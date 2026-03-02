Трамп разочаровался в британском премьер-министре из-за базы Диего-Гарсия

11 415 20
Трамп разочаровался в британском премьер-министре из-за базы Диего-Гарсия

Дональд Трамп в интервью The Telegraph не стал подбирать дипломатических выражений: премьер-министр Великобритании Кир Стармер его «очень разочаровал». Причина? Британский лидер слишком долго сомневался, давать ли Штатам доступ к совместной базе Диего-Гарсия для ударов по Ирану.

Пока Трампу нужно срочно бить по Тегерану, Стармер судорожно листает международное право и вспоминает, кому на самом деле принадлежит архипелаг Чагос. Острова, напомним, Лондон когда-то забрал его у Маврикия, сдал в аренду Пентагону, а местных жителей депортировал, чтобы не мешали взлетать бомбардировщикам.



И тут вдруг выясняется, что Маврикий через Международный суд ООН все-таки добился своего: Чагос надо возвращать. А база-то там уже 60 лет как американская. И бить с нее по Ирану – это, с юридической точки зрения, не совсем удобная история.

Сначала Стармер испугался, но к вечеру воскресенья Стармер одумался. Доступ к Диего-Гарсии и базе Фэрфорд в Англии разрешен. Правда, с оговоркой: только для «конкретных и ограниченных оборонительных целей». И чтобы британцев не зацепило.

Трамп же теперь публично выносит сор из избы: мол, такого между нашими странами никогда не было. Чтобы премьер Его Величества сомневался, можно ли доверять союзнику базу – это, по меркам Вашингтона, почти измена.

Теперь же, формально сохранивший лицо Лондон, на деле расписался в полной зависимости от Вашингтона. Ведь если даже собственные базы приходится одалживать под диктовку, какая уж тут суверенная внешняя политика
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    +3
    Сегодня, 16:25
    Ну прямо как по классике. Богатые тоже плачут
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 16:34
      Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      Ну прямо как по классике. Богатые тоже плачут

      Не зря Стармер волновался, по бритишам на Кипре тоже прилетело.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +7
        Сегодня, 16:43
        Кстати, появилось интересное сообщение на аналитическом ТГ-канале "Рыбарь". Подтверждается удачное попадание по важному объекту наблюдения США на базе в Катаре.
        1. stels_07 Звание
          stels_07
          +2
          Сегодня, 16:47
          После того как завершат с Ираном, такой радар может появиться в южном Каспии
    2. Ростовчанин Звание
      Ростовчанин
      +7
      Сегодня, 16:35
      Зато Доня делает всё, чтобы Индия нарастила закупку нефти в России, чтобы Европа СПГ больше закупала и восстановила СП. Мало того, Китай посмотрит на это всё и ускорит постройку Силы Сибири. Чудны дела твои Госпади!
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +5
        Сегодня, 16:56
        Нефть еще ладно, а вот что будут в ЕС делать с СПГ очень интересная тема.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 16:26
    Милые бранятся...... wink...........
  3. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    +5
    Сегодня, 16:27
    Да уж прогнулся Кирюша Стармер по самое не хочу...
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +3
      Сегодня, 17:55
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Да уж прогнулся Кирюша Стармер по самое не хочу...

      Видимо ему это самое "по самое не хочу" вставили свернутым в трубу компроматом с острова Эпштейна. Этот блаженный там тоже в оргиях отметился. Теперь ему остаётся только башкой кивать причём так, что бы от усердия об стол не убиться.
      1. SSR Звание
        SSR
        0
        Сегодня, 19:46
        Цитата: Ныробский
        вставили свернутым в трубу компроматом с острова Эпштейна.

        Владельцы сми в сша, все одной группы, банки- возможно, эстрада и Ко 70% даже жена Филиппо связи с эпштейном имело.
        Одна разведка, жирно, жирно потирает жирные ручонки.
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 22:40
        Цитата: Ныробский
        ..... Видимо ему это самое "по самое не хочу" вставили свернутым в трубу компроматом с острова Эпштейна. Этот блаженный там тоже в оргиях отметился. Теперь ему остаётся только башкой кивать причём так, что бы от усердия об стол не убиться.

        Дмитрий hi! За столько лет масса компромата собралось и теперь почти во всех странах есть высокопоставленные объекты для шантажа.
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          0
          Сегодня, 23:01
          Цитата: Reptiloid
          Дмитрий ! За столько лет масса компромата собралось и теперь почти во всех странах есть высокопоставленные объекты для шантажа.

          Именно этим и можно объяснить то, почему практически весь европейский политикум, без какого-либо сопротивления, сдал геополитические и экономические интересы своих стран в угоду матрасам и больше напоминают комиссию по ликвидации Европы под председательством Брюсселя hi
    2. SSR Звание
      SSR
      0
      Сегодня, 19:43
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Да уж прогнулся Кирюша Стармер по самое не хочу...

      Потому что отберет рыжий как Гренландию.
  4. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +6
    Сегодня, 16:36
    Вы бы унялись с публикациями о Трампе. От него также дурно пахнет, как и от Зеленского...Редкой породы сволота...
    1. Евгений_Свириденко Звание
      Евгений_Свириденко
      +2
      Сегодня, 17:15
      Да ладно вам. Вот не верю я в субъектность президентов США. Куклы , которых дёргают за ниточки. То что редкой породы то да, согласен. Но не он принимает решения. Что касается Британии... Сейчас не знаю, но вроде как она раньше была заинтересована в ликвидации нынешнего Израиля... А точнее его переноса на другие территории (по договору с ОАЭ и саудитами). В любом случае я не думаю что Британия полностью зависит от США, а ведёт свою игру.
  5. Xenon Звание
    Xenon
    +3
    Сегодня, 16:56
    а местных жителей депортировал, чтобы не мешали взлетать бомбардировщикам
    Мне после этого как-то весело стало laughing
  6. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 17:02
    А сколько простых американцев разочаровались в этой рыжей сионистской марионетке.
  7. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 17:21
    "Да ты, смотрю, никак не уймешься, холоп!"
  8. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +3
    Сегодня, 17:40
    а местных жителей депортировал, чтобы не мешали взлетать бомбардировщикам


    И эти вот эти люди (с помощью "отечественных" подпевал-предателей) что-то там про злой Союз сказки нам рассказывали
  9. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 17:43
    Президент мира напал за 1-й год президентства на 7 стран.
    Тут еще почему то не посчитали недавний хаос в Мексике во время убийства наркобарона "Эль-Менчо", который также проходил при поддержке США.