Трамп разочаровался в британском премьер-министре из-за базы Диего-Гарсия
Дональд Трамп в интервью The Telegraph не стал подбирать дипломатических выражений: премьер-министр Великобритании Кир Стармер его «очень разочаровал». Причина? Британский лидер слишком долго сомневался, давать ли Штатам доступ к совместной базе Диего-Гарсия для ударов по Ирану.
Пока Трампу нужно срочно бить по Тегерану, Стармер судорожно листает международное право и вспоминает, кому на самом деле принадлежит архипелаг Чагос. Острова, напомним, Лондон когда-то забрал его у Маврикия, сдал в аренду Пентагону, а местных жителей депортировал, чтобы не мешали взлетать бомбардировщикам.
И тут вдруг выясняется, что Маврикий через Международный суд ООН все-таки добился своего: Чагос надо возвращать. А база-то там уже 60 лет как американская. И бить с нее по Ирану – это, с юридической точки зрения, не совсем удобная история.
Сначала Стармер испугался, но к вечеру воскресенья Стармер одумался. Доступ к Диего-Гарсии и базе Фэрфорд в Англии разрешен. Правда, с оговоркой: только для «конкретных и ограниченных оборонительных целей». И чтобы британцев не зацепило.
Трамп же теперь публично выносит сор из избы: мол, такого между нашими странами никогда не было. Чтобы премьер Его Величества сомневался, можно ли доверять союзнику базу – это, по меркам Вашингтона, почти измена.
Теперь же, формально сохранивший лицо Лондон, на деле расписался в полной зависимости от Вашингтона. Ведь если даже собственные базы приходится одалживать под диктовку, какая уж тут суверенная внешняя политика
