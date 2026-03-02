В небе над Кувейтом сбит самолёт F-15 ВВС США — показано видео крушения

В небе над Кувейтом сбит самолёт F-15 ВВС США — показано видео крушения

В небе над Кувейтом сбит истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle («Ударный орёл») Военно-воздушных сил США. В сети опубликовано видео, которое сняли очевидцы.

Самолёт шёл на значительной высоте, когда его, судя по всему, поразила противовоздушная ракета. Последовал взрыв и горящий борт рухнул на землю. На видео заметно, как горит двигатель воздушного судна. Спустя несколько секунд после взрыва оба пилота катапультируются и раскрывают парашюты.



Сообщается, что истребитель был сбит силами противовоздушной обороны ВС Ирана. Однако в комментариях уже выразили скепсис по этому поводу. Высказывается предположение, что F-15 был поражен дружественным огнем ПВО при попытке перехвата иранских ударных беспилотников.

Съемка велась из неназванного населенного пункта. Судя по кадрам, самолет рухнул в безлюдном месте вблизи с окраиной города. На месте падения поднялся густой дым.

Как минимум один пилот остался жив и серьезно не пострадал. Очевидцы засняли момент его спуска на парашюте. На другом видео показан сам летчик, он спокойно стоит на земле рядом с парашютом. Сообщается, что и со вторым пилотом всё в порядке.

В первый день начала военного конфликта, 28 февраля, в сети появились сообщения о якобы сбитом иранским истребителем МиГ-29 (по классификации НАТО — Fulcrum) израильском самолете F-15 EX Eagle II. Официальных подтверждений этому нет, как и кадров с обломками истребителя. Кроме того, на вооружении ВВС ЦАХАЛ нет американских истребителей F-15 во модификации EX Eagle II.








Тем временем американское командование признало потерю истребителя и факт «дружественного огня».
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +8
    Сегодня, 09:42
    Момент попадания ракеты.



    F-15E - двухместный самолет. Парашют был один, Следовательно второй пилот погиб.
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +10
      Сегодня, 09:50
      Ну что же пока первое видио реально сбитого ..... но мало мало мало
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 10:49
        Похоже сбит "дружественным огнем". От Ирана до Кувейта приличная дистанция. Иранский ЗРК не достанет (и высота самолета небольшая).
        ..... он спокойно стоит на земле рядом с парашютом.

        ...........и не спеша потягивает баночку Coca-Cola. lol
        1. Андрей Малащенков Звание
          Андрей Малащенков
          +1
          Сегодня, 11:03
          Ну границы то у них совсем рядом

          - но конечно не реально что иранский ЗРК стоял прямо на границе а амер так же летал где то не далеко да и ЗРК точнее ЗУР оставляет за собою след а на видио его нет поэтому ракета была воздух воздух - а вот тут могут быть и нюансы ....
          1. frruc Звание
            frruc
            0
            Сегодня, 11:12
            Было сообщение, что огонь открывал турецкий ЗРК. Местоположение позиции неизвестно.
            1. Андрей Малащенков Звание
              Андрей Малащенков
              0
              Сегодня, 11:13
              Ну пишут сейчас очень много и все кому не лень - так что будем посмотреть ..
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +30
      Сегодня, 09:50
      Иран единственная страна в мире, кто не покупал красные фломастеры и не сидел на берегу реки, а в открытую не побоялся дать в зубы Трампу. Сейчас тот момент, когда Россия может отвлечь от себя военное противостояние, США не гнушаются убивать своим оружием и советниками жителей России, так может как бы трудно не было оказать Ирану помощь, все таки они воюют и за нас и против наших врагов, ведь схватка в Корее в 50 гг отсрочила третью мировую, так может и сейчас стоит.
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        -1
        Сегодня, 10:54
        как бы трудно не было оказать Ирану помощь
        Для тех, кто сидит за стенами Кремля, это сделать трудно. Проще вычерчивать фломастером красные линии. Или дать эфир Медведева с его грозными речами. На том все и кончится
    3. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +6
      Сегодня, 09:57
      F-15E - двухместный самолет. Парашют был один, Следовательно второй пилот погиб.
      Из списка погибших иранских школьниц можно вычеркнуть еще одну - отмщение.
    4. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 10:17
      Ну, что же, с почином персов - первый пошел. Дай Бог не последний)))
    5. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +2
      Сегодня, 10:38
      Официальный представитель США подтвердил, что американский самолет F-15 был сбит в Кувейте в результате "дружественного огня".
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        -2
        Сегодня, 10:48
        Цитата: alexboguslavski
        Официальный представитель США подтвердил, что американский самолет F-15 был сбит в Кувейте в результате "дружественного огня".

