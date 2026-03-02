Дома у устроившего стрельбу в Техасе нашли портрет аятоллы Хаменеи

3 543 40
Дома у устроившего стрельбу в Техасе нашли портрет аятоллы Хаменеи

Американские медиа сообщают о стрельбе в штате Техас. В результате стрельбы, устроенной темнокожим мужчиной в городе Остин, два человека погибли, один получил ранение. Сам нападавший во время приезда наряда полиции вступил в перестрелку и был убит.

К настоящему моменту техасская полиция изучила записи с камер видеонаблюдения, которые были установлены перед входом в одно из местных кафе. На кадрах можно видеть мужчину, который одет в свитер с надписью «Собственность Аллаха».





Полиция установила место его проживания. В доме, где проживал «техасский стрелок», как утверждается, обнаружен портрет верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который был убит в результате удара в минувшую субботу в Тегеране. В каком именно виде было обнаружено это изображение, не сообщается. В автомобиле стрелявшего нашли Коран.

К расследованию подключилось ФБР.

Сотрудник Федерального бюро расследований США по штату Техас Алекс Доран:

На подозреваемом и в его автомобиле были обнаружены признаки, указывающие на потенциальную связь с терроризмом. Пока рано определять мотив, но всё же это указывает на причастность к террористической деятельности.

Это заявление уже раскритиковали проживающие в США мусульмане. В частности, отмечено, что толстовка с надписью «Собственность Аллаха» используется тысячами американцев мусульманского вероисповедания. Получается, что каждый из них ФБР теперь определяется как «возможно, причастный к терроризму».

Один из комментариев:

Если у меня дома в телефоне найдут фото иранского аятоллы, которое осталось в памяти после просмотра новостей, а на полке – Коран, они меня тоже будут считать причастным к терроризму?

При этом в ФБР утверждают, что в доме преступника они обнаружили и иранский флаг…
40 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 10:46
    ...и как это только ФБР "не нашло переписку с ФСБ и открытки с поздравлениями с 23 февраля"??? what
    прям вот какая-то недоработка с их стороны усматривается.... laughing
    всё остальное нашли и даже иранский флаг, а это - нету.... request
    1. Володин Звание
      Володин
      +7
      Сегодня, 10:47
      Цитата: Nexcom
      "не нашло переписку с ФСБ и открытки с поздравлениями с 23 февраля"

      Пока у них это кратковременно вышло из моды. На повестке - Иран.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 10:48
        ааа, вот оно как.... понятно. ну, я думаю, там малость поутихнет и "всплывут новые доказательства"...
        1. Курильщик Звание
          Курильщик
          +2
          Сегодня, 10:51
          СМИ США еще не успели сообщить новость - Аятолла Хаменеи сам лично инструктировал стрелка!!!
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            -1
            Сегодня, 10:52
            ...с того света он что ли инструктировал??? belay
            1. Курильщик Звание
              Курильщик
              +2
              Сегодня, 10:53
              Цитата: Nexcom
              ...с того света что ли инструктировал??? belay

              за час до гибели..прямо перед сном...
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                0
                Сегодня, 10:54
                ага, и потому амеры аятоллу с семьей и замочили.... ну по-амерски "всё сходится" тогда. страшное иранское коварство было вскрыто....
                1. Курильщик Звание
                  Курильщик
                  +3
                  Сегодня, 10:55
                  Цитата: Nexcom
                  и потому амеры аятоллу с семьей и замочили.

                  это же как белый день... тем более аятолла с домашнего звонил.. все сходится..
                  1. Nexcom Звание
                    Nexcom
                    +2
                    Сегодня, 10:56
                    я так и понял что именно с домашнего..... но бдительные амерские телефонисты всё это дело и спалили.
                    1. Курильщик Звание
                      Курильщик
                      +1
                      Сегодня, 10:58
                      Цитата: Nexcom
                      бдительные амерские телефонисты

                      тут лично Трамп был на чеку..
                      1. Nexcom Звание
                        Nexcom
                        +1
                        Сегодня, 10:59
                        думаю он Макрона припряг - тот то знатный телефонист....
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 12:49
      Сериал был зачётный - мистер робот. Там друзей главного героя спецслужбы американские порешили и из-за характерной внешности девушки подкинули им иранские флаги, когда репортаж давали. Видимо в США тоже все всё понимают
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 13:22
      Не, открытки не было, но рядом висел портрет Путина)))
  2. Vulpes Звание
    Vulpes
    +4
    Сегодня, 10:46
    Странно, что ещё и портрета Путина не нашли.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 10:51
      ..да патретик то ладно, вот телефон с гербом РФ и надписью Правительственная связь... wassat
    2. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +1
      Сегодня, 10:53
      Цитата: Vulpes
      Странно, что ещё и портрета Путина не нашли.

