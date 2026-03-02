Крупнейший НПЗ в Саудовской Аравии прекратил работу после ударов иранских БПЛА

8 991 51
Крупнейший НПЗ в Саудовской Аравии прекратил работу после ударов иранских БПЛА

Идет третий день военного конфликта на Ближнем Востоке. Как загодя неоднократно предупреждали иранские власти, в ответ на агрессию США и Израиля ВС Ирана наносят удары по целям практически во всех странах региона.

Причем иранские ракеты и дроны атакуют не только военные, но и гражданские объекты, в том числе те, которые напрямую не относятся к Израилю и США.



По последним сообщениям в новостных лентах СМИ и соцсетях, только что иранские беспилотники Shahed-136 нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу компании Saudi Aramco в городе Рас-Таннур (Королевство Саудовская Аравия). Этот НПЗ расположен на берегу Арабского залива, примерно в 64 км от Дахрана (Эз-Захран). Сообщается и об атаках по крупному нефтяному порту в Рас-Таннуре.

Над местом прилета на НПЗ после взрывов поднимаются густые клубы дыма (видео). Сообщается, что в целях безопасности завод приостановил работу.



Завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре — это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий не только на Ближнем Востоке, но и в мире. Завод производит эквивалент 2000 баррелей дизельного топлива, 180 000 баррелей бензина, 25 000 баррелей реактивного топлива и 25 000 баррелей газового конденсата. Эта продукция покрывает около 40% потребностей Саудовской Аравии.

Кроме того, это единственный НПЗ в портфеле компании, в котором есть установка для снижения вязкости путем термического крекинга. На заводе есть лаборатория по отбору проб, которая считается старейшей лабораторией компании Saudi Aramco в области обеспечения и контроля качества.

Сообщается об иранских атаках по заводу Aluminium Bahrain в Бахрейне. Это одна из крупнейших алюминиевых компаний в мире и главный производитель алюминия на Ближнем Востоке.

Вчера иранские беспилотники «Шахед-136» атаковали нефтяную вышку ОАЭ в Персидском заливе. Эксперты отмечают, что монархии Персидского залива не могут обеспечить защиту своей нефтянки от иранских ударов. Не помогут им и США вместе с Израилем и другими союзниками.

По ситуации в Ормузском проливе, который Иран пока вроде как не перекрыл. По данным мониторинговых ресурсов, морской трафик на данном маршруте практически нулевой.

Над посольством США в Кувейте поднимается густой дым, сообщают сразу несколько СМИ, в том числе китайское агентство «Синьхуа». Это уже вторая атака на американское дипломатическое представительство в Кувейте.

Иранское агентство Tasnim сообщает, что три дрона вновь атаковали американскую базу в аэропорту Эрбиль в Ираке. Базу также атакуют ракетами и дронами иракские шиитские формирования, в том числе вооруженная группировка «Сарая Авлия Аль-Дам».

В Тегеране сообщили, что сегодня с утра провели 10-ю волну ударов в рамках операции «Правдивое обещание 4». Удары наносились в том числе гиперзвуковыми баллистическими ракетами «Хейбар» (Kheibar) с дальностью поражения до 2000 км и боеголовкой весом 1500 кг.

Иранский Корпус стражей Исламской революции:

Десятая волна операции «Искреннее обещание 4» прошла с проведением манёвра с использованием ракет «Хейбар» (Kheibar). Мы уже предупреждали о расширении масштабов ударов по базам и районам агрессивных врагов и подтверждаем, что сирены в Израиле не прекратят звучать.

Сообщается об ударах ВС Ирана по правительственному кварталу в Тель-Авиве, военным объектам в Хайфе и Восточном Иерусалиме.

Саудовский комитет по борьбе с ложной информацией опроверг сообщения о пожаре в гостинице Hayyat Regency в Эр-Рияде.

51 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +16
    Сегодня, 11:02
    Что сказать ,молодцы Иранцы .Кстати наследный принц Махмуд ибн Салман самый охраняемых человек в мире .Очень много всяких принцев желающих занять его место .
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      -3
      Сегодня, 11:06
      Кстати наследный принц Махмуд ибн Салман самый охраняемых человек в мире
      Это то насекомое, которое призывало бомбить свою бывшую родину?
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 11:11
        Если не разбомбить, персы его не полюбят.
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 11:43
        Цитата: Schneeberg
        Кстати наследный принц Махмуд ибн Салман самый охраняемых человек в мире
        Это то насекомое, которое призывало бомбить свою бывшую родину?

