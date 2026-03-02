Экс-премьер Израиля Беннет призвал противостоять «новой турецкой угрозе»

Бывший премьер-министр Израиля (с июня 2021 по июль 2022 года) Нафтали Беннет выступил с резкими обвинениями в адрес Турции и лично президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидер созданной им в прошлом году партии «Беннет 2026» фактически обвинил Анкару в поддержке не только Ирана, но и группировок на Ближнем Востоке, которые в Израиле считают террористическими.

Экс-премьер назвал Эрдогана «изощренным и опасным противником, стремящимся окружить Израиль», и призвал «не закрывать снова на это глаза». В эфире телеканала i24 (i24NEWS) Беннет призвал израильское руководство и другие страны «принять меры» против Турции, которую назвал «новой стратегической угрозой».

В то время как некоторые израильские чиновники получают деньги от Катара, Катар и Турция, базирующаяся в Сирии и с согласия Израиля в Газе, подпитывают новую чудовищную ось «Братьев-мусульман»* (организация признана в России террористической и запрещена), подобную иранской.

По словам Беннета, Израилю (а значит, и США) следует разработать и применить широкий спектр мер противодействия не только Тегерану, но и Анкаре. Каких именно, он не уточнил. Однако из заявления Беннета следует, что Израиль должен так-то объявить Турцию своим врагом, как Иран и остальные региональные силы, которые Тель-Авив причисляет к враждебным и считает террористическими.

Вот Израилю еще не хватало вступить в прямой конфликт с членом НАТО с самой крупной после США армией среди стран альянса. Между тем, такое вполне возможно в Сирии, где у Турции и Израиля резко пересекаются интересы.

Ранее Беннет уже выступал с резкими враждебными заявлениями в адрес Анкары и Эрдогана. На конференции американо-еврейских (есть и такие) организаций в Иерусалиме он заявил, что в регионе «намечается новая турецкая угроза» для израильской безопасности. Анкара может присоединиться к военному пакту Саудовской Аравии и Пакистана, и тогда появится центр силы, влияние которого не ограничится Ближним Востоком, уверен Беннет.
  1. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    +17
    Сегодня, 11:47
    вот вот
    и эрдогана надо тоже
    до кучи
    🤣
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +11
      Сегодня, 11:49
      вот!!! Пошла вода горячая...! Пингвины высказали озабоченность!!!
    2. Андрей К Звание
      Андрей К
      +15
      Сегодня, 11:54
      Экс-премьер Израиля Беннет призвал противостоять «новой турецкой угрозе»

      Очч интересно.
      Сионисты решили воевать со всеми кто не нравится.
      Иран, Ливан, Турция...
      Такое ощущение, что у иудофашистов *опа может треснуть от такого широкого шага.
      1. Иван Кузьмич Звание
        Иван Кузьмич
        +4
        Сегодня, 12:20
        Цитата: Андрей К
        Экс-премьер Израиля Беннет призвал противостоять «новой турецкой угрозе»

        Очч интересно.
        Сионисты решили воевать со всеми кто не нравится.
        Иран, Ливан, Турция...
        Такое ощущение, что у иудофашистов *опа может треснуть от такого широкого шага.

        привет не треснет опа , она у них разработанная и приспособленная ко всему
        раньше я полагал и был уверен что Вождь третьего рейха был шизофреником , уничтожая евреев
        сейчас закрылись некоторые подозрения может дело было нев бабине
      2. alexandreII Звание
        alexandreII
        +1
        Сегодня, 12:45
        А что им бояться,и кого, мусульмане разобщены,так что они им всем поодиночке накостыляют,по полной
      3. bondov
        bondov
        0
        Сегодня, 13:11
        На конференции американо-еврейских (есть и такие) организаций в Иерусалиме
        если проводят совещания и собрания в Иерусалиме, то это никакие не американо-еврейские, а чисто еврейские евреи
    3. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +4
      Сегодня, 11:55
      Пусть Беннет обратится к дружку Трампу.

