Иран нанес ракетный удар по израильскому городу Беэр-Шева
Пока израильские политики привыкли вещать с высоких трибун о своей «железной обороне», иранские ракеты методично вносят коррективы в эти громкие заявления. Очередное тому подтверждение – прилет по городу Беэр-Шева на юге «непобедимого» еврейского государства.
По данным армейского радио «Галей ЦАХАЛ», в результате падения иранской ракеты легкими травмами отделались не менее десяти человек.
В социальных сетях тем временем множатся кадры, на которых запечатлены моменты ракетного обстрела. Горожане, привыкшие к сиренам, но не к тому, что ракета все-таки падает, разбегаются кто куда. Картинка, прямо скажем, не очень вяжется с имиджем страны, которая обещала превратить Иран в «груду развалин». Пока развалины – в Беэр-Шеве.
Напомним, что несколькими днями ранее Вашингтон и Тель-Авив решили, что имеют право безнаказанно бомбить иранские города, убив при этом верховного лидера Али Хаменеи.
Новейшие комплексы Fattah-2, которые, по заверениям западных экспертов, «не могут существовать в природе», оказались вполне себе материальными. Они долетели до баз США в Персидском заливе, до Ирака, а теперь и до израильского юга. И долетят еще не раз.
Десять пострадавших в Беэр-Шеве – это лишь цветочки. Иран четко дал понять: операция «Правдивое обещание» выполняется поэтапно. И если противник продолжит эскалацию, «легкие травмы» могут перерасти в нечто гораздо более тяжелое. В прямом и переносном смысле. При этом достаётся, причём очень мощно, и самому Ирану. До сих пор нет известий о судьбе временно исполяющего обязанности Верховного лидера Ирана аятоллы Арафи, по дому которого сегодня ударила израильская ракета.
