Иран нанес ракетный удар по израильскому городу Беэр-Шева

Пока израильские политики привыкли вещать с высоких трибун о своей «железной обороне», иранские ракеты методично вносят коррективы в эти громкие заявления. Очередное тому подтверждение – прилет по городу Беэр-Шева на юге «непобедимого» еврейского государства.

По данным армейского радио «Галей ЦАХАЛ», в результате падения иранской ракеты легкими травмами отделались не менее десяти человек.



В социальных сетях тем временем множатся кадры, на которых запечатлены моменты ракетного обстрела. Горожане, привыкшие к сиренам, но не к тому, что ракета все-таки падает, разбегаются кто куда. Картинка, прямо скажем, не очень вяжется с имиджем страны, которая обещала превратить Иран в «груду развалин». Пока развалины – в Беэр-Шеве.

Напомним, что несколькими днями ранее Вашингтон и Тель-Авив решили, что имеют право безнаказанно бомбить иранские города, убив при этом верховного лидера Али Хаменеи.

Новейшие комплексы Fattah-2, которые, по заверениям западных экспертов, «не могут существовать в природе», оказались вполне себе материальными. Они долетели до баз США в Персидском заливе, до Ирака, а теперь и до израильского юга. И долетят еще не раз.

Десять пострадавших в Беэр-Шеве – это лишь цветочки. Иран четко дал понять: операция «Правдивое обещание» выполняется поэтапно. И если противник продолжит эскалацию, «легкие травмы» могут перерасти в нечто гораздо более тяжелое. В прямом и переносном смысле. При этом достаётся, причём очень мощно, и самому Ирану. До сих пор нет известий о судьбе временно исполяющего обязанности Верховного лидера Ирана аятоллы Арафи, по дому которого сегодня ударила израильская ракета.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +8
    Сегодня, 16:53
    Если сухопутной операции не будет - а её не будет ... то иранцы растянут это удовольствие на годы - у них заводы по производству ракет так понял под землей и в не досигаемости будут по тихому штамповать и обстреливать ... не один год - а там и яо подтянут (что на самом деле не есть хорошо)
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +5
      Сегодня, 17:29
      Ну, евреи продолжают собирать на пару с матрасами.но это пока, скоро Трамп свалит и сказка закончится.
      Иран очень грамотно ведёт войну в рамках своих возможностей. Сейчас они выносят денежную инфраструктуру, что заставит крупный американский бизнес наехать на Рыжего деятеля. Следующим этапом пойдет вынос промежуточного ПВО на территории Сирии, Иордании и Ирака. После этого на евреев посыпается как из рога изобилия.
      Снос двух радаров на БВ позволил масштабировать атаки на объекты США в регионе. Так что, все идёт по плану...
    2. Добрый Звание
      Добрый
      -1
      Сегодня, 18:02
      Какая сухопутная операция, где Иран и где Израиль??? Карту смотрите иногда.
      1. Андрей Малащенков Звание
        Андрей Малащенков
        +1
        Сегодня, 18:50
        При операции "Буря в пустыне" США произвела сухопутную операцию в Ираке ..... где Ирак и Где США .... куда вам смотреть думайте сами ...
  2. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 16:55
    Всё идёт к тому,что "у Израиля нет ЯО,но если надо- то применим!".....Трамп заявлял о"невероятном ударе",но Биби,как показывает опыт,гораздо отмороженей Рыжего...
    1. Ivan_Sergeev Звание
      Ivan_Sergeev
      +6
      Сегодня, 16:58
      Ну в ответ прилетят тонны хим. оружия. Какая разница от чего сдохнуть?
      1. bondrostov Звание
        bondrostov
        +2
        Сегодня, 17:07
        А оно у них есть? Я серьёзно спрашиваю. Я как-то даже не думал об этом. Вот вы сказали. Если что-то простое типа хлора. То эффект маленький. А что-то крутое не факт что есть
        1. Ivan_Sergeev Звание
          Ivan_Sergeev
          +5
          Сегодня, 17:22
          Иран уже применял в свое время химическое оружие, это факт и соответствующие программы разработки были. То что он подписал позднее всякие договора о нераспространении, это дело 20-е, сейчас давно уже всем плевать на то, что они там наподписывали ранее. А живя уже почти 50 лет под санкциями и постоянными угрозами атак со стороны Штатов и вообще условного Запада, я уверен персам очень нужно было бы иметь какое-то серьезное оружие, пока они не доделают свою едреную бомбу.
          И да, какой блин, хлор? Зарин, иприт и все такое.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +13
    Сегодня, 17:04
    Иранцы молодцы , не дают этим гавнюкам продыху...
  4. Konnick Звание
    Konnick
    +3
    Сегодня, 17:06
    но не к тому, что ракета все-таки падает, разбегаются кто куда

