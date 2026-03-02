Эксперт: Трамп будет делать что хочет, пока его не остановят Конгресс или Китай

В мире продолжается попытка оценить то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Одной из таких оценок является материал греческого эксперта Алексиса Папачелиса, который пишет о США как об «уникальном полюсе военной и геополитической силы», для которого пока нет видимых противовесов.

Папачелис отмечает, что этот полюс в качестве доминантного оформился с распадом СССР, «но только сегодня можно видеть это в действии».



Интересная оценка. Как будто греческий эксперт проспал последние лет 30-35, в том числе вторжение США в Ирак, бомбардировки Белграда с отторжением сербского Косово и другие «следы» американского гегемонизма. Или в Европе действительно это стали осознавать только сейчас?

Папачелис:

Президент Трамп может и будет делать буквально всё, что захочет, будь то в Венесуэле или Иране, потому что он обладает безграничными возможностями в плане военной мощи, разведывательных служб и технологий. Это абсолютное господство является само собой разумеющимся и может быть оспорено только в конфликте с Китаем.

По словам греческого эксперта, Трамп отбросил в сторону все правила и ограничения, которые существовали десятилетиями:

Он осмеливается на риски, как никто другой из послевоенных американских лидеров. И пока он чувствует, что дела идут в его пользу, он будет применять то же решение и на других фронтах, если только его не остановит «глубинное государство», опасающееся либо чрезмерного расширения стратегических обязательств, либо Конгресс. В Гаване, например, спокойно спать уже не будут, или, по крайней мере, не должны.

Греческий эксперт говорит о том, что происходящее на Ближнем Востоке «в определённой степени гипнотизирует»:

Мы ослеплены, наблюдая, как рушатся устоявшиеся представления и немыслимое становится обыденным. Для тех, кто профессионально занимается международными отношениями, ответы становятся всё более сложными. Несомненно одно: один человек, или два, как в случае с Ираном, могут изменить ход истории
.
Тем временем в США заявили, что операция против Ирана может занять около 4 недель. Напомним, что в первые сутки операции около 40 членов военно-политической элиты Ирана были убиты, включая аятоллу Али Хаменеи, верховного лидера Исламской Республики.
  1. vadson Звание
    vadson
    +6
    Сегодня, 08:38
    ждем когда спящие ячейки иранцев начнут кошмарить американские верха дронами на оптике в вашингтоне. шлепнут сборище конгрессменов, может протрезвеют, что это палка о двух концах и их тоже можно бить больно
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +9
      Сегодня, 08:43
      Действия Трампа демонстративно плюют и на Путина, да не на Россию, а конкретно на него. Иран стратегический партнер России, член БРИКС, имеет договора в том числе и военном сотрудничестве, и вот этот рыжий нахаленок делает вызов обнюхавшись Анкориджем. России следует немедленно прекратить всякие посиделки с США, иначе следующие будут Россия, Китай и КНДР.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +9
        Сегодня, 08:45
        Не-а, не прекратят. Недавно же было сообщение что с амерами каких-то договоров назаключали....
        Бизнес же для кого-то важнее....

        зы все не доходит - подотрутся амеры всеми этими договорами и не чихнут даже если им это понадобится.....
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +12
          Сегодня, 08:50
          это не бизнес, а экономическая зависимость, США в любой момент включат свою любимую игру "санкции" мало ли что им не понравится, только те кто учился в Кембриджах этого не понимают, они уже пропитаны духом глобализма и лизания Западу. Противно от этой возни.
          1. Mirakuru Звание
            Mirakuru
            +6
            Сегодня, 08:57
            Именно поэтому БРИКС нужно найти наконец свои яйца и создать свою собственную валюту, и в обязательном порядке перейти на расчеты в этой валюте. Да будет больно, но этот вопрос нужно было решить еще вчера.
            1. Mike777 Звание
              Mike777
              +3
              Сегодня, 09:08
              Bricks is nonsense and a big waste of time, Putin and Xi are old and now very weak leaders, just like ayotolla, all this men are old and make weak decisions, the should leave the position for more younger person like north Korea, if this doesn't happen US will take over all bricks nations one by one and later destroy Russia, then next will be China. This will happen as long as Putin and Xi is in power
        2. Черный_Ватник Звание
          Черный_Ватник
          +2
          Сегодня, 11:09
          подотрутся амеры всеми этими договорами

          В тот промежуток, пока амеры не начнут подтираться данными договорами, кто-то из незаменимых друзей Верховного хорошо на этом заработает. Это важнее государственных интересов. В марте 2026 это может был неочевидным только людям с альтернативным восприятием мира.
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 08:53
        Не будут, все три страны имеют ЯО и гиперзвук.
        Но, факт на лицо, кое кого отправили обратно в подворотню...
      3. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 09:41
        Цитата: Silver99
        имеет договора в том числе и военном сотрудничестве

        Цитата: Nexcom
        Недавно же было сообщение что с амерами каких-то договоров назаключали....


