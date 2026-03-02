«Америка бросила нас» – саудовский чиновник
Соединенные Штаты оставили государства Персидского залива на произвол судьбы. И теперь страны, где размещены американские военные объекты, подвергаются ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана.
Такое заявление сделал чиновник из Саудовской Аравии, беседуя с журналистами катарского телеканала Al Jazeera.
Он сказал:
Наверное, руководители стран Ближнего Востока, позволившее США и другим западным державам разместить у себя военные объекты, многократно пожалели, что так поступили. И теперь их города и местные жители стали мишенями для иранских ударов.
Конечно, можно понять иранцев, которые подверглись подлой агрессии со стороны Израиля и американцев. Но атаками на инфраструктуру, не принадлежащую США, израильтянам или другим странам Запада, они превращают арабские государства региона в своих противников. Вряд ли власти и жители ОАЭ, Бахрейна или Катара, которые не являются участниками конфликта, будут испытывать теплые чувства к Тегерану после иранских ударов.
С другой стороны, эти страны Персидского залива наконец на себе почувствовали, как «здорово» иметь в союзниках американцев, которые в любой момент способны их предать не задумываясь.
Впрочем, иранские официальные лица и ранее предупреждали, что любое государство, где размещены войска США, автоматически станут участником конфликта, когда он начнется.
