ГУР Украины заявило: РФ бьёт новыми ракетами «Изделие-30» на иностранных чипах

20 109 69
ГУР Украины заявило: РФ бьёт новыми ракетами «Изделие-30» на иностранных чипах

Главное управление разведки Украины сделало очередное громкое заявление, снабдив его интерактивной 3D-моделью и подробным перечнем комплектующих. Объект пристального внимания – новая российская крылатая ракета, которую в ГУР окрестили «Изделие-30».

По данным украинской стороны, первые пуски этого боеприпаса по объектам на территории Украины зафиксированы еще в конце прошлого года. Но почему-то только сейчас, спустя несколько месяцев, в Киеве созрели для «презентации».



С технической точки зрения изделие действительно любопытное. Боевая часть – 800 килограммов. Дальность – полторы тысячи километров. Это уже серьезный аргумент для ударов по глубоким тылам.

Украинская разведка «докладывает»: навигационная система ракеты буквально нашпигована компонентами из недружественных, но очень предприимчивых стран. США, Швейцария, Нидерланды – все они, оказывается, «помогали» собирать «Изделие-30».

Приемник «Комета-12» с цифровой антенной решеткой, блоки сопряжения от «Темп-Авиа», полетные контроллеры – все это, как утверждается, работает на микросхемах, которые формально не должны были попасть в Россию.

Особый шарм ситуации придает тот факт, что отдельный блок управления боевой частью БУБС-30 собран уже на российской элементной базе – 32-разрядном микроконтроллере архитектуры ARM производства компании «Миландр». Импортозамещение, которого так боялись на Западе, случилось.

В итоге российская оборонка, вопреки санкционным прогнозам, продолжает изготавливать изделия, способные долететь куда нужно. А украинский режим, вместо того чтобы перехватывать эти ракеты, увлеченно разбирает их на запчасти, удивляясь тому, как чипы из Голландии и Швейцарии уживаются в одном корпусе с российскими микроконтроллерами.
69 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +9
    Сегодня, 13:57
    Боевая часть – 800 килограммов.


    И что от микросхем должно остаться после подрыва ???? - ну конечно украинцы нашли неповрежденные с датой и страной выпуска ... идиоты ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +7
      Сегодня, 14:00
      Цитата: Андрей Малащенков
      украинцы нашли неповрежденные с датой и страной выпуска .

      От импортных стиралок и холодильников wink
    2. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +2
      Сегодня, 14:01
      И вообще это все извлекли из стиральных машин
      1. ВСЗМК Звание
        ВСЗМК
        +7
        Сегодня, 14:43
        Цитата: Андрей Малащенков
        И вообще это все извлекли из стиральных машин

        Из стиральных машин на "Кинжалы" идут. Тут от пылесосов.
      2. Piramidon Звание
        Piramidon
        +3
        Сегодня, 17:12
        Цитата: Андрей Малащенков
        И вообще это все извлекли из стиральных машин

        Устаревшие сведения. Чипов от стиралок, микроволновок и унитазов не хватает на такое количество выпускаемых ракет и беспилотников. Сейчас ВПК собирает по всей России старые мобильники, которых у населения скопилось огромное количество. Вот на них и работают все Калибры, Искандеры и Орешники. Содержащихся в них чипов хватит на 10 лет войны. laughing wassat tongue
    3. al3x Звание
      al3x
      +10
      Сегодня, 14:03
      Что нибудь, да остаётся, наверное. И то, что какая-то микроэлектроника там иностранная тоже в принципе ничего удивительного. Ну нет у нас полной компетенции в этой сфере, хоть ты тресни. Да и не одна страна в мире, думаю, не сможет похвастаться тем, что все 100% создаётся на отечественных заводах.
      1. navigator777 Звание
        navigator777
        -2
        Сегодня, 14:11
        Наверно только Китай может похвастаться.
        1. al3x Звание
          al3x
          +5
          Сегодня, 14:16
          И они в каких-то моментах подворовывают у тех же Нидерландов или США. Оборудование уж точно используют. ASML на первом месте в мировом рейтинге в этой сфере (Нидерланды).
          1. ANB Звание
            ANB
            +4
            Сегодня, 14:26
            . ASML на первом месте в мировом рейтинге в этой сфере (Нидерланды).

