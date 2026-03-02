В Новороссийске введен режим ЧС из-за ударов украинских БПЛА

В Новороссийске введен режим ЧС из-за ударов украинских БПЛА

Киевский режим, не сумев добиться успехов на поле боя, вновь сделал ставку на террор против мирного населения. Массированной атаке беспилотников подвергся Новороссийск – город, который для противника всегда был лакомой целью из-за своего стратегического значения и близости к морю.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о масштабных разрушениях: повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, беспилотники попали в том числе в детский сад. Пять человек пострадали.



Особый цинизм происходящему придает тот факт, что удары наносились не по военным складам и не по позициям ПВО, а по жилым кварталам. Один из беспилотников врезался прямо в квартиру многоэтажки – чудом обошлось без погибших, но пострадавший госпитализирован. В Восточном районе города пожарные до сих пор тушат возгорания.

Противник, как отмечают очевидцы, атаковал не только с воздуха – со стороны моря пытались прорваться безэкипажные катера.

Власти оперативно развернули пункты временного размещения на базе местных школ. Туда направляют жильцов поврежденных домов, включая тех, кто лишился крова.

Неспокойно было и в соседней Ростовской области. В Кашарском районе уничтожен очередной беспилотник, объявлялась ракетная опасность. Нападению БПЛА подвергся и Севастополь.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +7
    Сегодня, 10:36
    Вот вам и Иран местного разлива.
    Самим надо решать свои проблемы и учится отвечать жёстко как это делают в Иране.
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +12
      Сегодня, 10:39
      Цитата: Аркадий007
      и учится отвечать жёстко

      Наш главный, в рыцаря играет..Его рыцарство обходится очень дорого...а начиналось все с бронежилетов и касок с бинтами, а сейчас уже пошли разговоры про ЯО...
      1. Silver99 Звание
        Silver99
        +11
        Сегодня, 10:54
        Это он думает, что рыцарь, а на самом деле шахматист третьего детского разряда. Уж сколько тут вопрошаем почему живы все руководители террористического государства 404, почему к ним как в санаторий приезжают наши враги с Запада, что за посиделки регулярно устраивает Дмитриев...... как бы он не оказался "яковлевым" как при Ельцине.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 12:42
          Цитата: Silver99
          Это он думает, что рыцарь, а на самом деле шахматист третьего детского разряда. Уж сколько тут вопрошаем почему живы все руководители террористического государства 404, почему к ним как в санаторий приезжают наши враги с Запада, что за посиделки регулярно устраивает Дмитриев...... как бы он не оказался "яковлевым" как при Ельцине.

          Надо пример с США и Израиля брать. Орешником по Банковой в разгар рабочего дня. А через три часа повторить, чтобы всех спасателей обнулить.
          1. Варяжко Звание
            Варяжко
            +1
            Сегодня, 12:44
            Глупо, куча мирняка минусуют, а черти сбегут.
            Скорее лучше точечное. Чтобы вся верхушка от минообороны до всех министров всук были всегда ИО. Пришел на должность - некролог, новый пришел некролог. Управление затруднит весьма. по-моему.
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 12:26
        Цитата: Курильщик
        Цитата: Аркадий007
        и учится отвечать жёстко

        Наш главный, в рыцаря играет..Его рыцарство обходится очень дорого...а начиналось все с бронежилетов и касок с бинтами, а сейчас уже пошли разговоры про ЯО...


        А закончиться всё может,не дай Бог конечно, как в Иране.Отвечать надо жёстко и вовремя, желательно ещё на ранней стадии конфликта,чем больше ставки в конфликте,тем больше шансов на катастрофу.Поэтому нельзя допускать их повышения,сразу отвечать надо жёстко,на ранней стадии,чтобы не было иллюзий что мы слабы.Но нет мы жёстко отвечать не хотим,видете ли что то там кому то там доказать хотим,что мы белые и пушистые(наверняка из-за счетов и недвижки на Западе),а в итоге получается то что мы наблюдаем.Стабильное обострение ситуации и повышение ставок,когда уже доходит до того что на кон поставлено всё и тут уж как говорится или пан или пропал.С Зеленским надо было раньше решать вопрос,а не пытаться с кем то договариваться, всё равно с договорённостями в очередной раз кинут.Просто за время договоренностей и неприкосновенности Зеленского вокруг него все объединились и под него начала поступать помощь,ВСУ начали расти как на дрожжах и качество и количественно и как логический итог всего этого сегодня мы имеем перед собой проблемы принципиально иного уровня,а ведь могли всё решить ,покончив с Зеленским,но как известно мы не такие,только это уже мало кого волнует такие мы или не такие.Запад идёт во банк,до конца и тут уже никакие договоренности его не устроят Его устроит только наша капитуляция.Вот он итог попытки договориться с Западом, прикинувшись белыми и пушистыми. Только сами себе проблемы создали из-за ошибочной стратегии ведения конфликта и ошибочных рассчетов.
      3. Варяжко Звание
        Варяжко
        +1
        Сегодня, 12:30
        Ну ка же, боится обидеть будущих и нынешних партнеров. Плюс Лобби в Кремле за мир с Западом и США огромное. У всех дети, счета, собственность на западе. вот и лоббируют.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          -1
          Сегодня, 12:39
          Цитата: Варяжко
          Ну ка же, боится обидеть будущих и нынешних партнеров. Плюс Лобби в Кремле за мир с Западом и США огромное. У всех дети, счета, собственность на западе. вот и лоббируют.