        А вот мы посмотрим, будут ли жидо-амеровские самолёты заходить в воздушное пространство Ирана. Похоже на то, что иранцы не тратят ракеты ПВО на атакующие их ракеты (жаль мирное население), а ждут именно вражеские самолёты.
        1. Развед Звание
          Развед
          -2
          Сегодня, 11:31
          Цитата: Южноукраинец
          А вот мы посмотрим, будут ли жидо-амеровские самолёты заходить в воздушное пространство Ирана


          А зачем? Зачем им заходить в воздушное пространство Ирана?
          Ознакомьтесь с ТТХ ракет типа standoff weapons. Затем попробуйте вспомнить, что протяженность Ирана с запада на восток составляет около 2250 км.
          Вывод? Он все тот же - зачем?
          1. Южноукраинец Звание
            Южноукраинец
            0
            Сегодня, 12:30
            Цитата: Развед
            А зачем? Зачем им заходить в воздушное пространство Ирана?

            А как же КАБы типа GBU-57 MOP или МК-84. ? Америкосы очень любят их применять с В-2.
          2. Кулл90 Звание
            Кулл90
            0
            Сегодня, 12:53
            а зачем тогда комментаторы отправляют Российские ВВС летать над украиной, хотя есть ракеты Х-101,Х-69 и бомбы с умпк
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 11:02
        alexboguslavski
        США подтвердил, что американский самолет F-15 был сбит в Кувейте в результате "дружественного огня".

        Если это так, то можно отметить слабое взаимодействие ПВО, ВВС США или не отработала система опознавания свой/чужой . На такой высоте F-15 мог достать и ПЗРК с территории Кувейта (Ирака).
    6. kit88 Звание
      kit88
      0
      Сегодня, 11:37
      Цитата: alexboguslavski
      Парашют был один, Следовательно второй пилот погиб.

      Совсем не "следовательно".
      Катапультные кресла на самолетах такой схемы уходят оба, одно за другим, согласно алгоритму. И не важно кто за ручки дернул первый пилот или второй.
    7. Вася_2 Звание
      Вася_2
      0
      Сегодня, 12:31
      тут два. на 4й-5й секунде видео
      https://t.me/ASupersharij/52131
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +1
        Сегодня, 12:39
        Шарий еще пишет такое:
    8. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      0
      Сегодня, 12:44
      Цитата: alexboguslavski
      Парашют был один, Следовательно второй пилот погиб.

      2а пилота 🥵
      ☝️ Оператор систем вооружения (WSO, Weapon Systems Officer)

