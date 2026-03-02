Крупнейший НПЗ в Саудовской Аравии прекратил работу после ударов иранских БПЛА
Идет третий день военного конфликта на Ближнем Востоке. Как загодя неоднократно предупреждали иранские власти, в ответ на агрессию США и Израиля ВС Ирана наносят удары по целям практически во всех странах региона.
Причем иранские ракеты и дроны атакуют не только военные, но и гражданские объекты, в том числе те, которые напрямую не относятся к Израилю и США.
По последним сообщениям в новостных лентах СМИ и соцсетях, только что иранские беспилотники Shahed-136 нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу компании Saudi Aramco в городе Рас-Таннур (Королевство Саудовская Аравия). Этот НПЗ расположен на берегу Арабского залива, примерно в 64 км от Дахрана (Эз-Захран). Сообщается и об атаках по крупному нефтяному порту в Рас-Таннуре.
Над местом прилета на НПЗ после взрывов поднимаются густые клубы дыма (видео). Сообщается, что в целях безопасности завод приостановил работу.
Завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре — это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий не только на Ближнем Востоке, но и в мире. Завод производит эквивалент 2000 баррелей дизельного топлива, 180 000 баррелей бензина, 25 000 баррелей реактивного топлива и 25 000 баррелей газового конденсата. Эта продукция покрывает около 40% потребностей Саудовской Аравии.
Кроме того, это единственный НПЗ в портфеле компании, в котором есть установка для снижения вязкости путем термического крекинга. На заводе есть лаборатория по отбору проб, которая считается старейшей лабораторией компании Saudi Aramco в области обеспечения и контроля качества.
Сообщается об иранских атаках по заводу Aluminium Bahrain в Бахрейне. Это одна из крупнейших алюминиевых компаний в мире и главный производитель алюминия на Ближнем Востоке.
Вчера иранские беспилотники «Шахед-136» атаковали нефтяную вышку ОАЭ в Персидском заливе. Эксперты отмечают, что монархии Персидского залива не могут обеспечить защиту своей нефтянки от иранских ударов. Не помогут им и США вместе с Израилем и другими союзниками.
По ситуации в Ормузском проливе, который Иран пока вроде как не перекрыл. По данным мониторинговых ресурсов, морской трафик на данном маршруте практически нулевой.
Над посольством США в Кувейте поднимается густой дым, сообщают сразу несколько СМИ, в том числе китайское агентство «Синьхуа». Это уже вторая атака на американское дипломатическое представительство в Кувейте.
Иранское агентство Tasnim сообщает, что три дрона вновь атаковали американскую базу в аэропорту Эрбиль в Ираке. Базу также атакуют ракетами и дронами иракские шиитские формирования, в том числе вооруженная группировка «Сарая Авлия Аль-Дам».
В Тегеране сообщили, что сегодня с утра провели 10-ю волну ударов в рамках операции «Правдивое обещание 4». Удары наносились в том числе гиперзвуковыми баллистическими ракетами «Хейбар» (Kheibar) с дальностью поражения до 2000 км и боеголовкой весом 1500 кг.
Иранский Корпус стражей Исламской революции:
Сообщается об ударах ВС Ирана по правительственному кварталу в Тель-Авиве, военным объектам в Хайфе и Восточном Иерусалиме.
Саудовский комитет по борьбе с ложной информацией опроверг сообщения о пожаре в гостинице Hayyat Regency в Эр-Рияде.