      Он и эрдоганом займётся.
      1. 26rus Звание
        26rus
        +4
        Сегодня, 12:09
        Цитата: Ilya-spb
        Пусть Беннет обратится к дружку Трампу.

        Он и эрдоганом займётся.

        Как-то из Трампа "решала" не очень... То Ким с козырей зашёл, едрён- батоном пригрозил - пришлось несолоно хлебавши убираться. Теперь вот Иран "лещей" отвешивает. Не хватало, чтобы ещё Эрдоган своё "фи" продемонстрировал sad .
      2. sgrabik Звание
        sgrabik
        0
        Сегодня, 13:14
        А почему бы и нет, они же однажды уже пытались устроить в Турции переворот и устранить Эрдогана, вполне могут и второй раз проверить его на устойчивость.
      3. bondov
        bondov
        +1
        Сегодня, 13:15
        обратится к дружку Трампу. Он и эрдоганом займётся.
        Так это именно дружок Трамп хочет ввести турецких военных, типа, миротворцев в сектор Газа, что вызывает бессильную ярость и злобу у евреев... Турки в Газе делают бессмысленной для евреев войну с Ираном... Типа Великого Израиля и так не будет...
    4. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 12:03
      Цитата: nepunamemuk
      вот вот
      и эрдогана надо тоже
      до кучи
      🤣


      Израиль руками США устраняет своих конкурентов,как и Израиль претендующих на роль лидера в регионе Ближнего Востока. Саудовскую Аравию уже приручили. И получается что Турция следующая.Кстати в Иране мы строим АЭС Бушер,в Турции АЭС Аккую.И как мы видим это не является помехой для развязывания конфликта.Не так давно Турция заявила об амбициях получить ЯО.Так что она вполне сможет заменить собой Иран,взяв его роль на себя и соответственно по логике став конкурентом и врагом Израиля.Не зря же Израиль сколотил коалиция во главе с собой,включив в неё антитурецконастроенные Грецию и Кипр. С прицелом на будущее.
      1. Атрина Звание
        Атрина
        0
        Сегодня, 12:08
        Штаны в шпагате порвутся. Турки падки на взятки - только идейных купить не получится
  2. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +10
    Сегодня, 11:48
    Израиль должен так-то объявить Турцию своим врагом


    Дай то Бог! Это весьма благое дело когда черти обедают друг-другом!
  3. frruc Звание
    frruc
    +5
    Сегодня, 11:50
    Израиль является центром нестабильности и конфронтации на всем Б. Востоке. С соседями нужно жить мирно.
  4. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 11:57
    Иран атаковал американскую авиабазу Инджирлик в Турции...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 11:59
      what а Султан в случае чего не обидится?
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +2
        Сегодня, 12:20
        Цитата: Nexcom
        what а Султан в случае чего не обидится?

        Посмотрим, говорят у американцев там ЯО есть: https://t.me/yurasumy/26993
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +1
        Сегодня, 13:24
        Цитата: Nexcom
        what а Султан в случае чего не обидится?



        Территория военной базы с атакующими Иран американскими самолётами это уже территория США,а не Турции.И опять же так вольно действуют иранские военные,потому что всю их верхушку грохнули и некому военных стало сдерживать,вот они и действуют как надо с развязанными руками,другое дело что будет когда закончится БК дальнобойных ракет.
    2. Атрина Звание
      Атрина
      +7
      Сегодня, 12:07
      Новый аятолла оказался со стальными яйцами? Думаю, что те, кто развязал это месиво на БВ, уже пожалели, что Хоменеи ликвидировали: тот наивно верил в договороспособность оппонентов и многовекторность
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 12:14
      Цитата: Andobor
      Иран атаковал американскую авиабазу Инджирлик в Турции.

