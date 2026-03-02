В Эр-Рияде горит отель, в котором, как утверждали в Иране, жили генералы США

Иранские источники распространяют сообщений о том, что разведкой КСИР было установлено пребывание представителей американского военного командования в одном из отелей столицы Саудовской Аравии. Через некоторое время из Эр-Рияда начали поступать сообщения о горящем отеле Hyatt Regency в центральной части Эр-Рияда.

Местные СМИ утверждают, что высотка отеля загорелась в результате прилёта иранского БПЛА типа «Шахед». Выгорели номера на нескольких этажах. Пожар охватил практически всю многоэтажку.

Теперь предстоит выяснить, пришёлся ли иранский удар (если это был именно он) по тем самым представителям американского командования, о котором ранее сообщали иранские медиа.

Напомним, что ранее в Тегеране заявили о ликвидации шести сотрудников Центрального разведуправления США во время удара по отелю в ОАЭ. Иранская сторона утверждает, что это место использовалось ЦРУ в качестве фактического представительства в Ближневосточном регионе.

Американская сторона пока заявления Тегерана об ударе по сотрудникам своих спецслужб не комментирует. При этом Трамп в своей речи, как уже сообщало «Военное обозрение», заявил, что погибших американцев в этой войне, «вероятно, будет больше». Пока Вашингтон официально подтверждает гибель троих своих военнослужащих. Однако тут такое дело, что если где-то за пределами США гибнет высокопоставленный военный чин, то через несколько недель в самих Штатах выходит некролог, в котором помимо выражения глубокой скорби говорится что-то вроде «погиб в результате неудачной прогулки в горах».
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +22
    Сегодня, 08:08
    Да уж, Иран красные линии не рисует, да и «братских народов» у них тоже похоже нет! Иран просто вступил в Войну, которую ему навязали!!!
    1. ANB Звание
      ANB
      +1
      Сегодня, 08:29
      . Иран просто вступил в Войну, которую ему навязали!!!

      Тут спора нет.
      Только цели персы выбирают странно. Сначала надо было долбануть массированно по АУГ, а потом уже бить по земле. Тем более что Трампу плевать на потери арабов. А вот за утерю авианосца ему бы прилетело от конгресса и сената.
      1. overland Звание
        overland
        +5
        Сегодня, 09:01
        У них нет реальных средств для уничтожения авианосцев; они уже пытались запускать по ним баллистические ракеты, но безуспешно. Кроме того, все американские базы эвакуированы, поэтому им выгоднее наносить удары по союзникам США в регионе. По ним просто легче попасть.
      2. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        +5
        Сегодня, 09:20
        Только цели персы выбирают странно

        Цели выбирают грамотно - молодцы, оперативно сделали выводы из прошлогодней компании. С моря много не навоюешь без поддержки с наземных баз (разведывательной, материально-технической и проч.). Таким образом, персы изолируют АУГ, а стало быть они готовы к длительным военным действиям.
        АУГ цель не простая, динамическая - на месте не стоит
        1. PROXOR Звание
          PROXOR
          +1
          Сегодня, 10:24
          Цитата: Ате_ист
          Цели выбирают грамотно - молодцы, оперативно сделали выводы из прошлогодней компании.

          Сдаётся мне, что Китайцы развединформацией делятся активно.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 08:31
      Борт упал в Кувейте, Ф 35, пилот успел выпрыгнуть. Первый пошел...
      Трамп только собирает третий день, воин света...
      Саудитам не привыкать , им уже завод Сауди Арамко ломали дронами
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 08:31
      Охотовед 2
      Сегодня, 08:08
      Да уж, Иран красные линии не рисует, да и «братских народов» у них тоже похоже нет! Иран просто вступил в Войну, которую ему навязали!!!

      hi В навязанной сионистами и агрессорами-террористами со стороны матрасников противозаконной войне против ИРИ должны использоваться все средства.
      Почему бы не вспомнить о многочисленных мигрантах и сочувствующих борьбе за справедливость и мир, проживающих в странах- агрессорах, они бы могли выбрать законные военные цели.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +8
    Сегодня, 08:08
    Оказывается генералы в отелях живут. Тогда каждый отель законная цель. Хуцповые всегда так отмазываются.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +11
      Сегодня, 08:20
      Так они потому и живут в отелях что прикрываются гражданскими...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 08:08
    ❝ Теперь предстоит выяснить, пришёлся ли иранский удар по тем самым представителям американского командования ❞ —

    — Или их «прогулка в горах» закончилась благополучно ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +7
      Сегодня, 08:15
      «погиб в результате неудачной прогулки в горах».
      Утонул в реке, море, озере, ручье, луже, ванне....Упал с лошади, слона, верблюда, 5-го этажа, табуретки...Отравился грибами, пиццей, бургером и колой.... wink
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 08:32
        Нет, не так. Убит ударом ножа в сердце в пивбаре Ромашка)))
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:05
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Или их «прогулка в горах» закончилась благополучно ...

