Экс-премьер Израиля Беннет призвал противостоять «новой турецкой угрозе»

В то время как некоторые израильские чиновники получают деньги от Катара, Катар и Турция, базирующаяся в Сирии и с согласия Израиля в Газе, подпитывают новую чудовищную ось «Братьев-мусульман»* (организация признана в России террористической и запрещена), подобную иранской.

Бывший премьер-министр Израиля (с июня 2021 по июль 2022 года) Нафтали Беннет выступил с резкими обвинениями в адрес Турции и лично президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидер созданной им в прошлом году партии «Беннет 2026» фактически обвинил Анкару в поддержке не только Ирана, но и группировок на Ближнем Востоке, которые в Израиле считают террористическими.Экс-премьер назвал Эрдогана «изощренным и опасным противником, стремящимся окружить Израиль», и призвал «не закрывать снова на это глаза». В эфире телеканала i24 (i24NEWS) Беннет призвал израильское руководство и другие страны «принять меры» против Турции, которую назвал «новой стратегической угрозой».По словам Беннета, Израилю (а значит, и США) следует разработать и применить широкий спектр мер противодействия не только Тегерану, но и Анкаре. Каких именно, он не уточнил. Однако из заявления Беннета следует, что Израиль должен так-то объявить Турцию своим врагом, как Иран и остальные региональные силы, которые Тель-Авив причисляет к враждебным и считает террористическими.Вот Израилю еще не хватало вступить в прямой конфликт с членом НАТО с самой крупной после США армией среди стран альянса. Между тем, такое вполне возможно в Сирии, где у Турции и Израиля резко пересекаются интересы.Ранее Беннет уже выступал с резкими враждебными заявлениями в адрес Анкары и Эрдогана. На конференции американо-еврейских (есть и такие) организаций в Иерусалиме он заявил, что в регионе «намечается новая турецкая угроза» для израильской безопасности. Анкара может присоединиться к военному пакту Саудовской Аравии и Пакистана, и тогда появится центр силы, влияние которого не ограничится Ближним Востоком, уверен Беннет.