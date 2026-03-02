Сенатор США Сандерс: Трамп не имел права развязывать войну в Иране

Пока Дональд Трамп отрабатывает ближневосточную повестку, внутри самого американского истеблишмента нашлись те, кто готов назвать вещи своими именами. Сенатор Берни Сандерс обрушился с резкой критикой на президента. Он обвинил его в развязывании «незаконной и неконституционной войны» против Ирана.По словам Сандерса, Трамп вместе с премьером Израиля Нетаньяху решили, что право объявлять войны, принадлежащее Конгрессу, – не более чем формальность. Сенатор утверждает, что сейчас американскому народу снова лгут:Сандерс напомнил: нападение на суверенное государство без санкции международного сообщества – это не демонстрация силы. Это грубейшее нарушение международного права. Оно лишь раскачивает и без того шаткую глобальную стабильность.Сандерс провел параллели: Вьетнам начинался с фальшивого инцидента в Тонкинском заливе. Ирак – с театральных пробирок с «антрацитом» в ООН. Итог – миллионы загубленных жизней и многомиллиардные бюджеты, ушедшие в черную дыру военных корпораций.Сандерс призвал коллег немедленно собраться и проголосовать за резолюцию, ограничивающую полномочия президента на ведение войны.

