Британский премьер: Лондон просит у Киева помощи против иранских дронов

9 081 34
Британский премьер: Лондон просит у Киева помощи против иранских дронов

Лондон просит у Киева помощи против иранских дронов. Он обратился к Украине с просьбой принять участие в отражении атак Ирана на государства ближневосточного региона.

Об этом в своем обращении заявил британский премьер-министр Кир Стармер.



Он сказал:

Мы привлечем экспертов из Украины, которые вместе с нашими собственными специалистами помогут партнёрам из стран Персидского залива сбивать иранские беспилотники, атакующие их.

Собственно, украинский опыт борьбы против атак дронов, на который надеется Лондон, выглядит очень сомнительным. Особенно если учесть, насколько успешно российские «Герани» разрушают своими ударами энергетическую инфраструктуру Украины.

Хотя для киевского режима это явный вызов. Ведь на Банковой считали, что партнёрство с НАТО - в одну калитку, то есть в виде помощи исключительно стороны НАТО, а тут такое...

Также глава правительства Великобритании сообщил, что дал разрешение американским военным использовать в своих операциях британские базы в регионе для атак на иранские ракетные установки и места хранения ракет.

При этом Лондон не будет подключать к ударам по Ирану свои вооруженные силы. Стармер подчеркнул, что Британия намерена предпринимать только оборонительные меры. Он заявил, что Лондон считает неправильным использовать силовые методы для устранения разногласий между государствами, поэтому и не принимает участия в военной операции США. Обычно всё это остаётся в виде риторики, а британские войска рано или поздно подключаются к атакам.

В то же время глава киевского режима Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что последние события на Ближнем Востоке показали всю сложность защиты от ракет и дронов даже для стран, обладающих более совершенными системами ПВО, чем те, которыми располагает Украина. При этом Киев, по его словам, готов помогать партнерам своим опытом борьбы против воздушных угроз.
34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    +9
    Сегодня, 09:21
    Стая западных шакалов уже не в состоянии без посторонней помощи с одной страной справиться? Хотя возможно они хотят сделать хороший имидж для бандеровцев, чтобы монархии Залива начали их баблом заваливать. Тоже вариант.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +10
      Сегодня, 09:25
      Просто эта стая не привыкла что кто то может в ответ ракетки пулять. Обычно ракеты летят только в 1ом направлении, а тут нежданчик. Ну или ожидаемо, но надеялись что как всегда на 2й день мир дружба жвачка, но что то пошло не так.
    2. sdivt Звание
      sdivt
      +10
      Сегодня, 09:26
      Цитата: Vulpes
      Стая западных шакалов уже не в состоянии без посторонней помощи с одной страной справиться?

      Так это характерный стиль Запада - навалиться толпой, можно вспомнить и Ирак, и Югославию
      Собственно, и в нашей СВО, нам не только Украина противостоит, тут тоже - практически вся Европа+
    3. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +8
      Сегодня, 09:44
      США уже проиграли войну, какие бы "хорошие вещи" не говорил Донька. Иран нашел болевые точки западной коалиции и давит. А иранская оппозиция прикинулась ветошью и боится линчевания родствениками погибших.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +6
        Сегодня, 09:54
        Иран нашел болевые точки западной коалиции и давит.

        если, по итогам, Иран выстоит - то весь мир согласится с тем, что Иран победил
    4. Clepoj-Piu Звание
      Clepoj-Piu
      0
      Сегодня, 11:05
      Жаль "Шахеды" по лондону не прилетают
  2. мерцание Звание
    мерцание
    +2
    Сегодня, 09:21
    Собственно, украинский опыт борьбы против атак дронов, на который надеется Лондон, выглядит очень сомнительным
    Да, вот только зелебобики только и говорят, что их ППО практически все сбивает. request
    1. Трус Звание
      Трус
      +2
      Сегодня, 09:25
      А теперь придётся доказывать делом. Или придумывать, что гранаты, то бишь шахеды, другой системы.
      1. uralex Звание
        uralex
        +3
        Сегодня, 10:06
        А теперь придётся доказывать делом.
        Ну, Украина давно уже всем уши натерла разговорами, что они "героически защищают всю Европу" от "злых русских". Да еще наобещали участвовать в ее защите)))
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 09:21
    Дожили..... Гордые бриты на поклон к краинцам.... С другой стороны- пусть денюжку в них вложенную отрабатывают.... натурой....
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 09:57
      Цитата: Mouse
      пусть денюжку в них вложенную отрабатывают.... натурой....