      А почему парашют 1н?
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 12:51
        При более внимательном рассмотрении действительно видно два парашюта, однако живым показывают одного пилота. Второго могло унести куда-то при условии, что он парашютом не управлял. (если это возможно в данной системе, а то мой парашютный опыт ограничен Д-пятым).
        1. дон_Рэба Звание
          дон_Рэба
          +1
          Сегодня, 12:56
          Еще раз:
          1. На F-15 пилот в одном экземпляре, второй это Оператор систем вооружения (WSO, Weapon Systems Officer),
          Пилотов 1 штука, членов экипажа: 2штука
          2. Не парашютист от слова совсем.
          Просто прикололо:
          «Парашют был один»
          (Пилот и оператор боролись в кокпите горящего и падающего F-15 за единственный в наличии парашют….🤪
          1. alexboguslavski Звание
            alexboguslavski
            +1
            Сегодня, 13:05
            Юмор оценил. "Всё, что могу" (с) Ю. Бондарев "Горячий снег". hi
            1. дон_Рэба Звание
              дон_Рэба
              0
              Сегодня, 13:33
              хе-хе....
              Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  2. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +3
    Сегодня, 09:51
    Украинские расчеты ПВО уже на Ближнем Востоке.
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +5
      Сегодня, 10:01
      Цитата: kosmozoo
      Украинские расчеты ПВО уже на Ближнем Востоке.

      Откуда дровишки?
      На Окраине обозначился излишек ПВО и спецов?
      1. kosmozoo Звание
        kosmozoo
        +6
        Сегодня, 10:02
        Почерк - у ВСУ есть большой опыт борьбы с F-16
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          -3
          Сегодня, 10:18
          Цитата: kosmozoo
          Почерк - у ВСУ есть большой опыт борьбы с F-16

          А сбили F-16?
          1. kosmozoo Звание
            kosmozoo
            +2
            Сегодня, 10:23
            А сбили F-16
            А что это меняет? Важен принцип рукозадости.
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              +2
              Сегодня, 10:24
              Цитата: kosmozoo
              А что это меняет?

              Суть вашего комментария.
              1. kosmozoo Звание
                kosmozoo
                0
                Сегодня, 11:09
                Суть вашего комментария.

                Суть не меняет, если вы не робот. Давайте вам на кубиках обьясню. Вы в детстве собрав пирамидку из блинов, скорее всего сообразили бы как собрать пирамидку из квадратиков.
                Так же и по теме, украинские расчеты научившись сбивать F-16, собьют и F-15.
            2. частное лицо Звание
              частное лицо
              -2
              Сегодня, 10:36
              Важен принцип рукозадости.

              А в чём выражается рукозадость? Отличный пуск,цель поражена.
              1. Arifon Звание
                Arifon
                0
                Сегодня, 10:56
                Это сарказм, речь идёт про "дружественный огонь"...
                1. частное лицо Звание
                  частное лицо
                  -2
                  Сегодня, 11:01
                  Это сарказм, речь идёт про "дружественный огонь"...

                  Так то я понял, просто на войне "дружественный огонь" не такая уж редкость и присущь практически всем. А тем более когда в конфликте много участников.
                  1. Arifon Звание
                    Arifon
                    0
                    Сегодня, 11:07
                    Был саркастичный комментарий "Украинские расчеты ПВО уже на Ближнем Востоке", для тех, кто не понял, объсснение, что речь шла о рукозадости авторов "дружественного огня"... никто про редкость этого явления и не говорил. Просто Вы серьёзео откомментировали то, что было сарказмом. Если интересно - прочтите контекст выше)..
              2. kosmozoo Звание
                kosmozoo
                -1
                Сегодня, 11:15
                А в чём выражается рукозадость?

                Это уже был конец бороды, а начало:
                Цитата: Дырокол
                Цитата: kosmozoo
                Почерк - у ВСУ есть большой опыт борьбы с F-16

                А сбили F-16?
                1. частное лицо Звание
                  частное лицо
                  -1
                  Сегодня, 11:39
                  Это уже был конец бороды, а начало:

                  А если по нормальному объяснить ? Никак не ?
  3. belost79 Звание
    belost79
    +2
    Сегодня, 09:52
    Как так получается, что Кувейтское ПВО эффективней Иранского?
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      -2
      Сегодня, 10:00
      Цитата: belost79
      Как так получается, что Кувейтское ПВО эффективней Иранского?

