Дома у устроившего стрельбу в Техасе нашли портрет аятоллы Хаменеи

На подозреваемом и в его автомобиле были обнаружены признаки, указывающие на потенциальную связь с терроризмом. Пока рано определять мотив, но всё же это указывает на причастность к террористической деятельности.

Если у меня дома в телефоне найдут фото иранского аятоллы, которое осталось в памяти после просмотра новостей , а на полке – Коран, они меня тоже будут считать причастным к терроризму?

Американские медиа сообщают о стрельбе в штате Техас. В результате стрельбы, устроенной темнокожим мужчиной в городе Остин, два человека погибли, один получил ранение. Сам нападавший во время приезда наряда полиции вступил в перестрелку и был убит.К настоящему моменту техасская полиция изучила записи с камер видеонаблюдения, которые были установлены перед входом в одно из местных кафе. На кадрах можно видеть мужчину, который одет в свитер с надписью «Собственность Аллаха».Полиция установила место его проживания. В доме, где проживал «техасский стрелок», как утверждается, обнаружен портрет верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который был убит в результате удара в минувшую субботу в Тегеране. В каком именно виде было обнаружено это изображение, не сообщается. В автомобиле стрелявшего нашли Коран.К расследованию подключилось ФБР.Сотрудник Федерального бюро расследований США по штату Техас Алекс Доран:Это заявление уже раскритиковали проживающие в США мусульмане. В частности, отмечено, что толстовка с надписью «Собственность Аллаха» используется тысячами американцев мусульманского вероисповедания. Получается, что каждый из них ФБР теперь определяется как «возможно, причастный к терроризму».Один из комментариев:При этом в ФБР утверждают, что в доме преступника они обнаружили и иранский флаг…