        БЕЗ участия сторон в военных конфликтах - в чем и проблема для Ирана.
        Иран подстраховался от Украины, ага... Максимальный потолок Договора - совместные учения

        "Статья 4
        1. В целях укрепления национальной безопасности и противодействия общим угрозам службы разведки и безопасности Договаривающихся Сторон обмениваются информацией и опытом и повышают уровень своего сотрудничества.
        2. Службы разведки и безопасности Договаривающихся Сторон осуществляют взаимодействие в рамках отдельных соглашений.

        Статья 5
        1. Договаривающиеся Стороны в целях развития военного сотрудничества по линии своих профильных ведомств осуществляют подготовку и реализацию соответствующих договоренностей в рамках Рабочей группы по военному сотрудничеству.
        2. Военное сотрудничество между Договаривающимися Сторонами охватывает широкий спектр вопросов, включая обмен военными и экспертными делегациями, заходы военных кораблей и судов в порты Договаривающихся Сторон, подготовку военных кадров, обмен курсантами и преподавателями, участие по согласованию Договаривающихся Сторон в международных оборонных выставках, проводимых Договаривающимися Сторонами, проведение совместных спортивных соревнований, культурных и иных мероприятий, осуществление совместных морских операций по оказанию помощи и спасанию, а также борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море.

        3. Договаривающиеся Стороны тесно взаимодействуют в проведении совместных военных учений на территории обеих Договаривающихся Сторон и за ее пределами по взаимному согласию и с учетом применимых общепризнанных норм международного права.
        4. Договаривающиеся Стороны консультируются и сотрудничают в сфере противодействия общим военным угрозам и угрозам безопасности двустороннего и регионального характера.

        Статья 6
        1. В рамках всеобъемлющего, долгосрочного и стратегического партнерства Договаривающиеся Стороны подтверждают приверженность развитию военно-технического сотрудничества на основе соответствующих соглашений между ними c учетом взаимных интересов и своих международных обязательств и рассматривают такое сотрудничество как важную составляющую поддержания региональной и глобальной безопасности.
        2. В целях обеспечения надлежащей координации и дальнейшего развития двустороннего военно-технического сотрудничества Договаривающиеся Стороны проводят на ежегодной основе заседания соответствующих рабочих органов."
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +4
      Сегодня, 08:45
      Там и без ячеек сплошной аут для Трампа. Корыто съехало на второй день войны, ЦРУшников положили в отеле, штаб флота в хлам разломали, а сегодня ещё и борт упал. Этот брехун и нарцис по уши уже в г...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 08:46
        Вот этот брехун и отбрешется от всего и всех....
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +5
          Сегодня, 08:55
          Не, у него уже серьезные проблемы, а будет ещё хуже. Сейчас глобалисты его кусать начнут в Конгрессе...
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 08:55
            да пусть хоть на части его раздербанят.
            1. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              +3
              Сегодня, 08:58
              Уже снайпера ищут, как найдут вся округа узнает...
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +2
                Сегодня, 08:59
                what может и нам скинуться на стрелкА, не?
    3. Дырокол Звание
      Дырокол
      -2
      Сегодня, 08:54
      Цитата: vadson
      ждем когда спящие ячейки иранцев

      Ну дык ждунам ничего более не остается ибо их ожидания навеяны "ветрами наивности"...
  2. ЦШВС Звание
    ЦШВС
    +12
    Сегодня, 08:45
    Получается,что Россию в расчет не берут.С нынешней властью.
    1. lutikovvn Звание
      lutikovvn
      +7
      Сегодня, 09:11
      Китай? А что есть такое государство? Я знаю какое то государственное образование, с одноименным названием, представляющее из себя кучу торгашей и без чести и принципов.
      1. nepunamemuk Звание
        nepunamemuk
        0
        Сегодня, 10:31
        Китай всегда таким был
        даже когда вышел первый раз на первое место в XIX веке
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 10:14
      Цитата: ЦШВС
      Получается,что Россию в расчет не берут.С нынешней властью.