      Дык его же никто не бомбил. Иранское ПВО уже вынесли, а Кувейтское некому.
      1. rytik32 Звание
        rytik32
        +1
        Сегодня, 10:18
        Цитата: Дырокол
        Иранское ПВО уже вынесли

        Иранское ПВО работает
        https://t.me/ImpNavigator/12870
        Иранские самолеты патрулируют небо Тегерана.
        3-й день войны. ВВС США и Израиля так и не смогли завоевать господство в воздухе. В чем тогда смысл F-22 и F-35?
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +1
          Сегодня, 10:24
          Цитата: rytik32
          Иранские самолеты патрулируют небо Тегерана.

          В первый день летал МиГ-29. Больше не летал. А Як-130 в принципе в воздухе делать нечего, ни оружия ни средств обнаружения. Никто уже не летает кроме евреев с американцами.
          1. rytik32 Звание
            rytik32
            0
            Сегодня, 10:27
            Цитата: Дырокол
            кроме евреев с американцами

            Вы можете подтвердить это пруфами?
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              -2
              Сегодня, 10:38
              Цитата: rytik32
              Вы можете подтвердить это пруфами?

              Как понимаю вы же пользуетесь телегой? Там у всех каналов примерно одни и те же видео. Хотите сказать, что не видели кадры работы авиации по земле?
              1. rytik32 Звание
                rytik32
                0
                Сегодня, 10:44
                Цитата: Дырокол
                Хотите сказать, что не видели кадры работы авиации по земле?

                Если вы не поняли мой вопрос, повторю еще раз:
                Вы можете подтвердить пруфами, что в небе Ирана никто уже не летает кроме евреев с американцами?
                1. Дырокол Звание
                  Дырокол
                  -3
                  Сегодня, 10:47
                  Цитата: rytik32
                  Вы можете подтвердить пруфами, что в небе Ирана никто уже не летает кроме евреев с американцами?

                  И как вы это видите? Отчет ВВС Израиля о воздушной обстановке над Ираном за 48 часов? Потому как видео о уничтожении авиации Ирана на земле вас же не убедят? Верно?
                  1. rytik32 Звание
                    rytik32
                    +1
                    Сегодня, 10:59
                    Цитата: Дырокол
                    И как вы это видите?

                    Вот ниже привели пруф.
                    Поздравляю вас совравши!
                    1. Дырокол Звание
                      Дырокол
                      0
                      Сегодня, 11:17
                      Цитата: rytik32
                      Вот ниже привели пруф

                      Прыф чего? Что гражданская авиация летает? Самолет Тюмень - Хургада должны были сбить?
                      Поздравляю вас совравши!

                      Ваше желание жить в мире иллюзий невозможно запретить. Возможно это положительно влияет на ваше состояние.
                      1. rytik32 Звание
                        rytik32
                        0
                        Сегодня, 11:30
                        Цитата: Дырокол
                        Что гражданская авиация летает?

                        И что военная авиация Ирана свободно летает. Выше я привел фото, вот видео
                        https://t.me/infantmilitario/179629
                        Цитата: Дырокол
                        Ваше желание жить в мире иллюзий невозможно запретить.

                        Позвольте нескромный вопрос. Вы здесь повесточку отрабатываете?
                      2. Дырокол Звание
                        Дырокол
                        -2
                        Сегодня, 11:35
                        Цитата: rytik32
                        Выше я привел фото, вот видео

                        Доказать что это сегодня вы же не сможете? Иран сегодня выложил видео как F-4 готовят к вылету для нанесения ударов по противнику. При этом F-4 взлетает с ракетами в-в, ни одной бомбы. Можно этому верить конечно. Повторюсь, это ваше право верить.
                        Цитата: rytik32
                        Вы здесь повесточку отрабатываете?

                        А вы врагов выискиваете?
                      3. rytik32 Звание
                        rytik32
                        0
                        Сегодня, 11:38
                        Цитата: Дырокол
                        А вы врагов выискиваете?

                        О! Ответ вопросом на вопрос!
                        Спасибо, теперь понятно, что вы делаете на форуме русского сайта
                      4. Дырокол Звание
                        Дырокол
                        -1
                        Сегодня, 11:43
                        Цитата: rytik32
                        О! Ответ вопросом на вопрос!

                        Вы здесь повесточку отрабатываете? - нет. Ответ на вопрос
                  2. Кулл90 Звание
                    Кулл90
                    +1
                    Сегодня, 11:49
                    появилось 2 видео с двумя сбитыми самолетами ф-15, и фото 3 летчиков с этих самолетов
                    1. Дырокол Звание
                      Дырокол
                      0
                      Сегодня, 11:51
                      Цитата: Кулл90
                      появилось 2 видео с двумя сбитыми самолетами ф-15

                      Это ПВО Кувейта паникует, сбивает все подряд.
                      1. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        +1
                        Сегодня, 11:53
                        ну судя по первому видео это не ракета пво, что-то небольшое с тепловым наведение (типа ракеты воздух-воздух)

                        и появилось видео полетов самолетов ирана над тегераном
                      2. Дырокол Звание
                        Дырокол
                        0
                        Сегодня, 12:05
                        Цитата: Кулл90
                        ну судя по первому видео это не ракета пво, что-то небольшое с тепловым наведение (типа ракеты воздух-воздух)

                        Помимо версий есть официальное заявление о фрэндли файер ибо в это время пытались сбить беспилотник, по итогу его не сбили он попал куда то, а вот сбили нечто иное.
                        Цитата: Кулл90
                        и появилось видео полетов самолетов ирана над тегераном

                        Географию изучали? Где Кувейт, а где Тегеран?
                      3. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        +1
                        Сегодня, 12:17
                        сперва было официальное заявление об технической неисправности и после видео стали говорить о френдли-файер, но ракета пэтриот разорвала бы ф-15 на куски

                        причем сдесь география, я написал про полеты самолетов ирана над тегераном и я не писал что они сбили (тут кто-то писал что самолеты не летают)
                        и фото одного пилота, почему то в израильском комбинезоне
                      4. Дырокол Звание
                        Дырокол
                        0
                        Сегодня, 12:34
                        Цитата: Кулл90
                        ракета пэтриот разорвала бы ф-15 на куски

                        Свет клином на них не сошелся. У Кувейте помимо них есть ЗРК HAWK, Skyguard Amoun и Starstreak
                      5. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        0
                        Сегодня, 12:40
                        хавк и Skyguard Amounпо рлс, старстрик по лазеру, ракета же навелась на двигатель (похоже на р-27т)
                    2. Lako Звание
                      Lako
                      +1
                      Сегодня, 12:13
                      На Иран ньюс, в сети Х, я видел другое видео, с падающими американским самолётом. И там не было видно парашюта. Да, на этом видео, видно, что самолёт упал, в черте населённого пункта. То есть пилот спасая свою жизнь, меньше всего думал, о жизни мирных граждан. "Рискуя своей жизнью увёл самолёт от жилых домов" - это, похоже, не о них.
                      1. Кулл90 Звание
                        Кулл90
                        0
                        Сегодня, 12:18
                        и один из летчиков (женщина или трансвестит) почему-то в израильском комбинезоне
                2. Andobor Звание
                  Andobor
                  0
                  Сегодня, 10:56
                  Цитата: rytik32
                  Вы можете подтвердить пруфами, что в небе Ирана никто уже не летает кроме евреев с американцами?

                  Вчера самолёт Уральских авиалиний Тюмень - Хургада через весь Иран пролетел над Персидским заливом рядом с Кувейтом развернулся на Хургаду и благополучно в Хургаде приземлился.
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +3
      Сегодня, 10:01
      ну есть сомнения что пво, что-то небольшое ракета воздух-воздух или пзрк и с тепловым наведение (попадание в горячий двигатель), от ракеты патриота ф-15 разорвало бы на куски
      1. Капитан Пушкин Звание
        Капитан Пушкин
        -1
        Сегодня, 10:40
        Цитата: Кулл90
        ну есть сомнения что пво, что-то небольшое ракета воздух-воздух или пзрк и с тепловым наведение (попадание в горячий двигатель), от ракеты патриота ф-15 разорвало бы на куски

