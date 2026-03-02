Президент Трамп может и будет делать буквально всё, что захочет, будь то в Венесуэле или Иране, потому что он обладает безграничными возможностями в плане военной мощи, разведывательных служб и технологий. Это абсолютное господство является само собой разумеющимся и может быть оспорено только в конфликте с Китаем.

Он осмеливается на риски, как никто другой из послевоенных американских лидеров. И пока он чувствует, что дела идут в его пользу, он будет применять то же решение и на других фронтах, если только его не остановит «глубинное государство», опасающееся либо чрезмерного расширения стратегических обязательств, либо Конгресс. В Гаване, например, спокойно спать уже не будут, или, по крайней мере, не должны.

Мы ослеплены, наблюдая, как рушатся устоявшиеся представления и немыслимое становится обыденным. Для тех, кто профессионально занимается международными отношениями, ответы становятся всё более сложными. Несомненно одно: один человек, или два, как в случае с Ираном, могут изменить ход истории

В мире продолжается попытка оценить то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Одной из таких оценок является материал греческого эксперта Алексиса Папачелиса, который пишет о США как об «уникальном полюсе военной и геополитической силы», для которого пока нет видимых противовесов.Папачелис отмечает, что этот полюс в качестве доминантного оформился с распадом СССР, «но только сегодня можно видеть это в действии».Интересная оценка. Как будто греческий эксперт проспал последние лет 30-35, в том числе вторжение США в Ирак, бомбардировки Белграда с отторжением сербского Косово и другие «следы» американского гегемонизма. Или в Европе действительно это стали осознавать только сейчас?Папачелис:По словам греческого эксперта, Трамп отбросил в сторону все правила и ограничения, которые существовали десятилетиями:Греческий эксперт говорит о том, что происходящее на Ближнем Востоке «в определённой степени гипнотизирует»:Тем временем в США заявили, что операция против Ирана может занять около 4 недель. Напомним, что в первые сутки операции около 40 членов военно-политической элиты Ирана были убиты, включая аятоллу Али Хаменеи, верховного лидера Исламской Республики.