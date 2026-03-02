КСИР заявил о нанесении удара по резиденции премьера Израиля Нетаньяху
Иран продолжает отвечать на удары по своей территории. Корпус стражей исламской революции опубликовал заявления о том, что «в ходе девятой волны ударов по врагу» поражена резиденция израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Пресс-служба КСИР:
Также ракетный удар нанесён по штабу командования ВВС. Объект поражён.
На данный момент израильские официальные органы заявлений КСИР не комментируют. Сообщений о том, находился ли в момент иранского ракетного удара Нетаньяху в своей резиденции, нет.
Ранее в различных СМИ публиковались сообщений о том, что Нетаньяху мог ранее покинуть Израиль «на время проведения операции против Ирана». Пока эта информация подтверждений не нашла, хотя и опровергнута официально не была.
Накануне израильский премьер появился на фоне синей стены, заявив, что «операция против иранского режима идёт очень успешно», и всё ближе реализация его многолетней мечты о полном демонтаже «враждебного режима».
Напомним, что удары по Ирану Израиль начал наносить в минувшую субботу, что вызвало некоторое удивление у приверженцев иудаизма. В Израиле приказ на атаку Ирану, отданный в «шаббат», объясняют необходимостью внезапности.