    Т.е. ракета такая медленная что можно от нее убежать? Или все-таки обломки сбитой ракеты падали?
  5. bondov
    bondov
    +7
    Сегодня, 17:07
    Посмотрите на Газу - 3 (три !!!) года поливали металлом без передыху... и... и что? и чего достигли? Иран не получится так завалить бомбами - это огромная страна с ПВО , ракетами и союзниками...и у целого Запала нет такого количества бомб и ракет... даже просто железа, чтобы завалить Иран... Авантюра закончится Великим Исчезновением Карликового Израиля, а не созданием Великого Израиля
  6. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +19
    Сегодня, 17:08
    Фащистский Израиль должен понести суровое наказание ! Он должен заплатить кровью своих граждан ,поддерживающих этот мерзкий ,бесчеловечный,фашиствующий режим в Израиле. Это будет самое справедливое наказание в мире Такой режим в Израиле не должен существовать ,как не должны физически существовать и носители такой бесчеловечной ,звериной идеологии ...идеологии израильского фашизма !
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      -22
      Сегодня, 17:18
      Вы, как мне показалось по Вашим постам, уже несколько дней не принимаете Ваших обычных успокоительных средств.
      Это очень вредно для сердечной мышцы и желудка. Идеология - идеологией,
      а надо себя беречь. fellow
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +12
        Сегодня, 17:27
        Цитата: voyaka uh
        Вы, как мне показалось по Вашим постам, уже несколько дней не принимаете Ваших обычных успокоительных средств.
        Это очень вредно для сердечной мышцы и желудка. Идеология - идеологией,
        а надо себя беречь. fellow

        Лучше себя береги, скоро у вас там будет очень "жарко" и тогда точно вас там доведут до дикой икоты и инфаркта.
        А про нас не переживайте, переживём и не такое.
      2. Спокойный_тип Звание
        Спокойный_тип
        -4
        Сегодня, 17:59
        Пишут, что ЦАХАЛ лазер Айрон Бим впервые применил по ракетам хезболлы. Правда?
        1. Eragon Звание
          Eragon
          +1
          Сегодня, 18:09
          Цитата: Спокойный_тип
          Пишут, что ЦАХАЛ лазер Айрон Бим впервые применил по ракетам хезболлы. Правда?

          Пишут и даже показывают. Но на видео что угодно, только не лазер. Но и на ракеты не похоже - срывается с пусковой (наверное, съемка издалека, установки не видно) с сумасшедшей скоростью. Больше похоже на рельсотрон, о котором в Израиле ничего не было слышно. Вполне возможно, что показывают мультик.
          1. voyaka uh Звание
            voyaka uh
            -5
            Сегодня, 18:29
            Там горы. Ракеты вылетают из-за вершин гор, уже набрав скорость.
            А луч лазера невидим.
        2. voyaka uh Звание
          voyaka uh
          -5
          Сегодня, 18:17
          Да. Серию низко летящих ракет (класса "Град", или подобных) он сбил аккуратно.
      3. svarog77 Звание
        svarog77
        0
        Сегодня, 19:41
        Евреец, из окопа пишешь или из бункера? lol
      4. Неизбежно Звание
        Неизбежно
        0
        Сегодня, 20:14
        Там уже (очень) серьёзная патология! wassat
      5. Nikolaevich I Звание
        Nikolaevich I
        +4
        Сегодня, 20:48
        Цитата: voyaka uh
        Идеология - идеологией,
        а надо себя беречь.