      Казахстану тоже пора призадуматься.
    4. Комментарий был удален.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +1
        Сегодня, 13:23
        Цитата: sgrabik
        Так Инджирлик - база то не турецкая а американская

        Удар по базе похоже фейк.
  5. rotfuks Звание
    rotfuks
    +2
    Сегодня, 11:59
    Ранее Беннет уже выступал с резкими враждебными заявлениями в адрес Анкары и Эрдогана. На конференции американо-еврейских (есть и такие) организаций в Иерусалиме он заявил, что в регионе «намечается новая турецкая угроза» для израильской безопасности.
    Если такая угроза израильской безопасности,то будем теперь ожидать бомбардировок Стамбула и Анкары? А ведь с Ираном все так же начиналось. И так же все начиналось с Сирией. И все аналогично начиналось с Ираком,Ливией, Ливаном и еще много где.
  6. Vulpes Звание
    Vulpes
    +4
    Сегодня, 12:00
    Самое время сионистам еще и Турок врагами сделать.
  7. jayich Звание
    jayich
    +10
    Сегодня, 12:00
    Интересный манёвр, Турцию надо обязательно втянуть в этот конфликт. А если ещё и против Израиля так вообще прекрасно. Разборки внутри НАТО об этом можно только мечтать.
    Эх под шумок бы танковую армию сформировать и к 10-12 апреля окружить Киев, а к 5мая окончательно покончить с Украиной. Как раз нужен новый праздник чтобы на майских с 1 по9го были выходные.( но это мечты и больше минутка юмора).
    Лишь бы старцы в Кремле очень выгодный момент для наступления на фронте не прощелкали.
  8. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 12:01
    Ну если на то пошло, из союзников США иранцы не бьют по Турции. Пока такого факта за вторые сутки не было.
    Потому что, Турция реально не используется американцами против Ирана, там уже был опыт блокирования танками Инджирлика в особо интересные моменты истории.
    И проксей своих против Ирана не дает направлять.
    Что бесит Израиль и прочих там "партнеров".
    1. Andobor Звание
      Andobor
      -3
      Сегодня, 12:03
      Иран атаковал американскую авиабазу Инджирлик в Турции...
      https://t.me/yurasumy/26993
      1. К-50 Звание
        К-50
        +2
        Сегодня, 12:22
        Сегодня утром ряд СМИ опубликовал видео туркоязычного репортёра с утверждением, что Иран якобы атаковал военную базу Инджирлик в Турции.
        Об этом сообщает Khabar Fouri.
        Однако эта информация не соответствует действительности: ни одна атака на базу Инджирлик или другие военные объекты в Турции не проводилась, а опубликованные кадры относятся к Сирии.

        Да вы лгунишка, однако! fellow laughing
        1. Andobor Звание
          Andobor
          +2
          Сегодня, 12:41
          Цитата: К-50
          Да вы лгунишка, однако!

          Да, очень на фейк похоже, поторопился.
  9. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +2
    Сегодня, 12:03
    сионисты в ТельАвиве, сионисты в Вашингтоне, Париже и Лондоне. да и Москва ведёт СВО 4 года, наверное, по их плану
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      +3
      Сегодня, 12:19
      да и Москва ведёт СВО 4 года, наверное, по их плану

      К бабке не ходить... Тут не только сионисты, но и проукроинское влияние во власти....
  10. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 12:06
    Экс-премьер назвал Эрдогана «изощренным и опасным противником, стремящимся окружить Израиль», и призвал «не закрывать снова на это глаза».

    Вот так и начинается подготовка к новой войне. Не успев закончить с Ираном, готовят войну с Турцией.
    Интересно, а как Трамп на это отреагирует ? Как никак, а Турция член НАТО.
    Хотя уже начиная с субботы, на все международные законы и соглашения положен "большой фаллос" (др.-греч. φαλλός).
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +2
      Сегодня, 12:44
      Цитата: carpenter
      Вот так и начинается подготовка к новой войне. Не успев закончить с Ираном, готовят войну с Турцией.