      А и нашли бы, сказал бы, что после Анкориджа остался...
  3. al3x Звание
    al3x
    +3
    Сегодня, 10:46
    Ну вот война и в дом к полосатым пришла. Джихад это вам не шутки.
  4. Bookinist69 Звание
    Bookinist69
    +2
    Сегодня, 10:47
    Если это бы не произошло, это пришлось бы придумать....
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 10:48
    Таких спящих агентов полно по миру...ждут своего часа.
  6. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +3
    Сегодня, 10:50
    Если у меня дома в телефоне найдут фото иранского аятоллы, которое осталось в памяти после просмотра новостей, а на полке – Коран, они меня тоже будут считать причастным к терроризму?

    Сегодня к терроризму можно причислить всех, у кого обнаружат изображения Трампа, Нетаньяху и государственные символы этих стран...
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:51
    Ну так... Не все с линией партии согласны....., сча ещё и гробы в штаты попрут....
  8. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +2
    Сегодня, 10:51
    обнаружен портрет верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

    А визитку его там не нашли? Если нет, то не считается.
  9. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 10:51
    темнокожим мужчиной в городе Остин

    А на фотографии негр.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 11:01
      а у них там низзя так говорить - это неполиткорректно. или темнокожий или афроамериканец. а иначе попрут с работы за расизм. даже придурков низзя придурками называть - надо говорить альтернативно одарённый. laughing
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +3
        Сегодня, 11:11
        Цитата: Nexcom
        а у них там низзя так говорить - это неполиткорректно.

        "— Зря ты его негром назвал.
        — А он кто?
        — Афроамериканец.
        — А какая разница?
        — Нигер — это для них ругательство обидное.
        — Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом… Израиле евреи, а в Африке негры."
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 11:52
          Цитата: михаилл
          в Германии немцы, в этом… Израиле евреи, а в Африке негры.

          В Африке и других странах - да, а в США только афроамериканцы.
      2. svarog77 Звание
        svarog77
        0
        Сегодня, 11:50
        Темнокожим тоже нельзя, это уже расизм...
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 11:01
    Цитата: Nexcom
    и как это только ФБР "не нашло переписку с ФСБ и открытки с поздравлениями с 23 февраля"???
    Вот закончат с Ираном, найдут! И портрет Путина и балалайку wink
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 11:08
    Трамп не в курсе что в мире 2 млрд мусульман.Нельзя убивать не подумавши таких духовных наставников каким был аятолла Али Хамении.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:49
      Цитата: tralflot1832
      Нельзя убивать не подумавши таких духовных наставников каким был аятолла Али Хамении.

      Для мусульман всего мира, он теперь стал святым и знаменем борьбы против неверных.
  12. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:26
    обнаружены признаки, указывающие на потенциальную связь

    Дождались! То же "хайли лайкли", но чуть с другой стороны...
  13. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 11:33
    На подозреваемом и в его автомобиле были обнаружены признаки, указывающие на потенциальную связь с терроризмом
    - ну как по мне, так явным признаком терроризма является американские и британские государственные флаги....
  14. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 11:35
    Они просто ещё не понимают,куда они зашли и во что вляпались. И если всё ещё продлится, то не в Иране "либерда" затанцует, а у них в стране весело и горячо будет. А Иран аклимается как и сами штаты когда-то после Пёрл Харбора.
  15. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 11:38
    Как много совпадений, а портрета Путина не нашли ?
  16. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 11:38
    А вот не надо было аятоллу убивать, сейчас бы и эти американцы были бы живы.
  17. Altai2026 Звание
    Altai2026
    +1
    Сегодня, 11:42
    Думаю что при повторном обыске у него гденибудь под крыльцом обнаружат письменный приказ от руководства Ирана об подготовке к убийствам руководства сшаа ,а также справку на предьявителя что он дейхствующий агент иранской разведки)))))
  18. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:45
    Один из комментариев:

    Если у меня дома в телефоне найдут фото иранского аятоллы, которое осталось в памяти после просмотра новостей, а на полке – Коран, они меня тоже будут считать причастным к терроризму?

    Наивный малый. Если у меня дома найдут том сочинений Ленина и портрет Сталина, то меня тоже обвинят в терроризме.
  19. Варяжко Звание
    Варяжко
    0
    Сегодня, 12:17
    А подводную лодку с баллистическими ракетами и бюст Ленина они не нашли в гараже?
    Клоуны из ФБР.
  20. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 13:05
    Один из комментариев:
    Если у меня дома в телефоне найдут фото иранского аятоллы, которое осталось в памяти после просмотра новостей, а на полке – Коран, они меня тоже будут считать причастным к терроризму?
    Эта демократическая страна , сынок. И ты ничего не сможешь сделать против этой демократии. laughing laughing
  21. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 13:28
    "Убили негра, убили негра, замочили..." (с)