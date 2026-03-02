.Трамп — о смерти аятоллы Хаменеи: «Я поймал его раньше, чем он поймал меня»

Я поймал его раньше, чем он поймал меня. Они пытались дважды. Но я поймал его первым.

Он (Рубио) очень четко ответил, что мы не целились в Хомейни и не были нацелены на руководство Ирана.

Президент США Дональд Трамп оказался в весьма непростой ситуации, согласившись поддержать Израиль в новом военном конфликте с Ираном. Поступают косвенные сведения, что не все в администрации главы Белого дома поддерживают действия израильского военно-политического руководства. Правда, на словах.В частности, речь идет об убийстве духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи. Хотя сам президент США открыто и недвусмысленно взял ответственность за убийство Хаменеи на себя. Американский репортер телеканала ABC News Джонатан Карл приводит слова Трампа, которые, как утверждает журналист, он произнес в ходе телефонного разговора. Глава Белого дома так высказался по поводу убийства иранского духовного лидера:В ноябре 2024 года Минюст США сообщал, что ФБР сорвало покушение на Трампа, которое готовил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Заочные обвинения в организации покушения предъявили 51-летнему агенту КСИР Фархаду Шакери. В США задержали двух сообщников Шакери — 49-летнего Карлайла Риверу и 36-летнего Джонатана Лоадхольта.Однако один из ключевых чиновников администрации президента США, госсекретарь Марко Рубио, утверждает, что американские военные не принимали участия в нанесении ударов по резиденции Хаменеи. Член нижней палаты Конгресса США от Республиканской партии Майк Тернер привел слова главы американского Госдепа:Между тем, сообщается, что вместе с Хаменеи, другими его родственниками и высокопоставленными иранскими военными и чиновниками, погибла внучка аятоллы Захра. В момент гибели она находилась вместе с дедом и другими родственниками. Девочке было 14 месяцев.Очень топорно выглядит попытка Рубио откреститься от целенаправленного убийства законного лидера другой страны, да еще с несколькими невинными людьми, включая ребенка. Особенно с учетом как всегда хвастливого и одновременно циничного высказывания по этому поводу его шефа.