ВС России нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине

ВС России нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине

Дроны-камикадзе ВС России минувшей ночью нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине. Целью стала станция Апостолово.

Беспилотная атака российских военных достигла цели. Был уничтожен локомотив. Его кабина сильно выгорела внутри.



Собственно, атаки Вооруженных сил РФ на объекты Днепропетровской области начались с первых дней спецоперации и не прекращаются до сих пор. Сегодняшняя ночь также не была исключением. В частности, ранним утром беспилотники «Герань-2» успешно атаковали промышленное предприятие «Еврооил продакшен», в результате чего там произошло возгорание. Дроны поразили один из цехов и склад.

В общей сложности Кривой Рог и Апостолово атаковало не менее 15 БПЛА типа «Герань-2».

А город Апостолово, где атаке подверглась железная дорога, является небольшим населенным пунктом в Криворожском районе Днепропетровской области. Здесь проживает 13 тысяч человек. Расстояние от него до Днепропетровска составляет 133 километра. Железнодорожная станция получила свое названия по имени хозяина, Михаила Муравьева-Апостола, который на тот момент владел этими землями. В 1956 году населенный пункт стал городом.

Сейчас в Апостолово действуют завод по производству комбикорма и несколько предприятий, принадлежащий «Приднепровской железной дороге». Но самое главное, что город является важным автомобильным и железнодорожным узлом, выполняющим для ВСУ логистические функции.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    Сегодня, 15:13
    Кина не будет .Кинщик не приедет ,его тепловоз сгорел. Что случилось то ,взялись так плотно за ЖД ?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 15:17
      Цитата: APASUS
      взялись так плотно за ЖД ?

      Хоть так...Верхушка майдании неприкосновенна, увы !
      1. сайгон Звание
        сайгон
        +4
        Сегодня, 15:28
        На картинке такое простите старье . Не ужто у не братьев такое таскает составы.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 15:30
          Цитата: сайгон
          такое таскает составы.

          Електричества-то нету ! Паровозы в ходу winked
          1. Sky Strike fighter Звание
            Sky Strike fighter
            +1
            Сегодня, 15:42
            Электричество со временем можно восстановить,а вот что делать если людей не останется на той же Днепропетровщине?Видео по ссылке.

            Днепропетровская область шепнула, 66 тысяч захоронений в области за 4 года...


            https://t.me/Tatarinov_Rus/66150
        2. commbatant Звание
          commbatant
          0
          Сегодня, 16:23
          Цитата: сайгон
          На картинке такое простите старье . Не ужто у не братьев такое таскает составы.

          У нас они тоже ездють, в отдаленных районах. Тепловозы на украине делают в Днепропетровске (в т.ч. и эту модель, делали), все шло в СНГ, Грузию, т.к. на украине 90% железных дорог электрофицированы (эхо развала Союза).
          1. AMG Звание
            AMG
            +2
            Сегодня, 19:06
            Тепловозы в Днепропетровске никогда не делали, если только ремонтировали. Лидер производства в СССР завод имени "Октябрьской революции", город Луганск. Где то 95 процентов магистральных тепловозов.
        3. Кармела Звание
          Кармела
          +1
          Сегодня, 16:36
          Цитата: сайгон
          На картинке такое простите старье . Не ужто у не братьев такое таскает составы.

          Фото может быть иллюстративное.
          1. commbatant Звание
            commbatant
            0
            Сегодня, 17:02
            Цитата: Кармела
            Фото может быть иллюстративное.

            Нет, их делали в Днепропетровске.
            1. urik62 Звание
              urik62
              +1
              Сегодня, 19:11
              Какую эту модель? На фото электровоз ВЛ-8. И что делали в Днепропетровске?
              1. commbatant Звание
                commbatant
                0
                Сегодня, 20:16
                Цитата: urik62
                что делали в Днепропетровске?

                Тепловозы, вроде написал наверху дискуссии...
                1. urik62 Звание
                  urik62
                  0
                  Сегодня, 22:47
                  Они занимались ремонтом тепловозов, но никогда их не выпускали, а эта модель вообще электровоз.
      2. ulembeck Звание
        ulembeck
        0
        Сегодня, 17:12
        Верхушка майдании неприкосновенна, увы !

        Причем, "честное слово" давали какому-то бывшему израильскому премьеру, которого уже никто не помнит.
  2. Комментарий был удален.
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +6
    Сегодня, 15:15
    Давно пора было выводить из строя тягловую силу ВСУ.
    Герань стоит много дешевле локомотива, а вреда долгосрочного в сотни раз больше.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 15:24
    Зачем им жд? Наследие........, так сказать оккупантов.....
    Пехом, пехом....
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 15:29
      Цитата: Mouse
      Зачем им жд?

