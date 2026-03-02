Дома у устроившего стрельбу в Техасе нашли портрет аятоллы Хаменеи
Американские медиа сообщают о стрельбе в штате Техас. В результате стрельбы, устроенной темнокожим мужчиной в городе Остин, два человека погибли, один получил ранение. Сам нападавший во время приезда наряда полиции вступил в перестрелку и был убит.
К настоящему моменту техасская полиция изучила записи с камер видеонаблюдения, которые были установлены перед входом в одно из местных кафе. На кадрах можно видеть мужчину, который одет в свитер с надписью «Собственность Аллаха».
Полиция установила место его проживания. В доме, где проживал «техасский стрелок», как утверждается, обнаружен портрет верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который был убит в результате удара в минувшую субботу в Тегеране. В каком именно виде было обнаружено это изображение, не сообщается. В автомобиле стрелявшего нашли Коран.
К расследованию подключилось ФБР.
Сотрудник Федерального бюро расследований США по штату Техас Алекс Доран:
Это заявление уже раскритиковали проживающие в США мусульмане. В частности, отмечено, что толстовка с надписью «Собственность Аллаха» используется тысячами американцев мусульманского вероисповедания. Получается, что каждый из них ФБР теперь определяется как «возможно, причастный к терроризму».
Один из комментариев:
При этом в ФБР утверждают, что в доме преступника они обнаружили и иранский флаг…
Информация