Минобороны Кувейта сообщило о «крушении» нескольких военных самолётов США

Для Соединенных Штатов новая война в союзе с Израилем против Ирана уже приводит к потерям как среди военных, так и в технике. Ранее «Военное обозрение» сообщило и показало видео сбития истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle («Ударный орёл») ВВС США в небе над Кувейтом.

Поначалу ответственность за перехват американского самолета силами ПВО на себя взяли иранские военные. Государственная телерадиокомпания Исламской Республики Иран IRIB сообщила:

Несколько минут назад Центральный штаб «Хатам аль-Анбия» (объединенный штаб боевого командования ВС Ирана) подтвердил сбитие американского истребителя F-15 иранскими системами ПВО на границе Кувейта и Ирака.

Однако американское командование быстро опровергло эту информацию. Сообщается, что самолет был сбит в результате «дружественного огня». Такое у ВС США уже было в декабре 2024 года, когда Штаты вместе с Британией пытались одолеть йеменских хуситов.

Утверждается, что оба пилота F-15 успели катапультироваться и живы. В соцсетях пишут, что после приземления их окружили настроенные весьма недружелюбно местные жители. Пилотам даже пришлось достать табельное оружие, правда, до стрельбы дело не дошло. Летчиков эвакуировали прибывшие на место силы безопасности Кувейта. Причем как минимум одного из пилотов спрятали в багажник джипа.

Оказывается, на третий день войны американцы потеряли уже не один боевой самолет. Министерство обороны Кувейта в своем официальном аккаунте соцсети, аккуратно не называя причины, пишет о «крушении» нескольких самолетов США в стране. Все инциденты произошли сегодня утром.

Сколько было сбито американских бортов и какие именно, в военном ведомстве Кувейта не уточнили. Однако в сети пишут, что в небе над Кувейтом были подбиты и рухнули два ударных истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle.

В сети опубликованы фотографии троих американских пилотов сбитых самолетов. У одного из них, судя по всему, повреждена рука. Показана женщина-пилот, судя по снимку, с ней всё в порядке, как и с еще одним летчиком. А вот фотографии четвертого пилота нет, хотя экипажи F-15E Strike Eagle состоят из двух человек.



Имеются также данные о потере палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet ВМС США. По другим данным, был сбит палубный самолёт радиоэлектронной борьбы EA-18 Growler. Официального подтверждения этой информации нет.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес удар дронами-камикадзе по базе НАТО «Виктория» рядом с международным аэропортом Багдада в Ираке. По данным гостелерадиокомпании IRIB, в результате атаки подбит легкий транспортный американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса. База «Виктория» — важный логистический центр сил коалиции в Ираке.





  1. rytik32 Звание
    rytik32
    +11
    Сегодня, 13:04
    Кто бы мог подумать, что на 3-й день войны самолеты Ирана свободно летают в небе и пока не имеют ни одной подтвержденной потери в воздухе, а ВВС США/Израиля уже несет потери!
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 13:24
      Вот смотрю Я на карту и не могу понять, каким образом Израиль может атаковать Иран.
      Ф-35ым не хватит радиуса действия что бы наносить удары по Тегерану, так как же они атакуют?
  2. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +7
    Сегодня, 13:07
    ПВО Кувейта лучшее ПВО в мире.
    Три самолёта сбить союзных, это надо постараться.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +5
      Сегодня, 13:11
      Ну, конечно, США проще заявить,что они были сбиты "дружественным огнём '",чем признать, что потеряли их от огня Ирана.
      1. Ганкутсу_ Звание
        Ганкутсу_
        -5
        Сегодня, 13:14
        Учитывая какие из арабов вояки и в целом кто там сидит за пультом управления,, я более чем уверен, что это именно дружественный огонь.
    2. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +3
      Сегодня, 13:16
      Олухи, могли бы сбить и больше.
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        0
        Сегодня, 13:17
        Ещё не вечер,они постараются.
      2. bondov
        bondov
        +1
        Сегодня, 13:22
        они работают на разных направлениях :
        Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и местонахождению командующего ВВС Израиля сегодня утром, их судьба остается неизвестной, сообщает КСИР.
    3. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +1
      Сегодня, 13:26
      Лучшее в мире кувейтское пво 🤗
    4. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 13:26
      Ну вот - а у нас всё Пэтриот хают. what Эвон как хорошо на самом деле-то работает!! laughing
  3. salawat1980 Звание
    salawat1980
    +9
    Сегодня, 13:13
    ПВО с обеих сторон не справляется. С Ираном это закономерно, а у другой стороны всё пошло явно не по плану. Удачи персам в защите страны от агрессоров.
  4. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +6
    Сегодня, 13:15
    Посыпались "бубновые".
  5. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    +1
    Сегодня, 13:17
    Утверждается, что оба пилота F-15 успели катапультироваться и живы...Причем как минимум одного из пилотов спрятали в багажник джипа

    Что за бред голимый? А как максимум обоих в багажник засунули? fool
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 13:17
    Причем как минимум одного из пилотов спрятали в багажник джипа.

    В багажнике обычно трупы прячут.
    Насчет женщины -пилота, то это фото старое и даже фейковое, по моему сделано в прошлое нападение Израиля на Иран в 2025 году..
    1. Aken Звание
      Aken
      -2
      Сегодня, 13:23
      90% информации - фейки.
  7. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    0
    Сегодня, 13:18
    Сегодня Госдеп рекомендовал не посещать Кувейт из-за "угрозы вооруженного конфликта", а также эвакуироваться персоналу, чья деятельность не относится к "критичной" для Штатов.
  8. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 13:23
    По другим данным, был сбит палубный самолёт радиоэлектронной борьбы EA-18 Growler. Официального подтверждения этой информации нет.
    И не будет. Это если бы, сбитие этих двух не сняли на видео, то их списали бы на отказ техники.
  9. лесничий Звание
    лесничий
    +1
    Сегодня, 13:26
    Ну чего, вон по ящику показывают сбитые самолеты. Все правда, молодцы персы! В этот раз правоверные дали отпор покруче прошлогоднего. Горят нефтяные вышки, военные базы, другие объекты, падают самолеты.....все хорошо.
  10. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 13:32
    Скорее всего американские самолёты сбиты ПВО Ирана. Дроны выступали в качестве выманивающей приманки.
    Классная работа!
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:36
    В зоне боевых действий встряло 95 000 англичан ( гражданских ) И тут такая засада для Стармера ,мелочь а приятно ( в двух словах на дополнительных выборах в Манчестере разгромно победила партия Зелёных 41% партия Реформ Фаража 28 %.Почему победила - ответ справа на фото .Победила белая женщина - сантехник . wassat