          Ну значит не просто так Запад прямо требует от нас капитуляции,даже при нынешнем тяжёлом положении Украины.Запад хочет расшириться за наш счёт.А Украина всего лишь купленный Западом расходник,который не жалко разменять во благо дальнейшего расширения и освоения ресурсов России.Только так Европа сможет остаться в высшей лиге,но это противоречит интересам США, всё таки американцам нужен буфер между Европой и Россией,чтобы не получить себе в дальнейшем конкурента размером с континент,что пока и спасает положение,ибо ограничивает давление на Россию по воле США,но тем не менее сотрудничать с Россией США хотят на своих условиях.Хотелось бы ошибаться,но похоже что Анкоридж,что то на подобие встречи Горбачева и Рейгана на борту военного корабля в конце Холодной войны,мягкая сдача в обёртке договоренностей,духа Анкориджа.

          .36 лет назад, 3 декабря 1989 года, официально завершилась холодная война. Во всяком случае, это после встречи на борту советского лайнера «Максим Горький» у берегов Мальты декларировали президент США Джордж Буш — старший и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв. Главы двух сверхдержав публично заявили о переходе от противостояния к сотрудничеству. Через несколько лет после этого триумфа дипломатии Горбачёв признал, что американская сторона его обманула.


          https://regnum.ru/article/4004942

          Нас снова типа обманули.Каки это знакомо.
          1. Варяжко Звание
            Варяжко
            +1
            Сегодня, 12:42
            Мягкая? Скорее жесткая для интересов России. 4 года войны, потери во времени растут, но если растягивать во времени говорят потери небольшие. Но из-за растягивания войны враг усилился и до сих пор несмотря на бравурные заявление СМИ и Минобороны контратакует и за неделю оккупирует обратно по 5-10 сел и городков на Донбасском фронте.
            1. Sky Strike fighter Звание
              Sky Strike fighter
              0
              Сегодня, 12:54
              . контратакует и за неделю оккупирует обратно по 5-10 сел и городков на Донбасском фронте.


              Это где это?На каком фронте?То же Терноватое они так и не взяли.Наоборот бои уже идут в Верхней Терсе,фронт приближается к Орехову,Славянску,так же Констаха у ВСУ проседает.По сути остался только укреп протяженностью в 50 км, который ,если падёт,то у ВСУ будет полноценная катастрофа.Да где то они контратакует,но скорее пытаются выиграть время до начала финальной стадии переговоров,чтобы не прорвали за это время до переговоров их линию обороны длинной в 50 км,сбивают темп наступления контратаками короче.

              . Economist в подробной статье пишет, что «пояс фортецiй» имеет протяженность 50 кмот Славянска и Краматорска до Дружковки и Константиновки.Он является мощным оборонительным рубежом. ...Американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что «пояс фортецiй» включает помимо Славянско-Краматорской агломерации также другие города и посёлки вдоль трассы Н-20 «Константиновка - Славянск». Численность населения до начала СВО составляла здесь около 380 тысяч человек.

              Славянск и Краматорск образуют северную часть оборонительного пояса и служат важными логистическими центрами для украинских войск, обороняющихся в ДНР. Дружковка, Алексеево-Дружковка и Константиновка образуют южную часть оборонительного пояса.


              https://news.rambler.ru/army/55173083-poyas-fortetsiy-kiev-do-poslednego-budet-tseplyatsya-za-50-kilometrov-moschnyh-ukrepleniy-na-zapade-donbassa/
              1. Варяжко Звание
                Варяжко
                0
                Сегодня, 13:40
                Контранступ всук идет с середины февраля севернее Новоуспеновки, причем с массовым якобы применением с их стороны бронетехники.
            2. Sky Strike fighter Звание
              Sky Strike fighter
              0
              Сегодня, 12:59
              В продолжении поста.