            Да, как бы, на единственном, если не ошибаюсь.
            Россия и Китай ведут разработку собственных литографов, но пока про результаты не слышно.
            1. дон_Рэба Звание
              дон_Рэба
              +6
              Сегодня, 14:50
              Цитата: ANB
              Да, как бы, на единственном, если не ошибаюсь.

              Есть. Но не так экономнои альтернативно (DUV- литография)
              Canon (Nanoimprit)
              Nikon (ArFi иммерсионная лит)
              Substrate (X-ray)
              Даже Институт физики микроструктур РАН (на ксеноновой плазме)
              и конечно
              Applied Materials, Lam Research и KLA
              Только для оборонных нужд не нужны ни 5 , ни 10нм. 50-70 за глаза. А тут и без ASML все хорошо
              1. ANB Звание
                ANB
                +2
                Сегодня, 15:53
                . Только для оборонных нужд не нужны ни 5 , ни 10нм. 50-70 за глаза.

                ++++++++++++
                Разбил старый телефон. И сдуру купил новый. Такой же, но более свежий и с процом на ещё более тонком тех процессе. Китай.
                Теперь матерюсь. Старый работал как часы (и ИК порт был, можно было как пульт юзать ). А новый регулярно зависает. Причём в самый неподходящий момент.
                1. дон_Рэба Звание
                  дон_Рэба
                  +1
                  Сегодня, 16:06
                  😢 Nokia 6310 модельного 2001 года. Не надо о грустном.
                  ПыСы моя 86 летняя мама юзала мой же бывший Sony Ericsson P990i,+/- 2007 и ничего знать другого не хотела… пока выродки не украли его в маршрутке.
                  Не могу найти замену: всё хлам
                2. Наган Звание
                  Наган
                  0
                  Сегодня, 17:00
                  Цитата: ANB
                  Китай.

                  Всемирно известное китайское качество lol
                  1. ANB Звание
                    ANB
                    0
                    Сегодня, 17:38
                    Предыдущий был тоже китайский и того же производителя.
              2. Наган Звание
                Наган
                0
                Сегодня, 17:03
                Цитата: дон_Рэба
                для оборонных нужд не нужны ни 5 , ни 10нм. 50-70 за глаза

                И для ИИ тоже? Можете поверить, годков через 3-5 ни одна новая ракета, кроме самых примитивных и мелких, не будет обходиться без ИИ.
                1. ANB Звание
                  ANB
                  0
                  Сегодня, 17:35
                  . кроме самых примитивных и мелких, не будет обходиться без ИИ.

                  Посмотрите алгоритмы работы ПКР Гранит. Пока лучшего и не придумали особо.
                  1. Наган Звание
                    Наган
                    0
                    Сегодня, 18:00
                    Ну в 10 метров длины и 7 тонн веса можно впихнуть комп даже на технологиях прошлого века.lol Но эти алгоритмы работают лишь в стае ракет и по целям размера от фрегата до авианосца на фоне гладкого моря. А попробуйте впихнуть такое в одиночную ПТУР, запускаемую из-за пределов видимости, чтоб она разобралась, где там на фоне пересеченной местности цель размером с танк.
                    1. ANB Звание
                      ANB
                      +1
                      Сегодня, 18:38
                      . чтоб она разобралась, где там на фоне пересеченной местности цель размером с танк.

                      Библиотеки распознавания образов на видео появились ещё до нынешнего хипиша с нейросетями и ИИ.
                2. дон_Рэба Звание
                  дон_Рэба
                  0
                  Сегодня, 19:30
                  Цитата: Наган
                  И для ИИ тоже?

                  В ИИ-я ноль.
                  DeepEdge10Max 14 нм, 48 TOPS (NPU-модуль в Ryzen 7 8840HS показывает только 16 TOPS).
                  Всего то 10-ядерный RISC-процессор с тактовой частотой до 1,8 ГГц, GPU с частотой до 800 МГц и нейронный процессор Intellifusion NNP400T

                  Цитата: Наган
                  Можете поверить, годков через 3-5 ни одна новая ракета

                  Поверю.
                  В принципе нм и «чипы ии»: графические процессоры (GPU), тензорные процессоры (TPU), прикладные интегральные схемы (ASIC) и нейроморфные чипы коррелируются слабо.
                  Пример:
                  IBM TrueNorth=28нм/ нейроморфный «Алтай» тоже
                  Klepsydra AI на GR740 (65 нм), и не боится прожарки.
                  Предположу и на RAD750 BAE Systems можно «ракеты с ии» клепать.
                  Нет токо RAD750 (вернее есть, но выход годных 👎)
            2. Irokez Звание
              Irokez
              +1
              Сегодня, 17:25
              Цитата: ANB
              пока про результаты не слышно

              Пробный литограф на 130 нм в конце этого года уже намеревается. А ведь когда-то на 130 нм процессоры были и норм работали да ещё и одноядерные.
              1. ANB Звание
                ANB
                0
                Сегодня, 17:33
                . конце этого года уже намеревается.

                Хорошо бы. Процентов 90 потребностей бы закрыли. А то и больше.
                Да и монополию ASML подрезать.
                1. Irokez Звание
                  Irokez
                  0
                  Сегодня, 17:55
                  Цитата: ANB
                  Процентов 90 потребностей бы закрыли.

                  Ну это наверно Вы погорячились с такими процентами. Вот если 90 и 65 то уже норм, а 28 говорят, что это почти все 100%.
        2. Наган Звание
          Наган
          +1
          Сегодня, 16:58
          Цитата: navigator777
          Наверно только Китай может похвастаться.

          Им Тайвань нужен во многом из-за того, что TSMC производит чипы, которые сам Китай еще минимум лет 10 как не сможет делать. И при этом TSMC отказывается продавать Китаю столько, сколько они хотят. Да и x86 процессоры китайцы могут производить только того уровня, который Intel и AMD делали в начале нулевых.
      2. bondrostov Звание
        bondrostov
        +4
        Сегодня, 14:20
        Была одна такая страна.. СССР. Теперь, да уже нет к сожелению 😔
        1. дон_Рэба Звание
          дон_Рэба
          -1
          Сегодня, 14:59
          Цитата: bondrostov
          Была одна такая страна.. СССР.

          скажете то ж
      3. vladcub Звание
        vladcub
        +4
        Сегодня, 14:44
        "создаётся на отечественных заводах".
        Вероятно, так дешевле и быстрее.
        Я, как то читал :"История военной - технической разведки. От Ильича до Ильича" там рассказано любопытный эпизод : во время "холодной войны" на калифорнийский пляж выбросил нашу торпеду. Американцы, её разобрали и обалдели:.блок навидения - "Дженирал Электрик". Новейшая разработка и оказалась у нас! ФБР, пытались пройти по цепочке, чтобы найти "дырку" и не смогли. Слишком, тонко было сработано,чтобы следы оставлять
        1. al3x Звание
          al3x
          0
          Сегодня, 14:49
          Микроэлектроника это универсальность. Хоть в стиралке будет свою функцию выполнять, хоть в ракете, грубо говоря.
          1. vladcub Звание
            vladcub
            +1
            Сегодня, 14:54
            Не спорю, но говорили о том,:никто не может сказать :100%сами сделали.
      4. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 15:09
        Цитата: al3x
        Что нибудь, да остаётся, наверное. И то, что какая-то микроэлектроника там иностранная тоже в принципе ничего удивительного.

        Верно, ничего в этом нет удивительного, но каков список изготовителей:
        США, Швейцария, Нидерланды – все они, оказывается, «помогали» собирать «Изделие-30».

