После ударов ВС РФ на родине Зеленского горит промышленный объект
Из Богодухова в Харьковской области сегодня после 11 часов поступают сообщения о взрывах. Там наши военные задействовали для ударов беспилотники «Герань» и БМ-35 «Италмас». В других частях региона ВКС России задействовали планирующие авиабомбы, которые успешно поражают вражеские объекты. Также звучали взрывы и в самом Харькове.
Перед этим регион подвергался российским атакам в ночное время. Беспилотники атаковали административный центр региона, а ФАБ с УМПК – цели по области. Там были поражены объекты в Великом Бурлуке и в окрестностях Волчанска.
Авиационные бомбы с УМПК активно применяются сегодня против врага в оккупированной ВСУ части Донбасса. А ночью ВС России наносили удары по объектам в Славянске, задействовав для этого «Герани».
А в Одессе сегодня местные жители наблюдали атаки «Гераней» и слышали взрывы.
Как сообщил губернатор Днепропетровской области Александр Ганжа, после ударов ВС РФ на родине главы киевского режима Владимира Зеленского, в Кривом Роге, горит промышленный объект.
В части Запорожской области, временно находящейся под украинской оккупацией, наши военные при помощи планирующих авиабомб поразили сегодня ночью цели в Новониколаевке и в окрестностях Риздвянки. В самом Запорожье удары наносились беспилотниками «Герань» и БМ-35.
Всего за сутки, со вчерашнего по сегодняшнее утро, российские военные нанесли по целям в Запорожской области как минимум 16 ударов ФАБ с УМПК и выпустили не менее шести ракет.
За тот же период в Сумской области по объектам противника были задействованы одна авиаракета, семь планирующих авиабомб и три ракеты ОТРК или РСЗО, а также использовались дроны. Активно применяются беспилотники и в самих Сумах, причем в числе этих БПЛА есть и FPV-дроны.
