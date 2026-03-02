Трамп — о смерти аятоллы Хаменеи: «Я поймал его раньше, чем он поймал меня»

Президент США Дональд Трамп оказался в весьма непростой ситуации, согласившись поддержать Израиль в новом военном конфликте с Ираном. Поступают косвенные сведения, что не все в администрации главы Белого дома поддерживают действия израильского военно-политического руководства. Правда, на словах.

В частности, речь идет об убийстве духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи. Хотя сам президент США открыто и недвусмысленно взял ответственность за убийство Хаменеи на себя. Американский репортер телеканала ABC News Джонатан Карл приводит слова Трампа, которые, как утверждает журналист, он произнес в ходе телефонного разговора. Глава Белого дома так высказался по поводу убийства иранского духовного лидера:



Я поймал его раньше, чем он поймал меня. Они пытались дважды. Но я поймал его первым.

В ноябре 2024 года Минюст США сообщал, что ФБР сорвало покушение на Трампа, которое готовил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Заочные обвинения в организации покушения предъявили 51-летнему агенту КСИР Фархаду Шакери. В США задержали двух сообщников Шакери — 49-летнего Карлайла Риверу и 36-летнего Джонатана Лоадхольта.

Однако один из ключевых чиновников администрации президента США, госсекретарь Марко Рубио, утверждает, что американские военные не принимали участия в нанесении ударов по резиденции Хаменеи. Член нижней палаты Конгресса США от Республиканской партии Майк Тернер привел слова главы американского Госдепа:

Он (Рубио) очень четко ответил, что мы не целились в Хомейни и не были нацелены на руководство Ирана.

Между тем, сообщается, что вместе с Хаменеи, другими его родственниками и высокопоставленными иранскими военными и чиновниками, погибла внучка аятоллы Захра. В момент гибели она находилась вместе с дедом и другими родственниками. Девочке было 14 месяцев.



Очень топорно выглядит попытка Рубио откреститься от целенаправленного убийства законного лидера другой страны, да еще с несколькими невинными людьми, включая ребенка. Особенно с учетом как всегда хвастливого и одновременно циничного высказывания по этому поводу его шефа.
  1. eon eon Звание
    eon eon
    +10
    Сегодня, 15:48
    хотели бы достать рыжего- достали бы.... а теперь , возможно, и достанут.
    1. Clepoj-Piu Звание
      Clepoj-Piu
      +8
      Сегодня, 16:17
      Что взять от пин_досов, народа шакала, ни когда им не быть волками, а то что могут достать это весьма возможно, у Ирана полки мотивированных шахедов, не узколобых фанатиков, а а весьма адекватных людей
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +8
    Сегодня, 15:50
    Да уж ,"герой"-ловец прям. Конечно Иран спал и видел как Дональда завалить.
    1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
      ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      +7
      Сегодня, 15:52
      Рыжему маньяку впору застрелиться, пока не поздно.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 16:33
        Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        Рыжему маньяку впору застрелиться, пока не поздно.

        Ага, сейчас! Захотели! laughing
        Трамп же, как обезьяна на видео, которой боевики с дуру дали подержать заряженный автомат!

        См. видео - Обезьяна с автоматом - https://yandex.ru/video/preview/17639827543231438107
      2. красноярск Звание
        красноярск
        +4
        Сегодня, 16:58
        Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        Рыжему маньяку впору застрелиться, пока не поздно.

        Как бы сделать так, чтобы ему каждый день приносили письма в которых была бы фотография это девочки. На обороте которой были бы слова - дедушка Доня, за что ты меня убил?
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 16:05
      Цитата: Ропот 55
      Да уж ,"герой"-ловец прям. Конечно Иран спал и видел как Дональда завалить.

      Попытка оправдаться - "это он первым начал, мы этого не хотели". Ну конечно же, даже в мыслях не было сменить власть в Иране:
      Он (Рубио) очень четко ответил, что мы не целились в Хаменеи и не были нацелены на руководство Ирана.

      и при этом недавнее заявление:
      Президент США Дональд Трамп привел в пример Венесуэлу, говоря о смене власти в Иране. Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times (NYT).