        Надо бы украинскому МИДу вызвать на ковёр дипломатов из этих стран для выражения своего возмущения, ведь объявил же Киев санкции против китайских компаний "за помощь РФ". smile
        1. Пивасик Звание
          Пивасик
          +3
          Сегодня, 15:18
          И в морду лица этим дипломатам микросхемами потыкать wink
        2. ANB Звание
          ANB
          +3
          Сегодня, 15:55
          . Надо бы украинскому МИДу вызвать на ковёр дипломатов из этих стран для выражения своего возмущения

          Да да. И санкции обязательно.
    4. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +4
      Сегодня, 14:28
      Цитата: Андрей Малащенков
      Боевая часть – 800 килограммов.


      И что от микросхем должно остаться после подрыва ???? - ну конечно украинцы нашли неповрежденные с датой и страной выпуска ... идиоты ...


      Ракета оснащена 12-канальной цифровой антенной спутниковой навигации "Комета-М12" и станцией обработки данных Navis NR9, пишет тг-канал "Осведомитель".Navis - семейство систем судовой навигации, работающее со спутниками системы GPS.

      . На Украине опубликованы фото обломка не известной ранее крылатой ракеты и ее компоновочная схема с описанием некоторых элементов.
      На снимке - новая русская крылатая ракета "Изделие-30", заявили в ВСУ. Она разработана в качестве более дешевого аналога стратегическим авиационным ракетам Х-101
      ... Боеприпас оснащен двухконтурным турбореактивным двигателем "Изделие-64Р", имеет увеличенную боевую часть массой 800 килограммов (у Х-101 400 кг), размах крыла - три метра и дальность полета - не менее 1500 километров.


      https://rg.ru/2026/03/02/poiavilis-foto-novoj-krylatoj-rakety-rf-izdelie-30-s-sudovoj-navigaciej.html
    5. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 14:32
      И что от микросхем должно остаться после подрыва ???? - ну конечно украинцы нашли неповрежденные с датой и страной выпуска ... идиоты ...

      они разбирают упавшее, а по какой причине оно упало - неизвестно...
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +1
        Сегодня, 14:39
        Противник публикует снимки обломков новой российской крылатой ракеты, обозначенной им как «Изделие-30».


        Ракета имеет размах крыльев около 3 метров, увеличенную боевую часть массой 800 кг и дальность применения не менее 1500 км, для навигации ракета оснащена 12-канальной помехозащищённой CRPA-антенной «Комета-М12».Как утверждает противник, первые пробные пуски вышеупомянутых ракет были осуществлены в конце 2025 года.

        Осведомитель


        https://t.me/infomil_live/27279
    6. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      +2
      Сегодня, 14:37
      "должно остаться после подрыва ???"///
      ---
      Почему "после подрыва" ?
      КР, бывает, падают, не взрываются.
      Аварии. И Томагавки, и любые.
      Тогда собирают аккуратно обломки и изучают
      1. Altai2026 Звание
        Altai2026
        0
        Сегодня, 15:05
        Во время ВОВ пкактиковалось у немецких подводных лодках так называемые пакеты спасения из кусков газет,и прочих отходов чтобы убедить противника что лодка затонула они когда приспичивало кидали пакеты наверх через торпедные аппараты!Наши могут делать компоненты из дружественных стран ,а подставлять недружественные !!!))))тогда понятно почему производители на остатках микросхем видны!!!))))
        1. Batman81 Звание
          Batman81
          0
          Сегодня, 18:18
          Это вы Пикуля начитались laughing Не стоит все его утверждения принимать на веру.
    7. helilelik Звание
      helilelik
      +2
      Сегодня, 14:57
      Холодильник, как правило, после подрыва остаётся целым.
  2. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 14:02
    Главное управление разведки Украины сделало очередное громкое заявление, снабдив его интерактивной 3D-моделью и подробным перечнем комплектующих. Объект пристального внимания – новая российская крылатая ракета, которую в ГУР окрестили «Изделие-30».
    По данным украинской стороны, первые пуски этого боеприпаса по объектам на территории Украины зафиксированы еще в конце прошлого года. Но почему-то только сейчас, спустя несколько месяцев, в Киеве созрели для «презентации».

