Очередной отказ: экс-замминистра обороны Иванову вновь не удалось уехать на СВО

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, ныне пребывающий в местах лишения свободы за многомиллиардные хищения, продолжает безуспешные попытки обменять тюремную робу на военную форму. Очередное его заявление об отправке в зону специальной военной операции постигла та же участь, что и предыдущее – категорический отказ.

По информации «Коммерсанта» в Мещанском суде Москвы представитель Военного комиссариата столицы четко дал понять: дорога на передовую для экс-чиновника закрыта. Формальная причина все та же – отсутствие подходящих вакансий. В прошлый раз Иванову объясняли, что в группировке «Запад» нет должностей по его воинской специальности.

Интересно, что сам Иванов, осужденный на 13 лет за растрату 4 миллиардов рублей, выражал готовность отправиться в зону СВО в составе штурмового подразделения. Очевидно, навыки строительного менеджмента и финансовых махинаций, которые он оттачивал на посту замминистра, в военкомате сочли недостаточной квалификацией для работы в штурмовой группе.

Заявления уходят в военные инстанции уже не первый раз – еще в ноябре минувшего года истец пытался достучаться до Единого пункта отбора на контрактную службу, но ответа не последовало. 5 марта суд рассмотрит иск Иванова о признании незаконным бездействия военных структур.
  1. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +4
    Сегодня, 12:01
    Берегут "кадр". "Имущество" потихоньку возвращают. Может, и срок скостят по "хорошему поведению". Такие герои в тылу ой как нужны.
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +11
      Сегодня, 12:03
      Предлагаю вернуть смертную казнь.

      Ну, а начать можно с Тимура Иванова.
      1. Курильщик Звание
        Курильщик
        +5
        Сегодня, 12:07
        Он должен уже быть расстрелян, а он иски/апелляции подает!!! Мир сошел с ума!
        1. СергейСмирнов3663 Звание
          СергейСмирнов3663
          +6
          Сегодня, 12:13
          У нас таких руководителей в Мо сотни.
          Система построена так, что рука руку моет.
          Как 1 тимур мог такие схемы проворачивать.
          Если копнуть, то только с ним можно человек 20 рядом к стене поставить.
          А с теми 20 ещё по 20.
          Общая картина очень страшная получается.
          Такие как тимур в этой системе как рыбы в воде. В мутной воде.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            -8
            Сегодня, 12:36
            Цитата: СергейСмирнов3663
            У нас таких руководителей в Мо сотни.

            Назовите хотя бы десяток, с конкретными доказательствами. Кроме тех, кто уже получил срок.
            Судя по вашему уверенному заявлению, убойного компромата "на сотни" у вас навалом.
            1. lubesky Звание
              lubesky
              +11
              Сегодня, 12:46
              Цитата: Монтесума
              Назовите хотя бы десяток, с конкретными доказательствами. Кроме тех, кто уже получил срок.


              Ну так можно и вообще ничего не обсуждать, откуда у коллеги компромат и доказательства? Простой аналитики достаточно, чтобы определить глубокую системность.
              Вот вам пример для анализа - езжу по частям и госпиталям, лечусь. В каждой части кафе или магазинчик - с космическими просто ценами из-за СВО. Вопрос - чьи магазинчики? Кто цены устанавливает? Или меня попросите доказательства? Я вот наблюдаю систему в этом вопросе hi
              1. Монтесума Звание
                Монтесума
                -3
                Сегодня, 13:07
                Цитата: lubesky
                Ну так можно и вообще ничего не обсуждать, откуда у коллеги компромат и доказательства?

                Если у "коллеги" нет никаких доказательств, то какое у него есть основание для обвинения "сотен руководителей МО"? Это уже несколько по-другому называется.
                Цитата: lubesky
                Простой аналитики достаточно, чтобы определить глубокую системность. Вот вам пример для анализа - езжу по частям и госпиталям, лечусь. В каждой части кафе или магазинчик - с космическими просто ценами из-за СВО. Вопрос - чьи магазинчики? Кто цены устанавливает? Или меня попросите доказательства?