        Есть сомнение, что ПВО - нет следа ракеты. Больше похоже на аварию двигателя.
        Но это даже ещё лучше - полагается до завершения расследования катастрофы приостановить полеты данного типа. Хотя, на войне, возможно, все не так.
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          +1
          Сегодня, 11:07
          есть видео где видно четко прилетевшую ракету
        2. matwey Звание
          matwey
          0
          Сегодня, 11:11
          Есть сомнение, что ПВО - нет следа ракеты.

          Вы правы нет следа от ракеты, Но! след от ракеты остаётся на этапе пуска а при дальнейшем палёте нет не каких следов, так что не факт дружеского огня, возможно что действительно МиГ по работал. Но американцы этого не когда не признают.....
  4. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 10:01
    А американская была такая красивая, какая жалость 😂 laughing
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 10:01
    Только и остаётся говорить что это " дружественный " огонь ,а то зададут вопрос куда " выгрузили" более 2000 управляемых боеприпасов в Иран ?
    1. Ll2000 Звание
      Ll2000
      0
      Сегодня, 12:51
      От Эль джахры до иранских ПВО ближайших 200 км будет расстояние, не мог его Иран физически сбить
  6. air wolf Звание
    air wolf
    +6
    Сегодня, 10:05
    Бред пин.до.сов, если был бы дружественный огонь, то это только Патриот, пилоты бы не выжили, это Р-27 drinks
  7. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +6
    Сегодня, 10:07
    Ну,с почином.Дай бог не последний.
  8. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 10:10
    Удобно списать на "дружественный огонь". Тогда выходит,что операторы ПВО там криворукие.Или технари из группы "СО"?
    1. Mouse Звание
      Mouse
      -1
      Сегодня, 10:13
      Расписаться в непроф.... Тогда уж падун.....
    2. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      0
      Сегодня, 10:19
      Есть вариант, что в отдельном взятом ЗРК обьявили джихад. Вероятность мала, но все равно приятно.
    3. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 10:40
      Тогда выходит,что операторы ПВО там криворукие

      Вы когда нибудь сидели за пультом оператора ЗРК ПВО ?
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        0
        Сегодня, 11:50
        Нет,я отправлял самолёты в полёт.Это бывало.
  9. Старина Хэнк Звание
    Старина Хэнк
    +5
    Сегодня, 10:16
    Представители США в интервью Washington Post: «Иран отвечает со всей силой. Огромное количество атак и разнообразие мест, выбранных в качестве целей, вызывают серьезную озабоченность».
    И еще:
    Внутри Пентагона и среди некоторых членов администрации Трампа в воскресенье усилилась обеспокоенность тем, что конфликт с Ираном может выйти из-под контроля.
  10. Венд Звание
    Венд
    +3
    Сегодня, 10:20
    А нечего летать военным самолетам, там где им лететь не надо. У США есть своя территория государства, вот там и летайте laughing
  11. Akim Звание
    Akim
    +1
    Сегодня, 10:22
    Имхо что-то небольшое (ракета ПЗРК?) с тепловым наведением прилетело точно в двигатель. Что у Кувейта есть на вооружении подобного?
  12. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 10:24
    Что за дурацкие проигрыватели?
    Сами автоматически начинают играть
  13. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    -3
    Сегодня, 10:43
    На моей памяти это первый сбитый F-15 за всю историю его существования.
    Может ошибаюсь?
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 11:19
      7 апреля 2003 — F-15E «Страйк Игл» (сер. номер 88-1694, 333-я истребительная эскадрилья ВВС США). Сбит с земли в районе Тикрита. Оба члена экипажа погибли.