      А Иран заключил военный договор с РФ или забоялся?
      А по договору о сотрудничестве п. 4-6- обмен информации, курсанты и совместные учения. Все...
    3. Goldmitro Звание
      Goldmitro
      0
      Сегодня, 10:39
      ЦШВС
      Получается,что Россию в расчет не берут.С нынешней властью.

      Чтобы Россия не возникала, Трамп подвесил перед ней морковку в виде "духа Анкориджа" и теперь творит, что хочет!
  3. g_ae Звание
    g_ae
    +2
    Сегодня, 08:45
    Вот! Надежда на Китай! А кремлевские только "дух Анкориджа" нюхать способны? Партнёры как-никак Докатились! Довставались с колен! Дососредотачивались!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +11
      Сегодня, 08:48
      ага. китайцы продолжают сидеть и ждать когда проплывёт труп врага. походу уже всё седалище себе отсидели до мозолей....
    2. Mirakuru Звание
      Mirakuru
      +15
      Сегодня, 08:54
      Россия 4 год уже ведет войну против натовского ЧВК, а Китай, теряет "союзников" и ресурсы и продолжает сидеть на месте, ну а так да надежда на Китай, они могут... да нихрена они не могут, главные терпилы планеты.
      1. мазута Звание
        мазута
        0
        Сегодня, 09:50
        Зато АУГ насоздавали,фрегатов налепили,по атомным субмаринам на второе место в мире вышли,противоспутниковую микроволновку испытали...
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 08:46
    ❝ Трамп отбросил в сторону все правила и ограничения, которые существовали десятилетиями ❞ —

    — Трамп, в отличии от предшественников, перестал делать вид, что соблюдает эти правила и ограничения ...
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +7
    Сегодня, 08:47
    От экспертов в последнее время не продохнуть, их количество просто зашкаливает. Вот бы им всем лопаты в руки раздать, все равно их прогнозы не сбываются, а так хоть польза будет.
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 10:35
      лопаты?
      даже лопатой надо уметь работать
      пусть круглое носят а квадратное катают...
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 08:47
    США заявили, что операция против Ирана может занять около 4 недель.

    Хм...почему 4 недели...а не 104?
    На чем основаны такие расчёты?
    Любой военный скажет что планы войны хороши до первого боя.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 08:57
      Потому что Рыжий псих собирается решить вопрос с Ираном до встречи с Си, а там по плану 30 марта. Он нефть у Китая забирает, вот что он делает. Ну и евреи под такой удачный расклад надумали решить свои проблемы...
      1. мазута Звание
        мазута
        -1
        Сегодня, 09:54
        Он не только у Китая забирает,он всю ее концентрирует в своих собственных руках.Далее российская будет уже никому не интересна.Тоже самое фактически с газом уже сделано.Продавец будет один-Штаты,с сохранением видимости,что торгуют ближневосточные империи по которым сейчас Иран удары наносит.
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      -6
      Сегодня, 08:58
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Хм...почему 4 недели...а не 104?

      За неделю вынесут основные цели, на вторую второстепенные, на третью займутся отдельными лицами, на четвертую выжившие сядут за стол переговоров.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +4
        Сегодня, 09:04
        Сербию 3 месяца выносили бомбардировками...а она поменьше будет по сравнению с Ираном...что то я сомневаюсь в прогнозах. what
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          -2
          Сегодня, 09:09
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Серию 3 месяца выносили бомбардировками...

          Как понимаю Сирию? А кто ее выносил то?
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          что то я сомневаюсь в прогнозах.

          Прошло два дня и небо над Ираном уже не принадлежит Ирану. Пилотируемая авиация и БПЛА свободно летают и ищут цели. В конце концов ракеты закончатся или уничтожатся и тогда авиация полностью переключится на систему управления. Через три-четыре убитых начальника пятый поднимет белый флаг...
  7. тлауикол Звание
    тлауикол
    +2
    Сегодня, 08:48
    А ведь всё это может остановить всего-навсего маленькая пуля между ушей утёнка
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 10:16
      Цитата: тлауикол
      А ведь всё это может остановить всего-навсего маленькая пуля между ушей утёнка

      Иран остановила? У них сколько раз уже военные руководители поменялись?
  8. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +3
    Сегодня, 08:48
    Что-то не попадаются сообщения о реакции Китая на ближневосточный беспредел США. ???
    Ведь он покупал много нефти в Иране. Было военно-техническое сотрудничество между Ираном и Китаем.
    Кроме того был ранее подписан договор между Россией и Ираном о сотрудничестве(?). Каком ? Не знаю.
    ИМХО. Нужен крупный отрезвляющий удар Ирана по объекту США на Ближнем Востоке. Например обезвредить авианосец, снеся ему надстройку.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 09:00
      Цитата: Бывший солдат
      Что-то не попадаются сообщения о реакции Китая на ближневосточный беспредел США. ???