        Нет, это саудовский принц.
        Вы путаете с иранским принцем Реза Кир Пехлеви, который с 70-х годов околачивается в США и которого матрасы рассматривают в качестве своего наместника в Иране если им в ходе текущего конфликта удастся свергнуть действующую в Тегеране власть.
      3. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        0
        Сегодня, 13:25
        Нет, это наследный принц саудовской Аравии, который фактически управляет страной. У них ещё есть заместитель наследного принца.)
  2. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +22
    Сегодня, 11:04
    Что тут скажешь? От всей души желаю иранцам успехов в борьбе с врагом.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 11:09
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Что тут скажешь? От всей души желаю иранцам успехов в борьбе с врагом.

      Читая новости о результатах атак Ирана создается впечатление, что "победа", но результат нужно рассматривать обоюдный.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +8
      Сегодня, 11:17
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Что тут скажешь? От всей души желаю иранцам успехов в борьбе с врагом.

      Да, было бы неплохо вынести всю нефтянку Персидского залива и терминал сжиженного газа в Катаре. И нефть по 200 баксов за баррель. Вот американцы порадуются за Трампа, когда у них бензин вдвое подорожает. good
      1. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 11:32
        Идет третий день военного конфликта на Ближнем Востоке.

        Нестабильные времена наступили в мире. Как бы число участников конфликтов не увеличилось. (вспомнил В. В. Жириновского).
      2. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        0
        Сегодня, 12:55
        В долго сроке это не очень хорошо , потому что из за дорогой нефти будет замедление мировой экономики.
  3. Дырокол Звание
    Дырокол
    +6
    Сегодня, 11:07
    Ну теперь нефть еще больше вырастет в цене!
    1. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Сегодня, 11:28
      Цитата: Дырокол
      Ну теперь нефть еще больше вырастет в цене!

      Газ в ЕС уже на 25% сегодня подорожал. Нефть пока всего на 10%.
  4. uralex Звание
    uralex
    +15
    Сегодня, 11:08
    Иран хорошо демонстрирует, что все эти натовские базы по всему миру ничего не стоят, а только являются инструментом давления на внутреннюю политику стран, где они расположены.
  5. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +4
    Сегодня, 11:09
    Любой НПЗ это стеклянный домик. Одной "Гераньки" хватит, что бы нанести урон на сотни миллионов, если у вас нет "Панциря" или "Тора". Саудиты должны, срочно, каким то образом договариваться с Ираном.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      -1
      Сегодня, 11:30
      Цитата: Южноукраинец
      Одной "Гераньки" хватит, что бы нанести урон на сотни миллионов

      Не преувеличивайте. НПЗ это не спичечный домик, чтобы его уничтожить нужно много попаданий.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +3
        Сегодня, 11:35
        Цитата: Дырокол
        Не преувеличивайте. НПЗ это не спичечный домик, чтобы его уничтожить нужно много попаданий.

        Ректификационная колонна сердце любого НПЗ ,одного попадания размером со спичку хватит что бы остановить процесс на долгие месяцы. Запустить колонну ох как не легко .
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          -1
          Сегодня, 11:45
          Цитата: APASUS
          Ректификационная колонна сердце любого НПЗ

          Судя по видео и цвету дыма горит не нефть. Дым какой то зеленоватый. Геолокацию выложили, но по ней непонятно что горит
          1. APASUS Звание
            APASUS
            0
            Сегодня, 12:05
            Цитата: Дырокол
            Судя по видео и цвету дыма горит не нефть.

            Гореть может все что угодно и промежуточный процесс никто не останавливал ,те же полимеры
            Бензин (топливо, сырьё для химической промышленности).
            Керосин (авиация, промышленность).
            Дизельное топливо (транспорт, разные виды промышленности).
            Мазут (топливо для котлов и промышленных печей).
            Судовое топливо.
            Битум (строительство).
            Газ (коммунально-бытовая сфера, промышленность).
            Гудрон (строительство).
            Нефтяной кокс (металлургия, химическое производство).
            Полимеры (пищевая промышленность, автомобилестроение, медицина).
            Гранулированная сера (пищевая промышленность, сельское хозяйство, медицина).
      2. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        0
        Сегодня, 12:19
        Цитата: Дырокол
        НПЗ это не спичечный домик, чтобы его уничтожить нужно много попаданий.

