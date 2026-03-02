КСИР ударил дронами-камикадзе по дата-центру Amazon в ОАЭ
Пока Министерство внутренней безопасности США рассылало тревожные памятки о возможных кибератаках иранских хакеров, Корпус стражей исламской революции решил не мелочиться и ударил по самому дорогому, что есть у цифрового гегемона, – по серверам Amazon.
Иранское агентство Fars сообщило об атаке дронов-камикадзе на дата-центр Amazon Web Services в Объединенных Арабских Эмиратах. Операторы БПЛА сработали эффективнее, чем хакеры с клавиатурами, буквально загрузив сервера в «облако».
Американские правоохранители, как выяснилось, накануне как раз предупреждали: крупномасштабной физической атаки не ждите, а вот хакеры могут насолить. И тут прилетает вполне себе физический ответ.
Показательно, что для удара выбрали не континентальную часть США, а ОАЭ – тихую гавань, где американский бизнес чувствовал себя в полной безопасности под крылом местных монархий.
В Вашингтоне, судя по всему, до сих пор не могут понять: Иран воюет не по учебникам прокси-войн. Пока Пентагон готовился отражать ракетные залпы и считать потери на базах в Бахрейне, Тегеран нанес удар по цифровой инфраструктуре.
Интересно, что в Техасе тем временем 53-летний сенегалец в рубашке с иранским флагом устроил стрельбу в баре. Трое погибших, 14 раненых. Совпадение? Месть за удары по Ирану? Или просто человеку надоело ждать, пока большая политика доберется и до него?