                Аналитика на основе цен в кафе и магазинчиках при частях? Так я Вам скажу, что недалеко от меня есть пара кафе, и я в них вижу такие цены, что пенсионерам там делать нечего. Понимая, что эти кафе и магазинчики принадлежат частникам, которые устанавливают цены, к кому надо обращаться? И вобще, сейчас везде цены изрядно подскочили, поскольку западные санкции имеют вполне себе ощутимые последствия. Никаких доказательств с Вашей стороны мне не нужно, но это не тот уровень аналитики, который может поддержать обвинения "коллеги" в адрес "сотен руководителей МО".
            2. сайгон Звание
              сайгон
              +3
              Сегодня, 12:58
              Прально не чё огульно Вот некто Шойгу министр кремень , замы , помы и помзамов ворье , а ён устоял аки утес .
              Хотя если командир не в курсе всего что в его части делается не командир а хрен что то мысли разные
            3. СергейСмирнов3663 Звание
              СергейСмирнов3663
              +3
              Сегодня, 13:08
              Здесь не та площадка, чтобы называть фамилии, но когда воруют ярд, об этом знают гораздо больше людей чем 1.
              А за примерами далеко ходить не надо.
              Берите любой род/вид войск, смотрите на его обеспечение всем...
              Связь
              БПЛА
              Авиация
              Средства обнаружения
              Обмундирование и снаряжение
              Интернет
              Наконец военный мнсенджер, где можно передавать хотя бы ДСП.
              И это везде. Руководители на всех уровнях докладывают, что всё хорошо.
              Всего хватает, только вы лучше у волонтёров спросите, что есть и что надо.
              1. Монтесума Звание
                Монтесума
                0
                Сегодня, 13:18
                Цитата: СергейСмирнов3663
                Всего хватает, только вы лучше у волонтёров спросите, что есть и что надо.

                Я вижу, что надо - у меня в подписке три десятка военных ТГ-каналов, на которых объявляются сборы с перечислением списка необходимого снаряжения. По мере возможности, обязательно участвую в этих сборах. Так что в курсе дел, но при этом, не обладая конкретным компроматом, не считаю возможным огульно обвинять сотни человек.
            4. alexoff Звание
              alexoff
              +1
              Сегодня, 13:20
              https://forpost-sz.ru/a/2018-12-05/shojgu-v-ehkonomiku-peterburga-investirovali-odin-trillion-rublej
              Ну вот, новость от 2018 года - Шойгу сказал, что Минобороны инвестировало триллион рублей в экономику Петербурга. Вопрос - а в какое место он столько денег вложил? Это, на минуточку, три лахта-центра, это не ремонт общежитий для курсантов. В верфи? И что они дали нашему флоту с тех времён? В какое место эти деньги дел Шойгу? Их можно увидеть?
        2. Piramidon Звание
          Piramidon
          -3
          Сегодня, 12:25
          Цитата: Курильщик
          Он должен уже быть расстрелян

          А что, уже можно? Мораторий отменили? belay
      2. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +3
        Сегодня, 12:08
        Тут главный вопрос, кто его грохнет, если на СВО отправят… думается Мне, что Лохлы относятся к нему гораздо лучше, чем наши Бойцы.
      3. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 12:08
        5 марта суд рассмотрит иск Иванова о признании незаконным бездействия военных структур.

        Этому деятелю могут грозить различные "неожиданности" на передовой, ему лучше сидеть на нарах спокойно .
        1. Aken Звание
          Aken
          +3
          Сегодня, 12:16
          Он-то как раз надеется кого надо подмазать и хлеборезом отсидеться.
          1. Piramidon Звание
            Piramidon
            -4
            Сегодня, 12:30
            Цитата: Aken
            Он-то как раз надеется кого надо подмазать и хлеборезом отсидеться.

            На фига ему хлеборезка? Она в тылу, а он надеется на Запад слинять. Ему нужно на передовую.
          2. kromer Звание
            kromer
            -1
            Сегодня, 12:44
            Цитата: Aken
            Он-то как раз надеется кого надо подмазать и хлеборезом отсидеться.


