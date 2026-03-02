В Москве в результате организованных Киевом взрывов погибли трое полицейских

Причиной гибели сотрудников полиции может стать дистанционная детонация предметов, находящихся при них. В Москве в результате таких организованных Киевом взрывов погибли трое полицейских.Об этом написала на своей странице в MAX спикер министерства внутренних дел России Ирана Волк.Двое из погибших сотрудников были убиты в конце прошлого года. Еще один погиб на прошлой неделе.Глава пресс-службы МВД РФ уточнила:Они ушли из жизни из-за действий граждан, попавших под влияние сотрудников спецслужб Украины.Ирина Волк отметила, что россиянам в сложившихся реалиях следует соблюдать особую бдительность и осторожность, когда они общаются с незнакомыми людьми. И не имеет значения, кем они могут представляться.Нужно понимать, что спецслужбы Украины активно используют в своей деятельности мессенджеры, соцсети и мобильную связь. С их помощью киевские кураторы оказывают психологическое воздействие на граждан России и вербуют их для совершения различных преступлений.Спикер МВД России советует россиянам не соблазняться предложениями незнакомцев, которые предлагают им быстрые и легкие деньги за определенные действия. К любым «заманчивым» предложениям или угрозам, поступающим по телефону или через мессенджеры, следует относиться критически.Нужно трезво оценить риски и не соглашаться на сомнительные предложения. В противном случае кажущаяся безобидной хорошо оплачиваемая «подработка» может привести к фатальным последствиям.

