ВС России нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине
Дроны-камикадзе ВС России минувшей ночью нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине. Целью стала станция Апостолово.
Беспилотная атака российских военных достигла цели. Был уничтожен локомотив. Его кабина сильно выгорела внутри.
Собственно, атаки Вооруженных сил РФ на объекты Днепропетровской области начались с первых дней спецоперации и не прекращаются до сих пор. Сегодняшняя ночь также не была исключением. В частности, ранним утром беспилотники «Герань-2» успешно атаковали промышленное предприятие «Еврооил продакшен», в результате чего там произошло возгорание. Дроны поразили один из цехов и склад.
В общей сложности Кривой Рог и Апостолово атаковало не менее 15 БПЛА типа «Герань-2».
А город Апостолово, где атаке подверглась железная дорога, является небольшим населенным пунктом в Криворожском районе Днепропетровской области. Здесь проживает 13 тысяч человек. Расстояние от него до Днепропетровска составляет 133 километра. Железнодорожная станция получила свое названия по имени хозяина, Михаила Муравьева-Апостола, который на тот момент владел этими землями. В 1956 году населенный пункт стал городом.
Сейчас в Апостолово действуют завод по производству комбикорма и несколько предприятий, принадлежащий «Приднепровской железной дороге». Но самое главное, что город является важным автомобильным и железнодорожным узлом, выполняющим для ВСУ логистические функции.