              . За последнюю неделю в районе Гуляйполя под контроль перешло около 100 кв. км и шесть населённых пунктов. Удержано Терноватое, продолжается стабилизация линии у реки Волчья.


              https://www.ptoday.ru/10191-frontovaja-kartina-k-utru-2-marta-1467-j-den-specoperacii-rossijskie-vojska-vyhodjat-k-verhnej-terse-aktualnaja-karta-boevyh-dejstvij.html
    2. invisible_man Звание
      invisible_man
      +8
      Сегодня, 10:42
      В войне с Украиной мы должны были выступать не в роли Ирана, который обороняется, а в роли США, которые подавляют противника так, что тот способен лишь вяло отмахиваться. Но не срослось.
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        -2
        Сегодня, 11:30
        повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, беспилотники попали в том числе в детский сад. Пять человек пострадали.-страшнейший удар пукраинцев

        уничтожен в саудовской аравии крупнейший нпз в мире, десяток погибших и 20 пропавших без вести, сгоревшая база вмс сша в бахрейне, разогнанный и прячущийся флот сша-иран вяло отмахивается
        1. invisible_man Звание
          invisible_man
          0
          Сегодня, 13:11
          Кончайте бредить вместе с иранской пропагандой.
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    +5
    Сегодня, 10:38
    Противник, как отмечают очевидцы, атаковал не только с воздуха – со стороны моря пытались прорваться безэкипажные катера.Неспокойно было и в соседней Ростовской области. В Кашарском районе уничтожен очередной беспилотник, объявлялась ракетная опасность. Нападению БПЛА подвергся и Севастополь.
    Ну, наверное, надо уничтожать поставки оружия и любую логистику в Украине. И, наверное, надо отслеживать, что вхо-дит и выходит из Украины. И, наверное, надо уменьшать численность киевского режима.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:40
    Явно это комплексный удар ,БПЛА для отвлечься внимания от БЭКов.Море устаканилось и пошли БЭКи.Р.S и египтяне с суэцем тоже чудят. Какой-то странный договорняк с этой нефтью .В суэцком канале пусто / пусто с танкерами .
  4. Seal Звание
    Seal
    +10
    Сегодня, 10:40
    Если бы на оборону края направить хотя бы 1/10 от того, что обращено в доход государства у задержанных заместителей этого губернатора и у судей Краснодарского края и Адыгеи, оборона края от всех видов БПЛА и БЭКов была бы непробиваемая ничем.
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      0
      Сегодня, 10:46
      Радует что хоть что то стали делать - очень надеюсь что посадки продолжаться .... и да из опыта Турции (точнее Османской империи ) как только у падишаха заканчивались деньги или деньги нужны были срочно на войну он казнил главного визиря а так же всевозможных министров и забирал у них все деньги ...
    2. g_ae Звание
      g_ae
      +4
      Сегодня, 10:53
      На святое посягаете? Все что наворовано непосильным трудом? Хотите страну без эффективных управленцев оставить?
      1. Seal Звание
        Seal
        0
        Сегодня, 13:17
        Цитата: g_ae
        На святое посягаете? Все что наворовано непосильным трудом? Хотите страну без эффективных управленцев оставить?
        Как я понимаю, некоторые из семей этих "эффективных управленцев" зарегистрированы на ВО и один из них даже поставил Вам "минус".
        Кстати, у меня отметилось трое таких. Видимо, члены семей судейских тоже тут what
    3. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 11:32
      повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, беспилотники попали в том числе в детский сад. Пять человек пострадали.-это говорит о хорошей обороне
  5. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +9
    Сегодня, 10:46
    Шёл пятый год войны, а кто-то до сих пор даже не начинает.
  6. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 10:47
    "Островок стабильности" с "воспитанными" руководителями. Жаль простой народ не оценит.
  7. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +1
    Сегодня, 10:51
    Опять в голове не укладывается недостаточная эффективность ПВО. Средства ПВО ведь можно размещать на склонах гор. А с моря нападение должен отражать Краснознаменный Черноморский флот.
    Тихоходные дроны очень простая цель почти для всех средств ПВО.
    1. домохозяйка Звание
      домохозяйка
      +1
      Сегодня, 10:58
      он и отражает. Спасибо, подскажите там - где пво размещать.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        -4
        Сегодня, 11:01
        Из автоматической корабельной пушки так сложно попасть по тихоходному дрону?
        1. домохозяйка Звание
          домохозяйка
          +1
          Сегодня, 11:13
          пробовали? отбивают по мере возможности. почти ничего не проходит. просто много всего летит и плывёт. и с чего - тихоходные? разные.
          1. СергейАлександрович Звание
            СергейАлександрович
            -1
            Сегодня, 11:15
            Некоторые возможности АК-176:
            - Поражение морских, прибрежных и воздушных целей, включая низколетящие противокорабельные ракеты.
            Ваши разные дроны сильно быстрее и сложнее противокорабельных ракет?
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 11:10
      Цитата: СергейАлександрович
      Тихоходные дроны очень простая цель почти для всех средств ПВО.

