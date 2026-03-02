Израиль наносит массированный удар по правительственным кварталам Тегерана
9 83853
Израильское военное командование заявляет о проведении массированной бомбардировки правительственных кварталов Тегерана (а что так можно было).
В ЦАХАЛ заявляют, что используются ракеты класса «воздух-поверхность» и ударные дроны. Иран в свою очередь заявляет об уничтожении израильского дрона, появившегося в его воздушном пространстве.
Появляются сообщений о прилёте ракеты в нескольких десятках метров от российского посольства.
На этом фоне появляется информация об очередном ракетно-дроновом ударе со стороны Ирана по Израилю. По информации ближневосточных источников, иранские БПЛА и одна ракета разорвались у главного международного аэропорта Израиля Бен-Гурион. На данный момент он закрыт для гражданских рейсов и используется как база для военных самолётов и БПЛА.
Как видно, эскалация набирает обороты. Идёт взаимный обмен ударами. Да, со стороны США и Израиля, их, безусловно, больше. Однако Иран в любом случае не выглядит мальчиком для битья. При всех заявлениях Трампа о том, что ракетная программа Ирана уничтожена, десятки ракет ежедневно летят на цели по всему Ближнему Востоку, включая аэродромы, военные базы, объекты топливно-энергетического комплекса.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация