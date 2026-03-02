В Новороссийске введен режим ЧС из-за ударов украинских БПЛА
Киевский режим, не сумев добиться успехов на поле боя, вновь сделал ставку на террор против мирного населения. Массированной атаке беспилотников подвергся Новороссийск – город, который для противника всегда был лакомой целью из-за своего стратегического значения и близости к морю.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о масштабных разрушениях: повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, беспилотники попали в том числе в детский сад. Пять человек пострадали.
Особый цинизм происходящему придает тот факт, что удары наносились не по военным складам и не по позициям ПВО, а по жилым кварталам. Один из беспилотников врезался прямо в квартиру многоэтажки – чудом обошлось без погибших, но пострадавший госпитализирован. В Восточном районе города пожарные до сих пор тушат возгорания.
Противник, как отмечают очевидцы, атаковал не только с воздуха – со стороны моря пытались прорваться безэкипажные катера.
Власти оперативно развернули пункты временного размещения на базе местных школ. Туда направляют жильцов поврежденных домов, включая тех, кто лишился крова.
Неспокойно было и в соседней Ростовской области. В Кашарском районе уничтожен очередной беспилотник, объявлялась ракетная опасность. Нападению БПЛА подвергся и Севастополь.
Информация