      Высказывают озабоченность.
      Цитата: Бывший солдат
      Кроме того был ранее подписан договор между Россией и Ираном о сотрудничестве(?). Каком ? Не знаю.

      Ничем не обязывающий в таком случае.
      Цитата: Бывший солдат
      Нужен крупный отрезвляющий удар Ирана по объекту США на Ближнем Востоке. Например обезвредить авианосец, снеся ему надстройку.

      Желания и возможности не всегда идут рука об руку.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 10:17
      Цитата: Бывший солдат
      Кроме того был ранее подписан договор между Россией и Ираном о сотрудничестве(?). Каком ? Не знаю.
      ИМХО. Нужен крупный отрезвляющий

      П. 4-6 договора предусматривают обмен информацией, курсантов и совместные учения.
      Не более....
  9. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -2
    Сегодня, 08:49
    Цитата: g_ae
    А кремлевские только "дух Анкориджа" нюхать способны.

    Сейчас кремлевские в отключке от этого духа...слишком большая доза...нужно время чтобы они пришли в себя. what
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +1
      Сегодня, 09:02
      Ну да, ну да. У них же там "островок стабильности".
  10. HAM Звание
    HAM
    +8
    Сегодня, 08:53
    Напрягает другое : Трамп начал искать оправдания применению ЯО......получив неожиданную ответку на свои действия,теряя поддержку дома,он,сдуру,может и применить ЯО.....за Хиросиму никаких наказаний не произошло,только "дружба" с японцами "окрепла"..
    Так и здесь сценарий может повториться........."жизни янки важны"!.....не хочу каркать,но Трамп --на всю голову больной... hi
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 09:14
      Вряд ли он ЯО ударит. Он понимает что тогда создаст прецедент и амеры с европкой уже никак не смогут обвинить других в таком-же поступке.
    2. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 10:10
      ЯО.....за Хиросиму никаких наказаний не произошло,только "дружба" с японцами "окрепла"..
      Так и здесь сценарий может повториться........."жизни янки важны"!.....не хочу каркать,но Трамп --на всю голову больной..


      Знающие(якобы) люди говорят, что у Трампа широкий диапазон разрешенных действий, но по настоящему Америка управляется её олигархатом, на 80% состоящим из нации "избранных " и за властью присматривает. Мнение народа США(избирателя) формируется СМИ(олигархата) и вбивается обывателю в мозги. Но даже если реальное мнение избирателя расходится с действиями властей, то СМИ через "опросы" формируют нужные цифры как всеобщее настроение.
  11. Старина Хэнк Звание
    Старина Хэнк
    +5
    Сегодня, 08:56
    «Если Иран захочет, мы можем предоставить им ракеты против Израиля. Одна такая ракета может уничтожить весь Израиль», — Ким Чен Ын.
    https://t.me/condottieros/16462
  12. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 08:57
    Да уже попробовал вседозволенность на вкус...
    «Миротворец» фигов....
  13. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    +3
    Сегодня, 09:00
    Для понимания процессов происходящих сегодня нужно понять, что при нынешнем уровне потребления современным обществом, ресурсов хватит только на несколько десятков лет. А возобновляемые уже не успевают восстанавливаться. США жрёт ресурсов больше всех в мире и ещё транслирует свой образ жизни по всему миру. То есть паразит банально хочет жрать как и прежде, потому и развязывает конфликты по всему миру. Впереди череда глобальных конфликтов за ресурсы...
  14. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    +7
    Сегодня, 09:00
    Стрелков Игорь Иванович
    «Со своей стороны, если бы у меня была подобная возможность, я бы оказал Ирану всю необходимую военную помощь, включая поставки самых современных видов вооружения со специалистами по его обслуживанию. Поскольку ракеты и бомбы Соединённых Штатов рвутся на территории города Курска, на всех наших пограничных регионах. По нашим солдатам стреляют американские танки, американские бомбы и снаряды наводят американские спутники. Мы фактически состоим в состоянии войны с Соединёнными Штатами, которые воюют с нами руками оболваненных русских — так называемых «украинцев».

