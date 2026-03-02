КСИР заявил о нанесении удара по резиденции премьера Израиля Нетаньяху

Иран продолжает отвечать на удары по своей территории. Корпус стражей исламской революции опубликовал заявления о том, что «в ходе девятой волны ударов по врагу» поражена резиденция израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Пресс-служба КСИР:



Также ракетный удар нанесён по штабу командования ВВС. Объект поражён.

На данный момент израильские официальные органы заявлений КСИР не комментируют. Сообщений о том, находился ли в момент иранского ракетного удара Нетаньяху в своей резиденции, нет.

Ранее в различных СМИ публиковались сообщений о том, что Нетаньяху мог ранее покинуть Израиль «на время проведения операции против Ирана». Пока эта информация подтверждений не нашла, хотя и опровергнута официально не была.

Накануне израильский премьер появился на фоне синей стены, заявив, что «операция против иранского режима идёт очень успешно», и всё ближе реализация его многолетней мечты о полном демонтаже «враждебного режима».

Напомним, что удары по Ирану Израиль начал наносить в минувшую субботу, что вызвало некоторое удивление у приверженцев иудаизма. В Израиле приказ на атаку Ирану, отданный в «шаббат», объясняют необходимостью внезапности.
  1. bondrostov Звание
    bondrostov
    +6
    Сегодня, 13:23
    Ну не Иран это начал.. Какое привет таков ответ..
  2. bondov
    bondov
    +6
    Сегодня, 13:25
    не получится у него создать типа Великий Израиль... даже тепершнего карликового не будет... не по Сеньке шапка
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 13:27
      .КСИР заявил о нанесении удара по резиденции премьера Израиля Нетаньяху


      Вот что бывает когда политики не сдерживают военных.Сами иранскую верхушку грохнули и сами же от этого пострадали.
      1. bondov
        bondov
        +1
        Сегодня, 13:31
        сами же от этого пострадали.
        их страдания только начинаются

        особую обеспокоенность вызывает масштаб атак и выбор целей, включая объекты в арабских странах региона.

        В Пентагоне и внутри администрации усиливаются опасения, что конфликт может выйти из-под контроля. По словам источников, настроение в оборонном ведомстве «напряженное и параноидальное». Руководство обеспокоено тем, что боевые действия могут затянуться на недели, что создаст дополнительную нагрузку на ограниченные запасы систем противовоздушной обороны США. Для перехвата одной ракеты часто требуется два или три перехватчика.

        Глава демократической фракции в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей Адам Смит заявил, что операция еще больше истощит запасы боеприпасов, которые и без того находятся под давлением. По его словам, ресурсы США «сильно растянуты».
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 13:34
          США за океаном находятся.Если что смотают удочки из региона и Иран их не достанет,а вот что будет после этого с Израилем и его арабскими союзниками без помощи США ещё вопрос.Так что американцам волноваться особо то и не о чем,для них это очередная экспедиция без серьезных для них последствий в любом случае. Волноваться должен Израиль прежде всего.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:26
    ❝ КСИР заявил о нанесении удара по резиденции премьера Израиля Нетаньяху ❞ —
    ❝ Ранее в различных СМИ публиковались сообщений о том, что Нетаньяху мог ранее покинуть Израиль «на время проведения операции против Ирана» ❞ —

    — «Абонент временно недоступен» ...
    (Ищи ветра в поле)
  4. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +3
    Сегодня, 13:26
    Да нафиг вам эта резиденция бейте по электростанциям нефте хранилищам и по очень значимым для экономики заводам ...
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 13:40
      Цитата: Андрей Малащенков
      Да нафиг вам эта резиденция бейте по электростанциям нефте хранилищам и по очень значимым для экономики заводам ...

      Да ладно мы уже сколько по всяким электростанциям нефте хранилищам и по очень значимым для экономики заводам на Украине бьём, но результат за 4 года нулевой, а ударили бы по Зеленскому и СВО уже бы через какое то время закончилось нашей победой.
  5. Jovanni Звание
    Jovanni
    +3
    Сегодня, 13:27
    В Израиле приказ на атаку Ирану, отданный в «шаббат», объясняют необходимостью внезапности.

    Ох, накажет еврейский бог их...
  6. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 13:29
    Любое действие- равно противодействию.....
    Законы физики никто не отменял... wink
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 13:30
    Нетаньяху, как и его единоверец зеленский, предпочитает в бункере отсиживаться.
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 13:31
    Цитата: Андрей Малащенков
    Да нафиг вам эта резиденция бейте по электростанциям нефте хранилищам и по очень значимым для экономики заводам ...

    Какие мелочи...
    Уж лучше по Демону в пустыне Негев вдарить...более достойная цель.
  9. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 13:31
    Сбился уже со счета какой год идет СВО а Зеленский в Киеве спокойно принимает гостей,ездит по стране,вообще живет полной жизнью.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 13:41
      Угу... Оглядывается тока... Постоянно на стреме....
  10. лесничий Звание
    лесничий
    +1
    Сегодня, 13:33
    Все правильно, а как иудеи хотели? Они же убили аятоллу, теперь пусть в землянке ночует, а если и удасться его грохнуть, ну такова ответка значит.
  11. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +1
    Сегодня, 13:35
    Эти замечательные статьи про " успехи" Ирана
    точно как про победы армии Асада в Сирии. За несколько дней
    до его срочного отлета в Москву.
    fellow
  12. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 13:36
    КСИР заявил о нанесении удара по резиденции премьера Израиля Нетаньяху

    Если правда то молодцы, не то что у нас где Зеленский неприкосновенный.
  13. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    0
    Сегодня, 13:38
    Начинаешь задумыватся,а чего гитлер так нелюбил евреев.
  14. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 13:38
    Жаль, не удалось Ирану "оптимизировать" главеврея.