      Ну так великий Израиль сам себя не построит.
  11. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:12
    ❝ Израиль должен так-то объявить Турцию своим врагом ❞ —

    Не хватает Израилю врагов, всё маловато и маловато ...
  12. 5.11 Звание
    5.11
    0
    Сегодня, 12:13
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    ❝ Израиль должен так-то объявить Турцию своим врагом ❞ —

    Не хватает Израилю врагов, всё маловато и маловато ...

    Таки кто-то поймал гипер хуцпу )
  13. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 12:18
    Экс-премьер Израиля Беннет призвал противостоять «новой турецкой угрозе»

    Не удивлюсь, если они заявят, что каждое государство и человек, не являющийся евреем угроза для них.
    Расправившись со всеми, они начнут считать угрозой других евреев.
    Это же пауки и кровопийцы. fellow
  14. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +3
    Сегодня, 12:29
    Экс-премьер Израиля Беннет призвал противостоять «новой турецкой угрозе»

    И кто же способствовал росту этой угрозы, гнобя Асада? Но не переживай Беня, Макаревич вас спасет, дайте ему узи.
  15. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 12:30
    Сколько у Израиля дивизий? Придется вести войну на два фронта, часть сил пойдет в наступление на Иран, другая на Турцию, флот высадит десант с моря bully
    Если Израиль победит. он присоединит к себе Проливы (давняя мечта России)
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      0
      Сегодня, 13:31
      А у Израиля пупок не развяжется Турцию побеждать, вторая армия в НАТО после США, при войне на два фронта Израиль явно не имеет никаких шансов, Если конечно рыжий Доня опять за него не впишется, но это уже будет явный повод для раскола НАТО и выхода из него Турции.
  16. commbatant Звание
    commbatant
    +1
    Сегодня, 12:37
    Вот у кого страна 404 научилась среди своих соседей по региону врагов находить...
  17. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 12:40
    Неплохо было бы подтянуть в эту заваруху Турцию - может быть реабилитировались бы за российско-турецкие войны... feel
  18. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    0
    Сегодня, 13:05
    Там вокруг Израиля столько стран и народу в разы больше - при желании своими силами организовано вышвырнули бы евреев с тех земель. Или просто бы стерли с лица земли. А это так и будет когда США свалят от туда. Это уже агония гегемона. Щупальца свои сматывать будет. Дальше своего материка не его держать военные базы. Евреи как и цыгане - нация без своего государства. Когда слишком начинают наглеть то их вежливо и с мордобоем выпроваживают. отовсюду.
    1. rotfuks Звание
      rotfuks
      0
      Сегодня, 13:22
      Там вокруг Израиля столько стран и народу в разы больше - при желании своими силами организовано вышвырнули бы евреев с тех земель. Или просто бы стерли с лица земли.
      вы для начала посмотрите на крупномасштабную карту. Вокруг Израиля выжженная территория и нету ни одной страны с которой они не воевали руками США. Сейчас вон до Ирана добрались, хотя у Израиля и Ирана даже общей границы нету.
  19. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 13:16
    Все кругом евреям угрожают.
    Может быть, дело в самих евреях?
  20. Мячик Звание
    Мячик
    0
    Сегодня, 13:17
    Людоедское государство почуяло свою безнаказанность и решило гавкать на всех окружающих..? А силёнок хватит у изрильтян воевать со всем Востоком?
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      0
      Сегодня, 13:36
      Для начала необходимо чтобы Восток объединился и выступил против Израиля единым фронтом, а сейчас получается, евреи пользуются разобщённостью стран Ближнего Востока и играют на их противоречиях, разделяют и властвуют.
  21. salawat1980 Звание
    salawat1980
    0
    Сегодня, 13:25
    Шизофрения в чистом виде. Майн Кампф в исполнении сионистов? 🤔 Мир сходит с ума. P.S. Упоминание этого опуса Гитлера дано не для пропаганды фашизма, а чтобы показать истинное лицо страны-агрессора.