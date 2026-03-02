Армия России вошла в Красный Лиман теперь и северо-западнее городского пруда

Российские войска продвигаются на ряде участков линии фронта, включая север Донбасса. Подтверждается информация, согласно которой Вооружённые силы России северо-западнее озера (пруда), находящегося в черте Красного Лимана. Озеро местные жители называют Лиман.

По сути, речь идёт о разрезании Краснолиманского гарнизона противника на части. Предварительно был осуществлён его охват с нескольких направлений, включая направление от Ямполя, Дибровы и Дробышево. Пока между частями украинской группировки есть транспортная коммуникация, но она становится всё более сложной из-за меняющейся конфигурации и постоянных ударов.





Для гарнизона ВСУ в городе все маршруты снабжения российскими войсками перерезаны, кроме одного. Это автомобильная дорога, ведущая со стороны Славянска. Однако для украинских войск при передвижению по ней значительные сложности. Во-первых, по дороге постоянно работают наши дроноводы, уничтожая военную технику и личный состав. Во-вторых, мост через Северский Донец, который, по последним данным, потерял способность удерживать прохождение техники, включая обычную автомобильную, а потому противнику приходится решать вопрос с наведением переправ. Пока на Донбассе стояли морозы, ВСУ использовали устойчивый лёд Северского Донца. Теперь картина меняется, дневные температуры в Красном Лимане достигают +11 градусов по Цельсию. Это существенно скажется на характере боевых действий с обеих сторон.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 09:59
    ВСУ использовали устойчивый лёд Северского Донца. Теперь картина меняется, дневные температуры в Красном Лимане достигают +11 градусов по Цельсию.

    Весна пришла - отворяй ворота! wassat