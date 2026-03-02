Армия России освободила село Круглое в Харьковской области

На харьковском направлении у наших войск очередной тактический успех. Штурмовые подразделения 12-й стрелковой бригады, действующие в составе группировки «Север», освободили от украинских боевиков село Круглое Волчанского района Харьковской области.

Противник оказал упорное сопротивление, но был выбит с занимаемых рубежей. В данном случае в роли обороняющихся выступали не элитные части ВСУ, а пограничники из 1-го пограничного отряда, что лишний раз подтверждает: Киев бросает закрывать дыры в обороне всех, кого придется.





Однако в этой истории примечателен не только сам факт освобождения населенного пункта, но и методы работы украинского командования. Как только наши бойцы пошли на штурм, киевские стратеги проявили недюжинную «заботу» о собственном личном составе. Поступил приказ операторам БПЛА, окопавшимся южнее, в районе Бударки: отрабатывать по отступающим сослуживцам. Сбросы и FPV-дроны полетели в своих же, пытавшихся вырваться из-под огня.

Такая тактика «сжигания мостов» и запрета на отход стала уже фирменным почерком украинского режима. Сначала мобилизованных бросают в бой без подготовки, а если те решат бежать – добивают дронами. Для наших же войск освобождение села открывает новые возможности для дальнейшего продвижения на данном участке.
16 комментариев
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 11:04
    Надо освобождать Харьков и создавать там свое правительство Украины...без бандеровцев...это решит многие проблемы.
    1. Константин Шевченко Звание
      Константин Шевченко
      +9
      Сегодня, 11:12
      Правительство Украины, - глупость. Харьковская область с губернатором.
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 11:42
        Противник оказал упорное сопротивление, но был выбит
        Киев бросает закрывать дыры в обороне всех, кого придется. what

        Как то все это противоречит друг другу, неубедительно.
      2. Иван Кузьмич Звание
        Иван Кузьмич
        +1
        Сегодня, 12:39
        Здравствуйте , правительство Украины это не тупость , а зрада
        это преступление против не т олько против русских но и против всего человечества
        передовой опыт Евреев и янок надо брать на вооружение
        ликвидация правительства и сразу предложение мира,
        если новое правительство отказывается от переговоров его тоже уничтожают и так до тех пор пока не станут сговорчивыми
        Православные идёт 8 день Великого Поста
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +2
      Сегодня, 12:04
      Конечно это неплохо. Однако, для Харьковской Украины нужна территория, которой пока нет. А Новороссия ведь в составе России. А чисто Харьковская область может быть просто губернией России.
  2. rosomaha Звание
    rosomaha
    +2
    Сегодня, 11:07
    а почему нельзя бить по операторам дронов...если у нас преимущество в бпла (как пишут), почему не поднять рои, пусть часть работает по земле, а др сбивает вражьи...т.е. сделать спец акцент на выбивание операторов...потому как судя по инфе-это опора и скреп обороны свинорылых...это осн их боевой потенциал...к томуж с ним трудно бороться ПВО и они его используют по полной и везде.
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 12:54
      Ну как бы операторы не сидят на виду. Их конечно выявляют, но это не простое дело. Куда проще бить по пехоте и технике, и поэтому обе стороны в основном этим и занимаются.
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +2
    Сегодня, 11:07
    Такая тактика «сжигания мостов» и запрета на отход стала уже фирменным почерком украинского режима. Сначала мобилизованных бросают в бой без подготовки, а если те решат бежать – добивают дронами.


    Очень хорошая тактика - и мясо сами минусут и дроны
  4. Ныробский Звание
    Ныробский
    +3
    Сегодня, 11:23
    Всех бандеровских операторов БПЛА можно расстреливать без предоставления им шансов сдаться в плен, а если и сдадутся то отстреливать без суда и следствия т.к. они осознанно лупят по всему живому - пехота, не важно чья она, своя или противника, по мирным жителям и по гражданским объектам. Если артиллеристы бьют по полученным координатам не зная что из себя представляет цель, то эти отморозки всё видят собственными глазами.
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      0
      Сегодня, 12:20
      Цитата: Ныробский
      Всех бандеровских операторов БПЛА можно расстреливать без предоставления им шансов сдаться в плен

      Еще несколько месяцев назад писали, что наши их в плен не берут.
      1. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        0
        Сегодня, 12:56
        Тоже вроде не слышал, чтобы дроноводов пленили. Хотя они конечно не с краю сидят, и проще их самих дроном или артой накрыть, чем захватить.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:26
    Сначала мобилизованных бросают в бой без подготовки, а если те решат бежать – добивают дронами.

    Всё как и написано - "Бей своих чтобы чужие боялись".
  6. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 12:10
    Село Круглое. Население по переписи 2001 г. составляет 21 (10/11 м/ж) человек. По спутниковому снимку и хат почти нет. Судя по всему жителей там не было. Погранцы там были передовым постом. А этот угол который вдается в нашу территорию конечно надо срезать. Только ещё посильней. Туда бы войск побольше.
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 12:10
    Цитата: Константин Шевченко
    Правительство Украины, - глупость. Харьковская область с губернатором.

    Это уже потом...думайте глобальнее и шире, как это делали большевики.
    Надо выбить главную артерию снабжения Киева Жешув без последствий и обвинений против России.
    Харьковское правительство будет буфером в данном случае.
  8. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    0
    Сегодня, 12:56
    Противник оказал упорное сопротивление, но был выбит с занимаемых рубежей. В данном случае в роли обороняющихся выступали не элитные части ВСУ, а пограничники из 1-го пограничного отряда, что лишний раз подтверждает: Киев бросает закрывать дыры в обороне всех, кого придется.
    Так там же граница - кто как не пограничники должны были держать оборону ?! Слов нет, один мат.
  9. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    0
    Сегодня, 13:14
    А ещё ребята освободили Дробышево и Резниковку в ДНР!