            Вы хотя бы почитайте то что доступно в сети. Нет там хлеборезов, нет поваров, нет кладовщиков. Есть только штурмовики.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:15
      Цитата: ПВВ22121922
      Берегут "кадр".

      Ой ли? Уж очень усиленно этот "кадр" рвётся "искупить вину" в зоне боевых действий. Явно "по здоровью" в окопы не попадёт, в тылу пристроится. А уж каких бойких адвокатов нанял, чтобы пробили разрешение МО контракт заключить, лишь бы от тюрьмы отмотаться - только что землю не роют от усердия.
      Цитата: ПВВ22121922
      Может, и срок скостят по "хорошему поведению".

      Если бы у него была на это надежда, не рвался бы с такой настойчивостью контракт заключать. Вы сами себе противоречите.
      1. kromer Звание
        kromer
        -1
        Сегодня, 13:08
        Цитата: Монтесума
        в окопы не попадёт, в тылу пристроится.


        Александр, вот я не пойму, с чего все взяли, что с зоны на фронт берут, чтоб в тылу посидеть? С зоны берут исключительно в штурмовики. А в тылу и обычный доброволец посидит неплохо.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 13:31
          Цитата: kromer
          Александр, вот я не пойму, с чего все взяли, что с зоны на фронт берут, чтоб в тылу посидеть? С зоны берут исключительно в штурмовики.

          Не за всех осуждённых речь идёт, тут особый случай. Вот никак не верю, что Тимур в штурмовики рвётся. Это моё личное мнение.
          1. kromer Звание
            kromer
            0
            Сегодня, 13:38
            Цитата: Монтесума
            Вот никак не верю, что Тимур в штурмовики рвётся.


            Тут элементарная логика. Ну выйдет он из тюрьмы и ему никакая госдолжность уже не светит. А вот выжив в штурмовиках другое дело. Даже депутатом Госдумы может стать. Народ то у нас отходчивый. Легко забудут про краденое, а вот про участие в СВО все будут помнить. А депутатом Госдумы можно и какой нибудь серьёзный комитет возглавить. Т.е. снова вернуться на тот же уровень. Если не больший.
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 13:19
      Да кто отпустит на ЛБС секретоносителя такого уровня?))) он и сам прекрасно это понимает.
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Сегодня, 13:23
        Цитата: ТермиНахТер
        Да кто отпустит на ЛБС секретоносителя такого уровня?))) он и сам прекрасно это понимает.


        А кто Чубайса в вольное плавание заграницу выпустил? laughing
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 12:02
    Вор должен сидеть в тюрьме! (с)
    МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Военный комиссариат Москвы отказал бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову в отправке на СВО, заявил представитель военкомата в Мещанском суде столицы.
  3. Бонзайев Сэмпай Камикадзевич Звание
    Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
    +7
    Сегодня, 12:03
    Там у человека доступ к секретной информации был. Этого персонажа как минимум лет 10 выпускать нельзя! А он в штурма собрался, а если в плен попадет? Свидомые нагреют паяльничек и Тимурка все расскажет!)
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +7
      Сегодня, 12:10
      Цитата: Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
      Там у человека доступ к секретной информации был.

      Но этому человеку очень хочется на передовую! И вот что самое интересное: будучи замминистра, он не рвался на передовую! lol
      1. Попуас Звание
        Попуас
        +2
        Сегодня, 13:25
        Так он и был на "передовой"...коррупционной только wink
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:19
      Цитата: Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
      А он в штурма собрался, а если в плен попадет?

      Так он раньше сам сбежит, чем его в плен возьмут.
    3. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 12:51
      Цитата: Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
      Там у человека доступ к секретной информации был. Этого персонажа как минимум лет 10 выпускать нельзя! А он в штурма собрался, а если в плен попадет?


      А у Чубайса допуск к секретам был? И ничего, спокойно из страны уехал.
  4. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 12:04
    Много шума.
    Амнистию ещё не отменили.
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 12:05
    а наград и звания я надеюсь лишили
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      0
      Сегодня, 12:10
      фото в заставке статьи говорит о том, что не лишили..
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 12:16
        Цитата: Курильщик
        фото в заставке статьи говорит о том, что не лишили..