      А лучше бы вернули то, что им бриты с барского плеча скинули. Только вот есть ли что возвращать?
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 10:06
        Золотого запасу немае.... wink
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +7
    Сегодня, 09:22
    А ведь можно помочь Ирану с геранями, до каких британских активов долетает с территории Ирана?
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +4
      Сегодня, 09:33
      Можно. Только для подобного шага надо иметь политическую волю и яйца. А на такое только КНДР видимо способна, но у нее практически нет возможностей через половину мира Ирану поставлять оружие.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +5
        Сегодня, 09:55
        но у нее практически нет возможностей через половину мира Ирану поставлять оружие

        так через нас - можно
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +5
      Сегодня, 09:45
      Перед началом этой зарубы в Тегеране регулярно разгружались.транспортники из России и Китая, при этом сведения о характере груза не разглашались. Так что вполне возможно что помимо прочего Гераньки им тоже поставляли.
  5. kebeskin Звание
    kebeskin
    +2
    Сегодня, 09:23
    Надо срочно поставить банки с соленьями. Перед броском: 3 раза прочитать, что все сбито.
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      0
      Сегодня, 10:08
      Поздняк метаться, банки с огурцами уже почти кончились, а те что на 8 марта остались - хохлам самим пригодятся. Наглам придется подождать лета, гг
  6. Старина Хэнк Звание
    Старина Хэнк
    +6
    Сегодня, 09:23
    Представители Пентагона на брифинге для Конгресса заявили, что у США не было доказательств, что Иран может атаковать первым — Reuters
    Как говорится, без комментариев…
    https://t.me/bbbreaking/225704
  7. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +7
    Сегодня, 09:24
    Он обратился к Украине с просьбой принять участие в отражении атак Ирана на государства ближневосточного региона.


    Думаете это бред нагла ??? а вот нет хитрый нагл попросил (потребовал) что бы свинарник выслал своего мяса ибо наглам двухсотить своих граждан не комильфо на это рабы есть
  8. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +5
    Сегодня, 09:25
    Сам факт обращения Бритов за помощью к Зе, даёт повод крепко задуматься.
    Возможно это просто политическая игра для козырного хода.
    В удобны момент выставить как дополнительный аргумент для принятия Украины в НАТО или ЕС.
    Хотя возможно и действительно элементарно оказались не готовы к ответным действиям со стороны Ирана.
  9. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    +1
    Сегодня, 09:30
    Ливанская Хезболла вступает в войну! Ирану и шиитскому ополчению надо мобилизовать 1,5-2 миллиона человек для борьбы с сионистским врагом! Но хватет ли им оружия и боеприпасов?
  10. пылесос Звание
    пылесос
    +9
    Сегодня, 09:30
    Даже здесь Запад не хочет гробить своих граждан, прося об этом Украинцев, их Не жалко, Зе с радостью отправит своих (а может для ЗЕ украинцы не свои, и их не жалко) граждан еще на один убой,
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +5
      Сегодня, 09:34
      Все правильно они делают. Ослабляют своих врагов чужими руками, при этом берегут свой мобилизационный ресурс. Это и отличает долгую стратегию от постоянных шараханий.
  11. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +11
    Сегодня, 09:35
    "Сбивать Шахеды надо подстанциями",заявили на Украине и попросили денег за совет.
  12. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +6
    Сегодня, 09:36
    Вот это xохлы попали в "маргарин". Они "всему" миру рассказывают, что почти всё сбивают, и их ППО найкраще у свити. А теперь это надо продемонстрировать господам. Ну вперёд.
  13. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 10:02
    Стармер подчеркнул, что Британия намерена предпринимать только оборонительные меры.
    Очень смешно. Не одну сотню лет Англия сидит в глухой обороне, и только этой обороной и живет. Старый советский фильм есть "Бумбараш", фраза там забавная - "иди ко мне, в самооборону".
    сложность защиты от ракет и дронов даже для стран, обладающих более совершенными системами ПВО,
    А у кого, кроме России есть нормальное ПВО?
  14. Комментарий был удален.
  15. Старина Хэнк Звание
    Старина Хэнк
    +2
    Сегодня, 10:18
    Да придет спаситель. Зеленский предложил Ближнему Востоку помощь от Украины по созданию систем обороны.
    Паниковский продаст Патриот, потом купит Патриот, а потом продаст, но еще дороже. Но деньги вперед!
  16. БойКот Звание
    БойКот
    +1
    Сегодня, 10:20
    Нагличане в своём репертуаре, при первой возможности спрятатья за чужую спину. Но по мне пусть хоть вся всушная ппо в Дубай едет, по их традиции возвращаться на окраину - тупость немыслимая.
  17. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 10:47
    Речь про тех самых галушкистанских Мюнхгаузенах, что банками с огурцами сбивают 102 беспилотника из 100 запущенных? Ну, мелкобритов ждет неприятный сюрприз, когда они поймут, что кто-то врет покруче Трампа.
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:10
    Лондон просит у Киева помощи
    Это как во время Второй мировой войны, когда за британцев воевали поляки и прочая шушера, а сами британцы сидели на острове и наблюдали. Теперь на роль дypaчков назначили хихлов
  19. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 11:35
    Можно туда этого направить как его там.... Игната-Юрия. Он каждый день много лет ВСЕ сбивает, куда там Пэтриоту и ли Кумполу.
  20. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 12:34
    Ну и чем эти помогут? Расскажут как нужно долбить комплексами произведенные в НАТО по жилым домам и рассказывать, что все сбили?
  21. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 12:55
    Лондон просит у Киева помощи против иранских дронов. Он обратился к Украине с просьбой принять участие в отражении атак Ирана на государства ближневосточного региона.
    Типа верните те средства ПВО, что НАТО на Украину отдавало?