      Это же наследие "клятого совка". laughing hi
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 15:32
        Так и о чем... Рельсы в металлолом, шпалы жечь, греться.... И нет совка...
  5. БойКот Звание
    БойКот
    +14
    Сегодня, 15:32
    Если бы с самого начала жгли локомотивы хотя бы раз в три дня, жечь было бы уже нечего. А так достижение конечно почти эпическое, цельный тепловоз сгорел.На сколько лет СВО такими темпами рассчитывает генштаб? колько лет еще будут парни на фронте жизни отдавать, за что? Не проще было помножить на ноль верхушку, потом другую, потом никто не захочет ее занимать. Что запад скажет? А сейчас он нас всех хвалит,что ли?
    Извините, весеннее обострение, у меня за окном все расцветает, и мне стыдно перед парнями на передовой.
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 15:36
      Цитата: БойКот
      мне стыдно перед парнями на передовой.

      Вам то за что стыдно? Стыдно должно быть сами знаете кому, но он никак не хочет начать. sad
    2. Vulpes Звание
      Vulpes
      0
      Сегодня, 16:20
      Да не в Генштабе дело. Дело в сами знаете ком, дающем гарантии и заботу и "братском народе".
  6. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +4
    Сегодня, 15:50
    Горит ВЛ-8 если не ошибаюсь? На Украине после 2013г их ещё сотни 4 оставалось... А ведь они постарше меня в своей массе будут...
    1. commbatant Звание
      commbatant
      +1
      Сегодня, 16:28
      Цитата: Fitter65
      Горит ВЛ-8 если не ошибаюсь? На Украине после 2013г их ещё сотни 4 оставалось.

      Гореть должны железнодорожные депо с ними и тяговые электроподстанции.
      1. Кармела Звание
        Кармела
        +1
        Сегодня, 16:38
        Цитата: commbatant
        Гореть должны железнодорожные депо с ними и тяговые электроподстанции.

        Мосты железнодорожные тоже неплохо бы подровнять.
        1. commbatant Звание
          commbatant
          0
          Сегодня, 17:00
          Цитата: Кармела
          Мосты железнодорожные тоже неплохо бы подровнять.

          Такие мосты не всякая ракета и ФАБ возьмет, впрочем через Днепр их перекинуто не так много...
          Изоляция ТВД, нарушение коммуникаций противника и управления им ВСУ это не наш "конек"...
          В ВОВ УССР освобождали 4 фронта численностью 1,1-1,2 млн. в/сл, без новой мобилизации и применения новых нарядов средств огневого поражения мы не выйдем в ближайшие годы к "Днепровскому рубежу", а к тому времени НАТу соберет объединенные АК и группы войск по направлениям.
          В Эстонии и Литве уже сформированны дивизионные командования, на очереди Латвия, плюс бригады из ФРГ и Британии, вот тебе и АК Группы "Северо-Запад". В Польше 16-я и 18-я мд плюс американский 5-й АК, за их спиной три тд Бундесвера и одна британская мд, вот тебе и Группа "Запад", а против этой группы только 4 мбр СВ РБ, думаю, как только в СВ РБ начнут формировать дивизионные и корпусные командования, то значит "шухер" уже стал близок и надо получать гражданство Вануато (шутка).
  7. Александр_K Звание
    Александр_K
    0
    Сегодня, 15:54
    Может случайно попали? До этого тепловозы особо не трогали. Электро подстанции - да, выбивают, но понемногу, чтоб не сразу все, а помаленько, постепенно. О-очень постепенно, чтоб на несколько лет растянуть их планомерное уничтожение. А вот мосты, жд, туннели - почему то не трогают.
    1. Fitter65 Звание
      Fitter65
      -1
      Сегодня, 16:20
      Цитата: Александр_K
      Может случайно попали? До этого тепловозы особо не трогали.

      Так это не тепловоз. Это электровоз горит.
      1. Александр_K Звание
        Александр_K
        0
        Сегодня, 17:08
        Да пофиг, хорошо горит. Побольше бы таких электровозов, тепловозов и прочей инфраструктуры противника.
  8. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    -4
    Сегодня, 17:38
    Нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре спалили один электровоз…:)
  9. oleg_627 Звание
    oleg_627
    0
    Сегодня, 19:12
    Жду когда банковскую со всеми фашистами уничтожат ну или хотя бы крупные подстанции,а то электровоз разбомбили и царю о перемоге докладывают
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Сегодня, 22:55
      Цитата: oleg_627
      когда банковскую со всеми фашистами уничтожат

      Ни в коем случае, там полезные дур...ки сидят...ну и ворье конечно...