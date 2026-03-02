Экс-разведчик: прошлогодняя атака США на Иран предотвратила ядерный удар Израиля

Экс-разведчик: прошлогодняя атака США на Иран предотвратила ядерный удар Израиля

Израильтяне якобы располагают ядерным оружием. И они угрожали его применить, если Соединенные Штаты не уничтожат объекты в Иране, представляющие опасность для Израиля.

Об этом рассказал бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку.



Он утверждает, что решение американского президента Дональда Трампа нанести прошлым летом удар по Ирану было связано с давлением на него израильтян. Они требовали от него уничтожить подземные иранские объекты, имеющие отношение к обогащению урана. А если США этого не сделают, заявляли они, то Израиль нанесет ядерный удар по Исламской Республике. Кириаку отмечает, что никогда раньше Тель-Авив подобную форму шантажа не использовал:

Ранее подобных угроз не высказывалось.

Экс-разведчик считает, что прошлогодняя атака США на Иран предотвратила ядерный удар Израиля и даже, возможно, Третью мировую войну. По его мнению, применение Израилем ядерного оружия могло спровоцировать вооруженный конфликт глобального масштаба. Кириаку считает, что Трамп не ставил задачу по уничтожению ядерных объектов, а лишь устроил демонстративную акцию с целью убедить Израиль отказаться от опрометчивого шага.

Кириаку с большой долей уверенности предполагает, что израильтяне располагают подобным вооружением. По его данным, они начали работать над его разработкой еще в 50-х годах прошлого столетия и успешно завершили его создание уже в 70-е годы. При этом Тель-Авив никогда не подтверждал наличие у него ядерного оружия, хотя и не отрицал предположений, что оно у него есть.

  1. bondov
    bondov
    +4
    Сегодня, 10:55
    вот-вот, я всегда писал, что без атома евреям победы не видать, да и с атомом тоже не видать
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +10
      Сегодня, 10:59
      сколько ж компромата от Эпштейна у Израильтян на Трампа!!! Можно сказать - фаберже Трампа хронятся в Тель-Авиве...
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +5
        Сегодня, 11:07
        Логика железная, что бы Израиль не применил ЯО они решили сами разбомбить Иран. Израилю которому по логике, США и должно было ввести санкции и разбомбить центры с обогощением...
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +10
          Сегодня, 11:26
          Цитата: Mitos
          Логика железная, что бы Израиль не применил ЯО они решили сами разбомбить Иран. Израилю которому по логике, США и должно было ввести санкции и разбомбить центры с обогощением...

          Следуя американской "миротворческой" логике, РФ просто обязана нанести удары по Лондону и Парижу, после появившихся сообщений об их намерении тайно снабдить укронацистов ядерными боеголовками. Ведь надо же предотвратить атомную катастрофу в Европе.
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 11:07
        нееее, фаберже то при Трампе - но в Тель-Авиве концы веревочек привязанных к этим фаберже....
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          0
          Сегодня, 11:33
          Не.Там- же где и фаберже Дони концы верёвочек,за лужей. Сам Израиль постоянно мобилизованное на драку и разбой мясо. Инструмент.
        2. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 11:35
          Цитата: Nexcom
          фаберже то при Трампе - но в Тель-Авиве концы веревочек привязанных к этим фаберже.

          Если точнее то в Нью-Йорке, район Краун-Хайтс, Бруклин, Истерн-Паркуэй, 770
  2. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +3
    Сегодня, 10:58
    Как хорошо евреи уяснили основные положения Холокоста...И ЯО вовремя изобрели...
    Живя по их правилам России только и остаётся ввести данные в бб так, чтобы раз и навсегда...И оправдываться не нужно...
    1. bondov
      bondov
      +2
      Сегодня, 11:16
      и давно вам мерещится, что евреи изобрели яо?
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        -1
        Сегодня, 11:29
        А кто? И в нацисткой Германии и в матрасии эту тему двигали в основном именно они. Речь не об открытии принципа ,а о создании действующей модели.
        1. bondov
          bondov
          +1
          Сегодня, 12:23
          в нацистской германии евреи были отстранены от науки как к ней, по тогдашним немецким понятиям, - неспособные, так как современная теоретическая наука - создание европейцев, по тогдашней терминологии арийцев, а не семитов-афроазиатов... термин арийцы первоначально относился только иранцам - в XIX веке термин расширили на все
          индоевропейские народы. Термин Арийский, употребляемый в нерасистском смысле, сейчас заменен на термин индо-европейский