        Это фото еще времен ареста, задолго до суда.
        1. дон_Рэба Звание
          дон_Рэба
          0
          Сегодня, 13:42
          Цитата: свой1970
          Это фото еще времен ареста, задолго до суда.

          тогда стыдно и глупо это фото ставить в этой статье.
          Автор явно слаб мозгом
          казнокрад показан с
          Орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.
          Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
          Заслуженный строитель Российской Федерации (2015 г.).
          Премия Правительства РФ в области науки и техники (2011 г.).
          Герой Луганской Народной Республики (2022 г.).
          Орден Святого благоверного великого князя Димитрия Донского I степени.
          Ведомственные медали Минобороны и МЧС России, включая медали «За возвращение Крыма» и «За участие в военном параде в ознаменование 70-летия Победы».
          Медаль «За заслуги перед Республикой Карелия» (2020 г.).
          Кавалер ордена «За заслуги» (Франция).

          с этим "Кавалер ордена «За заслуги» (Франция)" можно, даже нужно на робе.Голубой орден, красивый, от гальских петухов.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 12:28
      Насчёт звания неизвестно, а вот наград точно лишили.
      Согласно заключению суда, Иванов лишен госнаград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени, а также звания почетного строителя.

      https://lenta.ru/news/2025/07/01/timur-ivanov/
    3. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 12:54
      У него были погоны Действительного советника РФ 1 класса (как у генерала армии). Этого гражданского звания его лишили. Насчёт наград не знаю.
  6. Ильнур Звание
    Ильнур
    +2
    Сегодня, 12:08
    Очередное его заявление об отправке в зону специальной военной операции

    Хочет отмыться, ошиваясь в тылу немножко, приехать героем, участником СВО, и жить безбедно на наворованном... не верю, что все конфисковали...
  7. 5.11 Звание
    5.11
    +1
    Сегодня, 12:11
    Да возьмите вы его на СВО .
    Мужикам на потеху . Я бы многое отдал , посмотреть как этот кусок дерьма бежит в штурме .
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:22
      Цитата: 5.11
      Да возьмите вы его на СВО .

      Это генерала Попова не отправят на фронт, где он нужен, а Тимурку не отправят, потому что он уже нигде не нужен.
    2. ученый Звание
      ученый
      +1
      Сегодня, 12:43
      Цитата: 5.11
      осмотреть как этот кусок дерьма бежит в штурме

      В этом и проблема, что слишком далеко этот деятель может убежать.
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 12:15
    Репутацию потерять легко...этому генералу я бы и лопату не доверил бы рыть окопы на фронте.
    И к тому же Иванов слишком много знает о тайной кухне Кремля и Генштаба...опасно его за ленточку отправлять...сольет все противнику.
    Пусть уж лучше сидит...целее будет.
    1. kromer Звание
      kromer
      -1
      Сегодня, 12:56
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Пусть уж лучше сидит...целее будет.


      Ага. А вместо него будет десантник или морпех воевать.
  9. Ух Неухов Звание
    Ух Неухов
    -2
    Сегодня, 12:16
    Пусть пишет письмо на имя Путина. Вроде этот Иванов в строительстве соображает. Будет помогать восстанавливать объекты в курской области, Белгороде ...
  10. РР_Вернадский Звание
    РР_Вернадский
    +1
    Сегодня, 12:16
    Что то сомнительно, что Тимур в суде стоял в форме и при регалиях, в официальных изданиях он в трениках и олимпийке)))
  11. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +1
    Сегодня, 12:19
    Не пускайте "ваньку" на СВО ! Он там бронежилетами и тушёнкой приторговывать станет,чтобы на личный комфортабельный бронеавтомобиль с "трёхэтажным" мангалом "заработать " ! Скажем ему трёхэтажным матом НЕТ !
  12. Варяжко Звание
    Варяжко
    +1
    Сегодня, 12:22
    А какого ляда это чувырло в очках в форме с погонами? По идее погоны должны быть сорваны, наград, звания и ремня лишен, как дезертир и предатель.
    1. faiver Звание
      faiver
      +3
      Сегодня, 12:30
      фото иллюстрационное, то бишь старое из архивов...
      1. Варяжко Звание
        Варяжко
        +4
        Сегодня, 12:32
        Когда у этих сволочей начнут полный конфискат у всей родни поголовно проводить и пожизненное давать. Либералы блин. Украл 100 млрд, а штрафы по 1-5 млн. дают.
        А когда украл на 10000р, то могут и 15 лет дать и штраф 1-10 млн.р
    2. commbatant Звание
      commbatant
      +2
      Сегодня, 12:34
      Цитата: Варяжко
      А какого ляда это чувырло в очках в форме с погонами?

