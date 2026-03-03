Дизельные УАЗ протестированы в экстремальных условиях, что скажут силовики?

4 035 18
Дизельные УАЗ протестированы в экстремальных условиях, что скажут силовики?


Зимние калибровочные и испытательные тесты автомобилей УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и УАЗ Профи с новым дизельным двигателем и 6МТ успешно завершены в регионах с суровым климатом. Силовой агрегат показал уверенный запуск при температуре до -30°C. Об этом рассказала пресс-служба предприятия в на прошлой неделе.



Напомним Ульяновский автомобильный завод планирует запустить производство автомобилей УАЗ с новым силовым агрегатом ближе в 2026 году. Автомобили получат дизельный двигатель в связке с шестиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная мощность двигателя 136 л.с., максимальный крутящий момент 310 Нм, экологический класс Евро-5.


На предприятии осуществляется сборка 6 ступенчатых МКПП. Локализованы технологические операции по литью и механической обработке картеров. Введены в эксплуатацию новые прессы для сборки промежуточного вала. «Промежуточный вал – один из ключевых узлов МКПП, который гарантирует надежность работы агрегата. Три новые единицы прессового оборудования обеспечат высокую точность запрессовки компонентов промежуточного вала – синхронизаторов и шестерен, автоматизируют технологический процесс, что позитивно скажется на качестве коробок передач. Установки закуплены в рамках, реализуемого проекта оснащения производства, при поддержке Фонда развития промышленности. В дальнейшем рассматривается локализация всех основных деталей МКПП. Общий объем производства по проекту составит до 50 тысяч штук в год. Новые МКПП устанавливаются на модельный ряд легких коммерческих автомобилей Sollers и автомобилей УАЗ.


Ключевой задачей инженерной команды было обеспечение стабильного и корректного функционирования всех систем дизельного двигателя и трансмиссии в условиях суровых холодов. Специалисты проводили настройку блока управления двигателем, оптимизируя его параметры для отрицательных температур. Особое внимание уделялось проверке работы турбонаддува, каталитического нейтрализатора и сажевого фильтра, как в штатном режиме движения, так и в процессе регенерации.

Параллельно инженеры настраивали и электронику автомобилей. На испытательных полигонах проходила калибровка таких функций, как круиз-контроль и система ограничения максимальной скорости. Инженеры провели полную калибровку работы двигателя в условиях низких температур. Турбонаддув, катализатор и сажевый фильтр выдержали испытание холодом на твердую «пятерку». Впереди – завершение ресурсных тестов в 100 000 км реальной эксплуатации, к которым сотрудники приступили в прошлом году.

Дебют обновленных моделей – дизельных УАЗ Патриот, Пикап и коммерческого фургона Профи – ожидается в строгом соответствии с графиком. Выход на рынок запланирован на конец второго и начало третьего квартала 2026 года.

Будет ли интересна новая разработка силовым структурам покажет время. Наверняка какая то опытная партия УАЗов наденет "погоны" и покажет себя.
18 комментариев
  1. Гаврило Принцип
    Гаврило Принцип
    +2
    Сегодня, 04:04
    Господи, вы хоть бензиновые делать научитесь...
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      0
      Сегодня, 04:34
      Зачем учится,купили китайский двигатель и коробку.
    2. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +1
      Сегодня, 06:02
      Они умели, надо тока советские чертежи вытащить. (и ГОСТы\ОТК вернуть)
      Тогдашний военный УАЗик чинился в тайге при потощи матов, саперной лопатки и дубины(потому что кувалды на деревьях не растут а ветки таки да).
      Да и так что бы вообще встал - сложно было убить его, обычно или ехали или еле полз.
  2. Scipio Звание
    Scipio
    -5
    Сегодня, 04:37
    В любой другой стране АвтоВАЗ и УАЗ давно бы закрылись....
    1. Гаврило Принцип
      Гаврило Принцип
      +1
      Сегодня, 05:00
      И манагеры бы в местах не столь отдалённых лес валили на благо Родины.
  3. Konnick Звание
    Konnick
    -1
    Сегодня, 04:51
    А зачем испытывали? Китайцы давно уже этот дизель испытали, даже с КПП.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 05:11
      экологический класс Евро-5.
      Ага...На передке...
      1. iommi Звание
        iommi
        +3
        Сегодня, 05:30
        я вообще считаю что строгие экологические требования - скорее сдерживающий фактор чем чтото полезное
  4. N.O.M.A.D.E. Звание
    N.O.M.A.D.E.
    +4
    Сегодня, 05:13
    Там двигатель и КПП переживут кузов уаза. Люди уже давно просят, делайте корпус из нормального проката, а не из ржавой жестянки. У соседа УАЗ патриот на 3й год весь уже цветёт.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +4
      Сегодня, 06:06
      Цитата: N.O.M.A.D.E.
      на 3й год


