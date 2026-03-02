В Москве в результате организованных Киевом взрывов погибли трое полицейских

В Москве в результате организованных Киевом взрывов погибли трое полицейских

Причиной гибели сотрудников полиции может стать дистанционная детонация предметов, находящихся при них. В Москве в результате таких организованных Киевом взрывов погибли трое полицейских.

Об этом написала на своей странице в MAX спикер министерства внутренних дел России Ирана Волк.

Двое из погибших сотрудников были убиты в конце прошлого года. Еще один погиб на прошлой неделе.

Глава пресс-службы МВД РФ уточнила:

В обоих случаях произошла дистанционная детонация находившихся при них предметов.

Они ушли из жизни из-за действий граждан, попавших под влияние сотрудников спецслужб Украины.

Ирина Волк отметила, что россиянам в сложившихся реалиях следует соблюдать особую бдительность и осторожность, когда они общаются с незнакомыми людьми. И не имеет значения, кем они могут представляться.

Нужно понимать, что спецслужбы Украины активно используют в своей деятельности мессенджеры, соцсети и мобильную связь. С их помощью киевские кураторы оказывают психологическое воздействие на граждан России и вербуют их для совершения различных преступлений.

Спикер МВД России советует россиянам не соблазняться предложениями незнакомцев, которые предлагают им быстрые и легкие деньги за определенные действия. К любым «заманчивым» предложениям или угрозам, поступающим по телефону или через мессенджеры, следует относиться критически.

Нужно трезво оценить риски и не соглашаться на сомнительные предложения. В противном случае кажущаяся безобидной хорошо оплачиваемая «подработка» может привести к фатальным последствиям.
  1. al3x Звание
    al3x
    +20
    Сегодня, 11:38
    Тьфу ты, зачем так байтить на заголовках, как будто сегодня было.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +3
      Сегодня, 11:46
      Цитата: al3x
      Тьфу ты, зачем так байтить на заголовках, как будто сегодня было.

      Еще один погиб на прошлой неделе.

      Внимательно читать умеем?
      Когда уже будем ударом на удар отвечать? У Меня там «не братский народ» живёт.
      1. al3x Звание
        al3x
        +6
        Сегодня, 11:53
        Всё внимательно прочитано, потому и оставлен комментарий по факту громкого заголовка, а на деле старые новости просто в подытоженном виде.
        Погибшим земля пухом и Царствие Небесного.
        1. wladimirjankov Звание
          wladimirjankov
          +1
          Сегодня, 12:59
          [quoteВ обоих случаях произошла дистанционная детонация находившихся при них предметов.][/quote]
          Что же это за "предметы" такие? Рации или телефоны? Ну не пейджеры же, проданные евреями, людям из "Хейсболы". В любом случае какие то "подарки" от бандеровцев, которые быстро принимают на вооружение методы "Цахала".
          1. al3x Звание
            al3x
            0
            Сегодня, 13:03
            Там вроде как живые бомбы были, а не какие-то устройства в кармане погибших, ну то есть в тёмную использовали людей, которые подходили к сотрудникам и взрывались, аки смертники. Кто-то их дистанционно подрывал. В декабре кто-то копашился у машины ДПС, подойдя к ней было приведено в действие СВУ, погибли два сотрудника и закладчик устройства. Может быть такой же завербованный дур*чок.
      2. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 12:47
        Цитата: Охотовед 2
        Когда уже будем ударом на удар отвечать?

        Пока сами знаете кого не взорвут у нас, Иран тоже никак реально не отвечал, пока их главу государства не убили. sad
      3. сайгон Звание
        сайгон
        +2
        Сегодня, 12:49
        Некто Песков изволил заметить что - мы сохраняем приверженность переговорам и типа ну доверие сохранилось . Чем пронгять можно сию верность духу Анкориджа понять не дано.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +4
      Сегодня, 11:48
      Цитата: al3x
      Тьфу ты, зачем так байтить на заголовках, как будто сегодня было.

      На Кавказе погиб срочник - в ДТП под Ереваном попал военнослужащий армянской армии.
      В этом стиле
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 12:04
        К любым «заманчивым» предложениям или угрозам, поступающим по телефону или через мессенджеры, следует относиться критически.

