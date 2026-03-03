Армия США впервые применила новые ракеты PrSM
Комплекс M142 выполняет пуска ракеты, 28 февраля или 1 марта
В ходе текущей операции Epic Fury вооружённые силы США применяют широкую номенклатуру ракетного вооружения разного базирования и назначения. В ход идут даже новейшие образцы. Так, стало известно о первых фактах боевого применения новой оперативно-тактической баллистической ракеты PrSM. Это изделие поступило на вооружение армии США несколько лет назад, и теперь получило возможность показать свой потенциал.
Ракеты и отчёты
В ночь на 28 февраля вооружённые силы США совместно с армией Израиля запустили очередную военную операцию против Ирана. Начались многочисленные и активные удары по иранским объектам с применением широкой номенклатуры ракетных вооружений. По разным данным, применяются ракеты воздушного, наземного и морского базирования.
Достаточно быстро США начали отчитываться о выполненных ударах и поражённых целях. При этом некоторые отчёты представляют особый интерес. Как оказалось, в рамках операции Epic Fury американская армия впервые применила одно из своих новых вооружений — оперативно-тактическую ракету PrSM (Precision Strike Missile — «Высокоточная ударная ракета»).
Так, утром 1 марта Центральное командование вооружённых сил США (US CENTCOM), отвечающее за проведение операции, огласило краткие итоги первых суток боевой работы. Кроме того, оно опубликовало фотографии и видеоролики, снятые в зоне боевых действий.
В частности, в новых видео демонстрировались самоходные пусковые установки M142 HIMARS на огневых позициях. Они выполняли пуски ракет тактического класса, однако качество видеосъёмки не позволяло определить тип боеприпасов. Чуть позже опубликовали более качественные фотографии пусков, в т.ч. показывающие ракету в первые мгновения полёта.
На этот раз можно было без труда определить тип ракеты — это было изделие новой модели PrSM. Этот боеприпас был принят на вооружение американской армии всего несколько лет назад, и пока его использовали только на полигонах. Теперь же речь идёт о первом боевом применении в рамках реальной военной операции.
Старт ракеты PrSM
CENTCOM также показало поражение неких наземных объектов противника. Возможно, некоторые из этих целей были атакованы именно новыми ракетами PrSM. Подробная информация на этот счёт пока не поступала. Более того, по понятным причинам, закрытой остаётся вся самая интересная статистика.
Оперативные возможности
Пентагон и Центральное командование не уточняют, откуда осуществлялись пуски ракет PrSM. При этом опубликованные материалы не позволяют даже примерно определить местоположение огневых позиций. Также не раскрываются цели выполненных ударов и их результаты. Впрочем, доступные данные позволяют понять, какие задачи могли возлагаться на комплексы M142 / PrSM и что от них могли ожидать.
Оперативно-тактическая ракета PrSM в её первой серийной модификации Increment 1 предназначается для поражения стационарных целей с известными координатами на дальностях до 500 км. Уже разрабатываются её улучшенные модификации с большей дальностью и расширенными боевыми возможностями, однако они пока даже не вышли на испытания.
Армия США имеет возможность развернуть свои пусковые установки M142 в разных странах Ближнего Востока. Благодаря этому появляется возможность атаки различных целей на значительной части территории Ирана. Очевидно, что Пентагон пользуется имеющимися возможностями.
Так, при запуске около Багдада ракеты PrSM могут достичь целей в районе г. Тебриз, Керманшах, Хорремабад и т.д. При размещении пусковых установок ближе к границе появляется возможность атаковать даже Тегеран. При пусках с территории Кувейта под ударом оказываются несколько крупных иранских портов на берегу Персидского залива. Подобные возможности расширяются при использовании позиций на территории Саудовской Аравии, Катара или ОАЭ.
Таким образом, комплексы HIMARS с ракетами PrSM имеют, как минимум, теоретическую возможность поражать различные цели в западной и южной частях Ирана. При этом в зону ответственностей входит ряд крупных городов с промышленными предприятиями, административными органами и т.д. Очевидно, что американская разведка на этих территориях искала и объекты иранской армии.
Пуск ракеты неизвестного типа
Следует отметить, что боевые машины M142 применяли и более старые ракеты серии ATACMS. Их дальность полёта, в зависимости от модификации, не превышает 280-300 км. Однако и с их помощью армия США может создавать угрозу для существенной части Ирана.
Задачи и цели
По каким целям применялись ракеты PrSM и ATACMS, неизвестно. Можно предположить, что такие ракеты атаковали и выбивали иранские системы ПВО вдоль западных и южных рубежей страны. Затем такие бреши в обороне могли бы использоваться для прохода боевой авиации или крылатых ракет.
По официальным американским данным, ракетные комплексы в целом справились со своими задачами. Однако статистика применения отсутствует — неизвестно, какая доля ракет поразила намеченные цели, а какую смогла сбить иранская ПВО. При этом именно такая информация представляет наибольший интерес.
Нельзя исключать, что мобильные установки M142 с дальнобойными ракетами PrSM использовались и в качестве средства для борьбы с ракетными комплексами «земля-земля». В этом случае они должны получать данные о развёртывании иранских систем и своевременно наносить удары — до вражеского пуска или до ухода пусковой установки с позиции.
Технические аспекты
Следует напомнить, что проект PrSM стартовал в середине прошлого десятилетия. Его целью являлось создание новой оперативно-тактической ракеты для замены существующих изделий ATACMS. Планировалось получить более высокие лётные и боевые характеристики, а в перспективе создать новое семейство ракет.
Первый образец семейства, обозначенный как PrSM Incr. 1, начал поступать в строевые части в 2023-24 гг. К настоящему времени армия США должна была накопить определённые запасы таких ракет. Теперь их применяют в реальной военной операции для атаки различных наземных объектов. Впрочем, результативность первых эпизодов боевого применения пока остаётся неизвестной.
Испытательный старт опытного изделия PrSM
PrSM — одноступенчатая твердотопливная ракета «земля-земля». Она выполнена в цилиндрическом корпусе с коническим головным обтекателем и Х-образным хвостовым стабилизатором. Длина изделия достигает 4 м, диаметр корпуса — 430 мм. Такая ракета меньше изделия ATACMS. Благодаря этому транспортно-пусковой контейнер стандартных размеров, предназначенный для комплексов M270 и M142, вмещает сразу две ракеты.
Ракета PrSM Incr. 1 в её нынешнем виде имеет дальность полёта до 500 км. Уже разрабатывается несколько её улучшенных вариантов с увеличенными параметрами дальности. При этом один из таких проектов предусматривает радикальную перестройку ракеты.
Боеприпас имеет типичную для таких изделий систему управления. Она использует инерциальную и спутниковую навигацию для вывода ракеты на заданную траекторию. По всей видимости, ракета не является квазибаллистической и не использует управление на нисходящей части траектории.
PrSM несёт осколочно-фугасную моноблочную боевую часть массой 91 кг. В прошлом упоминалась принципиальная возможность установки боезарядов других типов.
Первые результаты
Таким образом, проект перспективной баллистической ракеты PrSM дал первые практические результаты. После длительного процесса разработки, испытаний и освоения новые боеприпасы впервые используются в реальной операции для нанесения ударов по объектам противника.
К сожалению, пока получил известность только сам факт применения нового оружия. Все интересные подробности этого пока остаются засекреченными. Впрочем, зная основные обычаи Пентагона и привычки американского руководства, можно ожидать, что они не упустят возможности похвастаться успехами — если таковые имели место в реальности.
