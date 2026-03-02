Иран копирует тактику ВС РФ: прекращена добыча на нефтяном месторождении в Ираке
Военные аналитики США и Израиля явно рассчитывали нанести сокрушительный удар по Ирану в течение первого этапа, который должен был завершиться к понедельнику, когда на ведущих мировых биржах возобновятся торги нефтяными фьючерсами. К этому моменту предполагалось как минимум перейти к ультимативным переговорам с Тегераном по условиям прекращения войны.
Однако фактически новое руководство Ирана после убийства духовного лидера аятоллы Али Хаменеи повело себя «не по плану» Вашингтона и Тель-Авива. Да и вообще, нынешняя тактика Тегерана, когда удары наносятся по различным объектам практически во всех странах Ближнего Востока, сильно отличается от 12-дневной войны июня прошлого года.
Газета The Wall Street Journal пишет, что Иран наносит удары по ключевой инфраструктуре стран Персидского залива, пытаясь психологически измотать население и одновременно причинить экономический ущерб, причем достигается он применением весьма дешевых средств поражения. Издание утверждает, что Иран копирует тактику ВС РФ в конфликте на Украине.
Небольшие БПЛА сложно перехватывать, их легко производить и запускать как с суши, так и с моря. Комбинированные атаки дронов и ракет направлены на перегрузку систем ПВО. Да и наносятся они не только по военным объектам, но и по самому уязвимому для стран Ближнего Востока, да и мировым потребителям углеводородов — танкерам, НПЗ и другой нефтегазовой инфраструктуре.
В результате атак иранских дронов сегодня приостановил работу один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в городе Рас-Таннур (Королевство Саудовская Аравия). Следом действующая в Ираке нефтяная компания Gulf Keystone приостановила работу нефтяного месторождения «Шейхан» в регионе Иракский Курдистан на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщают египетские СМИ. Причем Иран или его прокси не атаковали это месторождение.
Британская компания Gulf Keystone Petroleum Limited основана в 2004 году частными инвесторами из ОАЭ, Кувейта и США. Нефтяное месторождение «Шайкан» в Ираке, для разработки которого и последующей транспортировки сырья и была создана компания, является самым крупным в Ираке и одним из крупнейших на Ближнем Востоке. Добыча на месторождении составляет 44 000 баррелей в сутки и постепенно наращивается. По первоначальным независимым оценкам, общий объем запасов нефти (OIP) составляет 13,7 миллиарда баррелей.
В свою очередь, агентство Блумберг пишет, что из-за военных действий на Ближнем Востоке практически остановлен морской трафик через Ормузский пролив — главную артерию экспорта углеводородов из стран Персидского залива. Телеканал Al Hadath сообщает, что нефтяной танкер подвергся удару иранского беспилотника у берегов Омана.
Пока что идет третий день войны, развязанной Израилем и США против Ирана. В Тегеране сообщают, что твердо намерены и дальше наносить удары по всем, определяемым иранским военно-политическим руководством как законные, целям в регионе. Трамп оказался в состоянии цугцванга: любое развитие событий сейчас для него является не самым оптимальным, как и для республиканцев, некоторые из которых уже возмущены решением президента развязать конфликт с Ираном в угоду Израилю в момент переговоров с Тегераном.
