Израиль наносит массированный удар по правительственным кварталам Тегерана

Израильское военное командование заявляет о проведении массированной бомбардировки правительственных кварталов Тегерана (а что так можно было).

В ЦАХАЛ заявляют, что используются ракеты класса «воздух-поверхность» и ударные дроны. Иран в свою очередь заявляет об уничтожении израильского дрона, появившегося в его воздушном пространстве.



Появляются сообщений о прилёте ракеты в нескольких десятках метров от российского посольства.

На этом фоне появляется информация об очередном ракетно-дроновом ударе со стороны Ирана по Израилю. По информации ближневосточных источников, иранские БПЛА и одна ракета разорвались у главного международного аэропорта Израиля Бен-Гурион. На данный момент он закрыт для гражданских рейсов и используется как база для военных самолётов и БПЛА.


Как видно, эскалация набирает обороты. Идёт взаимный обмен ударами. Да, со стороны США и Израиля, их, безусловно, больше. Однако Иран в любом случае не выглядит мальчиком для битья. При всех заявлениях Трампа о том, что ракетная программа Ирана уничтожена, десятки ракет ежедневно летят на цели по всему Ближнему Востоку, включая аэродромы, военные базы, объекты топливно-энергетического комплекса.
  1. К-50 Звание
    К-50
    +5
    Сегодня, 14:22
    Появляются сообщений о прилёте ракеты в нескольких десятках метров от российского посольства.

    Вообще надо нашим предупредить евреев, что на удар по нашему дип представительству последует удар "орешком" по центру евреестана.
    Так сказать, сбить спесь с у тырков.
    1. Gorohes Звание
      Gorohes
      +16
      Сегодня, 14:23
      Ага так и будет, только в очередном гневном опусе Медведева 👌
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +4
      Сегодня, 14:25
      Нельзя сдавать Иран банде "Эпштейна", сегодня промелькнула информация КНДР готов по запросу Ирана оказать помощь, правда Израиль потом не найти будет, а что этой кодле значит можно США помогать , а северокорейцам нет ? Надо, надо надрать США.
    3. Гардамир Звание
      Гардамир
      +8
      Сегодня, 14:31
      Вы ничего не перепутали? Не надо выдавать желаемое за действительное. Кремль либо промолчит, либо проявит озабоченность. Как всегда.
    4. g_ae Звание
      g_ae
      +4
      Сегодня, 14:48
      Вы с ума сошли? Какие удар? Там же "наши" люди! В Тель-Авиве. Андрюха, Алла, Сема, Макс. Все друзья Пескова.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 14:53
        Цитата: g_ae
        Там же "наши" люди! В Тель-Авиве. Андрюха, Алла, Сема, Макс.

        Алла Пугачева рассказала, что ею руководила всемирная мафия содомитов.
        "[...] Я как бы новое, что ли, явление такое получаюсь для всех. Поэтому я и королева. Всех сексуальных меньшинств. И в Швеции меня признали, и в Греции. И на "Евровидение" я поехала, как просил Якоб, от их имени...
      2. Gorohes Звание
        Gorohes
        -2
        Сегодня, 19:22
        Жаль ваших людей, переживаете за них?
        1. g_ae Звание
          g_ae
          -3
          Сегодня, 20:04
          Моя же фамилия не Песков. С чего бы мне за них переживать?
    6. alexandreII Звание
      alexandreII
      -1
      Сегодня, 15:08
      Хорошая шутка дня, .,...........
    7. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      -2
      Сегодня, 15:39
      Цитата: К-50
      Вообще надо нашим предупредить евреев, что на удар по нашему дип представительству последует удар "орешком" по центру евреестана.

      К-50 hi
      Да как такое возможно? Они же ( евреи) наши друзья! Им всякие обещания даются. К ним вся с. в. о. л. т.а с награбленным убывает. Пример тому Чубайс.
      А вы... Эх, не понимаете, что друзей трогать нельзя! Куда, в случае чего, бежать то тогда?
      Сарказм, но с хорошей долей правды!
      Вам +
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 17:22
        Цитата: ваш вср 66-67
        Да как такое возможно? Они же ( евреи) наши друзья

        Гусинский, Березовский, Чубайс, Кох и масса других...как вспомнишь этих клопов так вздрогнешь.
    8. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 15:48
      Вообще надо нашим предупредить евреев, что на удар по нашему дип представительству последует удар "орешком" по центру евреестана.

      Ну вы шутник . Да у нас в России евреев пруд пруди в самом правительстве . Вы слыхали чтобы Медведев или Володин осудил поведение евреев ?
    9. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      -2
      Сегодня, 16:14
      Цитата: К-50
      Появляются сообщений о прилёте ракеты в нескольких десятках метров от российского посольства.

      Вообще надо нашим предупредить евреев, что на удар по нашему дип представительству последует удар "орешком" по центру евреестана.
      Так сказать, сбить спесь с у тырков.

