Эксперт: Трамп будет делать что хочет, пока его не остановят Конгресс или Китай
В мире продолжается попытка оценить то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Одной из таких оценок является материал греческого эксперта Алексиса Папачелиса, который пишет о США как об «уникальном полюсе военной и геополитической силы», для которого пока нет видимых противовесов.
Папачелис отмечает, что этот полюс в качестве доминантного оформился с распадом СССР, «но только сегодня можно видеть это в действии».
Интересная оценка. Как будто греческий эксперт проспал последние лет 30-35, в том числе вторжение США в Ирак, бомбардировки Белграда с отторжением сербского Косово и другие «следы» американского гегемонизма. Или в Европе действительно это стали осознавать только сейчас?
Папачелис:
По словам греческого эксперта, Трамп отбросил в сторону все правила и ограничения, которые существовали десятилетиями:
Греческий эксперт говорит о том, что происходящее на Ближнем Востоке «в определённой степени гипнотизирует»:
Тем временем в США заявили, что операция против Ирана может занять около 4 недель. Напомним, что в первые сутки операции около 40 членов военно-политической элиты Ирана были убиты, включая аятоллу Али Хаменеи, верховного лидера Исламской Республики.
