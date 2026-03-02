«Америка бросила нас» – саудовский чиновник

«Америка бросила нас» – саудовский чиновник

Соединенные Штаты оставили государства Персидского залива на произвол судьбы. И теперь страны, где размещены американские военные объекты, подвергаются ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана.

Такое заявление сделал чиновник из Саудовской Аравии, беседуя с журналистами катарского телеканала Al Jazeera.



Он сказал:

Америка бросила нас и сосредоточила свои оборонительные системы на защите Израиля, оставив государства Персидского залива, где расположены её военные базы, на милость иранских ракет и беспилотников.

Наверное, руководители стран Ближнего Востока, позволившее США и другим западным державам разместить у себя военные объекты, многократно пожалели, что так поступили. И теперь их города и местные жители стали мишенями для иранских ударов.

Конечно, можно понять иранцев, которые подверглись подлой агрессии со стороны Израиля и американцев. Но атаками на инфраструктуру, не принадлежащую США, израильтянам или другим странам Запада, они превращают арабские государства региона в своих противников. Вряд ли власти и жители ОАЭ, Бахрейна или Катара, которые не являются участниками конфликта, будут испытывать теплые чувства к Тегерану после иранских ударов.

С другой стороны, эти страны Персидского залива наконец на себе почувствовали, как «здорово» иметь в союзниках американцев, которые в любой момент способны их предать не задумываясь.


Впрочем, иранские официальные лица и ранее предупреждали, что любое государство, где размещены войска США, автоматически станут участником конфликта, когда он начнется.

  1. Mouse Звание
    Mouse
    +7
    Сегодня, 16:50
    Своя рубашка ближе к телу.....
    1. хрыч Звание
      хрыч
      +6
      Сегодня, 17:04
      Своя кипа на плешь wassat Сейчас Аятолла горько пожалел, что не нанес упреждающий, по самолетам на аэродромах, когда на них подвешивали боекомплект и заправляли, особенно хорошо бы полыхнули топливозаправщики. Ну и по АУГ бы груженным керосином и авиацией. Надеялся до последнего, что поторгуется, как на базаре восточном и прогорел. Говорили же, что если драка неизбежна, то бей первым...
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +4
        Сегодня, 17:15
        Арабские страны никогда не будут союзниками для сша, воссалами да. Базы нужны для контроля над этими странами, не более. Владение компаниями в этих странах это показывает, потому то они так боялись что Иран ударит по экономике. А Израель для них родное дитятко и клин между арабами. Были бы они дружными, пнули бы совместно сша из региона, но это был бы конец их гегемонии.
        1. SAG Звание
          SAG
          +1
          Сегодня, 19:31
          Америка бросила нас...

          "Вас не бросили, вас ки-ну-ли как л0хов..."
          Вся история кричит о том что англосаксы кидали ВСЕХ и ВСЕГДА... Но л0х не мамонт, л0х не вымрет!
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +28
        Сегодня, 17:18
        А мне вообще эта новость нравится!
        После того как персы остановили Сауди Арамко и Катар Энерджи, ударили по дата центру Амазона, загнали туристов в подвалы, снесли порт в Эмиратах, подожгли пятизвёздочные отели, арабам придется хорошо подумать, нужна ли им дружба с матрасами!
        Отдельно отмечу удар по кораблю складу топоров, прогон корыта, сбитие трёх бортов за день и разнос практически всех ключевых баз на БВ, включая штаб Пятого флота.
        Персы настоящие мужики и бойцы.
        На этом фоне наш МИД опять начал мычать про мирные переговоры. Неисправимые идиоты из питерской подворотни...
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +4
          Сегодня, 17:27
          иранские официальныелица ....... предупреждали ......

          good пацан сказал, пацан сделал. Тут и добавить нечего. Такой менталитет, что не забывают , если обещали мстить
        2. Мол Звание
          Мол
          +6
          Сегодня, 17:27
          Ну да, персы только неделю назад вернулись с одних переговоров и собирались решить все за 90 дней.
          Видимо неисправимые идиоты совершенно в другом месте ...
        3. Русич Звание
          Русич
          -17
          Сегодня, 17:29
          Цитата: Михаил-Иванов
          На этом фоне наш МИД опять начал мычать про мирные переговоры. Неисправимые идиоты из питерской подворотни...