    Обломков мало оставалось, не из чего было облик воссоздать. request
    Всё в осколки уходило, свинарей косило. laughing
  3. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 14:11
    О сколько разговоров о чипах из стиралки))). Можно подумать для стиралок какие то специальные процессоры делают. Легкоусвояемая лапша для обывателя быстрого приготовления. Для определённых задач такие чипы вполне подойдут.
    1. KCA Звание
      KCA
      +3
      Сегодня, 14:34
      У меня Candy, в ней вообще ни одного чипа нет, и вообще электроники, старое доброе механическое реле, а есть из электроники, куда-ж без него - термостат
    2. drags33 Звание
      drags33
      +3
      Сегодня, 14:48
      Ну тут Вы немного заблуждаетесь... Стиральная машинка и крылатая ракета - это, как бы тут помягше сказать, немного разные объекты ))))) Не вдаваясь в детали, замечу, что для летающих объектов (да еще с перегрузками) требуется специальная электроника... Так что байка про стиральные машинки - это для домохозяек...
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 14:15
    Ждите ещё новья.... За нами не заржавеет....
  5. vladcub Звание
    vladcub
    +1
    Сегодня, 14:18
    "полторы тысячи километров" - как их разработка:"Пеликан"? Только, "Пеликан" в заключительной стадии разработки. Если верить их новостным каналам
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 14:19
    По идее электронику логично было бы компаундом залить, а надписи на микросхемах затереть напрочь. Сейчас ведь всë блоками меняется. Нет необходимости в замене отдельных элементов, как в прошлом веке
    1. KCA Звание
      KCA
      +2
      Сегодня, 15:14
      Компаунд для гражданской техники, для военной мсх со всем обвесов в керамике запекают
  7. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +4
    Сегодня, 14:19
    Особый шарм ситуации придает тот факт, что отдельный блок управления боевой частью БУБС-30 собран уже на российской элементной базе – 32-разрядном микроконтроллере архитектуры ARM производства компании «Миландр».
    Интересно, у нас в стране уже секретности не существует? Или упомянутый поставщик не единственный раз его в открытых СМИ так пиарят.
    1. KCA Звание
      KCA
      +1
      Сегодня, 14:45
      В Ф-22 под сотню, или больше IBM PowerPC и никто из этого секрета не делает, я понимаю если-б раскрыли иностранного производителя, например NVidia, что они для наших военных нейросетей процессоры поставляют сами, не через прокладки и контрабасов
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 14:49
        В статье информация подаётся как об единственном поставщике. Возникает вопрос: если вдруг произойдёт ЧП с этим поставщиком, это ЧП ни как не повлияет на конечный результат?
  8. 123_123 Звание
    123_123
    +5
    Сегодня, 14:19
    Нормальное международное сотрудничество. Россия платит деньги и получает компоненты оружия. Это капитализм, детка.
    1. al3x Звание
      al3x
      +2
      Сегодня, 14:47
      Не компоненты оружия. Это уже потом они становятся компонентами, когда впаяваются в плату и установятся в ракету, до тех пор это вполне мирное изделие. Вот действительно, какая разница куда эти чипы смонтировать, хоть в стиралку, хоть в телевизор, хоть в комп, ну или в ракету. Всё это уже давно двойного назначения, мне так кажется.
  9. пылесос Звание
    пылесос
    +4
    Сегодня, 14:20
    Что же это народец такой украинцы, только ябедничать. могут,
  10. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 14:31
    Замечательная ракета это изделие 30, если какелы не врут, конечно. На 1500 км. доставляет 800 кг взрывчатки. Это интересней чем Искандер.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      +2
      Сегодня, 15:28
      когда пишут, что БЧ весом 800кг - это не значит что там 800кг ВВ. В массу БЧ входит: ВВ, корпус, ПИМ (взрыватель). Для ОФБЧ вес ВВ ок 40% от массы БЧ, у бетонобойной БЧ ВВ ещё меньше
    2. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      0
      Сегодня, 15:59
      Погуглил характеристики.Не впечетлило.Ракета уровня стран 3 мира. Значительно уступает украинской Фламинго по скорости, дальности и весу боевой части. 720,1500.800 для сравнения 950.3000.1150. А что нужно: гиперзвуковая скорость с маневрированием,дальность1500-3000км,боевая часть 1000-1500кг., плюс антирадарное покрытие,запускаться с земли и с самолётов. Но главное серийное производство самый минимум 200 шт. день.Когда это будет, можно начать думать о победе без ЯО.
  11. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    +4
    Сегодня, 14:39
    А какая украм разница - на импортных схемах эта х@новина, или нет!? Главное, чо схемы есть, а хр@новина летает.
  12. Пленник Звание
    Пленник
    +3
    Сегодня, 14:45
    И Шо? Наверное на своих чипах более серьезные вещи хранятся, с которых "весь мир в труху". А для кастрюлеголовых, отягащенных бандеропсихозом, и это сойдет. sad
    1. Самоед Звание
      Самоед
      0
      Сегодня, 20:06
      У нас как-то переводили на АЭС ИИС (игналинская, в Литве) с советских компов на американские, всё железо. И быстродействие и память. Не получилось, программисты советские, крутые ребята. Около года возились, хотя и быстродействие на порядки и память больше.
  13. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +2
    Сегодня, 14:46
    Так ведь по всей России собирают стиральные машины, холодильники, телефоны, телевизоры и утюги, чтобы оттуда взять микросхемы...
  14. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    +5
    Сегодня, 14:47
    Украинская разведка «докладывает»: навигационная система ракеты буквально нашпигована компонентами из недружественных, но очень предприимчивых стран. США, Швейцария, Нидерланды – все они, оказывается, «помогали» собирать «Изделие-30».

