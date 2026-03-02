Экс-разведчик: прошлогодняя атака США на Иран предотвратила ядерный удар Израиля
Израильтяне якобы располагают ядерным оружием. И они угрожали его применить, если Соединенные Штаты не уничтожат объекты в Иране, представляющие опасность для Израиля.
Об этом рассказал бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку.
Он утверждает, что решение американского президента Дональда Трампа нанести прошлым летом удар по Ирану было связано с давлением на него израильтян. Они требовали от него уничтожить подземные иранские объекты, имеющие отношение к обогащению урана. А если США этого не сделают, заявляли они, то Израиль нанесет ядерный удар по Исламской Республике. Кириаку отмечает, что никогда раньше Тель-Авив подобную форму шантажа не использовал:
Экс-разведчик считает, что прошлогодняя атака США на Иран предотвратила ядерный удар Израиля и даже, возможно, Третью мировую войну. По его мнению, применение Израилем ядерного оружия могло спровоцировать вооруженный конфликт глобального масштаба. Кириаку считает, что Трамп не ставил задачу по уничтожению ядерных объектов, а лишь устроил демонстративную акцию с целью убедить Израиль отказаться от опрометчивого шага.
Кириаку с большой долей уверенности предполагает, что израильтяне располагают подобным вооружением. По его данным, они начали работать над его разработкой еще в 50-х годах прошлого столетия и успешно завершили его создание уже в 70-е годы. При этом Тель-Авив никогда не подтверждал наличие у него ядерного оружия, хотя и не отрицал предположений, что оно у него есть.