          Прям представил, как Вы будете мычать, когда к Вам придут и в нос ткнут Ваши слова про МИД и подворотню.
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            +12
            Сегодня, 17:36
            Плевать я хотел. Пусть делом займутся, а не словоблудием.
            Деды за меньший срок снесли всю фашистскую Европу и разгромили Берлин, а эти деятели только мирные переговоры ведут на фоне сноса Курска, Брянска и Белгорода.
            И я такой не один, сейчас уже многие прозрели, почему мы не воюем а трындим про то что нас надули!
            1. Русич Звание
              Русич
              -16
              Сегодня, 17:38
              Цитата: Михаил-Иванов
              Плевать я хотел. Пусть делом займутся, а не словоблудием.
              Деды за меньший срок снесли всю фашистскую Европу и разгромили Берлин, а эти деятели только мирные переговоры ведут на фоне сноса Курска, Брянска и Белгорода.
              И я такой не один, сейчас уже многие прозрели, почему мы не воюем а трындим про то что нас надули!

              Это Вы сейчас герой, а ведь замычите. Ещё как замычите))
              1. Михаил-Иванов Звание
                Михаил-Иванов
                +1
                Сегодня, 17:41
                Знал бы ты меня дядя, не стал бы так думать. Я уже итак два раза был убит, так что меня испугать не получиться, и спина у меня Очень непростая...
                1. Русич Звание
                  Русич
                  -14
                  Сегодня, 17:46
                  Цитата: Михаил-Иванов
                  Знал бы ты меня дядя, не стал бы так думать. Я уже итак два раза был убит, так что меня испугать не получиться, и спина у меня Очень непростая...

                  Я Вам не дядя. Невоспитанность от воспитания, недообразования, или от пьянок у Вас?))
                  1. Михаил-Иванов Звание
                    Михаил-Иванов
                    +3
                    Сегодня, 17:48
                    Хорошо, буду вас величать джентльменом)))
                    Да, и я уже восемь лет как не пью!)))
            2. Овсиговец Звание
              Овсиговец
              +1
              Сегодня, 18:12
              Деды себе мальчишками года приписывали чтобы на войну попасть, стариками шли в ополчение. Не пеняй на дедов ибо ты на пропуканос диване сидишь четвертый год и что-то сам лично на войну не пошел)))) прозрели они диванные герои
          2. Aerolab Звание
            Aerolab
            -4
            Сегодня, 17:51
            А что здесь не правда? Глубокая озабоченность?
      3. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        0
        Сегодня, 22:18
        Цитата: хрыч
        Своя кипа на плешь wassat Сейчас Аятолла горько пожалел, что не нанес упреждающий, по самолетам на аэродромах, когда на них подвешивали боекомплект и заправляли, особенно хорошо бы полыхнули топливозаправщики. Ну и по АУГ бы груженным керосином и авиацией. Надеялся до последнего, что поторгуется, как на базаре восточном и прогорел. Говорили же, что если драка неизбежна, то бей первым...

        Так он не русский. Хотя и некоторый говорит одно а по факту, как обезьяна сидит на дереве.
        1. хрыч Звание
          хрыч
          +1
          Сегодня, 22:31
          Все же Крымская операция была блестящая и СВО была именно упреждающим ударом, где прорубили сухопутный коридор в Крым, взята ЗАЭС и пр. Дальше пошли переговоры и сопли. А так, кашу заварил Кремль, когда совершена Великая Африканская Вагнерреволюция и уничтожена последняя колониальная империя - Франция. Почему Макрон сыграл из мести злую роль во время СВО.
          1. Vauxhall Звание
            Vauxhall
            0
            Сегодня, 22:34
            Цитата: хрыч
            Все же Крымская операция была блестящая и СВО была именно упреждающим ударом, где прорубили сухопутный коридор в Крым, взята ЗАЭС и пр. Дальше пошли переговоры и сопли. А так, кашу заварил Кремль, когда совершена Великая Африканская Вагнерреволюция и уничтожена последняя колониальная империя - Франция. Почему Макрон сыграл из мести злую роль во время СВО.

            Это из серии :начали за здравие... feel
            1. хрыч Звание
              хрыч
              0
              Сегодня, 22:41
              Да, так и есть. Недооценка решительности бюргеров ЕС, готовых жертвовать экономикой. Недооценка военной машины ВСУ. Проблемы у себя и пр. Но в целом, именно упреждающий удар определил исход войны в будущем.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 17:54
      А никто и не обещал. Защита только и исключительно Израиля, на арабав - накакать
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 18:12
        А уж гуана там хватит....
    3. Юра Звание
      Юра
      +4
      Сегодня, 18:12
      Цитата: Mouse
      Своя рубашка ближе к телу.....

