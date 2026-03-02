Армия России вошла в Красный Лиман теперь и северо-западнее городского пруда

Российские войска продвигаются на ряде участков линии фронта, включая север Донбасса. Подтверждается информация, согласно которой Вооружённые силы России северо-западнее озера (пруда), находящегося в черте Красного Лимана. Озеро местные жители называют Лиман.По сути, речь идёт о разрезании Краснолиманского гарнизона противника на части. Предварительно был осуществлён его охват с нескольких направлений, включая направление от Ямполя, Дибровы и Дробышево. Пока между частями украинской группировки есть транспортная коммуникация, но она становится всё более сложной из-за меняющейся конфигурации и постоянных ударов.Для гарнизона ВСУ в городе все маршруты снабжения российскими войсками перерезаны, кроме одного. Это автомобильная дорога, ведущая со стороны Славянска. Однако для украинских войск при передвижению по ней значительные сложности. Во-первых, по дороге постоянно работают наши дроноводы, уничтожая военную технику и личный состав. Во-вторых, мост через Северский Донец, который, по последним данным, потерял способность удерживать прохождение техники, включая обычную автомобильную, а потому противнику приходится решать вопрос с наведением переправ. Пока на Донбассе стояли морозы, ВСУ использовали устойчивый лёд Северского Донца. Теперь картина меняется, дневные температуры в Красном Лимане достигают +11 градусов по Цельсию. Это существенно скажется на характере боевых действий с обеих сторон.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»