    Много десятилетий работаю с электроникой и НИ РАЗУ не видел комплектующих из Нидерландов и Швейцарии. Видимо, туда швейцарские хронометры поставили - для точного определения долготы laughing
    А если без шуток, то и американские комплектующие редко попадают к нам, штатники делают разработку - а серийное производство запускают в ЮВ Азии. Так выгоднее.
    1. Злой_критик Звание
      Злой_критик
      0
      Сегодня, 16:07
      Из Нидерландов - nxp semiconductors в помощь! Швейцарскими ... только пинцеты и кусачки знаю, но их не запихнут в изделие)
  15. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 14:59
    Аха , чипы уже с утюгов берём.
  16. утютюлькин Звание
    утютюлькин
    0
    Сегодня, 15:14
    с помощью шлифшкурки можно быстро и без особых проблем избавится от надписей на любой мелкосхеме. это проделывалось мною десятки раз. после чего прочесть название на чипе не возможно даже если оно было выгравировано. так что если они там чего то и прочли то это потому что кто то хотел что бы они что то прочли.
  17. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:17
    Я думаю поставщики электроник в очередь стоят ,продать ним чипы и сами ищут как провезти их грамотно
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:18
    Цитата: navigator777
    Наверно только Китай может похвастаться
    У него литографические станки нидерландские
  19. rusich Звание
    rusich
    +1
    Сегодня, 15:26
    Как это ещё гинеколог Урсула не заявила, что чипы из импортных унитазов, от стиральных машин уже закончились
  20. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    0
    Сегодня, 16:45
    Откуда у ykpoпов такая страсть российским изделиям свои названия давать ? То "герани-4 и 5 ",то изделие 30 ! Кажется, и "Бандероль" придумали ! А может в следующий раз российским разработчикам не стоит с устатку после дел праведных ломать головы,придумывая названия вооружению ? Может просто позвонить в < 404 > и узнать нужное название ? what
  21. garik77 Звание
    garik77
    0
    Сегодня, 16:59
    Больше стиральных машин, хороших и разных! laughing laughing laughing
  22. Aleksandral
    Aleksandral
    0
    Сегодня, 20:29
    Да хоть на голой механике, лишь бы летела в цель!