      Было в одной ихней газете, что высокопоставленный офицер погиб на прогулке при падении с лошади. Вообщем, кобылу понесло, а техасский джигит выпал из седла.
  4. enzelad Звание
    enzelad
    +20
    Сегодня, 08:09
    В священный для мусульман месяц пусть накажет Аллах неправедных, за то, что начали войну в этот месяц
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      -1
      Сегодня, 10:01
      Да этим сатанистам плевать на священные даты! Не удивлюсь если они специально начали войну именно в этот период времени.
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      -1
      Сегодня, 10:29
      Цитата: enzelad
      В священный для мусульман месяц пусть накажет Аллах неправедных, за то, что начали войну в этот месяц

      Цивилизации эпштейнов плевать на гоев и их святые праздники . Они наоборот приносят в жертву своему Ваалу - сатане дух вероломства, безжалостный и коварный. Детей христиан и мусульман ..
    3. Гиперион Звание
      Гиперион
      0
      Сегодня, 11:18
      Да ладно. Шииты Ирана для суннитского мира еретики, это раз. А ислам сам по себе идеология завоевания, это два. "Неправедные" по исламу это все немусульмане, это три. То есть Аллах, если существует (что сильно вряд ли) накажет и христиан, и иудеев, и буддистов, и индуистов, атеистов, коммунистов, и т.д.
  5. Mirakuru Звание
    Mirakuru
    +8
    Сегодня, 08:14
    Проблема всего что сейчас происходит, это то что запад действует толпой, а мы по одиночке. Раздергивают по одному и пытаются уничтожить. Пока Китай, Иран, Россия (может КНДР) не создадут военный союз и не будут вместе отвечать на все нападки, так и будут продолжать нас раздергивать и давить. Даже в условном Иране, если бы по АУГ полетели бы условные кинжалы, цирконы или какие нибудь китайские вундервафли, штаты очень быстро бы сдулись. А так Иран будут давить, либо пока не лягут под штаты, либо остановятся и через время по новой, пока не добьются своей цели.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +2
      Сегодня, 08:31
      Цитата: Mirakuru
      Проблема всего что сейчас происходит, это то что запад действует толпой, а мы по одиночке. Раздергивают по одному и пытаются уничтожить. Пока Китай, Иран, Россия (может КНДР) не создадут военный союз и не будут вместе отвечать на все нападки, так и будут продолжать нас раздергивать и давить. Даже в условном Иране, если бы по АУГ полетели бы условные кинжалы, цирконы или какие нибудь китайские вундервафли, штаты очень быстро бы сдулись. А так Иран будут давить, либо пока не лягут под штаты, либо остановятся и через время по новой, пока не добьются своей цели.

      Россия уже создала ОДКБ и что..., только мы и должны всем.
      1. Mirakuru Звание
        Mirakuru
        +2
        Сегодня, 08:49
        Серьезно? Сравнивать союз России, Ирана и Китая с ОДКБ?
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 10:25
          Цитата: Mirakuru
          Серьезно? Сравнивать союз России, Ирана и Китая с ОДКБ?

          Иран осилил в договор с РФ включить курсантов, информацию и совместные учения - ему даже косвенно участвовать на Украине не захотелось.
          Или "Россия должна за всех заступаться " - как Армения повизгивала??!!!
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:38
      Цитата: Mirakuru
      Проблема всего что сейчас происходит, это то что запад действует толпой, а мы по одиночке.