      Теперь они будут знать, что наличие военных баз США и Европы на их территориях не гарантирует им защиту, а скорее наоборот. США лишний раз подтвердили, что их зарубежные базы только для продвижения интересов США и ни для чего больше.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 18:15
        Ла ладно .... Верят, что с ними такого не случится. .. wink их кидать низя..... wassat
        1. Юра Звание
          Юра
          +2
          Сегодня, 18:18
          Цитата: Mouse
          ладно .... Верят, что с ними такого не случится.

          Да и пусть верят, чем больше будут верить, тем больше им будет прилетать. laughing
    4. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      0
      Сегодня, 20:30
      Своя рубашка ближе к телу.....

      Вас не бросили...
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 20:47
        И рубашку не сбросили.... На. Груди не порвали .....
  2. Ивар Рави Звание
    Ивар Рави
    +30
    Сегодня, 16:50
    Никакого сочувствия к бедам арабских монархий - стали подстилками для американцев, вот и получайте от иранцев.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +6
      Сегодня, 17:04
      Цитата: Ивар Рави
      Никакого сочувствия к бедам арабских монархий - стали подстилками для американцев, вот и получайте от иранцев.

      Арабские государства Персидского залива не только стали союзниками США, предоставив им территорию под военные базы, но и являются компаньонами американских и европейских нефтяных компаний.
      Трамп - бизнесмен.
      Иран правильно делает, что бомбит американский нефтяной бизнес. Трамп наживёт себе врагов среди американских нефтяных компаний из-за их убытков.
      Рыночек всё порешает. wink
      Надо обменяться с Ираном Геранями на Шахеды. Шахеды можно будет из Крыма запускать по американским базам в Европе.
      Вот это будет нежданчик. am good
    2. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 17:55
      Такие важные были, в белых штанишках... ровней себя мерили.,.
  3. vadson Звание
    vadson
    +6
    Сегодня, 16:51
    шэф все пропало, гипс снимают, клиент уезжает laughing laughing
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +12
    Сегодня, 16:52
    И поделом вам, заискивающим и прогибающимся под рыжим шоуменом.
  5. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +6
    Сегодня, 16:53
    Ну, если позволили влезть к себе волчаре, в овчарню,сам недалекий !Думали волк будет их охраныть,а вон оно,что михалыч...
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +7
      Сегодня, 17:15
      Сначала запустили к себе домой западных свиней потом удивляются почему у них дома свинарник.
  6. isv000 Звание
    isv000
    +15
    Сегодня, 16:53
    «Америка бросила нас» – саудовский чиновник

    А вы как хотели?! Думали что янки костьми лягут за вашу нефть? Нет, ребята, всё не так. Ковбойцы не живут там где можно в рыло огрести. В подобных ситуёвинах они делают ноги и прикладами скидывают с воза "союзничков". Лёжка под Дядей Сэмом к хорошему не приводит.
    Сейчас у арабов представился случай повернуть оружие против матрасни и евреев, это даст им шанс построить свой новый мир.
    1. vadson Звание
      vadson
      +4
      Сегодня, 16:56
      вот весело будет если конгресс скажет вернуть войска домой, грубо говоря. беня все волосы во всех местах вырвет себе и своему окружению с ираном в одного бодаться laughing
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +4
        Сегодня, 17:07
        Конгресс скажет вернуть войска домой, если не увидит значимого результат в течение недели-двух. Так что будем посмотреть.
      2. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 20:23
        Цитата: vadson
        вот весело будет если конгресс скажет вернуть войска домой, грубо говоря. беня все волосы во всех местах вырвет себе и своему окружению с ираном в одного бодаться laughing

        А к тому идёт. Судя по обрывочным данным жмуров и подранков у ковбойцев уже под штуку. Шли третьи сутки войны. Только третьи.
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +2
      Сегодня, 18:02
      Цитата: isv000
      «Америка бросила нас» – саудовский чиновник


      Он просто не знал слова "кинула". laughing
  7. Mamkin Batya Звание
    Mamkin Batya
    +2
    Сегодня, 16:55
    Без Lоха и жизнь плоха! (С)
  8. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +7
    Сегодня, 16:55
    Вечное .... а нас то зашо ....
  9. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +1
    Сегодня, 16:55
    Текст коверкается и ошиПки редактировать по пять раз приходится
  10. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +3
    Сегодня, 16:56
    Нечего было пускать к себе эту заразу.
  11. Jovanni Звание
    Jovanni
    +8
    Сегодня, 16:56
    Вряд ли власти и жители ОАЭ, Бахрейна или Катара, которые не являются участниками конфликта, будут испытывать теплые чувства к Тегерану после иранских ударов.