      сбивали и другие, но это зависит от веры: если веришь сша то первый, если веришь правдивым источникам то сбивали
      и даже в данном случае командование сша заявляло об аварии, и только после видео заявили о френдли-файере пво, но в видео видно что прилетела маленькая ракета (воздух-воздух с ик наведением)
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      -1
      Сегодня, 11:24
      26 марта 2015 года, во время интервенции в Йемен, F-15 ВВС Саудовской Аравии был потерян над Аденским заливом.

      Их и без войны достаточно упало.

      По официальным данным, на 2008 финансовый год в лётных происшествиях было потеряно 117 самолётов, в том числе:
      За время эксплуатации F-15 в ВВС Израиля в инцидентах было потеряно не менее 10 самолётов.

      За время эксплуатации F-15 в ВСС Японии в инцидентах было потеряно не менее 12 самолётов.

      За время эксплуатации F-15 в ВВС Южной Кореи в инцидентах был потерян как минимум 1 самолёт.

      За время эксплуатации F-15 в ВВС Саудовской Аравии в инцидентах было потеряно не менее 23 самолётов
      Википедия
    3. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +1
      Сегодня, 11:51
      и там появилось еще одно видео сбитого ф-15, второго за сегодня и фото, видео 3 летчиков с этих самолетов
  14. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 10:50
    Министерство обороны Кувейта заявило, что на территории страны упало НЕСКОЛЬКО американских боевых самолетов, но все пилоты смогли выжить.
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:56
    Цитата: rytik32
    В чем тогда смысл F-22 и F-35?
    В демонстрации технологий wink
  16. rmlmura1960 Звание
    rmlmura1960
    0
    Сегодня, 10:56
    De acordo com o comunicado, estes próximos passos podem incluir o destacamento dos meios necessários para colocar em prática uma ação defensiva que possa destruir a ameaça de mísseis e de drones do Irão na fonte.

    Por outras palavras, Reino Unido, França e Alemanha admitem mesmo atacar diretamente o Irão, sempre com a lógica de operações que se destinem a destruir alvos que podem ser utilizados para ataques aos seus interesses.

    De acordo com o comunicado, o E3 vai trabalhar de perto com os Estados Unidos e os seus parceiros na região ao longo dos próximos dias
  17. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +2
    Сегодня, 10:58
    В Кувейте все интереснее. Их агентство КУНА сообщило, что потерпели крушение несколько военных самолётов. Не уточнив, сколько. Все пилоты спаслись. И что-то дымится там в посольстве США.
    1. Akim Звание
      Akim
      +1
      Сегодня, 11:44
      есть как минимум 2 разных видеосъемки.. на одной самолет падает в плоском штопоре до самой земли и идет отстрел 2х парашютов, на втором самолет падает практически в пике и весь объят огнем
  18. KCA Звание
    KCA
    +1
    Сегодня, 10:59
    Интересненько, в отсталой России даже из ПЗРК нельзя "дружественный огонь" открыть, даже на них опознаватель "свой-чужой" есть, а в продвинутых США можно вот так запросто приземлить свой самолёт. "Дружественный огонь", ох уж мне эти сказочки, ох уж мне эти сказочники...
  19. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 11:37
    Дай Аллах, не последний.
  20. Кулл90 Звание
    Кулл90
    +1
    Сегодня, 11:41
    и появилось видео еще одного сбитого самолета, а также видео полетов самолетов ирана
  21. РР_Вернадский Звание
    РР_Вернадский
    +2
    Сегодня, 11:55
    Не получается у Трампа маленькая победоносная война по венесуэльскому сценарию
  22. rytik32 Звание
    rytik32
    +1
    Сегодня, 12:17
    Жители Кувейта очень рады видеть сбитых летчиков))
  23. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    0
    Сегодня, 12:27
    Цитата: Silver99
    так может как бы трудно не было оказать Ирану помощь,

    ...И что дальше? Полная изоляция и военный коммунизм для низов, и окончательное закрытие всяческих "куршавелей" для верхов?
  24. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 12:48
    Его (эту модификацию Ф-15) еще в 1988 на вооружение приняли...