      Под "запад" мы имеем ввиду США, которые действуют системно, продуманно.
      Они выбирают цель которая им нужна, начинают на неё "наезжать" под видом нарушения демократии, угнетение нацменьшинств, геев и других извращенцев и так далее. Затем пойдут санкции и угрозы, и это может длиться несколько лет, затем начинают склонят к переговорам и договорнякам. Вот тут и начинается полнейший "зухенвей", когда стране изгою предлагают снятие санкций, послабление и т.д. но за это страна должна прекратить разработки какого либо оружия, запустить в себя разные фонды и гранды, а далее всё поехало по накатанной. В стране создаётся мощная оппозиция, подкупаются высокопоставленные чиновники и генералы. К перевороту всё готово, оружие в руках боевиков оппозиция, армии альянса наготове "помочь" демократии".
      Смотрим сначала на Югославию, далее Ирак, Афган, Ливия, Сирия, сейчас Иран, далее пойдут Ливан и Египет. И одна особенность - зверски убивают правителей, чтобы на их место поставить своих альбертасшестернёвас, ну как в Иране зверски убит аятолла Хомейни (даже внучку не пожалели), а на его место уже готовят всеми забытого, но лояльного штатам Пехливи.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 08:14
    Надеюсь это правда и гробы полетят в США .
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +4
      Сегодня, 08:20
      Цитата: Ирек
      Надеюсь это правда и гробы полетят в США .

      Правда ,но дрон ударил в номер на 2 этажа выше. Вчера эти военные ,выложили сам прилет в здание
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 08:15
    Красивый отель был.

    1. HAM Звание
      HAM
      +3
      Сегодня, 08:28
      Хорошо что сейчас появился ИИ,всё на него можно списать,а то "Мосфильм",да "Мосфильм"!.... laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 08:40
        ...ну просто наверно даже ТАМ поняли что всё списать на Мосфильм не удасться - не может же Мосфильм фигачить ролики 24\7 в режиме нон-стоп... laughing
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 08:28
      Цитата: alexboguslavski
      Красивый отель был.

      Вы сами выкладываете опровержение официальных лиц и пишите что был. Так он горел или проказы ИИ?
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        -1
        Сегодня, 09:20
        Сначала было написано, что горел. Потом появилось опровержение.
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 08:22
    Американский истребитель потерпел крушение в Кувейте, пилоты катапультировались. Об этом сообщает 2 марта портал Quds.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 08:25
      очень жаль что амеры успели катапультироваться...... побольше им падений.
  9. Дырокол Звание
    Дырокол
    +1
    Сегодня, 08:26
    В Кувейте упал F-15, летчик катапультировался. Судя по видео скорее всего френдли-фаер.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 08:28
      Очень хорошо - точнее и чаще пусть лупят по своим. Персам легче будет.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        -1
        Сегодня, 08:35
        Цитата: Nexcom
        Очень хорошо - точнее и чаще пусть лупят по своим. Персам легче будет.

        Минус один это "ниочем".
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 08:36
          Нууу, это конечно очень мало, Вы правы. Но всё вперёд....

          хотя один амерский полковник-отставник уже постанывает что ресурсов у США может и не хватить на длительную войну с Ираном, что это может плохо кончится для США. так что уже ссыкотят.... и поэтому даже минус один - уже неплохо.
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            0
            Сегодня, 09:03
            Цитата: Nexcom
            хотя один амерский полковник-отставник уже постанывает

            Такова планида всех отставников... Им кажется, что все спланировано не так, что им лучше знать ибо они были о-го-го, а вот нынешняя молодежь совсем не то и т.д. Типичный старческий бубнеж.
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 09:22
      Истребитель F-15 ВВС США, который потерпел крушение в Кувейте, по предварительной информации, был сбит в результате дружественного огня ПВО.

      Били по иранскому дрону, но попали по самолёту. БПЛА свою цель в итоге поразил.

      Меня тоже смутило белое облачко на ясном небе.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +1
        Сегодня, 09:23
        Цитата: alexboguslavski
        Били по иранскому дрону, но попали по самолёту. БПЛА свою цель в итоге поразил.

        Нефиг летать в радиусе поражения ПВО, ибо они сами не летают и другим не дают...
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 08:29
    Там сейчас истерит в трусики и наша элитка. laughing
    Приехали отдохнуть...впечатлений полные памперсы.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 08:30
      Да, стонут что так страшно им и вообще.
      А их туда кто-то под дулом пистолета гнал? Ехали погламурить-оторваться, фоточками похвастаться в сетях. Ну вот и получат полные штаны впечатлений.

      зы у нас мужики и я на СВО помощь нашим закупаем на свои небольшие финансы, а эти там бабло тратят на свои кутежи..... не жалко их.
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      -3
      Сегодня, 08:39
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Там сейчас истерит в трусики и наша элитка

      С Дубаями путаете
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 08:43
        Цитата: Дырокол
        С Дубаями путаете

        smile В Эль-Риаде полно наших богоизбранных...не мониторил пока их впечатления...но думаю от Дубая не сильно отличаться будут.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          -1
          Сегодня, 08:44
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          В Эль-Риаде полно наших богоизбранных...