    Как это не являются? Ещё как являются, если с их территории летят ракеты и самолеты убивать иранцев. И когда речь идет о жизни и смерти граждан Ирана, государства, плевать им на тёплые чувства пособников убийц...
  12. Уарабей Звание
    Уарабей
    +11
    Сегодня, 16:57
    "Америка всегда бросит тебя, сынок...""(с)
  13. Vulpes Звание
    Vulpes
    +4
    Сегодня, 17:01
    Российские буржуины имеют отличную возможность руками Ирана ликвидировать своих главных конкурентов в области барыжанья газом и нефтью. Но для этого придется проявить волю и решимость, забыть про "дух Анкориджа" и пожертвовать израильскими паспортами. Уникальная ситуация.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +6
      Сегодня, 17:22
      Российские буржуины и не буржуины никакие, поскольку не стремятся к наращиванию капиталов, как показывает практика. Увы request
    2. Евгений_Свириденко Звание
      Евгений_Свириденко
      +1
      Сегодня, 17:37
      Ну это из области фантастики. Тиски в которых их "фаберже", имеют надпись Made in USA...
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        -1
        Сегодня, 19:04
        Дело вообще не в тисках. До СВО уже были речи: если что случится, все олигархи тут же предадут страну и разбегутся. Предали, разбежались? Не особо. Тискам они противостоять умеют вполне. СВО спланирована плохо, но вот финансовый блок в 2022-м отработал отлично, я считаю. И никаких тисков на нём никто затянуть не сумел. Мне кажется, дело в ощущении отсутствия субъектности и отсюда безынициативности. Нет наступательной логики в мозгах.
  14. HAM Звание
    HAM
    +9
    Сегодня, 17:02
    ЭТО -наглядный урок и для "цветущего сада",но там ,похоже,бестолочи у руля и не поймут....совсем....особенно "ценны" трибалты,которые надеются,что уж за них то всех порвут. belay
    5-я статья......какая нафиг 5-я статья,вы о чём!? fool
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 17:23
      ЕС ожидаемо отгреб!
      Нефть уже 82, газ 515 и это только начало...
  15. Grossvater Звание
    Grossvater
    +12
    Сегодня, 17:06
    Америка бросила нас

    Вот новость то!
  16. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 17:08
    Нашли на кого полагаться! Американцам выгодно получать деньги, а не тратить их на защиту кого-то там, если кто-то там, конечно, не из Израиля родом laughing
  17. denis862008 Звание
    denis862008
    +8
    Сегодня, 17:09
    омяриго знаамии.. 😄 Нам бы поучиться у Ирана, а не строить всякие многоходовки, которые никогда не работали и не сработают. Больше 4х лет воюем даже не за крупные города, а какие-то деревни и посёлки. Интересно, если бы арабы сделали с приграничными регионами Израиля то же, что украинцы сделали с Белгородом и Курском и многими нпз и другими ценным заводами, что в таком случае сделал бы с ними, с этими арабами Израиль? Если вдуматься на секунду, по-честному, это позор...
    1. Евгений_Свириденко Звание
      Евгений_Свириденко
      +2
      Сегодня, 17:56
      Но так с самого начала ввести войска на Донбасс , где 8 лет выстраивалась эшелонированная оборона, а не в Сумскую область, а также Западную области из Белоруссии, для отрезания логистики, было "гениальной" идеей "великих хеостратегов". Да классический вариант изоляции театра военных действий потребовал бы глубокой проработки и подготовки. Но что имеем, то имеем...
  18. Raw238 Звание
    Raw238
    +1
    Сегодня, 17:10
    Друзья познаются в беде....
  19. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +5
    Сегодня, 17:10
    Танкер Stena Imperative под флагом США поражен двумя боеприпасами в порту в Бахрейне, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере грузоперевозок.
  20. Александр_K Звание
    Александр_K
    +3
    Сегодня, 17:10
    Америка всегда бросала всех после использования. Недавний пример это курды.
  21. commbatant Звание
    commbatant
    +1
    Сегодня, 17:12
    «Америка бросила нас» – саудовский чиновник

    Думал в сказку попал?
  22. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 17:15
    «Америка бросила нас» – саудовский чиновник

