе! Они готовы были опустить цену бензина на 10%, но после окрика гаранта решили сразу на 20% опустить.
    Всё по заветам Гайдара Чубайса!!!
  19. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:38
    Кстати ,маринтрафик не показывает движухи через Ормузский пролив ,идёт какая-то " косорага" иранская и балкер и всё . laughing Чёт все бояться пролива .К чему бы это - трейдеры хотят ещё более высокие цены на нефть . wassat
  20. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:50
    Ещё одна странная война ,иранские рыбаки рыбачат ,между островами и Ираном паромы шастают .
  21. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 09:29
    У нас уже 25 лет - стабильность.
    Нефть падает - бензин растет.
    Нефть дорожает - бензин растет.
    Нефть стоит на месте - бензин растет.
  22. Maverick1812 Звание
    Maverick1812
    0
    Сегодня, 09:34
    Разумеется топливо подорожает! А вот потом, когда нефть отыграет назад, цены на топливо уже не снизят. Аппетит приходит во время еды и у олигаторов он всегда хороший. У нас только говорят о капитализме, но рыночные инструменты нифига не работают.
  23. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:16
    Цитата: Million
    Бензин подорожает.Разве бывает по другому?
    Бывает. Когда подорожает очень сильно! wink
  24. РР_Вернадский Звание
    РР_Вернадский
    0
    Сегодня, 12:01
    Не вышло у Трампа маленькой победоносной войны, с момента закрытия биржи в пятницу до момента ее открытия в понедельник, по "венесуэльскому" сценарию) ... всколыхнуло торги
  25. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 12:49
    Обычно любые скачки цен на нефтяном рынке заканчиваются сменой ценовых «табличек» на АЗС в сторону увеличения цифр на этих «табличках».
    А тут и к бабушки не ходи. Чтобы не происходило с колебаниями цен на нефть и доллар, в России ответ один- повышаются цены на топливо...