        Тут как повезёт, или наоборот не повезёт.
  6. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +3
    Сегодня, 11:10
    Ну что тут скажешь? Пусть саудиты осмотрительнее выбирают себе друзей.
  7. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 11:11
    Никогда такого не было и вот опять...и кто теперь перемирия запросит?Удары по кошельку--больней чем по морде.
  8. Aken Звание
    Aken
    +11
    Сегодня, 11:11
    Только бы у персов ракет хватило.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 11:30
      Цитата: Aken
      Только бы у персов ракет хватило.
      Надеюсь караван из Китая уже вышел.
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      -1
      Сегодня, 11:31
      Цитата: Aken
      Только бы у персов ракет хватило.

      Многие думают, что их бесконечно как у героя боевика в пистолете...
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 11:36
        Вопрос, у кого скорее кончатся.
  9. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 11:12
    иранские беспилотники Shahed-136 нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу компании Saudi Aramco в городе Рас-Таннур (Королевство Саудовская Аравия).


    А что не пишут кому РЕАЛЬНО принадлежит этот гигант - что то сомневаюсь что саудиты могли верблюдами постоит такой заводище ... - так что очередной минус амерам
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 11:25
      У Саудитов в Америкосских банках чуть ли не триллион лежит.
      Они Украину купить могут.
      1. Атрина Звание
        Атрина
        +1
        Сегодня, 11:27
        Купить-то они могут, но кто ж им продаст? Все, что лежит у пи**сов в банках, не стоит и флешки, на которой записаны эти транзакции, перефразируя народную мудрость :)
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 11:37
          Это уже второй вопрос. Главное, деньжата у них водятся. На многое может хватить.
          Опять же, почти уверен, восстанавливать завод будут американские фирмы, за деньги Саудов.
    2. svarog77 Звание
      svarog77
      +2
      Сегодня, 11:41
      В сентябре 1932 года было создано государство Саудовская Аравия; США признали его, тогда же было достигнуто концессионное соглашение короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза Аль Сауда с американской нефтяной компанией Standard Oil of California (современная Chevron). В ноябре 1933 года была создана компания California Arabian Standard Oil Company, в 1936 году 50-процентную долю в ней приобрела Texaco. В 1944 году название компании было изменено на Arabian American Oil Company (Aramco, Аравийско-Американская нефтяная компания), её штаб-квартира разместилась в Сан-Франциско. 12 марта 1947 было подписано соглашение между четырьмя американскими нефтяными компаниями, оформившее вступление Standard Oil Company of New Jersey и Socony-Vacuum Oil Company в Aramco и закрепившее разделение долей Aramco. Согласно этому соглашению, Standard Oil of California, Texaco и Standard Oil Company of New Jersey приобретали по 30 % акций Aramco, а Socony-Vacuum Oil Company - 10 %. В ноябре 1988 года компания поменяла своё название с Arabian American Oil Company на Saudi Arabian Oil Company, штаб-квартира была перенесена в Дахран...
    3. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      0
      Сегодня, 12:22
      Цитата: Андрей Малащенков
      А что не пишут кому РЕАЛЬНО принадлежит этот гигант