        Заботливым решили показаться ? А как ваша заботливость выразилась ,когда ваши мерзкие соотечественники убивали сотню иранских девочек ? А насчёт моего психического здоровья ,то я могу выслать справку , что со мной всё нормально ! Вот только,если я был бы уверен ,что от этой справки у вас как от святой воды клыки бы выпали !Так что ...хрен вы угадали тут ! И успокоительные препараты мне не нужны . Оставьте их себе и для семьи ! Они вам будут более нужны в ожидании иранских ракет . Желаю их вовремя получить !
  7. Кэптен45 Звание
    Кэптен45
    +5
    Сегодня, 17:11
    По данным армейского радио «Галей ЦАХАЛ», в результате падения иранской ракеты легкими травмами отделались не менее десяти человек.(с)
    Лёгкие травмы - забивать гвозди в крышку гроба уметь тоже надо, а эти видно по пальцам себе били молотком, а не по гвоздям при забивании крышек гробов... в результате падения ракеты lol laughing
  8. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +4
    Сегодня, 17:38
    Когда уже ударят по "резиденции" Алкина и Пугачевой? Очень хочется посмотреть, как на проводах повиснут кишки этих Макаревичей, Ургантов и прочих Чубайсов
  9. mitrich Звание
    mitrich
    +4
    Сегодня, 17:41
    Бей жи..., спасай планету!
    Ирану только что и остаётся, день за днём выносить "богоизбранных" с земли обетованной. На свалку истории.
    Хватило бы только ракет, силы воли и решительности.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 17:44
    В Дейли Мейл облегчённо вздохнули Иран не достанет до Англии ,ракет у Ирана таких нет .
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      +2
      Сегодня, 21:33
      Иран не достанет до Англии ,ракет у Ирана таких нет

      Вот тут бы надо помощь такими ракетами, чтобы жили и трусили в смертельно ожидании...
  11. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +6
    Сегодня, 17:47
    В прошлогодней "перестрелке" Иран красиво заткнул цыганское государство, ударив гиперзвуком (которому класть на Жестяный кумпол, Тёщу Давида и прочую дырявую чепуху) аккурат в район ядерных объектов Израиля. Я к тому, что если станет совсем тяжко, то Иран просто может нанести удар уже не в район объектов, а по самим объектам и тогда может завершится то, что не было завершено по плану Ротшильдов и Рокфеллеров в сороковых годах прошлого века.
  12. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 18:22
    Не новость, что нет и не может быть ПВО/ПРО со 100% гарантией непреодолимости. Пусть 97% (по определенному виду ЛА) - то есть 3 из 100 ракет прорвутся и можно задавить массой. А еще есть показатель одновременной оборонной способности ПВО/ПРО - то есть за единицу времени.
    А приближение показателей надежности ПВО/ПРО к 100% делает систему экономически неподъемной.
  13. RockerMan Звание
    RockerMan
    +3
    Сегодня, 18:55
    Пeндocы с жидaми в очередной раз показали всему миру, что ядреное оружие, даже слабое, самая лучшая защита от "миротворцев". Тщ Ын не даст соврать.
  14. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Сегодня, 19:19
    Похоже, Израиль несет за это тяжелые потери.
  15. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +2
    Сегодня, 22:13
    Столбы огня до небес - а у Б-гоизбранных лишь "лёгкие травмы". Не иначе, сам Яхве их своими пейсами прикрывает. Вот же брехливое чёртово племя...
    Желаю иранцам жестоко отомстить этой педофильско-эпштейновской банде. Пусть сносят квартал за кварталом.
    "Кровь фашистских псов пусть рекой течёт" (с)
  16. KelWin Звание
    KelWin
    0
    Сегодня, 22:41
    Ну если занюханая желтая секта смогла синтезировать органофосфат, пусть и не дотягивающий до боевых концентраций и чистоты, но смогла ведь... Сейчас можно что угодно от кого угодно ожидать, причем едрен вариант будет в конце списка, ибо военная польза будет сильно неоправдана развязыванием рук противника в применении всех остальных видов вооружений. Прилетят в одно озеро два десятка пузатых дрона, и опять жалкие остатки "избранных" 40лет по пустыне шарятся...