Очередной отказ: экс-замминистра обороны Иванову вновь не удалось уехать на СВО
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, ныне пребывающий в местах лишения свободы за многомиллиардные хищения, продолжает безуспешные попытки обменять тюремную робу на военную форму. Очередное его заявление об отправке в зону специальной военной операции постигла та же участь, что и предыдущее – категорический отказ.
По информации «Коммерсанта» в Мещанском суде Москвы представитель Военного комиссариата столицы четко дал понять: дорога на передовую для экс-чиновника закрыта. Формальная причина все та же – отсутствие подходящих вакансий. В прошлый раз Иванову объясняли, что в группировке «Запад» нет должностей по его воинской специальности.
Интересно, что сам Иванов, осужденный на 13 лет за растрату 4 миллиардов рублей, выражал готовность отправиться в зону СВО в составе штурмового подразделения. Очевидно, навыки строительного менеджмента и финансовых махинаций, которые он оттачивал на посту замминистра, в военкомате сочли недостаточной квалификацией для работы в штурмовой группе.
Заявления уходят в военные инстанции уже не первый раз – еще в ноябре минувшего года истец пытался достучаться до Единого пункта отбора на контрактную службу, но ответа не последовало. 5 марта суд рассмотрит иск Иванова о признании незаконным бездействия военных структур.