      Так их и поражают сегодня поражено 172 ударных беспилотников в основном над Чёрным и Азовским морем, обломки нескольких побили стекла, повредили машины, ПВО работает отлично.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        -3
        Сегодня, 11:17
        То есть, у вас нет претензий к выучке Черноморского флота?
        1. Andobor Звание
          Andobor
          -2
          Сегодня, 11:24
          Цитата: СергейАлександрович
          То есть, у вас нет претензий к выучке Черноморского флота?

          У меня нет компетенций Черноморский флот оценивать, но я вижи что сотни вражеских БПЛА сбиваются над морем, единичные уже над сушей, обломки бьют стекла повреждают машины, ни один вражеский беспилотник цели не достиг, это фантастическая эффективность работы ПВО.
        2. Кулл90 Звание
          Кулл90
          +2
          Сегодня, 11:35
          а какие могут быть претензии если практически все сбито и потоплен, только в сказке 100% эффективность
          1. Ростов_1976
            Ростов_1976
            0
            Сегодня, 12:52
            Точно все сбито?
            По данным регионального оперштаба БПЛА спровоцировали возгорание одного из резервуаров и прилегающей к нему территории на площади 150 кв. м
            1. Кулл90 Звание
              Кулл90
              0
              Сегодня, 12:54
              я же написал что 100% эффективности только в сказках
    3. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 11:33
      практически все сбито и черноморский флот потопил все бэк
      повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов. Пять человек пострадали.
      1. Ростов_1976
        Ростов_1976
        0
        Сегодня, 12:53
        А топливный терминал?
        в Новороссийске тушат пожар на топливном терминале, возникший в результате удара.
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          0
          Сегодня, 12:56
          я комментировал под статьей и про терминал узнал позже
  8. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    +4
    Сегодня, 10:58
    Когда наконец "капитаны" проснутся, шаланду им в бок, почему вся хох_ло нечисть жирует, почему ещё банковая не в руинах, мы теряем на ТВД золотых наших ребят, сиротя семьи, ни какие деньги не заменят сына, мужа, отца, а нам олигархическая сволочь подсовывает трутней - мигрантскую нечисть, или у нас как всегда -
    "Кому война а кому мать родна"
  9. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    -1
    Сегодня, 11:42
    На ВО: о ночном налёте на Новороссийск- одна статья, зато- десятки статей про Иран, Израиль, США, куча мусорной "аналитики" на Ближневосточную тему..
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 12:58
      так там разные статьи про разные события, т.е событие =статья, так и про Новороссийск тоже статья, все правильно это же новостной раздел
  10. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 11:42
    Цитата: Clepoj-Piu
    Когда наконец "капитаны" проснутся, шаланду им в бок, почему вся хох_ло нечисть жирует, почему ещё банковая не в руинах, мы теряем на ТВД золотых наших ребят, сиротя семьи, ни какие деньги не заменят сына, мужа, отца, а нам олигархическая сволочь подсовывает трутней - мигрантскую нечисть, или у нас как всегда -
    "Кому война а кому мать родна"

    С шаландой - это Вы сильно! Да и в остальном согласен на 100%.
  11. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Сегодня, 12:39
    Все больше и больше разочаровываюсь в лидере страны. А он все договорится надеется.
  12. Кулл90 Звание
    Кулл90
    0
    Сегодня, 13:07
    я вот что заметил что под такими статьями, многие комментаторы обвиняют: пво, флот, лампасы и Президента РФ, и почему-то не обвиняют пукраинцев, хотя это именно пукраинские дроны приносят бедствия людям
  13. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Сегодня, 13:13
    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о масштабных разрушениях: повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, беспилотники попали в том числе в детский сад. Пять человек пострадали...

    Эта новость не должна быть "затёрта" среди других. Это - предел! Это уже копирует израильскую атаку на школу для девочек в Иране. Джихад мы, конечно, не объявим, но если не будут нанесены удары по Банковской, то уже кремлёвским придётся отвечать перед нами, россиянами..