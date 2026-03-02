После ударов ВС РФ на родине Зеленского горит промышленный объект

Из Богодухова в Харьковской области сегодня после 11 часов поступают сообщения о взрывах. Там наши военные задействовали для ударов беспилотники «Герань» и БМ-35 «Италмас». В других частях региона ВКС России задействовали планирующие авиабомбы, которые успешно поражают вражеские объекты. Также звучали взрывы и в самом Харькове.

Перед этим регион подвергался российским атакам в ночное время. Беспилотники атаковали административный центр региона, а ФАБ с УМПК – цели по области. Там были поражены объекты в Великом Бурлуке и в окрестностях Волчанска.



Авиационные бомбы с УМПК активно применяются сегодня против врага в оккупированной ВСУ части Донбасса. А ночью ВС России наносили удары по объектам в Славянске, задействовав для этого «Герани».

А в Одессе сегодня местные жители наблюдали атаки «Гераней» и слышали взрывы.

Как сообщил губернатор Днепропетровской области Александр Ганжа, после ударов ВС РФ на родине главы киевского режима Владимира Зеленского, в Кривом Роге, горит промышленный объект.

В части Запорожской области, временно находящейся под украинской оккупацией, наши военные при помощи планирующих авиабомб поразили сегодня ночью цели в Новониколаевке и в окрестностях Риздвянки. В самом Запорожье удары наносились беспилотниками «Герань» и БМ-35.

Всего за сутки, со вчерашнего по сегодняшнее утро, российские военные нанесли по целям в Запорожской области как минимум 16 ударов ФАБ с УМПК и выпустили не менее шести ракет.

За тот же период в Сумской области по объектам противника были задействованы одна авиаракета, семь планирующих авиабомб и три ракеты ОТРК или РСЗО, а также использовались дроны. Активно применяются беспилотники и в самих Сумах, причем в числе этих БПЛА есть и FPV-дроны.
  1. Jovanni Звание
    Jovanni
    +3
    Сегодня, 13:32
    Да ему пофиг. У него другая историческая родина...
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      0
      Сегодня, 13:36
      Это точно он уже видимо давно мечтает с окраины смыться. Пока "друзья" не дают.
    2. Трус Звание
      Трус
      +1
      Сегодня, 13:37
      Так и на ней сейчас начали гореть объекты.
      Если, конечно мы об одной и той же его родине подумали.
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +1
    Сегодня, 13:36
    ПВО РФ уничтожила за сутки две ракеты большой дальности "Нептун" и 679 БПЛА
    Что тут сказать - тут бить надо и бить и главное что то вновь почти неделю не слышно про удары по электро инфраструктуре ... что опять ждем ?
  3. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 13:40
    Родина этого еврея горит от ударов Ирана, а России нужно сделать чтобы земля горела под этим чудовищем с бандой.