      Старое фото, не придирайтесь, кто Вам современное предоставит из зоны? И потом, какой он дезертир, наоборот он и его сослуживцы, родственники дорожили его должностью, они бы первые его убили за дезертирство...
      1. Варяжко Звание
        Варяжко
        +2
        Сегодня, 12:36
        Я не придираюсь, просто думал опять либеральничают с этими ворюгами.
  13. commbatant Звание
    commbatant
    +2
    Сегодня, 12:30
    В Казахстан отправить на урановые рудники или на расширение БАМа 3-4 колею строить...внешне вроде работящий парень...
  14. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 12:31
    Очередное его заявление об отправке в зону специальной военной операции постигла та же участь, что и предыдущее – категорический отказ.
    Такой ценный специалист нужен в тылу. laughing
    Пройдёт какое то время, шум утихнет и выйдет Тимур на свободу и ...
    Все уже забыли про одного видного чиновника...:
    10 марта 2025 "Коммерсант"
    Никулинский суд в Москве прекратил производство по ходатайству бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева о снятии с него судимости, следует из карточки дела на сайте суда.
    Экс-глава Минэкономразвития попросил снять с него судимость в конце февраля. Суд должен был рассмотреть этот вопрос сегодня, 10 марта.
    Адвокат Улюкаева пояснил, что его подзащитный принял решение отозвать ходатайство. Его слова приводит ТАСС.
  15. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 12:33
    А ежели Тимура на тюрьме коронуют(одна бабка рассказывала,что титул "вора в законе" можно купить,а у Тимура денег много) . . . hi
  16. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 12:34
    Интересно. а его разве не лишили звания. льгот. пенсии и т.д? Наверное думает, что попадет в санатории, как проскальзывает в прессе, что есть какой то санаторий в г. Луганск, где воюют некоторые военные с бассеином, Блогеры расскажите о нем подробно---что это за санатории. кто там проходит лечение. как долго? Только пожалуйста правдивую информацию подайте
  17. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    0
    Сегодня, 12:38
    Он на сво хочеть также как лысый расчёску.
    Ищет возможность улизнуть, .
    В цугундер его до конца жизни!
  18. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 12:40
    Вор должен сидеть в тюрьме - такая аксиома.
  19. spirit Звание
    spirit
    0
    Сегодня, 12:50
    Этот "деятель" рассчитывает попасть на СВО и сидеть где нибудь в "пятизвездочном блиндаже" км в 100от фронта с личной охраной.Потом где нибудь пару фоток сделает на фоне руин ,типо на передке )
  20. Altai2026 Звание
    Altai2026
    0
    Сегодня, 12:54
    Предпологаю что обоснованно опасаются что бывший зам министра либо знает слишком много военныхтайн что его украинцы выкрадут либо он "поскребя по сусекам" с офшорах купит справку что он героическим погиб ,да так что от тела ничего не осталось, и воскреснет гденибудь в лондоне))))))))
  21. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 12:59
    Тимур должен сидеть. И его команда тоже. Во главе с географом.
  22. KrolikZanuda Звание
    KrolikZanuda
    0
    Сегодня, 13:11
    Пора вернуть смертную казнь.
    Он еще и живёт, гад, сейчас на народные деньги.
  23. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 13:13
    Вон Мантурову недавно героя России шлепнули.
    А вот нормальная фотография не генерала Т Иванова
    https://topwar.ru/278175-timur-ivanov-podal-v-sud-na-minoborony-za-otkaz-otpravit-ego-na-svo.html