      «То, что мы сделали в Венесуэле, я думаю, идеальный сценарий», — сказал он. Как пишет газета, ответ американского лидера подразумевал, что венесуэльский сценарий может быть применен и к исламской республике.
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +4
    Сегодня, 15:50
    От возмездия (кармы) ещё никто не уходил. Она будет преподноситься в холодном виде и в неожиданном месте.
  4. Joker62 Звание
    Joker62
    +8
    Сегодня, 15:52
    Трамп — о смерти аятоллы Хаменеи: «Я поймал его раньше, чем он поймал меня»

    Безумный глупец! fool
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +8
      Сегодня, 15:56
      Цитата: Joker62
      Безумный глупец!

      Да такой же клоун как и Зе, самодур и психопат.
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +1
        Сегодня, 16:28
        Цитата: Irokez
        Цитата: Joker62
        Безумный глупец!

        Да такой же клоун как и Зе, самодур и психопат.

        Да его родная маманя про него так сказала:
        1. Mitos Звание
          Mitos
          0
          Сегодня, 18:08
          Мама его знает лучше других.
          Как забавно в США меняются политики, а вектор и действия остаются прежними.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 15:52
    За дело возьмутся иранцы ,а не какие-то американские ( ) с 150 метров в ростовую мишень попасть не могут . laughing
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +9
      Сегодня, 16:00
      Есть мнение, что американские снайперы настолько профи, что могут попасть точно в ухо.
  6. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +9
    Сегодня, 15:52
    Глава Белого дома так высказался по поводу убийства иранского духовного лидера:
    Я поймал его раньше, чем он поймал меня. Они пытались дважды. Но я поймал его первым.
    Только ты забыл сказать, что он за тобой не охотился, а просто хотел чтобы его страна жила так как она хочет, ни спрашивая ни у кого разрешения...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 15:59
      За счет других...... Бб
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        +4
        Сегодня, 16:18
        Цитата: Mouse
        За счет других...... Бб

        За счёт кого?
        1. Mouse Звание
          Mouse
          -1
          Сегодня, 16:23
          Как это говорится.... Под чужим флагом. ..
          А там уже не важно кого .....
  7. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 15:53
    .Трамп — о смерти аятоллы Хаменеи: «Я поймал его раньше, чем он поймал меня»
    Президент США Дональд Трамп оказался в весьма непростой ситуации, согласившись поддержать Израиль

    Поправочка.... Не поддержать, а вписаться по самые гланды.... А мазаться им не привыкать....
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 15:54
    Ну просто герой по другому и не скажешь!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 16:03
      Цитата: AK-1945
      Ну просто герой по другому и не скажешь!

      Мироносец, несущий вонь "свободы" по всему миру.
  9. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 15:58
    Я поймал его раньше, чем он поймал меня. Они пытались дважды. Но я поймал его первым.

    Не переживай "недострелённый", тебя твоя пуля достанет тоже.
  10. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +2
    Сегодня, 15:59
    Очень жаль, что Иран так и не создал ядерное оружие. Такого бы не было.
  11. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +3
    Сегодня, 16:04
    Эххх, ну Жизнь понеслась !
    Прежний был сонным самоходом и незаметно для себя пачкал штаны, а этот веселый идиот радостно пачкает и задорно кидается в окружающих !
  12. Загребун Звание
    Загребун
    +3
    Сегодня, 16:05
    Вспоминается одна из серий Сус парка. "Кричи-Он хочет на нас напасть! После этого можешь стрелять."
  13. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 16:07
    Донни, ты подожди. Если Иран не пойдет на скорейшее перемирие, то ты рискуешь получить затяжной конфликт, и еще не известно, кто кого "поймал". Ковбой недоделанный.
  14. Старина Хэнк Звание
    Старина Хэнк
    +3
    Сегодня, 16:08
    Сардар Джаббари: Американцы перенесли большинство своих истребителей на Кипр. Мы будем наносить удары по Кипру столько, что американцы будут вынуждены покинуть и его. Перед этим США оттянули свою авиацию с баз в Эмиратах.
    Поговорка гонять вшивого по бане заиграла новыми красками – гонять рыжего по Кипру.
    https://t.me/boris_rozhin/200533
    И еще:
    Все (!) зарубежные военные базы США по всему (!) миру переводятся в режим повышенной готовности в связи с возможностями нападения на них.
    Иран еще раз призвал всех жителей оккупированных Израилем территорий не подходить к военным объектам - все они являются военными целями.
    https://t.me/boris_rozhin/200534
  15. Русь Звание
    Русь
    +2
    Сегодня, 16:10
    Да эта рыжая бестия переживет, перешагнет и дальше пойдёт....
  16. Иванушка Иванов Звание
    Иванушка Иванов
    +3
    Сегодня, 16:12
    Он что, уже оправдывается?
    Ракеты закончились? И взять неоткуда - всё поел проклятый укро-хомяк? А Израиль слишком мал, у него тоже закончились ракеты?

