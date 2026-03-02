Иран: уничтожено консульство США в Ираке и военная база в Бахрейне

Пока Вашингтон привык считать, что его военные объекты за пределами Америки неприкосновенны, Тегеран методично доказывает обратное. Иранское гостелевидение вышло с громкой новостью: американская база в Бахрейне и консульство США в иракском Эрбиле уничтожены. Последнее, как уточняется, теперь и вовсе «непригодно для использования».

Атака стала ответом на совместную операцию Израиля и США, в результате которой 28 февраля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ход пошли ракеты «Фаттах», которым системы ПРО противника могут лишь помахать вслед. Скорость 15 Махов – это не шутки.



Примечательна география ударов. Бахрейн, Эрбиль, Кувейт, Саудовская Аравия – под раздачу попали все, кто приютил американский флаг. Нефтеперерабатывающий завод Aramco, к слову, тоже горит. Мировой рынок энергоресурсов, судя по всему, уже зашатался, но страны Залива пока лишь «выражают озабоченность» и угрожают коллективными мерами. Видимо, совместным молчанием.

Показательно и то, что Тегеран официально заявил: никаких переговоров с Вашингтоном больше не будет. Американские базы на Ближнем Востоке, которые десятилетиями казались несокрушимым форпостом, вдруг превратились в мишени, до которых иранским ракетам всего лишь пара минут пути.
  bondrostov
    bondrostov
    +4
    Сегодня, 12:52
    Самое разумное Ирану сейчас атаковать нефтезаводы по всему заливу. Это приведет к кризису в монархиях. И США придётся идти на переговоры
    lubesky
      lubesky
      +2
      Сегодня, 12:54
      Эх, подкинуть бы средств поражения персам. Нам самим нужны, но китайцы то точно могут am
    Aken
      Aken
      +1
      Сегодня, 12:55
      Им виднее, но на мой взгляд, стоит выносить всё, до чего могут гарантированно дотянуться, а не бесполезно бить по защищённым объектам. Как Кипр, к примеру.
      Рано или поздно, количество перерастает в качество.
      bondrostov
        bondrostov
        0
        Сегодня, 12:57
        Должна быть стратегия ♟️ падение самолетов США это конечно картинка. Но эффект военно политический слабый. А вот парализовать нефтедобычу. Это реальный удар. И по странам залива и по интересам США
      pvs
        pvs
        +1
        Сегодня, 13:08
        Количество перерастет в качество при наличии вполне конкретных запасов вооружения и систематичности его производства. Полосатые с евреями стремятся нанести максимальное поражение и хранилищам ракет в Иране, и их производству. И в эту игру нужно играть вдвоем. Вопрос только в том, у кого истощение наступит быстрее. У персов тяжелое положение под огнем, но у нападающих сложная и длительная логистика. Уничтожение аэропортов и морских баз/портов усложнит амерам ситуацию. Так что выносить персам нужно все. И базы, и все остальное, до чего дотянутся.
    СергейАлександрович
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 13:02
      Не менее значимы военные базы США в Болгарии и Румынии. Хоть и далеко, но достать можно.
    ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 13:35
      Цитата: bondrostov
      И США придётся идти на переговоры

      В Репортере пишут, что США уже запросило переговоры к великому неудовольствию Нетаньяху!
      Еще бы.. Если США выйдут из войны, евреям придется одним отмахиваться от Ирана. А Иран евреям никогда не простит аятоллу, да и девочек в школе тоже!
  sagitovich
    sagitovich
    -3
    Сегодня, 12:55
    Стальные "колокольчики" у Ирана!
    Некоторым стоит поучится.
    Aken
      Aken
      +3
      Сегодня, 12:57
      Америкосы не оставили выбора иранской элите. В случае проигрыша их в живых не оставят.
    bondrostov
      bondrostov
      -1
      Сегодня, 12:59
      Помните песню. Не сыпь мне соль на рану.. 😔
    Tagan
      Tagan
      +1
      Сегодня, 13:14
      Стальные "колокольчики" у Ирана!
      Некоторым стоит поучится.