    Поэтому любые действия, нацеленные на то, чтобы оказать вооружённое сопротивление вот этой американской военной машине, я считаю оправданными с нашей стороны. И мы можем и должны были бы помочь Ирану всеми имеющимися средствами — поскольку Иран воюет фактически против нашего врага.»
    Можно добавить,это даёт нам возможность напрямую бить по врагам( чего Кремль панически боится), а не их украинским наёмникам.Тем более в ситуации когда на стороне американцев к войне подключаются европейские союзники.
    Время всё равно играет против нас, если уже обсуждаются(пока) темы украинского ЯО.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Сегодня, 09:13
      Подписываюсь под этим предложением !!!
  15. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Сегодня, 09:11
    Трамп будет делать что хочет, пока его не остановят Конгресс или Китай

    Да иранцы сами остановят этого рыжего болвана. Хотел быстрой победы, но тут облом прилетел.
  16. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    -1
    Сегодня, 09:13
    А где новости про Новороссийск, Сочи, Краснодар?
    1. g_ae Звание
      g_ae
      0
      Сегодня, 09:16
      Наверное они не относятся к "островку стабильности"?
    2. Konnick Звание
      Konnick
      -1
      Сегодня, 09:19
      Цитата: th.kuzmichev
      А где новости про Новороссийск, Сочи, Краснодар?

      Все на диванах полетели в Иран помогать бить амеров с евреями
  17. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    +2
    Сегодня, 09:19
    Что за бред от греческого эксперта? Получается что американцы на последних выборах специально избрали Трампа чтобы он начал большую войну на Ближнем Востоке?
  18. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 09:25
    Цитата: Дырокол
    Как понимаю Сирию

    Извините... hi я про Сербию пишу.
  19. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 09:32
    "Греческий эксперт" звучит как начало анекдота. laughing Чего тогда из нато то не выйдете, хотелось бы поинтересоваться у "греческого эксперта" yes
  20. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +4
    Сегодня, 09:37
    Помню как год назад тут некоторые писали что Трамп будет заниматься своей страной и ему не нужны конфликты и напряжения в мире.
  21. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    +1
    Сегодня, 09:47
    этот полюс в качестве доминантного оформился с распадом СССР, «но только сегодня можно видеть это в действии»

    Называть это распадом я бы не стал, поскольку распад процесс уж очень абстрактный и обезличенный. Антисоветский переворот - это более точное определение.
    Тем не менее: для кого то это стало очевидным давно, для кого то только сейчас, для большинства и сейчас не очевидно - поэтому продолжаем погружаться в бездну
  22. bbb Звание
    bbb
    +3
    Сегодня, 09:48
    Америка рушит общепризнанные правила. Получается того, кто им не нравится, можно просто убить. У Штатов и раньше с потенциалом было все нормально, но только Трампушка предпринял какие-то действия. Нам тоже надо к этому адаптироваться. Если ущемляются наши интересы, бить куда угодно - по танкерам, островам, трубопроводам и т.д., дури у нас пока еще хватает.
  23. Старина Хэнк Звание
    Старина Хэнк
    +2
    Сегодня, 10:24
    Пошел вой на болотах.
    Саудовский чиновник в интервью "Al Jazeera":
    Америка отказалась от нас и сосредоточила свои системы обороны на защите Израиля, оставив страны Персидского залива, в которых размещены её военные базы, на милость иранских ракет и беспилотников.
  24. Jovanni Звание
    Jovanni
    +1
    Сегодня, 10:56
    Цитата: vadson
    ждем когда спящие ячейки иранцев начнут кошмарить американские верха

    Ждём - пождём когда кто-то другой сделает за нас нашу работу. Выручит нас. То на хуситов надеемся, то на мифическую оппозицию европейскую, то на дедушку Донни, что он не будет нас сильно обижать. Подобреет. С китайцев пример хотим взять. Типа: сидим на берегу, и ждем когда труп врага проплывет. Как бы самим не поплыть...
  25. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:21
    Цитата: Личное мнение
    Стрелков Игорь Иванович
    В самую точку!
  26. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 13:00
    Тем временем в США заявили, что операция против Ирана может занять около 4 недель. Напомним, что в первые сутки операции около 40 членов военно-политической элиты Ирана были убиты, включая аятоллу Али Хаменеи, верховного лидера Исламской Республики.
    А вначале Трамп говорил что в течении двух дней ...