    Амеры уверовали в то, что внушали всем последние лет 50: у них есть оооооооочень точные и мощные ракеты, которые могут решить проблему на раз.

    Мы укров околачиваем уже который год, только-только результат пошел. И ракеты наши не слабее, как минимум.

    Так что, если Иран сейчас упрется, Америка провалится в треском. А Израилю придется у папы ВВП просить помощи слёзно. Так что пусть в его огород камни не бросают...
  17. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 16:12
    Трамп — о смерти аятоллы Хаменеи: «Я поймал его раньше, чем он поймал меня»

    Это чуйло даже на смерти другого человека себя восхваляет. sad
    Я понимаю, любить себя не зазорно, это даже приветствуется. Как говориться: если ты не любишь себя, то и никто не будет.
    Но это за гранью добра, зла и просто человеческих приличий и моралей.
    Хотя откуда у упыря мораль, ему лишь бы кровушку человеческую пролить. sad
  18. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 16:20
    Вляпался Трамп не по-деццки.

    Генерал КСИР Джаббари: Американцы перенесли большинство своих истребителей на Кипр. Мы будем наносить удары по Кипру столько, что американцы будут вынуждены покинуть и его.
  19. Гаврило Принцип
    Гаврило Принцип
    0
    Сегодня, 16:22
    И кто-то с ним ещё переговоры будет вести? Тут уже вопрос кто следующий.
  20. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 16:25
    Гребанный ковбой,первый, он типо, пушку достал...,а то ,что ковбой -то за тысячи миль прячется....Дуэль то грязная!Нечисто играют
  21. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 16:33
    Хлопать будешь, когда от Мелании и Иванки куски полетят - месть шахидов она такая, а президентская охрана не вечна...
  22. sgrabik Звание
    sgrabik
    +1
    Сегодня, 16:44
    Попытка оправдаться после совершённого злодеяния выглядит ещё более мерзко и цинично, уж лучше бы Рубио молчал, чем нести эту нелепую чушь.
  23. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 16:46
    А РФ на чьей стороне??? И после Ирана, если нагнут, кто следующий будет ????? США показали то, что для них их интересы превыше всего и договоры это лишь ширма и чихать они хотели на других, если будет возможность, и РФ бомбить начнут если что то не понравится им и анализ покажет что 85% ответа не будет по ним в ядерном исполнении ! Все переговоры с Ираном – операция прикрытия.
  24. Xenon Звание
    Xenon
    0
    Сегодня, 16:55
    Цитата: Irokez
    Да такой же клоун как и Зе, самодур и психопат
    Будем надеяться, что за время своего президентства приведет он Америку к глубокой пропасти!
  25. Cartalon Звание
    Cartalon
    +1
    Сегодня, 17:01
    Евреи держат Трампа, на коротком поводке, он действует уже против интересов США как государства.
  26. ВАМ Звание
    ВАМ
    0
    Сегодня, 17:33
    Цитата: красноярск
    дедушка Доня

    Это не дедушка, а старый людоед и пидофил, возомнивший вдруг себя если не богом, то по меньшей мере его первым наместником на земле.
  27. tank64rus Звание
    tank64rus
    +1
    Сегодня, 17:43
    Подлость тут зашкаливает. Вести переговоры и тут же готовить нападение на главу Ирана. Адольф аплодирует из могилы.Всё по методичкам третьего рейха. Надеюсь дойдёт до некоторых.
  28. alexoff Звание
    alexoff
    -1
    Сегодня, 18:29
    Отличная отмаза, Чикатило мог бы тоже на допросах рассказывать что он защищался, а это на самом деле женщины и дети его замочить хотели
  29. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 18:34
    Явно огребет рыжий нарцисс от конгрессменов и избирателей. Уж слишком мутную и трудно предсказуемую по исходу бучу поднял он нападением на Иран и безоговорочной поддержкой свихнувшегося Израиля.
  30. Prapor Звание
    Prapor
    0
    Сегодня, 21:14
    кажись доня ошибается.... Он еще не понял, ввязавшись в эту стремную тему и Ираном-Израилем, он поймал сам себя, причем крепко так поймал, через некоторое время он возможно хлебнет результаты и они ему не понравятся, что тогда будет делать??