      Да не, мы не такие, мы чтем международное право.
      1. Патриот слушает
        Патриот слушает
        0
        Сегодня, 20:43
        Был бы шанс нарушить его без ответки то мы бы это сделали. Но что есть то есть
    10. Себенза Звание
      Себенза
      -2
      Сегодня, 18:34
      Вы серьёзно? Хотя нет, конечно сарказм. А то я уж подумал, что и лягушатников с наглами за скальпы ,и ковбоев за хаймерсы всякие предупреждать надобно.
    11. Патриот слушает
      Патриот слушает
      -1
      Сегодня, 20:42
      Посмеются пару минут и сделают это специально
  2. Иванушка Иванов Звание
    Иванушка Иванов
    -7
    Сегодня, 14:24
    Ракет и бомб не хватит у Израиля. Всё это муть.

    Хезболла, вместо того, чтобы отсиживаться и ждать прилётов, должна малыми группами, но массово, возможно, ночью, перейти границу и завязать городские бои в самом Израиле.

    Армия Израиля совершенно не умеет бороться в городской среде.
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +15
      Сегодня, 14:29
      Цитата: Иванушка Иванов
      Армия Израиля совершенно не умеет бороться в городской среде.

      Умеет. Путем тотального сноса городской застройки. И лучше, если это будет их собственная застройка. А не окружающих стран.
  3. Андрей К Звание
    Андрей К
    0
    Сегодня, 14:26
    Израильское военное командование заявляет о проведении массированной бомбардировки правительственных кварталов Тегерана (а что так можно было).

    Можно, но только евреям и тестям евреев.
    Для остальных - "это другое"...
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +13
    Сегодня, 14:26
    Немного не по теме, но Иран реально независимое государство. Громит всех шакалов прислуживающих евреям и америкосам.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 14:28
    Фигли.... Штаты карт-бланш выписали вот и изгаляются на скока тянут...
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 14:29
    Ответка по любому будет. А Израиль еще в Ливан лезет fool
    1. commbatant Звание
      commbatant
      +4
      Сегодня, 14:44
      Цитата: Младший рядовой
      Ответка по любому будет. А Израиль еще в Ливан лезет fool

      У него выбора нет, иначе Хейзбала сама к нему придет...что впрочем не отменяет теракты в самом израиле...и сейчас...
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -3
      Сегодня, 15:11
      Ответ судя по всему уже есть, результаты только неизвестны, а хотелось бы.
      13.12
      Корпус стражей исламской революции сообщил, что сегодня утром Иран нанёс удар по офису премьер-министра Израиля Нетаньяху. По заявлению КСИР, его судьба остаётся неизвестной.
    3. Патриот слушает
      Патриот слушает
      0
      Сегодня, 20:44
      Так Ливан и не против. Хезбола всех достала
  7. бухач Звание
    бухач
    +3
    Сегодня, 14:32
    Я думал что Израиль поиздержался в боезапасе пока Газу с землёй равнял,ан нет,жив курилка.Этот злой карлик за свою историю хорошо набил руку на бомбёжках городов,опыта,похоже,наберётся больше чем у их заокеанских покровителей.
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      -7
      Сегодня, 14:52
      "Этот злой карлик за свою историю" ///
      ----
      Мне понравился Ваш эпитет Израилю: "злой карлик" good drinks
      По аналогии, Россия - "прихрамывающий гигант". wink
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -3
    Сегодня, 14:35
    А что скажет на это наш Главком?
    1. Развед Звание
      Развед
      +6
      Сегодня, 14:42
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      А что скажет на это наш Главком?


      Рано. Главком обычно отмалчивается после форс-мажорных сообщений около недели. В надежде, что ситуация сама собой рассосется.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 14:48
        Да... what но ведь евреи и американцы бьют по правительственным кварталам Тегерана.
        А у нас на 5 год СВО они целые и невредимые в Киеве...контраст бросающийся в глаза какой то. request
        Как же так...им значит можно...нам нельзя.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          -1
          Сегодня, 15:12
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Да... what но ведь евреи и американцы бьют по правительственным кварталам Тегерана.
          А у нас на 5 год СВО они целые и невредимые в Киеве...контраст бросающийся в глаза какой то. request
          Как же так...им значит можно...нам нельзя.

          Особенно посольства европейцев в Киеве сровнять с землёй.
    2. хрыч Звание
      хрыч
      0
      Сегодня, 14:46
      Он скажет, что мы не сделали, потому, что от нас ждали, что мы сделаем, мы и не сделали.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 14:36
    Чтобы сбить два Иранских БПЛА перед Кипром ,англичанам пришлось поднять в воздух тоже два истребителя .Сегодня около 12 часов по местному времени.
  10. commbatant Звание
    commbatant
    +2
    Сегодня, 14:41
    Появляются сообщений о прилёте ракеты в нескольких десятках метров от российского посольства.