      А старые лет за 20 и более разваливались, при том более 5 лет вообще как новые.
      При том, что тот экземпляр по которому сужу и по тайге возил, и во дворе мок\мерз.
      Никаких гаражей.

      Да и то. Как сказать развалился.
      По сути продан за ненадобностью был.
      Еще на ходу.
  5. air wolf Звание
    air wolf
    -1
    Сегодня, 05:55
    Да, для армии нужен дизельный двигатель на УАЗик, но для народа нужен 2 литровый бензиновый двигатель с турбиной, и это факт 💯
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +2
      Сегодня, 06:09
      Цитата: air wolf
      но для народа нужен 2 литровый бензиновый двигатель с турбиной


      Не знаю зачем мне турбина.
      Яб согласился на классический военный УАЗ.
      Тока по цене не более 400-700т.р. а не 1700000 как на сайте указано.
      Ну то есть достаточно хорошее надо и не дорого.
  6. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +5
    Сегодня, 06:04
    Я бы для начала PATRIOT убрал.
    Оно оспринимается ну как HIMARS\TAURUS.

    По русски писать надо.
    Будет годным - узнают и так, не зная языка.
  7. михаил3 Звание
    михаил3
    -1
    Сегодня, 06:32
    Силовики скажут, что генералов вокруг штаба возить будет самое то. Ну и по Москве рассекать с суровой миной очень способно будет. Можно будет ловко оправдать миллиарды, впаленые в программу. Однако, на передовой и рядом УАЗов вы не найдете. Только старые горелые обломки.
    Почему? Потому, что УАЗовский двигатель в ИК диапазоне выглядит как огромный костер. Дизель, что характерно, гораздо более горячий, чем бензин. Спасибо, братцы, от врага - нацелиться на ваш дизельный УАЗ будет возможно с гораздо большего расстояния! Уладили так уладили, молодцы какие...
  8. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 07:07
    Кто мне, бестолковому объяснит, зачем на фронте Евро-5? Экологию после взрывов и пожаров не нарушить? Это, что, издевка такая над бойцами? Им нужен простой, высоконадежный и эффективный автомобиль. Отнюдь, не сложный, малонадежный, но "эфектный".
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      0
      Сегодня, 07:37
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Это, что, издевка такая над бойцами?
      Просто бизнес. Ни чего личного. А то что он на крови, так хозяева российского автопрома в 90-х захватывали бизнес не в белых перчатка. Для этой отморози своих не существует.
  9. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 07:12
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    Кто мне, бестолковому объяснит, зачем на фронте Евро-5? .

    Маржа поставщикам и посредникам приличная...без этого никак. request
    Даром никто не станет поставлять.
  10. геолог Звание
    геолог
    0
    Сегодня, 07:36
    Бойцам на войне придется применить болгарку и сварку, чтобы сразу избавиться от сажи фильтра и катализ. Разогрев паяльной лампой на морозе никто не отменял т.к. запуск при -30,50 без подогрева чреват тяжелыми последствиями.