          Супер краткая История ядерной реакции:
          Радиоактивность - супруги Кюри
          Отто Ган и Штрасснер - расщепление урана.
          Впервые ядерную реакцию наблюдал Резерфорд в 1917 году,
          Ферми (реальный отец атомной бомбы) - создал первый действующий ядерны реактор
          никто не был из них евреем
          Профессор - тоже немец - Пауль Хартек рекомендовал открытие Отто Гана и Штрасснера - расщепление урана - .для получения нового взрывчатого вещества - такова история..

          Еврей Оппенгеймер - руководитель Манхэттенского проекта сам никаких
          открытий в области атомной физики ни великих, ни даже незначительных не сделал ... евреи, участвовавшие в американских атомных проектах, позднее передали все секреты евреям израильским
      2. Отставной старлей Звание
        Отставной старлей
        -2
        Сегодня, 11:31
        и давно вам мерещится, что евреи изобрели яо?

        Увы, это истина. winked
        ...Дж. Роберт Оппенгеймер родился в Нью-Йорке 22 апреля 1904 года в семье еврейских эмигрантов из Германии...

        Думаю Вам не надо разъяснять, кто такой Джулиус Роберт Оппенгеймер.
  3. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    -3
    Сегодня, 11:01
    после первого же применения верхушка израильского государства станет в большинстве мира нерукопожатной...
    1. Комментарий был удален.
    2. bbb Звание
      bbb
      +2
      Сегодня, 11:40
      А им по фигу.... .... ......
    3. Мячик Звание
      Мячик
      +2
      Сегодня, 11:57
      Увы, "мировая общественность" тут же обелит этих людоедов. Сейчас же начались плаканья по поводу "убитых 10 евреев", и ни слова - про полторы сотни убитых израильской военщиной детей.
    4. мерцание Звание
      мерцание
      0
      Сегодня, 12:38
      Если бы только так.
      "Ответственность" несло бы все еврейство в целом.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +12
    Сегодня, 11:03
    А почему Ирана нельзя иметь ЯО, а Израилю можно? Кто-нибудь в ООН поднимал вопрос инспекции на территории Израиля?
    1. Мячик Звание
      Мячик
      +3
      Сегодня, 11:58
      "...патамучта..!" ©
  5. свой1970 Звание
    свой1970
    0
    Сегодня, 11:10
    Всерьез?
    ТМВ из-за удара ЯО по Ирану?
    Для ТМВ нужны как минимум удары 2 ядерных держав - у Ирана ЯО нет.
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      +2
      Сегодня, 11:27
      Это просто начались попытки отмазать Трампа, который в этот раз очень сильно промахнулся. "Не виноватая я, он сам пришел..."
  6. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 11:13
    Если оно, действительно так, как написано, то амерам логичнее прихлопнуть Израиль, чем бомбить Иран.
    Думаю, что всё-таки, Израиль не потерял совсем голову, чтобы, именно, шантажировать США применением ядерного оружия.
    1. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      +1
      Сегодня, 11:32
      Цитата: VicVic
      Если оно, действительно так, как написано, то амерам логичнее прихлопнуть Израиль, чем бомбить Иран.