      А чего тут думать? Сауди Арамко- это совместное предприятие, СА и америкосов.
  10. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 11:14
    Это не только НПЗ, но и крупнейший экспортный терминал КСА.
  11. Essex62 Звание
    Essex62
    -2
    Сегодня, 11:17
    А точно, что это персы по саудитам отработали? Сионистские ушки там не торчат?
  12. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    +2
    Сегодня, 11:17
    Обьекты Saudi Aramco начали взрываться! Ждем теперь нефть по 150 долларов за баррель! Иран устроил им настоящий звиздец!
  13. Атрина Звание
    Атрина
    +4
    Сегодня, 11:19
    Все самые хитросделанные были уверены: что "прилетит" только России и чубатым. А им можно на этом только плюшки получать - и очень упоительно этим пользовались: кто-то цену ломал на наши товары и услуги, кто-то активно барыжил, поставляя чубатым зброю... А вот поди ж ты... прилетело... И это не может не радовать!!!
  14. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    Сегодня, 11:23
    Don't stop and remember there are no rules in war, fuck stupid international rules, bomb everything including children hospitals, bomb schools, activate your suicide bombers, the should attack shelters with suicide bombers. No rules in war, destroy all the oil companies in the middle east, destroy hotel's, building.
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 11:41
      ну первое время всё же бомбить школы и больницы не стоит
  15. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 11:26
    Причем иранские ракеты и дроны атакуют не только военные, но и гражданские объекты, в том числе те, которые напрямую не относятся к Израилю и США
    - это пишут доблестные СМИ, а так ли это на самом деле? Мы все видели пробирку в руках Паула в ООН, но сие оказалось липой, а в результате этой липы была уничтожена страна....., любые политики это в первую очередь лжецы.....
  16. Старина Хэнк Звание
    Старина Хэнк
    +3
    Сегодня, 11:33
    Все европейские рынки открылись в минусе: парижский индекс упал на 2,36%, франкфуртский - на 2,29%, лондонский - на 0,93%.
    Вперед, союзнички, к все(всё и всех)побеждающему Доне!
  17. Старина Хэнк Звание
    Старина Хэнк
    +3
    Сегодня, 11:41
    Иран атаковал американскую авиабазу Инджирлик в Турции...
    Что можно сказать - красавцы. Настоящие бойцы, эта "молодая поросль КСИР". Ау, эмэрррыканци, а вы точно тех по своей тупости убили в субботу?
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 11:49
      Цитата: Старина Хэнк
      Иран атаковал американскую авиабазу Инджирлик в Турции...

      Чему вы радуетесь? Они втягивают в войну всех соседей, США и Израилю сегодня сложно совершать налеты, т.к. летать далеко, если Саудиты, Эмираты и Турки позволят наносить удар с своей территории, то задача упростится в разы.
      1. Старина Хэнк Звание
        Старина Хэнк
        +4
        Сегодня, 11:55
        Саудиты!? Привет от Сауди Арамко для начала. И с каких-таких баз, не подскажете? Не с тех ли, что в первую очередь уничтожил и продолжает уничтожать Иран. Даже в ущерб ударам по Израилю поначалу. Но сейчас догоняет.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          -1
          Сегодня, 12:02
          Цитата: Старина Хэнк
          Не с тех ли, что в первую очередь уничтожил и продолжает уничтожать Иран.

          Что по вашему значит "уничтожить авиабазу"?
          1. Старина Хэнк Звание
            Старина Хэнк
            +2
            Сегодня, 12:05
            Ничего с нее не взлетает и не садится
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              0
              Сегодня, 12:07
              Цитата: Старина Хэнк
              Ничего с нее не взлетает и не садится

              Это образно. А реально это выведенная из строя ВВП, уничтоженные хранилища боеприпасов и топлива. Последнее конечно не смертельно ибо можно использовать иную инфраструктуру, но ВВП обязательно.
              1. Старина Хэнк Звание
                Старина Хэнк
                +2
                Сегодня, 12:12
                Понятно, казуистика пошла в ход. 2 (два(!) дрона на британскую авиабазу на Кипре, и весь персонал с неё мгновенно сдр… ретировался.
                1. Дырокол Звание
                  Дырокол
                  -1
                  Сегодня, 12:23
                  Цитата: Старина Хэнк
                  Понятно, казуистика пошла в ход. 2 (два(!) дрона на британскую авиабазу на Кипре, и весь персонал с неё мгновенно сдр… ретировался.

                  Британцы заявляли, что не участвуют. Смысл было на них тратить.
  18. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    0
    Сегодня, 11:43
    Саудовский комитет по борьбе с ложной информацией

    у них целый комитет для этого есть?
    😀
  19. bbb Звание
    bbb
    +2
    Сегодня, 11:48
    Вся эта нефтянка - это сладкая булочка, копеечные дроны могут устроить убытки на триллионы, и никакими ПВО их не закроешь, полетят сотни, кто-нибудь да прорвется. В эпоху СССР, когда нас начали нагибать ценами на нефть, несколькими такими ударами можно было бы это нивелировать. Да и сейчас, при наличии политической воли.
  20. РР_Вернадский Звание
    РР_Вернадский
    +1
    Сегодня, 11:53
    Желаемый для Трампа результат - повторение "прекрасного, идеального" венесуэльского сценария не достигнут, похитить никого не вышло.
  21. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 12:36
    Я лет 10 назад писал в блоге, что Ирану, (и Сирии, как я тогда думал), в случае нападения на них, нужно наступать, занять территории С.Аравии, и уничтожить месторождения, путем подрыва скважин, так, чтобы восстановлению не подлежали (и подорвать тем самым нефтедоллар)