    Какой-то чиновник умишком недалёкий! fellow lol
    Ей в первый раз что ли, от "союзников" избавляться, когда хвост прищемят? Ну вспомните Афган хотя бы, как самое последнее откуда они улепётывали, а так же Вьетнам, Иран после свержения шаха Пехлеви и другие места.
    Когда пускаешь этих каз лов в свой огород, нужно помнить, что убегать они будут ломая ограду. lol
    Когда "пахнет жаренным" пин дос сы резко сваливают, а уж что с их лизунами после
  23. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 17:17
    Наверное, руководители стран Ближнего Востока, позволившее США и другим западным державам разместить у себя военные объекты, многократно пожалели, что так поступили

    Ключевое слово тут - наверное
    Потому что любая война, когда-нибудь, но прекращается
    И мы все увидим, много ли их, тех государств, которые отказались от военных баз США

    Кстати, такие прецеденты были
    Где-то в 60-х Франция решила выйти из НАТО, и потребовала вывести со своей территории все войска и технику США
    Более свежий пример, буквально, наши дни - Нигер

    Так что, посмотрим, что скажет Ближний Восток)
  24. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 17:23
    Ну что остаётся, объединенными силами наступать на Иран, или заключить с ним... сделку, всем перечисленным странам.
  25. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 17:29
    «Америка бросила нас» – саудовский чиновник

    Проснуслись.... или сняли "розовые" очки...
    Америкосам не впервой бросать своих "союзников", если запахло "жаренным" петушком....
  26. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +1
    Сегодня, 17:31
    Саудовская Аравия - родина "чистого Ислама" (попросту -вахабизма) должна исчезнуть с карты мира как источник зарождения, продвижения , финансирования исламского терроризма по всему миру. Пора к Шайтану 😂😂🤷 да и все остальные арабские страны-куколды , сдавшие свои земли в аренду под базы кефиров и ряженок пускай отправляются туда же, вслед за Саудовской Аравией😂😂😂
  27. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:33
    А арабские партнёры не пробовали вести независимую политику от США ?
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +4
      Сегодня, 17:58
      Каддафи попробовал. Всего лишь ввел золотой динар и попытался отказаться от доллара.
  29. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 17:58
    “Враждовать с Америкой опасно, но дружить с ней – смертельно.” Г.Киссинджер.
  30. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 18:03
    Извините,но дав согласие на размещение американские сил у себя,они уже стали участниками боевых действий против Ирана, нравится им это или нет.
  31. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 18:17
    Так хватит амерам в задний проход подглядывать. Лучше бы как-то укрепляли арабское/мусульманское содружество. Ведь уже вполне встали на ноги в экономическом и политическом аспекте.
  32. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +1
    Сегодня, 18:22
    Смотря кадры из арабских стран СО ЗВУКОМ создается очевидное понимание, что аборигены очень даже ЗА эти удары по матрасам и не особо расстроены что это на их земле происходит. Чувствуется народная любовь к матрасам
  33. yuriy55 Звание
    yuriy55
    -1
    Сегодня, 18:56
    С другой стороны, эти страны Персидского залива наконец на себе почувствовали, как «здорово» иметь в союзниках американцев, которые в любой момент способны их предать не задумываясь.

    — Так он же на этом скачке расколется, редиска, при первом же шухере!

    Можно иначе:
    — «Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности».
  34. Альф Звание
    Альф
    0
    Сегодня, 19:04
    Америка бросила нас и сосредоточила свои оборонительные системы на защите Израиля, оставив государства Персидского залива, где расположены её военные базы, на милость иранских ракет и беспилотников.

    Уважаемый чиновник из саудовской Аравии, не вы первые, не вы последние. Ничего личного, просто бизнес...
  35. Феликс Звание
    Феликс
    0
    Сегодня, 19:26
    «Америка бросила нас»

    Эка невидаль... Вот если бы наоборот, я бы, пожалуй, удивился.
  36. Mitka Звание
    Mitka
    0
    Сегодня, 19:27
    Имеешь америкосовскою базу?! - Лови!!!
  37. ИгорьПушкино Звание
    ИгорьПушкино
    0
    Сегодня, 19:29
    А нас за шо😄.Наивные, чё они там курят
  38. oleg_627 Звание
    oleg_627
    -1
    Сегодня, 19:33
    Если бы Россия после нарисования красных линий ударила по западным заводам помогающим украине,Тогда бы мы были великая держава,а то парни там погибают от западного оружия,а наши трусы руководители только болоболить умеют
  39. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 20:04
    «Америка бросила нас»

    А что он хотели ? Резиновое изделие № 2 всегда выбрасывают.
  40. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 20:56
    они превращают арабские государства региона в своих противников

    Они уже более тысячи лет противники.