        А полицейским в особенности!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 11:42
    ❝ Двое их погибших сотрудников были убиты в конце прошлого года ❞ —

    — Свежих новостей нет, приходится переписывать прошлогодние? ...
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 12:55
      Могу свежую новость подкинуть. Наступило уже второе марта, но по всем паркам Москвы стояли новогодние елки.
  3. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    +5
    Сегодня, 11:46
    кузмицкий ты русский?
    вообще не возможно прочитать и понять статью 😡
  4. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 11:47
    в результате таких организованных Киевом взрывов погибли трое полицейских.

    И еще двое ушлепков-камикадзе с взрывными устройствами.
  6. Grencer81 Звание
    Grencer81
    -10
    Сегодня, 11:52
    И все они полицаи из ДПС... Может быть и Киев здесь не причем?
    1. Сергей Новиков_3 Звание
      Сергей Новиков_3
      0
      Сегодня, 12:34
      Что ты несёшь?! Ты хоть понимаешь, что это уже не просто глупость?🤦
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        0
        Сегодня, 13:13
        Несут курицы яйца.А полицаи,тем более из ГАИ, это просто полицаи.Тем более из ГАИ!!!
  7. svarog77 Звание
    svarog77
    +2
    Сегодня, 11:52
    Аф фтор убейся об стену...
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 12:08
    Автор:
    Причиной гибели сотрудников полиции может стать дистанционная детонация предметов, находящихся при них. В Москве в результате таких организованных Киевом взрывов погибли трое полицейских.

    Об этом написала на своей странице в MAX спикер министерства внутренних дел России Ирана smile Волк.


    И что я должен понять из этого? То, что полицейские сами виноваты в своей гибели, поскольку таскали в карманах какие-то взрывоопасные предметы.

    На самом деле написано так. Ирина Волк:
    «На днях и в конце прошлого года действия находившихся под влиянием украинских преступников граждан унесли жизни трех сотрудников столичной полиции. В обоих случаях произошла дистанционная детонация находившихся при них предметов»


    И как тут не вспомнить Янычара из 72-х метров.
    — Так вот, у нас великий русский язык! В нём переставь местоимение, сказуемое и подлежащее, и появится интонация! «Наша Маша горько плачет» или «Плачет наша Маша горько». Ты понимаешь?! Это ж поэзия! Это ж былины, мамкина норка!..
    laughing
  9. 5.11 Звание
    5.11
    0
    Сегодня, 12:09
    Цитата: Grencer81
    И все они полицаи из ДПС... Может быть и Киев здесь не причем?

    Зачем так , всех под одну гребёнку ?
    Вы их не знали и они могли оказаться вполне честными людьми.Мужики погибли при исполнении .
    А вы их ещё и полицаями . Не надо так .
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 13:15
      Честный полицай?Из ГАИ?Вы в Аншлаге не пробовали юморить?Это не милиционеры, где могли быть честные люди,это полицаи, где таких быть не может,а что делали в СССР с полицаями?
  10. Правдодел Звание
    Правдодел
    +2
    Сегодня, 12:12
    россиянам в сложившихся реалиях следует соблюдать особую бдительность и осторожность

    Не понятно только одно:
    1. Ведем переговоры с террористами, хотя с террористами Россия никогда не ведет переговоры...
    2. США + Израиль сразу после начала войны первым делом уничтожили руководящую и военную верхушку Ирана. (Евреи так поступают вообще со всеми) Россия на Украине ведет войну уже 5-ый год, а шайка укробандеровских бандерлогов, захвативших власть на Украине, не только жива, но и разъезжает по миру и постоянно приглашает к себе в гости всяких разных гинекологов с компаньонами.... До коих будем это терпеть!???
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 12:23
      Цитата: Правдодел
      США + Израиль сразу после начала войны первым делом уничтожили руководящую и военную верхушку Ирана

      Они уже победили Иран? Если нет- то уничтожение верхушки им ничего не дало.
  11. Мурзик Звание
    Мурзик
    0
    Сегодня, 12:44
    Интересно когда ручкуются с банановым, об чем думают? Еще нарожают?