          Нохчи там тусуются.
    3. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +3
      Сегодня, 08:45
      Эскортницы массово бросают все недососанное и эвакуируются.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 08:53
        lol главное чтобы от внезапного прилёта и внезапного шума от взрыва - челюсти рефлекторно не сжали бы - от ведь засада то клиенту тогда будет.... wassat
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 10:29
          Цитата: Nexcom
          lol главное чтобы от внезапного прилёта и внезапного шума от взрыва - челюсти рефлекторно не сжали бы - от ведь засада то клиенту тогда будет.... wassat

          Вам сильно жалко клиентов? lol
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 10:31
            laughing Ну как Вам сказать.... Не то чтобы уж очень сильно жалко, но формально хотя бы из чисто мужской солидарности - как представлю саму такую ситуацию, аж вздрагиваю.... yes Больно же будет и очень.... Ну мы ж не звери...
      2. Xenon Звание
        Xenon
        +1
        Сегодня, 09:10
        Цитата: Metallurg_2
        Эскортницы массово бросают все недососанное и эвакуируются.
        Как бы не подавились от налета дрона! wink
  11. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 08:31
    Ох уж этот трампушка, устроил арабам высокий сезон.😀😀
  12. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    -2
    Сегодня, 08:37
    Я думаю, что много "генералов" погибло. В СМИ РФ генералов обычно сотнями считают... -традиция такая. Правда мне интереснее то, что сегодня ночью в Новороссийске происходило, но это же не важно, "генералы" важнее....
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 10:31
      Цитата: Monster_Fat
      Я думаю, что много "генералов" погибло. В СМИ РФ генералов обычно сотнями считают... -традиция такая. Правда мне интереснее то, что сегодня ночью в Новороссийске происходило, но это же не важно, "генералы" важнее....

      Цитата: Каz
      Горит и горит, не наша проблема
      Меня больше интересует наша горе СВО. Про Новороссийск че нибудь напишут?

      Написали уже
      https://topwar.ru/278716-v-novorossijske-vveden-rezhim-chs-iz-za-udarov-ukrainskih-bpla.html
  13. Каz Звание
    Каz
    0
    Сегодня, 08:42
    Горит и горит, не наша проблема
    Меня больше интересует наша горе СВО. Про Новороссийск че нибудь напишут?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 08:55
      Интерфакс посмотрите да и в других каналах полно уже новостей.... Невесело там...
  14. михаил3 Звание
    михаил3
    +3
    Сегодня, 08:50
    У иранцев тоже разведка есть, и эффективная) Не думаю, что они промазали.
    И как только американцы обгадятся где, тут же раздаются вопли со всех сторон - "да мне на это плевать, что у нас по беременным пенсионерам-инвалидам?!"
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      -3
      Сегодня, 09:46
      Ага, только эта "разведка" чего не смогла уберечь своих аятолл и генералов, предупредив их заранее. laughing
      1. михаил3 Звание
        михаил3
        0
        Сегодня, 11:49
        Хаменеи явно хотел быть мучеником, деду глубоко за 80 было, поверьте, в такой жизни мало радости вообще. А остальные... Тут, думаю, каждый сам решил. Вообще то в момент войны, когда решается судьба страны, замена старых, отживших свое дядек, связанных старыми связями и старыми грехами, на молодых злых и грамотных вояк - манна небесная для страны. Ну и, полагаю, не все там были добровольно...
  15. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    +2
    Сегодня, 08:55
    Здоровья погибшим американским генералам и ровного загара.
  16. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 08:55
    Цитата: Каz
    Про Новороссийск че нибудь напишут?

    Сгорела многоэтажка...погибли люди...это уже каждый день где нибудь происходит...что самое главное никаких изменений в ближайшее время не предвидится. request
  17. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 09:32
    Придется генералам перейти в казармы, или в офицерское общежитие
  18. AdAstra Звание
    AdAstra
    -3
    Сегодня, 09:44
    Ну-да, ну-да, американские генералы братья по умственным способностям в военно-политической верхушкой Ирана, которую эти же генералы за два дня на ноль и помножили, ага. В общем как в том анекдоте - и вы говорите, что можете. yes
  19. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 12:54
    если где-то за пределами США гибнет высокопоставленный военный чин, то через несколько недель в самих Штатах выходит некролог, в котором помимо выражения глубокой скорби говорится что-то вроде «погиб в результате неудачной прогулки в горах».
    Сообщат в очередной раз типа- утонул при катаний на лыжах с вертолёта перед Альпами. Или умер от резкого всплытия, при погружении в песках Аризоны... laughing laughing laughing