В Эр-Рияде горит отель, в котором, как утверждали в Иране, жили генералы США

Иранские источники распространяют сообщений о том, что разведкой КСИР было установлено пребывание представителей американского военного командования в одном из отелей столицы Саудовской Аравии. Через некоторое время из Эр-Рияда начали поступать сообщения о горящем отеле Hyatt Regency в центральной части Эр-Рияда.Местные СМИ утверждают, что высотка отеля загорелась в результате прилёта иранского БПЛА типа «Шахед». Выгорели номера на нескольких этажах. Пожар охватил практически всю многоэтажку.Теперь предстоит выяснить, пришёлся ли иранский удар (если это был именно он) по тем самым представителям американского командования, о котором ранее сообщали иранские медиа.Напомним, что ранее в Тегеране заявили о ликвидации шести сотрудников Центрального разведуправления США во время удара по отелю в ОАЭ. Иранская сторона утверждает, что это место использовалось ЦРУ в качестве фактического представительства в Ближневосточном регионе.Американская сторона пока заявления Тегерана об ударе по сотрудникам своих спецслужб не комментирует. При этом Трамп в своей речи, как уже сообщало «Военное обозрение», заявил, что погибших американцев в этой войне, «вероятно, будет больше». Пока Вашингтон официально подтверждает гибель троих своих военнослужащих. Однако тут такое дело, что если где-то за пределами США гибнет высокопоставленный военный чин, то через несколько недель в самих Штатах выходит некролог, в котором помимо выражения глубокой скорби говорится что-то вроде «погиб в результате неудачной прогулки в горах».

