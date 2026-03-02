КСИР ударил дронами-камикадзе по дата-центру Amazon в ОАЭ

Пока Министерство внутренней безопасности США рассылало тревожные памятки о возможных кибератаках иранских хакеров, Корпус стражей исламской революции решил не мелочиться и ударил по самому дорогому, что есть у цифрового гегемона, – по серверам Amazon.

Иранское агентство Fars сообщило об атаке дронов-камикадзе на дата-центр Amazon Web Services в Объединенных Арабских Эмиратах. Операторы БПЛА сработали эффективнее, чем хакеры с клавиатурами, буквально загрузив сервера в «облако».

Американские правоохранители, как выяснилось, накануне как раз предупреждали: крупномасштабной физической атаки не ждите, а вот хакеры могут насолить. И тут прилетает вполне себе физический ответ.

Показательно, что для удара выбрали не континентальную часть США, а ОАЭ – тихую гавань, где американский бизнес чувствовал себя в полной безопасности под крылом местных монархий.

В Вашингтоне, судя по всему, до сих пор не могут понять: Иран воюет не по учебникам прокси-войн. Пока Пентагон готовился отражать ракетные залпы и считать потери на базах в Бахрейне, Тегеран нанес удар по цифровой инфраструктуре.

Интересно, что в Техасе тем временем 53-летний сенегалец в рубашке с иранским флагом устроил стрельбу в баре. Трое погибших, 14 раненых. Совпадение? Месть за удары по Ирану? Или просто человеку надоело ждать, пока большая политика доберется и до него?
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +4
    Сегодня, 13:30
    Во вот так и надо где тонко там и рвется - убивайте инфраструктуру - это безопаснее и требует меньше средств потому что военные приучены обороняться - а всякие там дохлые айпишни нет ...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +4
      Сегодня, 13:35
      Рыжий разбойник на полном серьезе не понимает почему Иран еще не сдается..... ну так когда народ состоит из львов он этот бараний сброд из США вертит, сделайте Трампу второй Вьетнам или Афганистан, чтоб он со своими соплеменниками сионистами надолго запомнили как им задницу надрали. Великое восхищение народу Ирана и искреннее пожелание Победы !
  2. Tagan Звание
    Tagan
    +6
    Сегодня, 13:32
    Иранские хакеры неправильно интерпретировали понятие "взломать".
    1. wlkw Звание
      wlkw
      +3
      Сегодня, 13:35
      Возможно в их ряды затесался бывший военный, а он по другому просто не умеет laughing
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 13:37
    Массовые атаки Шахидов не менее опасны ударов баллистических ракет...посмотрим как иранцы реализуют стратегию их применения.
    Один копеечный Шахид уже обнулил американскую РЛС станцию стоимостью в миллиард долларов... what А такие удары можно и масштабировать повсюду.
    1. Трус Звание
      Трус
      +1
      Сегодня, 13:40
      Один копеечный Шахид уже обнули РЛС станцию стоимостью в миллиард долларов

      Давеча нам тут один комментатор рассказывал, что это видео сгенерировано ИИ.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 13:38
    Верный ход, узлы информации чуть ли не важнее некоторых военных обьектов. Вот уж ущерб будет какой, кггда все закончится
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 13:38
    У персов был заранее составлен план, и они ему следуют, без многоходовых догорнячков.
  6. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 13:40
    belay Amazon и Ozon надеюсь разные компании. А то у меня несколько предоплаченных заказов. fool
  7. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 13:42
    Кое-кому было бы неплохо поучиться у Ирана, у которого нет ни тысяч самолетов, ни Дальней авиации.....Дожили.