    Надеюсь семьи и большая часть российских дипломатов покинула ИРИ до конфликта.
  11. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 14:43
    Израильль бьет по правительственным кварталам в Тегеране ? А, что так можно было? А, мужики то, не знают!
  12. михаил3 Звание
    михаил3
    +1
    Сегодня, 14:44
    То есть данные еврейской разведки - все. Кого они там застанут, в этих кварталах? Секретных тараканов? Видать при первой атаке, когда их террористы атаковали позиции ПВО Ирана, слишком много исполнителей попало в руки КСИР. И секретность израильтян оказалась не совсем секретной, так, что большая часть израильской сети была выполота. Прикольно...
  13. MidnightBear Звание
    MidnightBear
    -6
    Сегодня, 14:46
    Однако Иран в любом случае не выглядит мальчиком для битья

    Таки выглядит, несмотря на все усилия редакции данного сайта. Оно и ожидаемо, при такой разнице в силе сторон
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 14:58
      Цитата: MidnightBear
      Однако Иран в любом случае не выглядит мальчиком для битья

      Таки выглядит, несмотря на все усилия редакции данного сайта.

      Что-то расшалился "мальчик для битья", даже америкосы вынуждены спасать свою авиацию от его проказ.
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +4
      Сегодня, 15:11
      Объективно Иран, конечно, слабее и намного. И прилетает ему сильно больше. Но он сопротивляется достойно и небезуспешно, нанося удары там, где их, в общем, не ждали и от этого они чувствительны. А болевой порог тех же США куда ниже иранского. Нет, американцы могут воевать, неся потери, вопросов нет, но с политической точки зрения это для них неприемлемо. Тот кто вытащит США в такую войну станет политическим трупиком
  14. Altai2026 Звание
    Altai2026
    0
    Сегодня, 14:51
    Филосовский вопрос...!? При холодной войне разрешалось защитить системами ПВО Один обьект!наши выбрали Москву а сшаа укрыли наземные балестические ракеты!(причем обе стороны были уверены в своей провоте:сша что успеют укрыть руководство пока летят ракеты в бункера а Русские что хватит и ответа АПЛ даже при уничтожении наших наземных ракет!здесь тоже самое!
  16. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 14:57
    Сионам верить - себя не уважать.
  17. 123_123 Звание
    123_123
    -2
    Сегодня, 15:02
    А россия по-прежнему, с упорством, достойным лучшего применения, придерживается невыгодной околоправовой позиции, на которую субъекты мирового права кладут с прибором.
    Не нужно делать вид, что этот выбранный курс, на исключение ударов по правительству, верен и никакой ошибки не было и наконец выбрать верный, с уничтожением всего, что движется в нацистском логове.
  18. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    -1
    Сегодня, 15:07
    Израиль наносит массированный удар по правительственным кварталам Тегерана

    Вряд ли массированный. От Израиля до границы Ирак/Иран около 1000 км. 1000 туда, 1000 обратно. 2000 без дозаправки никак или баки подвесные нужны. Кутерьма в воздухе с заправщиками и массированный удар не особо вяжутся, тем более самолеты не ФАБы кидают, а дальнобойные ракеты пускают (что бы не входить в зону ПВО), у которых бч существенно меньше, чем у ФАБ
  19. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -2
    Сегодня, 15:27
    Цитата: Гардамир
    Кремль либо промолчит, либо проявит озабоченность. Как всегда
    Либо Медведев грозно нахмурил брови!
  20. Дормидонт Сыропупкин Звание
    Дормидонт Сыропупкин
    -3
    Сегодня, 15:34
    Дайте эту статью главковерху прочитать.
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      -3
      Сегодня, 16:20
      вначале песков прочитает
  21. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 15:38
    Израильское военное командование заявляет о проведении массированной бомбардировки правительственных кварталов Тегерана (а что так можно было).
    Ну нанесли и что с того? Иран сдался или просит перемирия? Пока нет, шлёт приветы в ответ...
  22. Жека111 Звание
    Жека111
    -3
    Сегодня, 15:48
    А толку то? Все равно все иранское правительство ( даже нет, не правительство , а сопротивление )под землёй сидит
    1. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      -1
      Сегодня, 17:39
      "Прд землей сидит"? Расскажите это пргибшиму руководству Ирана.
  23. Вол Димир Звание
    Вол Димир
    -2
    Сегодня, 16:03
    Почему бы не нанести удары по правительственному кварталу Киева? А там то ли ракета ПВО укрорейха, то ли осколки Герани случайно упадут на израильское посольство. wink
  24. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    -2
    Сегодня, 16:19
    Геранями можно поделится с Ираном?
  25. Есаул Звание
    Есаул
    -1
    Сегодня, 22:38
    Нашему руководству надо брать пример с Ирана и разнести в щепки правительственные кварталы в Киеве, без предупреждения естественно.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 23:09
      Повторюсь, обливаясь минусами. Смотрите происходящему в глаза.