      А некоторым задуматься. США открыто вступили в войну с Россией?
      Пока только руками прокси.
  Konnick
    Konnick
    -8
    Сегодня, 12:59
    В ход пошли ракеты «Фаттах», которым системы ПРО противника могут лишь помахать вслед. Скорость 15 Махов – это не шутки.

    Только почему такими "супергипер" ракетами атакуются гражданские объекты и почему при подлете эти ракеты превращаются в шахеды от хезболы
    Володин
      Володин
      +8
      Сегодня, 13:05
      Цитата: Konnick
      Только почему такими "супергипер" ракетами атакуются гражданские объекты и почему при подлете эти ракеты превращаются в шахеды от хезболы

      Может быть, потому что нужно меньше читать по утрам израильские газеты?..
  bbb
    bbb
    +3
    Сегодня, 13:00
    Надо еще будет взять контрибуцию с США или заливных шейхов за разрушения, которые они сделали в Иране.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 13:00
    В свой прошлый срок Трамп пытался наехать на КНДР так же силами 2-х АУГ. И не наличие ЯО у Кима стало основной причиной того, что они быстренько смотались. Просто Ким по дипломатическим каналам предупредил Трампа, что в случае нападения КНДР снесет с лица земли союзников США Южную Корею и Японию. Тогда у Трампа хватило ума не обострять. Сейчас нет, он уверовал, что мусульмане не пойдут войной друг на друга, а оно вона как обернулось. Не знал Трамп, что мусульманин мусульманину рознь, для него они все арабы.
    Старина Хэнк
      Старина Хэнк
      0
      Сегодня, 13:38
      Подробнее: тогда, в 2017 году, Трамп отправил три (!) АУГ с авианосцами Нимитц, Теодор Рузвельт и Рональд Рейган. Собирался отправить 4-ю (!) с Карлом Винсоном. Но по пути одна внезапно "сломалась", две другие бросили якорь в Японии.
      А руководство КНДР заявило, что в ответ на агрессию США нанесёт удары по президентскому дворцу в Сеуле, по военным базам США в Южной Корее, Японии, Гуаме и даже по Гавайским островам. Вся приграничная зона от 38-й параллели до Сеула попадёт под удар артиллерии КНА, а это более 13 тысяч орудий, миномётов и реактивных систем залпового огня. Мало не покажется...
      Закончилось всё позорным скаканием Трампа козлом через пунктир на 38-й параллели. И жуть каким скандалом в Конгрессе.
      После этого "Пончик" Ын стал Ким Чен Ыном, а КНДР – признанной всеми Мировой Ядерной Державой…
  Гардамир
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 13:03
    Эх! плохо стреляют иранцы. Целились только в сортир, а разнесли всё консульство. И кустиков рядом нет.
  Дилетант
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:04
    Горит американская база Инжирлик в Турции и вроде НПЗ у саудитов. Если бы еще и по терминалу СПГ в Катаре прилетело, то было бы сосвем не плохо.
    Володин
      Володин
      +2
      Сегодня, 13:07
      Цитата: Дилетант
      Горит американская база Инжирлик в Турции

      Турки пока утверждают, что не горит.
      Дилетант
        Дилетант
        0
        Сегодня, 13:08
        Так в интернете есть прямая картинка турецкого ТВ с пожаром на Инжирлике.
    bondrostov
      bondrostov
      +2
      Сегодня, 13:07
      Инжерлик? Там беза хранения ядерного оружия США если правильно помню 🤔. Интересные новости..
  akropin
    akropin
    +2
    Сегодня, 13:09
    Все что происходит в мире - это все плохо, потому что гибнут люди. Но логика мировой истории такова, что другого варианта развития событий не могло быть. Надеюсь у персов не все козыри выложены.
  navigator777
    navigator777
    0
    Сегодня, 13:13
    Как только у Ирана закончатся ракеты, начнется избиение младенца с воздуха и никто циримонитмя с ними не будет, будет уничтожено все, что является признаком цивилизации.
    bondrostov
      bondrostov
      +1
      Сегодня, 13:21
      В этом вы правы , НО! Если Иран сможет уничтожить инфраструктуру нефтепереработки и добычи в заливе раньше. То штатам придётся пойти на переговоры.