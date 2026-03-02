Иран: уничтожено консульство США в Ираке и военная база в Бахрейне
Пока Вашингтон привык считать, что его военные объекты за пределами Америки неприкосновенны, Тегеран методично доказывает обратное. Иранское гостелевидение вышло с громкой новостью: американская база в Бахрейне и консульство США в иракском Эрбиле уничтожены. Последнее, как уточняется, теперь и вовсе «непригодно для использования».
Атака стала ответом на совместную операцию Израиля и США, в результате которой 28 февраля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ход пошли ракеты «Фаттах», которым системы ПРО противника могут лишь помахать вслед. Скорость 15 Махов – это не шутки.
Примечательна география ударов. Бахрейн, Эрбиль, Кувейт, Саудовская Аравия – под раздачу попали все, кто приютил американский флаг. Нефтеперерабатывающий завод Aramco, к слову, тоже горит. Мировой рынок энергоресурсов, судя по всему, уже зашатался, но страны Залива пока лишь «выражают озабоченность» и угрожают коллективными мерами. Видимо, совместным молчанием.
Показательно и то, что Тегеран официально заявил: никаких переговоров с Вашингтоном больше не будет. Американские базы на Ближнем Востоке, которые десятилетиями казались несокрушимым форпостом, вдруг превратились в мишени, до которых иранским ракетам всего лишь пара минут пути.
Информация