      Про израильское лобби в самих США не забыли? wink
      1. VicVic Звание
        VicVic
        0
        Сегодня, 12:55
        Конечно не забыл. Прихлопнуть можно и морально и финансово и с разной силой. А иначе получается, что хвост виляет собакой
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 11:18
    Израиль нанесет ядерный удар по Исламской Республике

    Может - при таком раскладе США лучше было по Израиловке навернуть со всей дури-то? what
  8. Essex62 Звание
    Essex62
    0
    Сегодня, 11:24
    Ну конечно.Масоны - сионисты сидящие в ,скажем так, в Штатах, шантажировали свою шестерку Дони. Вот прям ТМВ они только и мечтают развязать с применением большого кирдыка. Конвенционалкой ещё куда ни шло. И Беня и все эти Ликуты делают только то,что скажут им из- за лужи старшие. А то ,бабахнут они ,ктож им дасть?
  9. Earl Звание
    Earl
    +5
    Сегодня, 11:25
    прошлогодняя атака США на Иран предотвратила ядерный удар Израиля
    В таком случае Израиль - террористическое государство, устроившее ядерный шантаж. Вот по нему и надо было нанести удар. При этом забавно было бы посмотреть на реакцию немцев.
  10. ankon Звание
    ankon
    +1
    Сегодня, 11:28
    Вот так! Тоже будет сейчас и у нас с Окраиной. Ей передадут ядерное оружие, о чем в последнее время много говорят и пишут, пойдут угрозы его применения, и, МЫ сдадимся. И объяснение народу...Чтобы предотвратить Третью мировую войну с использованием ядерного оружия. Все к этому идет!
  11. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:30
    Как то Трамп молчит про "Я" оружие Израиля и видит только у Китая и России. А ведь они вполне могли ударить по Ирану. Думаю и наши это знают, но так же молчат, а почему?
  12. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 11:36
    решение американского президента Дональда Трампа нанести прошлым летом удар по Ирану было связано с давлением на него израильтян. Они требовали от него уничтожить подземные иранские объекты, имеющие отношение к обогащению урана. А если США этого не сделают, заявляли они, то Израиль нанесет ядерный удар по Исламской Республике.

    Евреям не впервой обманывать другие страны, заставляя их выполнить то, что нужно только им.
    Так что совсем не обязательно, что они бы устроили в мягком подбрюшье европы ядерную атаку. Их бы самих без хлеба и сухарей сжевали, не взирая ни на какие вопли об антисемитизме.
    Никому не понравится прид урок "захламляющий" общее жизненное пространство радиоактивными выбросами.
  13. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:37
    О как ,может нам надо не предупреждать было ,а сразу обезглавить Украинцу, Францию и Англию ?
  14. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    0
    Сегодня, 11:39
    Чтобы закончить войну на Ближнем Востоке надо дать Ирану ЯО.
    Парадокс, но это так.
    При этом можно получить мировой апокалипсис, но рано или поздно ядерная война всё равно начнется.
    Применение ЯО - дело времени.
    Надо чтобы риски перевешивает прибыль капиталиста.
  15. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +2
    Сегодня, 11:39
    Из-за этого крошечного государства Израиль, Ближний Восток полыхает 60 лет, убиты миллионы людей, разрушены целые государства, .нет слов.
  16. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +2
    Сегодня, 11:44
    Еще одно подтверждение, что Израиль - это гнойный нарыв на теле Земли.
  17. Тополь Звание
    Тополь
    0
    Сегодня, 11:48
    прошлогодняя атака США на Иран предотвратила ядерный удар Израиля и даже, возможно, Третью мировую войну
    Вот, оказывается, где собака-то порылась: Трамп сумел предотвратить ТМВ. Этот величайший в мире миротворец, похоже, всё ещё мечтает о премии мира. А все так плохо о нём подумали. Этому Кириаку небось такую идейку подкинули богоизбранные умельцы перевернуть всё с ног на голову? Или он сам из них?
  18. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 12:00
    Полная ерунда.
    Израиль смог бы добраться до подземелья Фордо вполне
    конвенциональными методами.
    С потерями, без этого было невозможно.
    Но без всякого ЯО.
  19. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 12:16
    Так еще не вечер, как говорится.

    Соединенные Штаты Америки могут рассмотреть возможность применения ядерного арсенала в случае массированных атак Ирана на американские военные объекты или ядерную инфраструктуру Израиля. Доктор военных наук Константин Сивков.